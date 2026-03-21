Οι αρχές της Χαβάης έδωσαν εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους μιας περιοχής που βρίσκεται κοντά σε φράγμα της νήσου Οάχου, το οποίο κινδυνεύει να καταρρεύσει εξαιτίας των πλημμυρών (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Το φράγμα Γουαχιαγουά, στο βόρειο τμήμα του τρίτου μεγαλύτερου νησιού του αρχιπελάγους της Χαβάης, διατρέχει «άμεσο κίνδυνο» κατάρρευσης, προειδοποίησε η τοπική υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

«Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στην κεντρική και βόρεια ακτή του νησιού Οάχου»

We have issued an evacuation order for Waialua and Haleʻiwa. If you are in these areas, please evacuate now and follow guidance from emergency officials. Shelter locations can be found here: https://t.co/clyywuZuuh pic.twitter.com/yV3Vu38iOi — Governor Josh Green (@GovJoshGreenMD) March 20, 2026

«Εγκαταλείψτε αμέσως την περιοχή», ανέφερε η προειδοποίηση των αρχών που συνέστησαν στους κατοίκους να μετακινηθούν ομαδικά οδικώς, προκειμένου να αποφευχθεί μποτιλιάρισμα.

«Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στην κεντρική και βόρεια ακτή του νησιού Οάχου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ιαν Σούρινγκ, εκπρόσωπος Τύπου των τοπικών αρχών.

Πέντε κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας εκτοπισμένων έχουν στηθεί σε διάφορα σημεία του νησιού.

FLOODING IN HAWAII 🚨: Dangerous flooding has inundated Hawaii, with more than a foot of rain falling since Thursday into Friday. A Flash Flood Emergency was issued for Oʻahu early Friday as rising waters surged into homes and businesses—so intense that fish were swept inland,… pic.twitter.com/M1xuklZk4L — FOX Weather (@foxweather) March 20, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, αλλά οι αρχές έχουν λάβει αρκετές κλήσεις για απεγκλωβισμούς κατοίκων που κινδύνευσαν εξαιτίας των πλημμυρών, οι οποίες έχουν προκαλέσει καταστροφές σε σπίτια και αυτοκίνητα.

Unbelievable scenes in Kaimuki, something I’ve never witnessed before In Waialua, entire homes were washed away overnight Rescue efforts are ongoing, even our own family is out there saving lives Hawaii is suffering right now pic.twitter.com/6XeJZafEia — Surajit (@surajit_ghosh2) March 20, 2026

«Σοβαρές πλημμύρες»

«Η καταιγίδα είναι πολύ έντονη αυτήν τη στιγμή, ειδικά στο βόρειο τμήμα του νησιού Οάχου, ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς και σοβαρές πλημμύρες σε αρκετές περιοχές», ανέφερε ο κυβερνήτης της Χαβάης Τζος Γκριν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν πως οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες και έχουν εκδώσει προειδοποίηση για πλημμύρες σε μεγάλο τμήμα της Χαβάης.

🚨 BREAKING NEWS: The north shore of Oahu received more than a foot of rain overnight on Thursday, causing intense flooding. National Weather Service Honolulu issued a flash flood warning within a Flash Flood Emergency for Honolulu County, due to an imminent dam collapse.… pic.twitter.com/gdYAL50CSh — FOX Weather (@foxweather) March 20, 2026

Πηγή: ΑΠΕ