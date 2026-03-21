Χαβάη: Κίνδυνος κατάρρευσης φράγματος και εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους
Κόσμος 21 Μαρτίου 2026, 03:50

Χαβάη: Κίνδυνος κατάρρευσης φράγματος και εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους

Το φράγμα Γουαχιαγουά, στο βόρειο τμήμα του τρίτου μεγαλύτερου νησιού του αρχιπελάγους της Χαβάης, διατρέχει «άμεσο κίνδυνο» κατάρρευσης, με τις αρχές να εκδίδουν εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους.

Οι αρχές της Χαβάης έδωσαν εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους μιας περιοχής που βρίσκεται κοντά σε φράγμα της νήσου Οάχου, το οποίο κινδυνεύει να καταρρεύσει εξαιτίας των πλημμυρών (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Το φράγμα Γουαχιαγουά, στο βόρειο τμήμα του τρίτου μεγαλύτερου νησιού του αρχιπελάγους της Χαβάης, διατρέχει «άμεσο κίνδυνο» κατάρρευσης, προειδοποίησε η τοπική υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

«Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στην κεντρική και βόρεια ακτή του νησιού Οάχου»

«Εγκαταλείψτε αμέσως την περιοχή», ανέφερε η προειδοποίηση των αρχών που συνέστησαν στους κατοίκους να μετακινηθούν ομαδικά οδικώς, προκειμένου να αποφευχθεί μποτιλιάρισμα.

«Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στην κεντρική και βόρεια ακτή του νησιού Οάχου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ιαν Σούρινγκ, εκπρόσωπος Τύπου των τοπικών αρχών.

Πέντε κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας εκτοπισμένων έχουν στηθεί σε διάφορα σημεία του νησιού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, αλλά οι αρχές έχουν λάβει αρκετές κλήσεις για απεγκλωβισμούς κατοίκων που κινδύνευσαν εξαιτίας των πλημμυρών, οι οποίες έχουν προκαλέσει καταστροφές σε σπίτια και αυτοκίνητα.

«Σοβαρές πλημμύρες»

«Η καταιγίδα είναι πολύ έντονη αυτήν τη στιγμή, ειδικά στο βόρειο τμήμα του νησιού Οάχου, ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς και σοβαρές πλημμύρες σε αρκετές περιοχές», ανέφερε ο κυβερνήτης της Χαβάης Τζος Γκριν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν πως οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες και έχουν εκδώσει προειδοποίηση για πλημμύρες σε μεγάλο τμήμα της Χαβάης.

Ιράν: Ποιος θα αποφασίσει το τέλος του πολέμου; «ΗΠΑ και Ισραήλ δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση»
Μέση Ανατολή 21.03.26

Ποιος θα αποφασίσει το τέλος του πολέμου;

Αναλυτές εκτιμούν ότι ΗΠΑ και Ισραήλ δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, ώστε οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν να ισχυρίζονται ότι αυτοί «θα αποφασίσουν για το τέλος του πολέμου».

Νότια Κορέα: 10 νεκροί και 60 τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Έρευνα για τα αίτια 21.03.26

Νότια Κορέα: 10 νεκροί και 60 τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες με 90 οχήματα έσπευσαν στον τόπο της πυρκαγιάς και κατέβαλαν πολύωρες προσπάθειες προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο στη Νότια Κορέα.

Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν
Κόσμος 20.03.26

Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να «αδρανοποιήσει» τη νήσο Χαργκ, νευραλγικής σημασίας για το Ιράν πετρελαϊκή περιοχή, «οποιαδήποτε στιγμή» εάν ο πρόεδρος Τραμπ δώσει εντολή».

Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο
Εκλογική παρέμβαση; 20.03.26

Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος θα επισκεφθεί την Ουγγαρία, εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου. Η επίσκεψη είναι κίνηση στήριξης του Βίκτορ Όρμπαν που βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις.

Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία

Η Ρωσία έσπευσε να διαψεύσει το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές». Οι ΗΠΑ φέρονται ότι απέρριψαν τη ρωσική πρόταση, που έχει προκαλέσει ανησυχίες στην Ευρώπη, λόγω της έντασης στις σχέσεις με τον Τραμπ.

Η Βρετανία άναψε πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για να προστατέψουν τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 20.03.26

Η Βρετανία άναψε πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για να προστατέψουν τα Στενά του Ορμούζ

Ασφυξία στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα προκαλεί ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη επιβάλλει de facto αποκλεισμό και διόδια στα Στενά του Ορμούζ, πυροδοτώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλους πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας εκτιμήσεις για κατάληψη του νησιού Χαργκ
Ενεργειακός κόμβος 20.03.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλους πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας εκτιμήσεις για κατάληψη του νησιού Χαργκ

Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το πολεμικό πλοίο Boxer, με 2.200 πεζοναύτες, απέπλευσε νωρίτερα για τη Μέση Ανατολή. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η αποστολή συνδέεται με την πρόθεση να καταληφθεί το νησί Χαργκ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εναντίον του πολέμου στο Ιράν οι δυτικές κοινωνίες – Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη
Κόσμος 20.03.26

Εναντίον του πολέμου στο Ιράν οι δυτικές κοινωνίες – Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Στις επτά μεγαλύτερες χώρες της Δύσης οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι κοινωνίες γυρίζουν την πλάτη στους ιθύνοντες του πολέμου σε Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η στιγμή του ιρανικού πλήγματος στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ (βίντεο)
Ισραήλ 20.03.26

Η στιγμή του ιρανικού πλήγματος στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ

«Η ιρανική επίθεση σε ιερούς τόπους, ιερούς για τρεις θρησκείες, αποκαλύπτει την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θρησκευτικό», έγραψε στο X ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Στο μάτι της «Τερέζας» οι Κανάριες Νήσοι: Άνεμοι 140 χλμ/ώρα, γιγάντια κύματα, εκατοντάδες εγκλωβισμένοι
Πρωτόγνωρες εικόνες 20.03.26

Στο μάτι της «Τερέζας» οι Κανάριες Νήσοι: Άνεμοι 140 χλμ/ώρα, γιγάντια κύματα, εκατοντάδες εγκλωβισμένοι

Η σφοδρή κακοκαιρία «Τερέζα» χτυπά ανελέητα τα Κανάρια Νησιά, φέρνοντας πρωτοφανή χιόνια, ανέμους 140 χλμ/ώρα και ακυρώσεις πτήσεων, βυθίζοντας τον τουριστικό παράδεισο σε απόλυτο χάος.

Αμερικανικό μπλόκο σε δύο ρωσικά τάνκερ που κατευθύνονται στην Κούβα
Φορτωμένα πετρέλαιο 20.03.26

Αμερικανικό μπλόκο σε δύο ρωσικά τάνκερ που κατευθύνονται στην Κούβα

Σε μια απόφαση που απειλεί την Κούβα με ανθρωπιστική καταστροφή, οι ΗΠΑ απαγορεύουν την παραλαβή ρωσικού πετρελαίου. Καθώς δύο δεξαμενόπλοια πλησιάζουν στο νησί, ο κίνδυνος νέας σύγκρουσης υπερδυνάμεων κορυφώνεται.

Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε το Χάρβαρντ – «Δεν προστατεύει τους Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές»
ΗΠΑ 20.03.26

Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε το Χάρβαρντ – «Δεν προστατεύει τους Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές»

«Προσχηματική ενέργεια» χαρακτηρίζει το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ τη μήνυση που κατέθεσε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος του για τη μεταχείριση των Εβραίων και Ισραηλινών φοιτητών

Ιράν: Ποιος θα αποφασίσει το τέλος του πολέμου; «ΗΠΑ και Ισραήλ δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση»
Μέση Ανατολή 21.03.26

Ποιος θα αποφασίσει το τέλος του πολέμου;

Αναλυτές εκτιμούν ότι ΗΠΑ και Ισραήλ δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, ώστε οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν να ισχυρίζονται ότι αυτοί «θα αποφασίσουν για το τέλος του πολέμου».

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Πρωτοφανές κύμα καύσωνα χτυπά τις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ
Κλιματική αλλαγή 21.03.26

Ο καύσωνας λιώνει τις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ

Θα ήταν «σχεδόν αδύνατο σε έναν κόσμο χωρίς κλιματική αλλαγή», τονίζουν επιστήμονες, να προκληθεί αυτό το κύμα πρωτοφανούς καύσωνα που χτυπά τις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο
Πόλεμος στο Ιράν 21.03.26

Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ είχε προτείνει προηγουμένως να αρθούν οι κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο ως τρόπο για να αποτρέψει την Κίνα από το να είναι η μοναδική χώρα που επωφελείται.

Σύνταξη
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κεφαλονιά
Κοντά στο Ληξούρι 21.03.26

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κεφαλονιά

Εντονα αισθητός έγινε στην Κεφαλονιά ο σεισμός των 4,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Σάββατο, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται κοντά στο Ληξούρι.

Σύνταξη
Νότια Κορέα: 10 νεκροί και 60 τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Έρευνα για τα αίτια 21.03.26

Νότια Κορέα: 10 νεκροί και 60 τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες με 90 οχήματα έσπευσαν στον τόπο της πυρκαγιάς και κατέβαλαν πολύωρες προσπάθειες προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο στη Νότια Κορέα.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Νίκη με ανατροπή και βήμα για την εξάδα οι «πράσινοι»
Euroleague 20.03.26

Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Νίκη με ανατροπή και βήμα για την εξάδα οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR με οδηγό τον Ναν ανέβασε στροφές στην τέταρτη περίοδο, και επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα, παίρνοντας πολύτιμους πόντους για την είσοδο στην πρώτη εξάδα της EuroLeague.

Σύνταξη
Δεν επισκιάζεται το σκάνδαλο των υποκλοπών – Το 81% των πολιτών θέλει να ανοίξει η υπόθεση για τα πολιτικά πρόσωπα
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Δεν επισκιάζεται το σκάνδαλο των υποκλοπών – Το 81% των πολιτών θέλει να ανοίξει η υπόθεση για τα πολιτικά πρόσωπα

Τα μηνύματα που λαμβάνουν στο Μαξίμου από το γεγονός ότι ακόμα και στους Κεντροδεξιούς το ποσοστό που θέλει να ανοίξει η υπόθεση των υποκλοπών για πολιτικά πρόσωπα είναι πλειοψηφικό (56%), καθώς επίσης και στους δεξιούς (70%).

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη
Ελλάδα 20.03.26

Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη

Οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί αντέδρασαν έτσι στο νέο νομοσχέδιο για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση και την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς των ιδιωτικών μεταφορών για εταιρείες όπως η Uber.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν
Κόσμος 20.03.26

Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να «αδρανοποιήσει» τη νήσο Χαργκ, νευραλγικής σημασίας για το Ιράν πετρελαϊκή περιοχή, «οποιαδήποτε στιγμή» εάν ο πρόεδρος Τραμπ δώσει εντολή».

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο
Εκλογική παρέμβαση; 20.03.26

Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος θα επισκεφθεί την Ουγγαρία, εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου. Η επίσκεψη είναι κίνηση στήριξης του Βίκτορ Όρμπαν που βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 20.03.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

