ΗΠΑ: Εντάσσουν την Τουρκία σε λίστα παρακολούθησης για σοβαρές παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας
Κόσμος 21 Μαρτίου 2026, 06:00

ΗΠΑ: Εντάσσουν την Τουρκία σε λίστα παρακολούθησης για σοβαρές παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας

Στην Τουρκία εξακολουθούν να ισχύουν νόμοι και πολιτικές που περιορίζουν τη θρησκευτική ελευθερία των θρησκευτικών μειονοτήτων, κρίνει η USCIRF στις ΗΠΑ.

Vita.gr
Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Spotlight

Την ένταξη της Τουρκίας στη «Λίστα Ειδικής Παρακολούθησης» του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για σοβαρές παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας εισηγείται εκ νέου η αμερικανική Επιτροπή για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία – USCIRF (εικόνα επάνω από stockholmcf.org).

Oπως αναφέρει η Επιτροπή, η σύσταση αυτή απηχεί πρόσφατες κινήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σχετικές εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε υποθέσεις που συνδέονται με τη μεταχείριση ξένων χριστιανών στην Τουρκία.

Στην Τουρκία εξακολουθούν να ισχύουν «νόμοι και πολιτικές που περιορίζουν τη θρησκευτική ελευθερία των θρησκευτικών μειονοτήτων»

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Βίκι Χάρτσλερ, υποστήριξε ότι ο χαρακτηρισμός αλλοδαπών προτεσταντών χριστιανών ως απειλή για την εθνική ασφάλεια χρησιμοποιείται για τον εκφοβισμό της χριστιανικής κοινότητας και την αποτροπή της συλλογικής λατρείας.

Παράλληλα, κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση να αξιοποιήσει, όπως είπε, τη δυναμική που δημιούργησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον Σεπτέμβριο, ώστε να πιέσει για απτές βελτιώσεις στο πεδίο της θρησκευτικής ελευθερίας στην Τουρκία.

Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή αναφέρει ότι στην Τουρκία εξακολουθούν να ισχύουν νόμοι και πολιτικές που περιορίζουν τη θρησκευτική ελευθερία των θρησκευτικών μειονοτήτων.

Ειδικότερα, γίνεται λόγος για εμπόδια στην εκπαίδευση χριστιανικού κλήρου εντός της χώρας, στην καταχώριση χώρων λατρείας Αλεβιτών, Προτεσταντών και Μαρτύρων του Ιεχωβά, καθώς και στην αναγνώριση νομικής προσωπικότητας και πλήρους αυτονομίας θρησκευτικών κοινοτήτων.

Για τη Σχολή της Χάλκης

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Ασίφ Μαχμούντ, χαιρέτισε τις κινήσεις ευρωπαϊκών θεσμών και κάλεσε την Ουάσιγκτον να αναδείξει, στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων με την Aγκυρα, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι θρησκευτικές μειονότητες ως προς την πρόσβαση σε χώρους λατρείας και στον κλήρο, περιλαμβανομένων ζητημάτων νόμιμης διαμονής και περιορισμών σε θεολογικά ιδρύματα, όπως η Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Στην Ετήσια Εκθεσή της για το 2025 η Επιτροπή είχε ήδη εισηγηθεί την ένταξη της Τουρκίας στη συγκεκριμένη λίστα, ενώ στις 14 Αυγούστου 2025 είχε πραγματοποιήσει ειδική ακρόαση με θέμα την έκφραση των θρησκευτικών ελευθεριών στην Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ

Scope Ratings: Αμετάβλητη αξιολόγηση για την Ελλάδα στο «ΒΒB»

NBC: Ο Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 21.03.26

Σύμφωνα με το δίκτυο NBC, οι συζητήσεις για πιθανή χερσαία επιχείρηση έχουν επικεντρωθεί σε αποστολές που αποσκοπούν στην κλιμάκωση του πολέμου σε μια προσπάθεια τερματισμού του. Αποφάσεις «δεν έχουν ληφθεί»

Χαβάη: Κίνδυνος κατάρρευσης φράγματος και εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους
Χαβάη 21.03.26

Το φράγμα Γουαχιαγουά, στο βόρειο τμήμα του τρίτου μεγαλύτερου νησιού του αρχιπελάγους της Χαβάης, διατρέχει «άμεσο κίνδυνο» κατάρρευσης, με τις αρχές να εκδίδουν εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους.

Ιράν: Ποιος θα αποφασίσει το τέλος του πολέμου; «ΗΠΑ και Ισραήλ δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση»
Μέση Ανατολή 21.03.26

Αναλυτές εκτιμούν ότι ΗΠΑ και Ισραήλ δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, ώστε οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν να ισχυρίζονται ότι αυτοί «θα αποφασίσουν για το τέλος του πολέμου».

Νότια Κορέα: 10 νεκροί και 60 τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Έρευνα για τα αίτια 21.03.26

Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες με 90 οχήματα έσπευσαν στον τόπο της πυρκαγιάς και κατέβαλαν πολύωρες προσπάθειες προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο στη Νότια Κορέα.

Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν
Κόσμος 20.03.26

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να «αδρανοποιήσει» τη νήσο Χαργκ, νευραλγικής σημασίας για το Ιράν πετρελαϊκή περιοχή, «οποιαδήποτε στιγμή» εάν ο πρόεδρος Τραμπ δώσει εντολή».

Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο
Εκλογική παρέμβαση; 20.03.26

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος θα επισκεφθεί την Ουγγαρία, εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου. Η επίσκεψη είναι κίνηση στήριξης του Βίκτορ Όρμπαν που βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις.

Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Η Ρωσία έσπευσε να διαψεύσει το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές». Οι ΗΠΑ φέρονται ότι απέρριψαν τη ρωσική πρόταση, που έχει προκαλέσει ανησυχίες στην Ευρώπη, λόγω της έντασης στις σχέσεις με τον Τραμπ.

Η Βρετανία άναψε πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για να προστατέψουν τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 20.03.26

Ασφυξία στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα προκαλεί ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη επιβάλλει de facto αποκλεισμό και διόδια στα Στενά του Ορμούζ, πυροδοτώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλους πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας εκτιμήσεις για κατάληψη του νησιού Χαργκ
Ενεργειακός κόμβος 20.03.26

Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το πολεμικό πλοίο Boxer, με 2.200 πεζοναύτες, απέπλευσε νωρίτερα για τη Μέση Ανατολή. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η αποστολή συνδέεται με την πρόθεση να καταληφθεί το νησί Χαργκ.

Εναντίον του πολέμου στο Ιράν οι δυτικές κοινωνίες – Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη
Κόσμος 20.03.26

Στις επτά μεγαλύτερες χώρες της Δύσης οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι κοινωνίες γυρίζουν την πλάτη στους ιθύνοντες του πολέμου σε Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ.

Η στιγμή του ιρανικού πλήγματος στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ (βίντεο)
Ισραήλ 20.03.26

«Η ιρανική επίθεση σε ιερούς τόπους, ιερούς για τρεις θρησκείες, αποκαλύπτει την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θρησκευτικό», έγραψε στο X ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Στο μάτι της «Τερέζας» οι Κανάριες Νήσοι: Άνεμοι 140 χλμ/ώρα, γιγάντια κύματα, εκατοντάδες εγκλωβισμένοι
Πρωτόγνωρες εικόνες 20.03.26

Η σφοδρή κακοκαιρία «Τερέζα» χτυπά ανελέητα τα Κανάρια Νησιά, φέρνοντας πρωτοφανή χιόνια, ανέμους 140 χλμ/ώρα και ακυρώσεις πτήσεων, βυθίζοντας τον τουριστικό παράδεισο σε απόλυτο χάος.

Scope Ratings: Αμετάβλητη η αξιολόγηση για την Ελλάδα στη βαθμίδα ΒΒΒ με θετικές προοπτικές
ΒΒΒ βαθμίδα 21.03.26

Δημοσιονομική επίδοση, πρωτογενή πλεονάσματα, ευνοϊκή διάρθρωση του δημόσιου χρέους και ισχυρή ευρωπαϊκή υποστήριξη, επικαλείται ο Scope Ratings, για τη διατήρηση της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ.

NBC: Ο Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 21.03.26

Σύμφωνα με το δίκτυο NBC, οι συζητήσεις για πιθανή χερσαία επιχείρηση έχουν επικεντρωθεί σε αποστολές που αποσκοπούν στην κλιμάκωση του πολέμου σε μια προσπάθεια τερματισμού του. Αποφάσεις «δεν έχουν ληφθεί»

Χαβάη: Κίνδυνος κατάρρευσης φράγματος και εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους
Χαβάη 21.03.26

Το φράγμα Γουαχιαγουά, στο βόρειο τμήμα του τρίτου μεγαλύτερου νησιού του αρχιπελάγους της Χαβάης, διατρέχει «άμεσο κίνδυνο» κατάρρευσης, με τις αρχές να εκδίδουν εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους.

Ιράν: Ποιος θα αποφασίσει το τέλος του πολέμου; «ΗΠΑ και Ισραήλ δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση»
Μέση Ανατολή 21.03.26

Αναλυτές εκτιμούν ότι ΗΠΑ και Ισραήλ δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, ώστε οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν να ισχυρίζονται ότι αυτοί «θα αποφασίσουν για το τέλος του πολέμου».

Κλιματική αλλαγή: Πρωτοφανές κύμα καύσωνα χτυπά τις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ
Κλιματική αλλαγή 21.03.26

Θα ήταν «σχεδόν αδύνατο σε έναν κόσμο χωρίς κλιματική αλλαγή», τονίζουν επιστήμονες, να προκληθεί αυτό το κύμα πρωτοφανούς καύσωνα που χτυπά τις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο
Πόλεμος στο Ιράν 21.03.26

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ είχε προτείνει προηγουμένως να αρθούν οι κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο ως τρόπο για να αποτρέψει την Κίνα από το να είναι η μοναδική χώρα που επωφελείται.

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κεφαλονιά
Κοντά στο Ληξούρι 21.03.26

Εντονα αισθητός έγινε στην Κεφαλονιά ο σεισμός των 4,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Σάββατο, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται κοντά στο Ληξούρι.

Νότια Κορέα: 10 νεκροί και 60 τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Έρευνα για τα αίτια 21.03.26

Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες με 90 οχήματα έσπευσαν στον τόπο της πυρκαγιάς και κατέβαλαν πολύωρες προσπάθειες προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο στη Νότια Κορέα.

Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Νίκη με ανατροπή και βήμα για την εξάδα οι «πράσινοι»
Euroleague 20.03.26

Ο Παναθηναϊκός AKTOR με οδηγό τον Ναν ανέβασε στροφές στην τέταρτη περίοδο, και επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα, παίρνοντας πολύτιμους πόντους για την είσοδο στην πρώτη εξάδα της EuroLeague.

Δεν επισκιάζεται το σκάνδαλο των υποκλοπών – Το 81% των πολιτών θέλει να ανοίξει η υπόθεση για τα πολιτικά πρόσωπα
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Τα μηνύματα που λαμβάνουν στο Μαξίμου από το γεγονός ότι ακόμα και στους Κεντροδεξιούς το ποσοστό που θέλει να ανοίξει η υπόθεση των υποκλοπών για πολιτικά πρόσωπα είναι πλειοψηφικό (56%), καθώς επίσης και στους δεξιούς (70%).

Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη
Ελλάδα 20.03.26

Οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί αντέδρασαν έτσι στο νέο νομοσχέδιο για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση και την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς των ιδιωτικών μεταφορών για εταιρείες όπως η Uber.

Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

