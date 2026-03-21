Την ένταξη της Τουρκίας στη «Λίστα Ειδικής Παρακολούθησης» του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για σοβαρές παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας εισηγείται εκ νέου η αμερικανική Επιτροπή για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία – USCIRF (εικόνα επάνω από stockholmcf.org).

Oπως αναφέρει η Επιτροπή, η σύσταση αυτή απηχεί πρόσφατες κινήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σχετικές εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε υποθέσεις που συνδέονται με τη μεταχείριση ξένων χριστιανών στην Τουρκία.

Στην Τουρκία εξακολουθούν να ισχύουν «νόμοι και πολιτικές που περιορίζουν τη θρησκευτική ελευθερία των θρησκευτικών μειονοτήτων»

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Βίκι Χάρτσλερ, υποστήριξε ότι ο χαρακτηρισμός αλλοδαπών προτεσταντών χριστιανών ως απειλή για την εθνική ασφάλεια χρησιμοποιείται για τον εκφοβισμό της χριστιανικής κοινότητας και την αποτροπή της συλλογικής λατρείας.

Παράλληλα, κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση να αξιοποιήσει, όπως είπε, τη δυναμική που δημιούργησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον Σεπτέμβριο, ώστε να πιέσει για απτές βελτιώσεις στο πεδίο της θρησκευτικής ελευθερίας στην Τουρκία.

Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή αναφέρει ότι στην Τουρκία εξακολουθούν να ισχύουν νόμοι και πολιτικές που περιορίζουν τη θρησκευτική ελευθερία των θρησκευτικών μειονοτήτων.

Ειδικότερα, γίνεται λόγος για εμπόδια στην εκπαίδευση χριστιανικού κλήρου εντός της χώρας, στην καταχώριση χώρων λατρείας Αλεβιτών, Προτεσταντών και Μαρτύρων του Ιεχωβά, καθώς και στην αναγνώριση νομικής προσωπικότητας και πλήρους αυτονομίας θρησκευτικών κοινοτήτων.

Για τη Σχολή της Χάλκης

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Ασίφ Μαχμούντ, χαιρέτισε τις κινήσεις ευρωπαϊκών θεσμών και κάλεσε την Ουάσιγκτον να αναδείξει, στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων με την Aγκυρα, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι θρησκευτικές μειονότητες ως προς την πρόσβαση σε χώρους λατρείας και στον κλήρο, περιλαμβανομένων ζητημάτων νόμιμης διαμονής και περιορισμών σε θεολογικά ιδρύματα, όπως η Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Στην Ετήσια Εκθεσή της για το 2025 η Επιτροπή είχε ήδη εισηγηθεί την ένταξη της Τουρκίας στη συγκεκριμένη λίστα, ενώ στις 14 Αυγούστου 2025 είχε πραγματοποιήσει ειδική ακρόαση με θέμα την έκφραση των θρησκευτικών ελευθεριών στην Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ