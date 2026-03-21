Επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ
Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Κουβέιτ και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν
Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τα ξημερώματα πως το εμιράτο δέχθηκε επίθεση με drones και πυραύλους και έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την αναχαίτισή τους.
«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων επισημαίνει ότι οι εκρήξεις που ακούγονται οφείλονται σε αναχαίτιση εχθρικών επιθέσεων από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Καλούνται άπαντες να τηρούν τις οδηγίες ασφάλειας που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές», αναφέρει το μήνυμα που αναρτήθηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
