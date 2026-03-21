newspaper
Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.03.2026 | 15:10
Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φάμελλος: Η ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού κόσμου είναι και απαίτηση και ανάγκη της κοινωνίας
Πολιτική Γραμματεία 21 Μαρτίου 2026, 13:04

Φάμελλος: Η ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού κόσμου είναι και απαίτηση και ανάγκη της κοινωνίας

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Σωκράτης Φάμελλος στη συνεδρίαση της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ επανέλαβε ότι είναι «λάθος» του ΠΑΣΟΚ η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές, τονίζοντας πως η προοδευτική διακυβέρνηση είναι η μόνη λύση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αυτό το ζουμερό φρούτο μπορεί να βελτιώσει τη μεταβολική υγεία

Αυτό το ζουμερό φρούτο μπορεί να βελτιώσει τη μεταβολική υγεία

Spotlight

Με αναφορές στον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και την κομμουνιστική αριστερά, ο Σωκράτης Φάμελλος άνοιξε τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και χαρακτηρίζοντας, για μία ακόμη φορά, ως «ιστορικό λάθος» την επιμονή του Νίκου Ανδρουλάκη για αυτόνομη κάθοδο του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Ο κ. Φάμελλος επανέλαβε ότι στην προσπάθεια της προοδευτικής αλλαγής είναι «καθοριστικός» ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα, ενώ επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει στο τραπέζι του πολιτικού διαλόγου τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ακόμη και το κοινό ψηφοδέλτιο στις εκλογές, εδώ και ένα χρόνο.

Αναφερόμενος διεξοδικά στην κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία του πολέμου στο Ιράν και των δραματικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε εκ νέου την εμπλοκή της Ελλάδας στη σύγκρουση, κατηγορώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη, και επισημαίνοντας την πανελλαδική καμπάνια για την ειρήνη και κατά του πολέμου που ξεκίνησε η Κουμουνδούρου.

Παράλληλα, άσκησε αρνητική κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την «απροθυμία» να λάβουν σοβαρά και αποτελεσματικά μέτρα κατά της ενεργειακής ακρίβειας που προκαλεί ο πόλεμος, τονίζοντας πως δεν θέλουν «να τα βάλουν» με τα καρτέλ, και αντιπαραθέτοντας τις τροπολογίες που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της κατάστασης, όπως ο μηδενισμός του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και η μείωσή του στα νησιά, καθώς και η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

«Ουρά των Τραμπ – Νετανιάχου ο Μητσοτάκης»

Ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκίνησε την ομιλία του από τις διεθνείς εξελίξεις, εξαπολύοντας επίθεση στον «τραμπισμό, τον οποίο απροκάλυπτα και συχνά με φανατισμό», όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «υποστηρίζει η κυβέρνηση».

Αναφέρθηκε και στη στάση της ΕΕ, λέγοντας ότι «εδώ φαίνονται τα ελλείμματα μίας αδύναμης Ευρώπης, χωρίς ενοποίηση της πολιτικής της, γιατί η πολιτική ομάδα που κυριαρχεί με την κυρία Φον Ντερ Λάιεν εξυπηρετεί μόνο τα ολιγοπώλια και σύρεται πίσω από τις ΗΠΑ».

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «κυριολεκτικά, ως ουρά των Τραμπ – Νετανιάχου, μας εμπλέκει στον πόλεμο και πολλαπλασιάζει έτσι τους κινδύνους και για την ειρήνη και για την Ελλάδα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ξανά την κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων από την ελληνική συστοιχία των Patriot στην Σαουδική Αραβία, υπογραμμίζοντας: «Ακούσαμε με μεγάλη απορία και ανησυχία τον κ. Δένδια να πανηγυρίζει για την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από ελληνικούς Patriot που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία. Δεν καταλαβαίνουν πόσο επικίνδυνοι γίνονται με κινήσεις εσωτερικής κατανάλωσης; Το περιστατικό αυτό συνιστά καθαρή εμπλοκή στον πόλεμο των Τραμπ και Νετανιάχου».

Υπενθύμισε, άλλωστε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, από την πρώτη στιγμή, ζήτησε στη Βουλή την ανάκληση των Patriot και την επιστροφή των στρατιωτικών, ενώ ζήτησε από τον πρωθυπουργό να μην ρίχνει την ευθύνη στους άλλους κάνοντας «προπαγάνδα» και να δώσει «τώρα εντολή» να επιστρέψουν οι Patriot και οι στρατιωτικοί στη χώρα μας.

«Κυβέρνηση της διαφθοράς και των σκανδάλων»

Συνεχίζοντας την επίθεση προς την κυβέρνηση, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε χαρακτηριστικά πως είναι η κυβέρνηση «της διαφθοράς και των σκανδάλων», επαναλαμβάνοντας πως «όποια πέτρα και αν σηκώσεις, ένα γαλάζιο σκάνδαλο θα βρεις από κάτω. Από όπου και αν τους πιάσεις, λερώνεσαι».

Για το σκάνδαλο των υποκλοπών, επισήμανε πως «αποκαλύφθηκε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν εκείνη που οργάνωσε και συγκάλυψε το παρακρατικό σύστημα παρακολουθήσεων, με στόχο πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, ακόμα και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και πληθώρα υπουργών. Και η μεγαλύτερη ομολογία ενοχής τους είναι ότι οι ίδιοι οι υπουργοί δεν κινούνται νομικά. Εναντίον ποίου άραγε να κινηθούν; Εναντίον του ίδιου τους του πρωθυπουργού;», αναρωτήθηκε, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει «σαφέστατα να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες των παροικούντων στο Μαξίμου».

Μιλώντας για τα Τέμπη, ενόψει και της μεγάλης δίκης που ξεκινά την Δευτέρα, σημείωσε ότι «τρία χρόνια μετά, το έγκλημα των Τεμπών παραμένει μια ανοιχτή πληγή για όλη την ελληνική κοινωνία. Εμείς θα είμαστε δίπλα στους γονείς, τους συγγενείς και ολόκληρη την κοινωνία για να πληρώσουν οι πραγματικά υπεύθυνοι για το διπλό έγκλημα».

«Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όλη η Ελλάδα είδε τη γελοιοποίηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, που κάλυψε το θέατρο της σιωπής», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι «έπεται συνέχεια από ό,τι διαβάζουμε. Πολλές υποθέσεις αγροτικών επιδοτήσεων, είπε πρόσφατα η κυρία Κοβέσι, απαντώντας σε ερώτηση του Κώστα Αρβανίτη, ότι ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και έρχεται και νέα δικογραφία με άρσεις ασυλίας. Οι καλύτεροι πελάτες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Και η OLAF ερευνά γαλάζια σκάνδαλα».

«Η ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού κόσμου είναι και απαίτηση και ανάγκη της κοινωνίας»

Περνώντας στα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ και του προοδευτικού χώρου, ο Σωκράτης Φάμμελος σημείωσε ότι «η κοινωνία μάς λέει ΄βρείτε τα, ενωθείτε, για να φύγει αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση! Δεν πάει άλλο!», για να δηλώσει πως «αυτή είναι και η γραμμή μας. Η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Μία προοδευτική Ελλάδα, με δικαιοσύνη, δημοκρατία και βιώσιμη ανάπτυξη, είναι η προοδευτική διέξοδος. Η πρότασή μας για ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού κόσμου είναι και απαίτηση και ανάγκη της κοινωνίας», όπως είπε.

Αφού τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μία σειρά πρωτοβουλίες για την ενότητα και έδωσε το πλαίσιο για να τοποθετηθούν και άλλα κόμματα, ακόμη και στα συνέδριά τους, επισήμανε ότι «η κοινωνία δεν έχει την πολυτέλεια των καθυστερήσεων. Υπάρχουν ευθύνες καθυστέρησης και άρνησης από τις άλλες δυνάμεις. Ούτε υπάρχει χώρος για κομματικούς εγωισμούς, ούτε για περιχαρακώσεις, ούτε για λογικές αυτόνομης πορείας. Διότι ο κατακερματισμός θα έχει μόνο δύο ωφελημένους: τον κ. Μητσοτάκη και το καθεστώς που τον στηρίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εμείς επιμένουμε στην ενότητα και στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί από παρθενογένεση, αλλά ούτε από απλή ένωση δυνάμεων. H χώρα δεν έχει ανάγκη από προοδευτική αντιπολίτευση, αλλά από προοδευτική κυβέρνηση», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως «η απόφασή μας για ανάγκη ενότητας και συμπόρευσης με κόμματα, κινήσεις και προσωπικότητες είναι εδώ και ένα χρόνο δημόσια κατατεθειμένη. Και γίνεται μεγάλη προσπάθεια να επιτευχθεί μέσω κοινών δράσεων και άλλων πρωτοβουλιών. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης και βούλησης και όχι επιστολών και κινήσεων τακτικής», είπε με νόημα, αναφερόμενος στην επιστολή Ανδρουλάκη προς τον ίδιο και τον Αλέξη Χαρίτση, προκειμένου να συμμετάσχουν στο θεματικό τραπέζι διαλόγου, με θέμα «Σύνταγμα και Θεσμοί», στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ενώ διεμήνυσε πως «δεν θα μπούμε σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων, που δεν θα συμβάλει στον στρατηγικό μας στόχο».

«Σαφώς και θα χαιρετίσουμε στην έναρξη του Συνεδρίου και θα καταθέσουμε την άποψή μας για την ανάγκη ενότητας και ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου. Αλλά – όπως έχω ήδη πει – ο προγραμματικός διάλογος των προοδευτικών κομμάτων δεν μπορεί να γίνεται στο πλαίσιο και στο χώρο ενός κομματικού Συνεδρίου», επισήμανε, σημειώνοντας πως «το ΠΑΣΟΚ, ενόψει Συνεδρίου, επιμένει στην αυτόνομη πορεία του και οδηγείται σε ένα ιστορικό λάθος».

Αναφέρθηκε, όμως, και στη Νέα Αριστερά, τονίζοντς πως είναι «εγκλωβισμένη σε μία αναποτελεσματική εσωστρέφεια, δεν συμβάλει στη στρατηγική του λαϊκού μετώπου, ενώ διαφαίνεται πιθανή στροφή της σε μη κυβερνώσα προοπτική».

«Πολύτιμη συμβολή η δημόσια επιστολή Κοτζιά»

«Eίναι προφανές ότι αντικειμενικά μπαίνουμε σε αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Τώρα ακόμα περισσότερο απαιτείται ενότητα και ανασύνθεση με όσους θέλουν και μπορούν. Σε αυτή την προσπάθεια μπορεί και πρέπει να συμβάλει όλος ο προοδευτικός και δημοκρατικός κόσμος, και κόμματα, κινήσεις και προσωπικότητες, όπως ο ΚΟΣΜΟΣ, το ΠΡΑΤΤΩ, η Λούκα Κατσέλη. Και βεβαίως σε αυτή την ενωτική προσπάθεια καθοριστικός είναι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα», επισήμανε ο Σωκράτης Φάμελλος, προσθέτοντας, με την ευκαιρία της πρόσφατης δημόσιας επιστολής του Νίκου Κοτζιά, ότι «αποτελεί πολύτιμη συμβολή σε μία κατεύθυνση που και εμείς έχουμε αποφασίσει».

Ακολούθως, τόνισε χαρακτηριστικά: «Χτυπάμε τον κώδωνα του κινδύνου. Για να βγει η χώρα στο ξέφωτο, μόνος δρόμος είναι η ενότητα και η ανασύνθεση για τη δημιουργία ισχυρού  προοδευτικού πόλου».

«Απαράδεκτη η συζήτηση περί τιμαρίων»

Τέλος, ανέφερε ότι έχουν εξυγιανθεί πλήρως τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ και σημείωσε πως «οι δήθεν άριστοι χρωστούν μισό δισ. στις τράπεζες». Μίλησε για τα κομματικά ΜΜΕ, την Αυγή και το Κόκκινο, λέγοντας: «Καταφέραμε να ρυθμίσουμε την πλειοψηφία των χρεών στο Δημόσιο και να ξεκινήσει ήδη, με διακανονισμό, η πληρωμή των δεδουλευμένων όλων των εργαζόμενων, όλοι οι χρωστούμενοι μισθοί. Ενώ εδώ και 6 μήνες δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση στη μισθοδοσία. Ήταν υποχρέωσή μας και την κάναμε πράξη. Και σας βεβαιώ, δεν ήταν καθόλου εύκολο».

Διαμήνυσε, δε, στο εσωτερικό του κόμματος ότι «σε αυτή τη μάχη που έχουμε μπροστά μας δεν θα επιτρέψω καμία εσωστρέφεια. Δεν το αντέχει ο προοδευτικός λαϊκός κόσμος, δεν το αντέχει η Αριστερά. Πληρώσαμε αρκετό τίμημα, αλλά αποφασίσαμε όλοι μαζί ότι όλα αυτά έμειναν στο παρελθόν. Και η συζήτηση περί τιμαρίων είναι απαράδεκτη και δεν αξίζει στον χώρο μας».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Το σχέδιο αύξησης κερδών στην Ελλάδα – Δάνεια, asset management και ασφάλειες στο επίκεντρο

Τράπεζες: Το σχέδιο αύξησης κερδών στην Ελλάδα – Δάνεια, asset management και ασφάλειες στο επίκεντρο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτό το ζουμερό φρούτο μπορεί να βελτιώσει τη μεταβολική υγεία

Αυτό το ζουμερό φρούτο μπορεί να βελτιώσει τη μεταβολική υγεία

Κόσμος
ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

inWellness
inTown
Stream newspaper
«Χρειάζονται μέτρα πριν η ζημιά είναι μη αναστρέψιμη» – Πυρά από την αντιπολίτευση κατά κυβέρνησης για την ακρίβεια
Πολιτική 21.03.26

«Χρειάζονται μέτρα πριν η ζημιά είναι μη αναστρέψιμη» – Πυρά από την αντιπολίτευση κατά κυβέρνησης για την ακρίβεια

Παρεμβάσεις για την ακρίβεια πριν η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη ζητούν βουλευτές της αντιπολίτευσης κατηγορώντας την κυβέρνηση για αδράνεια

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: Επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο – Αστείες οι εξηγήσεις της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 21.03.26

Αχτσιόγλου: Επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο – Αστείες οι εξηγήσεις της κυβέρνησης

Η Έφη Αχτσιόγλου τόνισε ότι «είναι αστείο το επιχείρημα της κυβέρνησης πως εμπλέκει τη χώρα σε έναν πόλεμο, που εκτοξεύει τις τιμές της ενέργειας, δήθεν για να προστατεύσει τους πολίτες»

Σύνταξη
ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού: Βαθιά ταξικός ο ρατσισμός που καλλιεργείται
Επικαιρότητα 21.03.26

ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού: Βαθιά ταξικός ο ρατσισμός που καλλιεργείται

«Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση της ΝΔ, που έχει βάλει τη χώρα για τα καλά μέσα στο μακελειό του πολέμου για να εξασφαλίσει μερίδιο από τη μοιρασιά και τη λεία για λογαριασμό της αστικής τάξης, ταυτόχρονα φιλοδοξεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφαρμογή του νέου Συμφώνου» για τη Μετανάστευση, λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο πληρώνουν την κυβερνητική ανεπάρκεια
Επικαιρότητα 21.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο πληρώνουν την κυβερνητική ανεπάρκεια

«Αντί για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης της κρίσης, η κυβέρνηση επιβάλλει μέτρα χωρίς να αναλαμβάνει το κόστος τους, μετακυλίοντάς το στους ίδιους τους κτηνοτρόφους», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Δεν επισκιάζεται το σκάνδαλο των υποκλοπών – Το 81% των πολιτών θέλει να ανοίξει η υπόθεση για τα πολιτικά πρόσωπα
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Δεν επισκιάζεται το σκάνδαλο των υποκλοπών – Το 81% των πολιτών θέλει να ανοίξει η υπόθεση για τα πολιτικά πρόσωπα

Τα μηνύματα που λαμβάνουν στο Μαξίμου από το γεγονός ότι ακόμα και στους Κεντροδεξιούς το ποσοστό που θέλει να ανοίξει η υπόθεση των υποκλοπών για πολιτικά πρόσωπα είναι πλειοψηφικό (56%), καθώς επίσης και στους δεξιούς (70%).

Δουδωνής από Στύψη: Δεν μπορούν να αφήσουν την κτηνοτροφία να πεθάνει – Περιμένω απαντήσεις στις 6 προτάσεις για τον αφθώδη πυρετό
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Δουδωνής από Στύψη: Δεν μπορούν να αφήσουν την κτηνοτροφία να πεθάνει – Περιμένω απαντήσεις στις 6 προτάσεις για τον αφθώδη πυρετό

Απαντήσεις από την κυβέρνηση στις προτάσεις που κατέθεσε για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού και τη λήψη άμεσων μέτρων για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας του νησιού, ζητά ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, από τη Λέσβο.

Σύνταξη
Η ναυπήγηση του Εθνικού Πλοίου επί τάπητος στη συνάντηση Κικίλια – Δένδια
Επικαιρότητα 20.03.26

Η ναυπήγηση του Εθνικού Πλοίου επί τάπητος στη συνάντηση Κικίλια - Δένδια

Η εκπαίδευση στελεχών και συνεκπαιδεύσεις, οικονομικά θέματα αλλά και ζητήματα υγειονομικών υπηρεσιών συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχαν ο Βασίλης Κικίλιας με τον Νίκος Δένδια

Σύνταξη
Επιστολή Ανδρουλάκη στους προέδρους ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς για θεματικό τραπέζι διαλόγου στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
«Σύνταγμα και Θεσμοί» 20.03.26

Επιστολή Ανδρουλάκη στους προέδρους ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς για θεματικό τραπέζι διαλόγου στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθύνει πρόσκληση στους προέδρους των ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέας Αριστεράς για συμμετοχή στο θεματικό τραπέζι διαλόγου με θέμα «Σύνταγμα και Θεσμοί», στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Patriot στη Σαουδική Αραβία: Εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο ή όχι;
Διπλωματία 20.03.26

Patriot στη Σαουδική Αραβία: Εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο ή όχι;

Η συζήτηση περί εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο Ισραήλ - ΗΠΑ - Ιράν οξύνθηκε ιδιαίτερα μετά την είδηση κατάρριψης δύο βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν με στόχο την Σαουδική Αραβία από τους ελληνικούς Patriot.

Νέα Αριστερά: Για την επόμενη εβδομάδα η παραίτηση Χαρίτση – Σύμπνοια με Σακελλαρίδη – Στο επίκεντρο η κοινοβουλευτική ομάδα
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Για την επόμενη εβδομάδα η παραίτηση Χαρίτση – Σύμπνοια με Σακελλαρίδη – Στο επίκεντρο η κοινοβουλευτική ομάδα

Το ραντεβού του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση και του γραμματέα Γαβριήλ Σακελλαρίδη ολοκληρώθηκε σε καλό κλίμα, παραφωνίες για το μέλλον του κόμματος στη Βουλή. Τελικές αποφάσεις συντεταγμένα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου

Ραντεβού υπήρχαν, αλλά ο Αδωνις δεν τα βρήκε και εκτέθηκε δείχνοντας διαθεσιμότητες Ιουνίου σε νοσοκομείο ως… σημερινά
Το άσπρο - μαύρο 20.03.26

Ραντεβού υπήρχαν, αλλά ο Αδωνις δεν τα βρήκε και εκτέθηκε δείχνοντας διαθεσιμότητες Ιουνίου σε νοσοκομείο ως… σημερινά

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, έδειχνε στο κινητό του, on air, διαθέσιμα ραντεβού σε δημόσια νοσοκομεία για τις αρχές Ιουνίου, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για τη σημερινή μέρα, για να απαντήσει σε καταγγελίες ασθενών. Βιάστηκε και εκτέθηκε.

Σύνταξη
«Πυρά» κομμάτων για την αοριστολογία Μητσοτάκη στην αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου
Αναμείνατε στο ακουστικό 20.03.26

«Πυρά» κομμάτων για την αοριστολογία Μητσοτάκη στην αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου

«Μακριά από τις αγωνίες» του λαού, λένε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες ότι δεν... είναι έτοιμος, ακόμα, να μας πει κάτι

Σύνταξη
Κασσελάκης: Έγιναν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με το Predator και δεν κουνιέται φύλλο
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Κασσελάκης: Έγιναν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με το Predator και δεν κουνιέται φύλλο

«Ποιος πλήρωσε για το Predator; Η οικογένεια Μητσοτάκη; Ποιος πλήρωσε για το Predator; Εμείς πληρώσαμε για να κατασκοπεύουν εμάς, Έλληνες πολίτες, και δεν κουνιέται φύλλο», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακώνεται πέρα ​​από τον έλεγχο του Τραμπ – Αβέβαιη η συνέχεια
Κόσμος 21.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακώνεται πέρα ​​από τον έλεγχο του Τραμπ - Αβέβαιη η συνέχεια

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ολοκληρώνει την τρίτη εβδομάδα του πολέμου στο Ιράν αντιμετωπίζοντας μια κρίση που φαίνεται να του ξεφεύγει από τα χέρια του.

Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Ελλάδα 21.03.26

Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου

Η Αστυνομία λαμβάνει, την Τρίτη 24 Μαρτίου και την Τετάρτη 25 Μαρτίου, αυξημένα μέτρα στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων

Σύνταξη
Γερμανία: Νομοσχέδιο για την ψηφιακή βία και τα πορνογραφικά deepfakes, μετά την καταγγελία ηθοποιού για «ψηφιακό βιασμό»
Κόσμος 21.03.26

Γερμανία: Νομοσχέδιο για την ψηφιακή βία και τα πορνογραφικά deepfakes, μετά την καταγγελία ηθοποιού για «ψηφιακό βιασμό»

Η υπόθεση έλαβε τεράστιες διαστάσεις στη Γερμανία, ως «το σοβαρότερο παράδειγμα του πώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για fake news, αλλά και ένα όπλο άσκησης βίας μεταξύ συντρόφων»

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 21.03.26

LIVE: Μπράιτον – Λίβερπουλ

LIVE: Μπράιτον – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Λίβερπουλ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Στην 7η θέση των προκριματικών ο Ρούμτσιος, 36η η Σπανουδάκη (vids)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Στην 7η θέση των προκριματικών ο Ρούμτσιος, 36η η Σπανουδάκη (vids)

Μακριά από τον καλό εαυτό τους έμειναν Χρήστος-Παναγιώτης Ρούτσμιος και Ραφαέλα Σπανουδάκη, κατά τη δεύτερη ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου του Τορούν.

Σύνταξη
«Χρειάζονται μέτρα πριν η ζημιά είναι μη αναστρέψιμη» – Πυρά από την αντιπολίτευση κατά κυβέρνησης για την ακρίβεια
Πολιτική 21.03.26

«Χρειάζονται μέτρα πριν η ζημιά είναι μη αναστρέψιμη» – Πυρά από την αντιπολίτευση κατά κυβέρνησης για την ακρίβεια

Παρεμβάσεις για την ακρίβεια πριν η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη ζητούν βουλευτές της αντιπολίτευσης κατηγορώντας την κυβέρνηση για αδράνεια

Σύνταξη
Την Εθνική Αλβανίας επέλεξε ο Πήλιος, κλήθηκε και ο Στρακόσα
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Την Εθνική Αλβανίας επέλεξε ο Πήλιος, κλήθηκε και ο Στρακόσα

Με τα χρώματα της Αλβανίας θα αγωνίζεται σε επίπεδο εθνικών ομάδων ο Σταύρος Πήλιος, όπως επέλεξε ο αμυντικός της Ένωσης που συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις για τα φιλικά του Μαρτίου - Κλήθηκε και ο Στρακόσα.

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: Επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο – Αστείες οι εξηγήσεις της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 21.03.26

Αχτσιόγλου: Επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο – Αστείες οι εξηγήσεις της κυβέρνησης

Η Έφη Αχτσιόγλου τόνισε ότι «είναι αστείο το επιχείρημα της κυβέρνησης πως εμπλέκει τη χώρα σε έναν πόλεμο, που εκτοξεύει τις τιμές της ενέργειας, δήθεν για να προστατεύσει τους πολίτες»

Σύνταξη
Τσαγκαράκης: Εξελίξεις στη υπόθεση – Συνελήφθη μία υπάλληλός του
Ελλάδα 21.03.26

Εξελίξεις στη υπόθεση Τσαγκαράκη: Συνελήφθη μία υπάλληλός του - Γνήσια μόνο 7 έργα

Μαζί με τον γκαλερίστα συνελήφθη και μια υπάλληλός του, στην οποία φέρεται να είχε αναθέσει να κρύψει το Ευαγγέλιο, όταν αντιλήφθηκε πως γίνουν έλεγχοι εναντίον του

Συνεχίζεται το… δράμα στο Κόπα Άφρικα – Αρνείται το τρόπαιο ο αρχηγός του Μαρόκου: «Η Σενεγάλη μας νίκησε δίκαια»
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Συνεχίζεται το… δράμα στο Κόπα Άφρικα – Αρνείται το τρόπαιο ο αρχηγός του Μαρόκου: «Η Σενεγάλη μας νίκησε δίκαια»

Ο... κακός χαμός με το Κόπα Άφρικα συνεχίζεται, με τον αρχηγό του Μαρόκου, Ασράφ Χακίμι, να δηλώνει ότι η Σενεγάλη νίκησε δίκαια και πως δεν θα αποδεχθεί το τρόπαιο...

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
Απόρρητο