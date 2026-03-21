Φάμελλος: Η ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού κόσμου είναι και απαίτηση και ανάγκη της κοινωνίας

Με αναφορές στον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και την κομμουνιστική αριστερά, ο Σωκράτης Φάμελλος άνοιξε τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και χαρακτηρίζοντας, για μία ακόμη φορά, ως «ιστορικό λάθος» την επιμονή του Νίκου Ανδρουλάκη για αυτόνομη κάθοδο του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Ο κ. Φάμελλος επανέλαβε ότι στην προσπάθεια της προοδευτικής αλλαγής είναι «καθοριστικός» ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα, ενώ επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει στο τραπέζι του πολιτικού διαλόγου τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ακόμη και το κοινό ψηφοδέλτιο στις εκλογές, εδώ και ένα χρόνο.

Αναφερόμενος διεξοδικά στην κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία του πολέμου στο Ιράν και των δραματικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε εκ νέου την εμπλοκή της Ελλάδας στη σύγκρουση, κατηγορώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη, και επισημαίνοντας την πανελλαδική καμπάνια για την ειρήνη και κατά του πολέμου που ξεκίνησε η Κουμουνδούρου.

Παράλληλα, άσκησε αρνητική κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την «απροθυμία» να λάβουν σοβαρά και αποτελεσματικά μέτρα κατά της ενεργειακής ακρίβειας που προκαλεί ο πόλεμος, τονίζοντας πως δεν θέλουν «να τα βάλουν» με τα καρτέλ, και αντιπαραθέτοντας τις τροπολογίες που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της κατάστασης, όπως ο μηδενισμός του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και η μείωσή του στα νησιά, καθώς και η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

«Ουρά των Τραμπ – Νετανιάχου ο Μητσοτάκης»

Ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκίνησε την ομιλία του από τις διεθνείς εξελίξεις, εξαπολύοντας επίθεση στον «τραμπισμό, τον οποίο απροκάλυπτα και συχνά με φανατισμό», όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «υποστηρίζει η κυβέρνηση».

Αναφέρθηκε και στη στάση της ΕΕ, λέγοντας ότι «εδώ φαίνονται τα ελλείμματα μίας αδύναμης Ευρώπης, χωρίς ενοποίηση της πολιτικής της, γιατί η πολιτική ομάδα που κυριαρχεί με την κυρία Φον Ντερ Λάιεν εξυπηρετεί μόνο τα ολιγοπώλια και σύρεται πίσω από τις ΗΠΑ».

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «κυριολεκτικά, ως ουρά των Τραμπ – Νετανιάχου, μας εμπλέκει στον πόλεμο και πολλαπλασιάζει έτσι τους κινδύνους και για την ειρήνη και για την Ελλάδα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ξανά την κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων από την ελληνική συστοιχία των Patriot στην Σαουδική Αραβία, υπογραμμίζοντας: «Ακούσαμε με μεγάλη απορία και ανησυχία τον κ. Δένδια να πανηγυρίζει για την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από ελληνικούς Patriot που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία. Δεν καταλαβαίνουν πόσο επικίνδυνοι γίνονται με κινήσεις εσωτερικής κατανάλωσης; Το περιστατικό αυτό συνιστά καθαρή εμπλοκή στον πόλεμο των Τραμπ και Νετανιάχου».

Υπενθύμισε, άλλωστε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, από την πρώτη στιγμή, ζήτησε στη Βουλή την ανάκληση των Patriot και την επιστροφή των στρατιωτικών, ενώ ζήτησε από τον πρωθυπουργό να μην ρίχνει την ευθύνη στους άλλους κάνοντας «προπαγάνδα» και να δώσει «τώρα εντολή» να επιστρέψουν οι Patriot και οι στρατιωτικοί στη χώρα μας.

«Κυβέρνηση της διαφθοράς και των σκανδάλων»

Συνεχίζοντας την επίθεση προς την κυβέρνηση, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε χαρακτηριστικά πως είναι η κυβέρνηση «της διαφθοράς και των σκανδάλων», επαναλαμβάνοντας πως «όποια πέτρα και αν σηκώσεις, ένα γαλάζιο σκάνδαλο θα βρεις από κάτω. Από όπου και αν τους πιάσεις, λερώνεσαι».

Για το σκάνδαλο των υποκλοπών, επισήμανε πως «αποκαλύφθηκε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν εκείνη που οργάνωσε και συγκάλυψε το παρακρατικό σύστημα παρακολουθήσεων, με στόχο πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, ακόμα και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και πληθώρα υπουργών. Και η μεγαλύτερη ομολογία ενοχής τους είναι ότι οι ίδιοι οι υπουργοί δεν κινούνται νομικά. Εναντίον ποίου άραγε να κινηθούν; Εναντίον του ίδιου τους του πρωθυπουργού;», αναρωτήθηκε, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει «σαφέστατα να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες των παροικούντων στο Μαξίμου».

Μιλώντας για τα Τέμπη, ενόψει και της μεγάλης δίκης που ξεκινά την Δευτέρα, σημείωσε ότι «τρία χρόνια μετά, το έγκλημα των Τεμπών παραμένει μια ανοιχτή πληγή για όλη την ελληνική κοινωνία. Εμείς θα είμαστε δίπλα στους γονείς, τους συγγενείς και ολόκληρη την κοινωνία για να πληρώσουν οι πραγματικά υπεύθυνοι για το διπλό έγκλημα».

«Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όλη η Ελλάδα είδε τη γελοιοποίηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, που κάλυψε το θέατρο της σιωπής», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι «έπεται συνέχεια από ό,τι διαβάζουμε. Πολλές υποθέσεις αγροτικών επιδοτήσεων, είπε πρόσφατα η κυρία Κοβέσι, απαντώντας σε ερώτηση του Κώστα Αρβανίτη, ότι ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και έρχεται και νέα δικογραφία με άρσεις ασυλίας. Οι καλύτεροι πελάτες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Και η OLAF ερευνά γαλάζια σκάνδαλα».

«Η ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού κόσμου είναι και απαίτηση και ανάγκη της κοινωνίας»

Περνώντας στα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ και του προοδευτικού χώρου, ο Σωκράτης Φάμμελος σημείωσε ότι «η κοινωνία μάς λέει ΄βρείτε τα, ενωθείτε, για να φύγει αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση! Δεν πάει άλλο!», για να δηλώσει πως «αυτή είναι και η γραμμή μας. Η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Μία προοδευτική Ελλάδα, με δικαιοσύνη, δημοκρατία και βιώσιμη ανάπτυξη, είναι η προοδευτική διέξοδος. Η πρότασή μας για ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού κόσμου είναι και απαίτηση και ανάγκη της κοινωνίας», όπως είπε.

Αφού τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μία σειρά πρωτοβουλίες για την ενότητα και έδωσε το πλαίσιο για να τοποθετηθούν και άλλα κόμματα, ακόμη και στα συνέδριά τους, επισήμανε ότι «η κοινωνία δεν έχει την πολυτέλεια των καθυστερήσεων. Υπάρχουν ευθύνες καθυστέρησης και άρνησης από τις άλλες δυνάμεις. Ούτε υπάρχει χώρος για κομματικούς εγωισμούς, ούτε για περιχαρακώσεις, ούτε για λογικές αυτόνομης πορείας. Διότι ο κατακερματισμός θα έχει μόνο δύο ωφελημένους: τον κ. Μητσοτάκη και το καθεστώς που τον στηρίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εμείς επιμένουμε στην ενότητα και στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί από παρθενογένεση, αλλά ούτε από απλή ένωση δυνάμεων. H χώρα δεν έχει ανάγκη από προοδευτική αντιπολίτευση, αλλά από προοδευτική κυβέρνηση», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως «η απόφασή μας για ανάγκη ενότητας και συμπόρευσης με κόμματα, κινήσεις και προσωπικότητες είναι εδώ και ένα χρόνο δημόσια κατατεθειμένη. Και γίνεται μεγάλη προσπάθεια να επιτευχθεί μέσω κοινών δράσεων και άλλων πρωτοβουλιών. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης και βούλησης και όχι επιστολών και κινήσεων τακτικής», είπε με νόημα, αναφερόμενος στην επιστολή Ανδρουλάκη προς τον ίδιο και τον Αλέξη Χαρίτση, προκειμένου να συμμετάσχουν στο θεματικό τραπέζι διαλόγου, με θέμα «Σύνταγμα και Θεσμοί», στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ενώ διεμήνυσε πως «δεν θα μπούμε σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων, που δεν θα συμβάλει στον στρατηγικό μας στόχο».

«Σαφώς και θα χαιρετίσουμε στην έναρξη του Συνεδρίου και θα καταθέσουμε την άποψή μας για την ανάγκη ενότητας και ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου. Αλλά – όπως έχω ήδη πει – ο προγραμματικός διάλογος των προοδευτικών κομμάτων δεν μπορεί να γίνεται στο πλαίσιο και στο χώρο ενός κομματικού Συνεδρίου», επισήμανε, σημειώνοντας πως «το ΠΑΣΟΚ, ενόψει Συνεδρίου, επιμένει στην αυτόνομη πορεία του και οδηγείται σε ένα ιστορικό λάθος».

Αναφέρθηκε, όμως, και στη Νέα Αριστερά, τονίζοντς πως είναι «εγκλωβισμένη σε μία αναποτελεσματική εσωστρέφεια, δεν συμβάλει στη στρατηγική του λαϊκού μετώπου, ενώ διαφαίνεται πιθανή στροφή της σε μη κυβερνώσα προοπτική».

«Πολύτιμη συμβολή η δημόσια επιστολή Κοτζιά»

«Eίναι προφανές ότι αντικειμενικά μπαίνουμε σε αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Τώρα ακόμα περισσότερο απαιτείται ενότητα και ανασύνθεση με όσους θέλουν και μπορούν. Σε αυτή την προσπάθεια μπορεί και πρέπει να συμβάλει όλος ο προοδευτικός και δημοκρατικός κόσμος, και κόμματα, κινήσεις και προσωπικότητες, όπως ο ΚΟΣΜΟΣ, το ΠΡΑΤΤΩ, η Λούκα Κατσέλη. Και βεβαίως σε αυτή την ενωτική προσπάθεια καθοριστικός είναι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα», επισήμανε ο Σωκράτης Φάμελλος, προσθέτοντας, με την ευκαιρία της πρόσφατης δημόσιας επιστολής του Νίκου Κοτζιά, ότι «αποτελεί πολύτιμη συμβολή σε μία κατεύθυνση που και εμείς έχουμε αποφασίσει».

Ακολούθως, τόνισε χαρακτηριστικά: «Χτυπάμε τον κώδωνα του κινδύνου. Για να βγει η χώρα στο ξέφωτο, μόνος δρόμος είναι η ενότητα και η ανασύνθεση για τη δημιουργία ισχυρού προοδευτικού πόλου».

«Απαράδεκτη η συζήτηση περί τιμαρίων»

Τέλος, ανέφερε ότι έχουν εξυγιανθεί πλήρως τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ και σημείωσε πως «οι δήθεν άριστοι χρωστούν μισό δισ. στις τράπεζες». Μίλησε για τα κομματικά ΜΜΕ, την Αυγή και το Κόκκινο, λέγοντας: «Καταφέραμε να ρυθμίσουμε την πλειοψηφία των χρεών στο Δημόσιο και να ξεκινήσει ήδη, με διακανονισμό, η πληρωμή των δεδουλευμένων όλων των εργαζόμενων, όλοι οι χρωστούμενοι μισθοί. Ενώ εδώ και 6 μήνες δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση στη μισθοδοσία. Ήταν υποχρέωσή μας και την κάναμε πράξη. Και σας βεβαιώ, δεν ήταν καθόλου εύκολο».

Διαμήνυσε, δε, στο εσωτερικό του κόμματος ότι «σε αυτή τη μάχη που έχουμε μπροστά μας δεν θα επιτρέψω καμία εσωστρέφεια. Δεν το αντέχει ο προοδευτικός λαϊκός κόσμος, δεν το αντέχει η Αριστερά. Πληρώσαμε αρκετό τίμημα, αλλά αποφασίσαμε όλοι μαζί ότι όλα αυτά έμειναν στο παρελθόν. Και η συζήτηση περί τιμαρίων είναι απαράδεκτη και δεν αξίζει στον χώρο μας».