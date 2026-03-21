ΣΥΡΙΖΑ: Έκλεισε ο κύκλος των συνεργασιών – Εσωτερική μάχη για αποφυγή της τοξικότητας

Αρχίζει το μεσημέρι η συνεδρίαση μιας ακόμη Κεντρικής Επιτροπής στον ΣΥΡΙΖΑ στη σκιά των όσων συντελούνται με καταιγιστικούς ρυθμούς στο ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς.

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόσο στην Πολιτική Γραμματεία όσο και στον κείμενο της εισήγησης στο ανώτερο όργανο εκθέτει όσο πιο καθαρά γίνεται τη θέση της μεγάλης πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με «όποιον θέλει και μπορεί».

Πρακτικά αυτό αφορά στους συντρόφους από τη Νέα Αριστερά και όλους όσοι πιθανόν να αποδεσμευτούν από την αριστερή έξοδο του ΠΑΣΟΚ μετά το Συνέδριό του.

Έκλεισε ο κύκλος

Εξάλλου τόσο για την ηγεσία όσο και για τον ευρύτερο χώρο ο κύκλος των συνεργασιών έχει κλείσει από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ οδεύει σε ένα συνέδριο επιβεβαίωσης οριζόντια της αυτόνομης πορείας και η Νέα Αριστερά εγκαταλείπει και τυπικά τη λογική των ευρύτερων συνεργασιών και συμπορεύσεων με την επικείμενη παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από πρόεδρος του κόμματος και με την πλειοψηφία του κόμματος να επιμένει και αυτή στην πλήρη αυτονομία της για την ανασύσταση της ριζοσπαστικής αριστεράς.

Με το σενάριο της συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ-Νέα Αριστερά να εγκαταλείπεται το μόνο που μένει πλέον είναι οι συμπορεύσεις με πρόσωπα και σχήματα που θα αποδεσμευτούν μέσα σε περιβάλλον έντονης κινητικότητας προς όλες τις κατευθύνσεις.

Ο παρονομαστής των εξελίξεων και καταλύτης διεργασιών δεν είναι άλλος από τον Αλέξη Τσίπρα και το εν αναμονή κόμμα του και αυτό με συνέπεια παρατηρούν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το έχει αναγνωρίσει από την πρώτη στιγμή και ο κ. Φάμελλος.

Τοξικοποίηση

Η μεγάλη μάχη όμως φαίνεται ότι θα δοθεί εντός.

Ο Παύλος Πολάκης ήδη από τη συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης στην Πολιτική Γραμματεία έδειξε τις προθέσεις του και πλέον βάζει στο στόχαστρό του και συγκεκριμένα πρόσωπα ενώ πετά στο τραπέζι και συγκεκριμένες καταγγελίες που αν ληφθούν σοβαρά υπόψη δεν αποκλείεται να ανοίξουν έναν νέο γύρο εσωκομματικής σύγκρουσης και τοξικότητας.

Τέτοιες ήταν για παράδειγμα οι προθέσεις που χρέωσε σε συντρόφους του για εκποίηση του κτηρίου της Κουμουνδούρου λέγοντας στην Πολιτική Γραμματεία ότι «για τιμάρια και μεταβίβαση του ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλάω εγώ, αλλά αυτοί που προτείνουν διάλυση ή αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ για να πάει όλο μαζί το κτίριο, η επιχορήγηση και οι άδειες «Αυγής» και «Κόκκινου» στο νέο φορέα του Τσίπρα…».

Στην Κουμουνδούρου είναι προετοιμασμένοι να μην σηκώνουν το γάντι απέναντι στις «προκλήσεις» του Παύλου Πολάκη αναγνωρίζοντας τον εμφανή κίνδυνο της τοξικοποίησης της εσωτερικής συζήτησης και ο ΣΥΡΙΖΑ να μην μπορεί να συζητήσει με κανένα στο χώρο.

Εξάλλου το έργο αυτό της τοξικοποίησης ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει σηκώσει πολλές φορές στο παρελθόν με αποκορύφωμα την περίοδο Κασσελάκη και για το λόγο αυτό ο Σωκράτης Φάμελλος δεν φαίνεται διατεθειμένος να θυσιάσει το επίτευγμα της αποκασσελακοποίησης και της επιστροφής του κόμματος στη σοβαρότητα που ήταν και το μεγάλο του στοίχημα ως πρόεδρος.

Μάλιστα πολλοί θεωρούν και προσχηματική την πρόταση που κατέθεσε ο κ. Πολάκη «με προγραμματικό περιεχόμενο και χρονικό ολιγόμηνο ορίζοντα για να φτιαχτεί η εκλογική συμμαχία! Επιστολή που θα απευθύνεται από ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα μέχρι ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, ΜεΡΑ25 και ΑΝΤΑΡΣΥΑ» όπως είπε.

Η πρόταση όχι μόνο δεν είναι επίκαιρη σημειώνουν άνθρωποι κοντά στην ηγεσία από τη στιγμή που το τοπίο έχει πλέον καθαρίσει και όλοι πάνε αυτόνομα, αλλά και παραπειστική όπως πρόσθεταν άλλα κορυφαία στελέχη καθώς μέχρι και πρόσφατα ο κ. Πολάκης έκανε τα πάντα για να αποτρέψει συγκλίσεις, κάθε φορά που αυτές αναθερμαίνονταν, ανοίγοντας προσωπικές αντιπαραθέσεις στα social media με στελέχη των άλλων κομμάτων.