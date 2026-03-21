Πολιτική 21 Μαρτίου 2026, 21:14

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς ο Βάρρας δείχνει Βορίδη και Neuropublic ως υπεύθυνους για την καρατόμησή του από τον Οργανισμό

Με εμπιστευτικό έγγραφο προς τον τότε υπουργό Μάκη Βορίδη ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε βρει τον τρόπο να τερματιστεί η «τεχνική λύση». Αυτό. σύμφωνα με τον ίδιο οδήγησε στην καρατόμησή του από τη διοίκηση του Οργανισμού.

Δημήτρης Τερζής
Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Spotlight

Το μαρτύριο της σταγόνας φαίνεται πως βιώνει η κυβέρνηση και ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, αναφορικά με τις αποκαλύψεις που έρχονται στο φως κατά την περίοδο που διοικητής στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ο καθηγητής Γρηγόρης Βάρρας. Επιστολή που είχε σταλεί από το γραφείο του κ. Βάρρα προς το γραφείο του υπουργού με την ένδειξη «εμπιστευτικό» και με την οποία φαίνεται ότι ο κ. καθηγητής είχε βρει τον τρόπο της κατάργησης της «τεχνικής λύσης» προς μεγάλη δυσαρέσκεια, του τεχνικού συμβούλου, της εταιρείας Neuropublic ήρθε στο φως της δημοσιότητας και ανατρέπει τα δεδομένα σε σχέση με τα όσα γνώριζε και δεν… γνώριζε ο πρώην υπουργός. Η σχετική επιστολή ήρθε στη δημοσιότητα από δημοσίευμα της ιστοσελίδας euro2day.

Η πρόταση

Η πρόταση του κ. Βάρρα είχε βασιστεί στην απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών της Ε.Ε. να επιστρέψουν στην Ελλάδα περί τα 9,5 εκατ. στρέμματα που είχαν εξαιρεθεί τα προηγούμενα χρόνια από τη διαδικασία των επιδοτήσεων και την αλλαγή του συγκεκριμένου καθεστώτος. Η επιστροφή αυτών των στρεμμάτων επί της ουσίας ακύρωνε την «τεχνική λύση» που είχε επιλεγεί ως μέθοδος το προηγούμενο διάστημα προκειμένου να πληρώνονται οι εκάστοτε δικαιούχοι.

Υπό αυτό το πρίσμα οι επιπλέον εκτάσεις θα κατανέμονταν με διαφάνεια στους κτηνοτρόφους. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο υπόμνημα ο κ. Βάρρας και η επιστημονική ομάδα του προχώρησαν σε χαρτογράφηση και ψηφιοποίηση των νέων εκτάσεων, με στόχο να ενταχθούν στο ΟΣΔΕ 9,6 εκατ. στρέμματα νέων, επιλέξιμων βοσκοτόπων.

Υπόμνημα στο Μαξίμου

Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπόμνημα αυτό περιλαμβανόταν μέσα στο έτερο υπόμνημα που είχε καταθέσει το προηγούμενο καλοκαίρι ο κ. Βάρρας στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό, Γιώργο Μυλωνάκη, με το οποίο τον ενημέρωνε για την κατάσταση που επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Βάρρας εξηγούσε αναλυτικά πως κίνηση αυτή δεν έλυνε απλώς το πρόβλημα των καταλογισμών, αλλά έδινε οριστικό τέλος στην περιβόητη «τεχνική λύση», στην οποία κεντρικό ρόλο φέρεται να είχε ο τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εταιρεία Neuropublic.

Μεταξύ άλλων στο συγκεκριμένο έγγραφο ο κ. Βάρρας ανέφερε πως «Στις 8/9/2020 με το Αρ. πρωτ.: 55940 και στην κατηγορία ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ, ενημέρωνα τον τότε υπουργό ΑΑΤ κο Βορίδη για μεθοδολογία που είχα εφαρμόσει για την ενσωμάτωση (σ.σ.: των πρόσθετων εκτάσεων) και ζητούσα να γίνει η εφαρμογή τους και να ενημερωθεί η ΕΕ και συγκεκριμένα:

»Ανέφερα ουσιαστικά και λεπτομερώς τι ακριβώς γινόταν με τις δύο αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με δύο αποφάσεις του, τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 2020, δικαιώνει τις ελληνικές αρχές και υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιστρέψει στη χώρα μας 466 εκ. ευρώ για τους καταλογισμούς μέχρι το 2013. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι η χώρα μας έχει δίκιο για τον ορισμό του μεσογειακού βοσκότοπου που αποτελείται και από ξυλώδη βλάστηση και όχι μόνο ποώδη.

· Το ενημερωτικό σημείωμα λοιπόν προς τον τότε ΥΠΑΑΤ κ. Βορίδη ήταν πλήρες, αφού περιείχε ένα ιστορικό, το πρόβλημα και τις συνέπειες αυτού, χωριζόμενο σε υποομάδες, την επίλυση του προβλήματος, ενέργειες και βήματα, χωριζόμενο σε δύο υποομάδες, καταλήγοντας με αποτελέσματα και αναπτυξιακές ευκαιρίες που δημιουργούνται».

Καταγγελίες για τη Neuropublic

Και ο κ. Βάρρας συνέχιζε ως εξής: «Ενώ ο στόχος και ο σκοπός ήταν κατανοητός, όπως εξηγήθηκε στον κ. Βορίδη, καθότι είχα από προηγούμενες διοικήσεις ένα πρόβλημα, την «τεχνική λύση», που ήταν αναγκαίο να εφαρμοσθεί μόνο το 2014 για συγκεκριμένο λόγο κι ανάγκη αποκλειστικά και μόνο για κτηνοτρόφους, έβλεπα κατά κόρον να εφαρμόζεται και από τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και την κατανομή να την κάνει ιδιωτική εταιρεία, η Neuropublic συμφερόντων Γαργαλάκου, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα. Με αυτόν τον τρόπο-μεθοδολογία θα υπήρχε απεξάρτηση από αυτή την αδιαφανή διαδικασία».

Η παραίτηση

Σε άλλο σημείο αναφέρει πως για όλα αυτά ο τότε υπουργός κ. Βορίδης, ζήτησε την παραίτησή του. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Τι έκανε ο τότε ΥΠΑΑΤ Βορίδης; Απλά ζήτησε την παραίτησή μου γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου και ξεκάρφωνα ανομία ή άλλα που πιθανά του εισηγήθηκε ο τότε αντιπρόεδρος Μελάς Δημήτρης, κι επιλογή του για τη θέση, βλέποντας επιπλέον κοντά στα 10 εκατ. επιπλέον στρέμματα που θα μπορούσαν να κάνουν με εθνικό απόθεμα εξυπηρετήσεις κ.λπ. κ.λπ. και δημιουργία ικανών και άτυπων φίλων για ό,τι προέκυπτε στο μέλλον».

Λίγο καιρό αργότερα ο κ. Βάρρας καταρομήθηκε από τη θέση του διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω έγγραφο περιλαμβάνεται μέσα στο υπόμνημα των πολλών σελίδων που κατέθεσε στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Βάρρας. Υπό αυτό το πρίσμα και υπό το φως των νέων αποκαλύψεων πολύ δύσκολα θα μπορεί να ισχυριστεί ο κ. Βορίδης ότι… δεν γνώριζε ή δεν ήξερε για την ύπαρξη του εγγράφου, όπως έκανε το προηγούμενο διάστημα με τη σχετική κάλυψη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

AGRO
Λιπάσματα: Πώς ο πόλεμος πιέζει την αγροτική παραγωγή και επηρεάζει την αγορά

Λιπάσματα: Πώς ο πόλεμος πιέζει την αγροτική παραγωγή και επηρεάζει την αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Σακελλαρίδης: Πόσο ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τοποτηρητής του Τραμπ και του Νετανιάχου
Επικαιρότητα 21.03.26

Σακελλαρίδης: Πόσο ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τοποτηρητής του Τραμπ και του Νετανιάχου

Όπως καταγγέλλει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς τέθηκαν υπό κράτηση από την Αστυνομία κατά τη διάρκεια αντιπολεμικής – αντιιμπεριαλιστικής παρέμβασης στο Αμερικανικό προξενείο

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική – αντιιμπεριαλιστική παρέμβαση της Νέας Αριστεράς στο Αμερικανικό προξενείο
Επικαιρότητα 21.03.26

Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική – αντιιμπεριαλιστική παρέμβαση της Νέας Αριστεράς στο Αμερικανικό προξενείο

«Να κλείσουν εδώ και τώρα όλες οι βάσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ. Από την Αλεξανδρούπολη έως και την Σούδα, να μην λειτουργούν ως ορμητήρια πολέμου εδάφη της ελληνικής επικράτειας» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Σύνταξη
ΚΚΕ: Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα με 480.000 στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων μόνο το 2025
Επικαιρότητα 21.03.26

ΚΚΕ: Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα με 480.000 στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων μόνο το 2025

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα μας με 480.000 στρέμματα καμένων δασών και δασικών εκτάσεων μόνο το 2025, που έρχονται να προστεθούν στα 2,5 εκατομμύρια που κάηκαν το 2024 και το 2023» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

Σύνταξη
«Χρειάζονται μέτρα πριν η ζημιά είναι μη αναστρέψιμη» – Πυρά από την αντιπολίτευση κατά κυβέρνησης για την ακρίβεια
Πολιτική 21.03.26

«Χρειάζονται μέτρα πριν η ζημιά είναι μη αναστρέψιμη» – Πυρά από την αντιπολίτευση κατά κυβέρνησης για την ακρίβεια

Παρεμβάσεις για την ακρίβεια πριν η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη ζητούν βουλευτές της αντιπολίτευσης κατηγορώντας την κυβέρνηση για αδράνεια

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού κόσμου είναι και απαίτηση και ανάγκη της κοινωνίας
Κεντρική Επιτροπή 21.03.26

Φάμελλος: Η ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού κόσμου είναι και απαίτηση και ανάγκη της κοινωνίας

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Σωκράτης Φάμελλος στη συνεδρίαση της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ επανέλαβε ότι είναι «λάθος» του ΠΑΣΟΚ η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές, τονίζοντας πως η προοδευτική διακυβέρνηση είναι η μόνη λύση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: Επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο – Αστείες οι εξηγήσεις της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 21.03.26

Αχτσιόγλου: Επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο – Αστείες οι εξηγήσεις της κυβέρνησης

Η Έφη Αχτσιόγλου τόνισε ότι «είναι αστείο το επιχείρημα της κυβέρνησης πως εμπλέκει τη χώρα σε έναν πόλεμο, που εκτοξεύει τις τιμές της ενέργειας, δήθεν για να προστατεύσει τους πολίτες»

Σύνταξη
ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού: Βαθιά ταξικός ο ρατσισμός που καλλιεργείται
Επικαιρότητα 21.03.26

ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού: Βαθιά ταξικός ο ρατσισμός που καλλιεργείται

«Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση της ΝΔ, που έχει βάλει τη χώρα για τα καλά μέσα στο μακελειό του πολέμου για να εξασφαλίσει μερίδιο από τη μοιρασιά και τη λεία για λογαριασμό της αστικής τάξης, ταυτόχρονα φιλοδοξεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφαρμογή του νέου Συμφώνου» για τη Μετανάστευση, λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο πληρώνουν την κυβερνητική ανεπάρκεια
Επικαιρότητα 21.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο πληρώνουν την κυβερνητική ανεπάρκεια

«Αντί για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης της κρίσης, η κυβέρνηση επιβάλλει μέτρα χωρίς να αναλαμβάνει το κόστος τους, μετακυλίοντάς το στους ίδιους τους κτηνοτρόφους», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Δεν επισκιάζεται το σκάνδαλο των υποκλοπών – Το 81% των πολιτών θέλει να ανοίξει η υπόθεση για τα πολιτικά πρόσωπα
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Δεν επισκιάζεται το σκάνδαλο των υποκλοπών – Το 81% των πολιτών θέλει να ανοίξει η υπόθεση για τα πολιτικά πρόσωπα

Τα μηνύματα που λαμβάνουν στο Μαξίμου από το γεγονός ότι ακόμα και στους Κεντροδεξιούς το ποσοστό που θέλει να ανοίξει η υπόθεση των υποκλοπών για πολιτικά πρόσωπα είναι πλειοψηφικό (56%), καθώς επίσης και στους δεξιούς (70%).

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Δουδωνής από Στύψη: Δεν μπορούν να αφήσουν την κτηνοτροφία να πεθάνει – Περιμένω απαντήσεις στις 6 προτάσεις για τον αφθώδη πυρετό
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Δουδωνής από Στύψη: Δεν μπορούν να αφήσουν την κτηνοτροφία να πεθάνει – Περιμένω απαντήσεις στις 6 προτάσεις για τον αφθώδη πυρετό

Απαντήσεις από την κυβέρνηση στις προτάσεις που κατέθεσε για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού και τη λήψη άμεσων μέτρων για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας του νησιού, ζητά ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, από τη Λέσβο.

Σύνταξη
Η ναυπήγηση του Εθνικού Πλοίου επί τάπητος στη συνάντηση Κικίλια – Δένδια
Επικαιρότητα 20.03.26

Η ναυπήγηση του Εθνικού Πλοίου επί τάπητος στη συνάντηση Κικίλια - Δένδια

Η εκπαίδευση στελεχών και συνεκπαιδεύσεις, οικονομικά θέματα αλλά και ζητήματα υγειονομικών υπηρεσιών συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχαν ο Βασίλης Κικίλιας με τον Νίκος Δένδια

Σύνταξη
Επιστολή Ανδρουλάκη στους προέδρους ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς για θεματικό τραπέζι διαλόγου στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
«Σύνταγμα και Θεσμοί» 20.03.26

Επιστολή Ανδρουλάκη στους προέδρους ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς για θεματικό τραπέζι διαλόγου στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθύνει πρόσκληση στους προέδρους των ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέας Αριστεράς για συμμετοχή στο θεματικό τραπέζι διαλόγου με θέμα «Σύνταγμα και Θεσμοί», στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Patriot στη Σαουδική Αραβία: Εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο ή όχι;
Διπλωματία 20.03.26

Patriot στη Σαουδική Αραβία: Εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο ή όχι;

Η συζήτηση περί εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο Ισραήλ - ΗΠΑ - Ιράν οξύνθηκε ιδιαίτερα μετά την είδηση κατάρριψης δύο βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν με στόχο την Σαουδική Αραβία από τους ελληνικούς Patriot.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νέα Αριστερά: Για την επόμενη εβδομάδα η παραίτηση Χαρίτση – Σύμπνοια με Σακελλαρίδη – Στο επίκεντρο η κοινοβουλευτική ομάδα
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Για την επόμενη εβδομάδα η παραίτηση Χαρίτση – Σύμπνοια με Σακελλαρίδη – Στο επίκεντρο η κοινοβουλευτική ομάδα

Το ραντεβού του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση και του γραμματέα Γαβριήλ Σακελλαρίδη ολοκληρώθηκε σε καλό κλίμα, παραφωνίες για το μέλλον του κόμματος στη Βουλή. Τελικές αποφάσεις συντεταγμένα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ραντεβού υπήρχαν, αλλά ο Αδωνις δεν τα βρήκε και εκτέθηκε δείχνοντας διαθεσιμότητες Ιουνίου σε νοσοκομείο ως… σημερινά
Το άσπρο - μαύρο 20.03.26

Ραντεβού υπήρχαν, αλλά ο Αδωνις δεν τα βρήκε και εκτέθηκε δείχνοντας διαθεσιμότητες Ιουνίου σε νοσοκομείο ως… σημερινά

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, έδειχνε στο κινητό του, on air, διαθέσιμα ραντεβού σε δημόσια νοσοκομεία για τις αρχές Ιουνίου, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για τη σημερινή μέρα, για να απαντήσει σε καταγγελίες ασθενών. Βιάστηκε και εκτέθηκε.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ορμούζ: Οι ΥΠΕΞ των G7 δηλώνουν έτοιμοι να «λάβουν μέτρα για την στήριξη του ενεργειακού ανεφοδιασμού»
Κόσμος 21.03.26

Ορμούζ: Οι ΥΠΕΞ των G7 δηλώνουν έτοιμοι να «λάβουν μέτρα για την στήριξη του ενεργειακού ανεφοδιασμού»

Η G7 δηλώνει έτοιμη να αναλάβει δράση για την «προστασία του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού, υποστηρίζει την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

