ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς ο Βάρρας δείχνει Βορίδη και Neuropublic ως υπεύθυνους για την καρατόμησή του από τον Οργανισμό

Το μαρτύριο της σταγόνας φαίνεται πως βιώνει η κυβέρνηση και ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, αναφορικά με τις αποκαλύψεις που έρχονται στο φως κατά την περίοδο που διοικητής στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ο καθηγητής Γρηγόρης Βάρρας. Επιστολή που είχε σταλεί από το γραφείο του κ. Βάρρα προς το γραφείο του υπουργού με την ένδειξη «εμπιστευτικό» και με την οποία φαίνεται ότι ο κ. καθηγητής είχε βρει τον τρόπο της κατάργησης της «τεχνικής λύσης» προς μεγάλη δυσαρέσκεια, του τεχνικού συμβούλου, της εταιρείας Neuropublic ήρθε στο φως της δημοσιότητας και ανατρέπει τα δεδομένα σε σχέση με τα όσα γνώριζε και δεν… γνώριζε ο πρώην υπουργός. Η σχετική επιστολή ήρθε στη δημοσιότητα από δημοσίευμα της ιστοσελίδας euro2day.

Η πρόταση

Η πρόταση του κ. Βάρρα είχε βασιστεί στην απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών της Ε.Ε. να επιστρέψουν στην Ελλάδα περί τα 9,5 εκατ. στρέμματα που είχαν εξαιρεθεί τα προηγούμενα χρόνια από τη διαδικασία των επιδοτήσεων και την αλλαγή του συγκεκριμένου καθεστώτος. Η επιστροφή αυτών των στρεμμάτων επί της ουσίας ακύρωνε την «τεχνική λύση» που είχε επιλεγεί ως μέθοδος το προηγούμενο διάστημα προκειμένου να πληρώνονται οι εκάστοτε δικαιούχοι.

Υπό αυτό το πρίσμα οι επιπλέον εκτάσεις θα κατανέμονταν με διαφάνεια στους κτηνοτρόφους. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο υπόμνημα ο κ. Βάρρας και η επιστημονική ομάδα του προχώρησαν σε χαρτογράφηση και ψηφιοποίηση των νέων εκτάσεων, με στόχο να ενταχθούν στο ΟΣΔΕ 9,6 εκατ. στρέμματα νέων, επιλέξιμων βοσκοτόπων.

Υπόμνημα στο Μαξίμου

Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπόμνημα αυτό περιλαμβανόταν μέσα στο έτερο υπόμνημα που είχε καταθέσει το προηγούμενο καλοκαίρι ο κ. Βάρρας στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό, Γιώργο Μυλωνάκη, με το οποίο τον ενημέρωνε για την κατάσταση που επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Βάρρας εξηγούσε αναλυτικά πως κίνηση αυτή δεν έλυνε απλώς το πρόβλημα των καταλογισμών, αλλά έδινε οριστικό τέλος στην περιβόητη «τεχνική λύση», στην οποία κεντρικό ρόλο φέρεται να είχε ο τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εταιρεία Neuropublic.

Μεταξύ άλλων στο συγκεκριμένο έγγραφο ο κ. Βάρρας ανέφερε πως «Στις 8/9/2020 με το Αρ. πρωτ.: 55940 και στην κατηγορία ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ, ενημέρωνα τον τότε υπουργό ΑΑΤ κο Βορίδη για μεθοδολογία που είχα εφαρμόσει για την ενσωμάτωση (σ.σ.: των πρόσθετων εκτάσεων) και ζητούσα να γίνει η εφαρμογή τους και να ενημερωθεί η ΕΕ και συγκεκριμένα:

»Ανέφερα ουσιαστικά και λεπτομερώς τι ακριβώς γινόταν με τις δύο αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με δύο αποφάσεις του, τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 2020, δικαιώνει τις ελληνικές αρχές και υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιστρέψει στη χώρα μας 466 εκ. ευρώ για τους καταλογισμούς μέχρι το 2013. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι η χώρα μας έχει δίκιο για τον ορισμό του μεσογειακού βοσκότοπου που αποτελείται και από ξυλώδη βλάστηση και όχι μόνο ποώδη.

· Το ενημερωτικό σημείωμα λοιπόν προς τον τότε ΥΠΑΑΤ κ. Βορίδη ήταν πλήρες, αφού περιείχε ένα ιστορικό, το πρόβλημα και τις συνέπειες αυτού, χωριζόμενο σε υποομάδες, την επίλυση του προβλήματος, ενέργειες και βήματα, χωριζόμενο σε δύο υποομάδες, καταλήγοντας με αποτελέσματα και αναπτυξιακές ευκαιρίες που δημιουργούνται».

Καταγγελίες για τη Neuropublic

Και ο κ. Βάρρας συνέχιζε ως εξής: «Ενώ ο στόχος και ο σκοπός ήταν κατανοητός, όπως εξηγήθηκε στον κ. Βορίδη, καθότι είχα από προηγούμενες διοικήσεις ένα πρόβλημα, την «τεχνική λύση», που ήταν αναγκαίο να εφαρμοσθεί μόνο το 2014 για συγκεκριμένο λόγο κι ανάγκη αποκλειστικά και μόνο για κτηνοτρόφους, έβλεπα κατά κόρον να εφαρμόζεται και από τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και την κατανομή να την κάνει ιδιωτική εταιρεία, η Neuropublic συμφερόντων Γαργαλάκου, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα. Με αυτόν τον τρόπο-μεθοδολογία θα υπήρχε απεξάρτηση από αυτή την αδιαφανή διαδικασία».

Η παραίτηση

Σε άλλο σημείο αναφέρει πως για όλα αυτά ο τότε υπουργός κ. Βορίδης, ζήτησε την παραίτησή του. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Τι έκανε ο τότε ΥΠΑΑΤ Βορίδης; Απλά ζήτησε την παραίτησή μου γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου και ξεκάρφωνα ανομία ή άλλα που πιθανά του εισηγήθηκε ο τότε αντιπρόεδρος Μελάς Δημήτρης, κι επιλογή του για τη θέση, βλέποντας επιπλέον κοντά στα 10 εκατ. επιπλέον στρέμματα που θα μπορούσαν να κάνουν με εθνικό απόθεμα εξυπηρετήσεις κ.λπ. κ.λπ. και δημιουργία ικανών και άτυπων φίλων για ό,τι προέκυπτε στο μέλλον».

Λίγο καιρό αργότερα ο κ. Βάρρας καταρομήθηκε από τη θέση του διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω έγγραφο περιλαμβάνεται μέσα στο υπόμνημα των πολλών σελίδων που κατέθεσε στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Βάρρας. Υπό αυτό το πρίσμα και υπό το φως των νέων αποκαλύψεων πολύ δύσκολα θα μπορεί να ισχυριστεί ο κ. Βορίδης ότι… δεν γνώριζε ή δεν ήξερε για την ύπαρξη του εγγράφου, όπως έκανε το προηγούμενο διάστημα με τη σχετική κάλυψη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.