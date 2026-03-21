Άλλο η θεωρία, άλλο η πράξη: Γιατί δεν ακολουθούμε τις συμβουλές που δίνουμε;
Μεγάλη αλήθεια 21 Μαρτίου 2026, 07:01

Άλλο η θεωρία, άλλο η πράξη: Γιατί δεν ακολουθούμε τις συμβουλές που δίνουμε;

Πόλλοι άνθρωποι ξέρουν να δίνουν καλές συμβουλές, που όμως οι ίδιοι δεν ακολουθούν. Και η επιστήμη ξέρει το γιατί.

Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Έχετε ποτέ δώσει σε κάποιον μια εξαιρετική συμβουλή και μετά παρατηρήσατε ότι εσείς οι ίδιοι δεν ακολουθείτε καν τα ίδια βήματα; Όπως αναφέρουν επιστημονικές έρευνες είναι φυσιολογικό να μην εφαρμόζουμε τις δικές μας συμβουλές και μάλιστα αυτό συμβαίνει πιο συχνά από ό,τι φαντάζεστε. Ο λόγος βρίσκεται σε δύο πολύ ανθρώπινες στρατηγικές: άρνηση και αποφυγή. Και οι δύο μας προστατεύουν από δυσάρεστες αλλαγές, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να μας εμποδίζουν να ζήσουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας.

Η δύναμη της άρνησης

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η άρνηση είναι ένας μηχανισμός άμυνας του μυαλού που “θολώνει” την αλήθεια για να μην χρειαστεί να τη αντιμετωπίσουμε. Σκεφτείτε τη δουλειά που σας εξαντλεί, την καθημερινότητα που σας αγχώνει ή μια σχέση που δεν σας γεμίζει. Η άρνηση μας κάνει να βλέπουμε τα πράγματα πιο “ήπια”, σαν να υπάρχει ένα φίλτρο πάνω στα μάτια μας που μειώνει την πίεση να δράσουμε.

Αυτό το μαλακό φίλτρο μας δίνει την αίσθηση ασφάλειας. Συχνά λέμε στον εαυτό μας: «Όλοι οι δουλειές είναι στρεσογόνες» ή «Μπορεί να χρειάζομαι περισσότερη τριβή ή εκπαίδευση». Έτσι, η αλήθεια παραμένει θολή και η αλλαγή μοιάζει μακρινή.

Όμως όταν το φίλτρο της άρνησης αφαιρεθεί ξαφνικά – ίσως με ένα πρόβλημα υγείας, μια διάλυση σχέσης ή ένα μεγάλο λάθος στη δουλειά – η αλήθεια γίνεται σαφής. Και τότε μπαίνει η αποφυγή: βλέπουμε την κατάσταση καθαρά αλλά προσποιούμαστε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Σκεφτόμαστε: «Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή», «Πρέπει να εξοικονομήσω λίγο ακόμα» ή «Θα το κάνω αργότερα».

Η αποφυγή κρατά την ψυχολογική μας άνεση, αλλά ταυτόχρονα μας εγκλωβίζει σε συνθήκες που δεν μας κάνουν καλό. Το γνωστό «κακό» φαίνεται ασφαλέστερο από το άγνωστο καλό.

Πότε είναι η στιγμή να ακούσετε τις δικές σας συμβουλές;

Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες η αλήθεια είναι απλή: η αλλαγή συμβαίνει όταν ο πόνος της αδράνειας γίνεται μεγαλύτερος από τον φόβο της δράσης. Όταν καταλάβετε ότι το να παραμένετε στη θέση σας πονάει περισσότερο από το να κινηθείτε προς κάτι νέο, τότε θα είστε έτοιμοι να ακολουθήσετε τις συμβουλές που δίνετε σε άλλους.

Μερικές φορές χρειάζεστε έναν συνδυασμό χρόνου, περισυλλογής και αφυπνίσεων  για να φτάσετε εκεί. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος· υπάρχει μόνο ο δικός σας τρόπος.

Πρακτικά βήματα για να τα καταφέρετε

  • Αναγνωρίστε την αλήθεια: Σταματήστε να προσποιείστε ότι όλα είναι καλά. Ο πρώτος τρόπος να αλλάξετε είναι να δείτε καθαρά την πραγματικότητα.
  • Καταγράψτε τα συναισθήματά σας: Γράψτε τι σας αγχώνει ή σας δυσκολεύει. Η σύνδεση λόγου-συναισθήματος φέρνει σαφήνεια και ξεκαθαρίζει τις σκέψεις.
  • Ξεκινήστε με μικρά βήματα: Ακόμη και μια μικρή δράση, όπως μια ειλικρινής συζήτηση με τον εαυτό σας, δημιουργεί δυναμική.
  • Θέστε σαφή όρια: Αν κάτι στη ζωή σας σας περιορίζει ή σας καταναλώνει, μάθετε να λέτε “όχι” και να προστατεύετε το προσωπικό σας χώρο και χρόνο.
  • Συνδέστε τη δράση με ευεξία: Σκεφτείτε κάθε αλλαγή σαν μια επένδυση στην υγεία σας, την ψυχολογία σας και την ποιότητα ζωής σας. Όταν η αλλαγή συνδέεται με την ευημερία σας, η κίνηση γίνεται πιο φυσική και επιθυμητή.

Η αυτογνωσία, η ειλικρίνεια και η δράση είναι τα κλειδιά για να σπάσουμε τον κύκλο άρνησης και αποφυγής.

* Πηγή: Vita

Economy
Οίκοι αξιολόγησης: Τι βαθμό έβαλαν στην Ελλάδα – Οι αστερίσκοι

Οίκοι αξιολόγησης: Τι βαθμό έβαλαν στην Ελλάδα – Οι αστερίσκοι

Economy
ΕΦΚ στα καύσιμα: Γιατί η Ελλάδα δεν τον μειώνει – Τι κάνουν οι χώρες της ΕΕ και τι σημαίνει για τις τιμές

ΕΦΚ στα καύσιμα: Γιατί η Ελλάδα δεν τον μειώνει – Τι κάνουν οι χώρες της ΕΕ και τι σημαίνει για τις τιμές

Ιράν: Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες – Η καταστροφή μεγαλώνει ενώ συμπληρώνονται 3 εβδομάδες πολέμου
Κόσμος 21.03.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες στην περιοχή - Η καταστροφή μεγαλώνει ενώ συμπληρώνονται 3 εβδομάδες πολέμου

Νέο μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων Τραμπ για το Ιράν - Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που λένε ότι οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή - Η Τεχεράνη απειλεί με πλήγματα σε περισσότερους στόχους - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ο τέλειος αντιπερισπασμός για τον Νετανιάχου – 5 προβλήματα που μπορεί να του λύσει
Ισραήλ 21.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ο τέλειος αντιπερισπασμός για τον Νετανιάχου – 5 προβλήματα που μπορεί να του λύσει

Από την ιρανική απειλή έως τα δικά του εσωτερικά νομικά και πολιτικά προβλήματα, ο πόλεμος με το Ιράν προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα στον Νετανιάχου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
The Expla-in Project: Τι συνδέει τον Τραμπ με τον Νετανιάχου;
Expla-in 21.03.26

Τι συνδέει τον Τραμπ με τον Νετανιάχου;

Ένας πόλεμος με το Ιράν που κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί εμπλέκεται ο Τραμπ και στο βάθος ένας φιλο-ισραηλινός χρηματοδότης με επιθετική ατζέντα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ
Κόσμος 21.03.26

Επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Κουβέιτ και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν

Σύνταξη
Λύσεις out of the box για την ενεργειακή κρίση: Εβδομάδα 4 ημερών,τηλεργασία, κατάργηση της γραβάτας
Ασιατικές αγορές 21.03.26

Λύσεις out of the box για την ενεργειακή κρίση: Εβδομάδα 4 ημερών,τηλεργασία, κατάργηση της γραβάτας

Οι ασιατικές αγορές έχουν ήδη νιώσει στο πετσί τους την ενεργειακή κρίση και εφαρμόζουν ανορθόδοξα μέτρα: τηλεργασία, διανομή καυσίμων, παράταση διακοπών στα σχολεία. Προσεχώς και εδώ;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τριπλάσια πλέον στην Ελλάδα τα 3 μικρόβια που κανένα αντιβιοτικό δεν σταματά
Μικροβιακή αντοχή 21.03.26

Τριπλάσια πλέον στην Ελλάδα τα 3 μικρόβια που κανένα αντιβιοτικό δεν σταματά

Απάντηση στην ωρολογιακή βόμβα των ανθεκτικών λοιμώξεων είναι οι εμβολιασμοί, επισημαίνουν οι λοιμωξιολόγοι με σχετικό βίντεο, ενώ προτείνουν και ισχυρή επιτήρηση

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς
Διεθνής Οικονομία 21.03.26

Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς

Ενώ άλλες ασιατικές οικονομίες αγωνίζονται να εξοικονομήσουν ενέργεια, η Κίνα διαθέτει τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πόλεμος: Το 57% των καταναλωτών δηλώνει ανήσυχο για τις εξελίξεις
Οικονομικές Ειδήσεις 21.03.26

Πόλεμος: Το 57% των καταναλωτών δηλώνει ανήσυχο για τις εξελίξεις

Ένα στα δύο νοικοκυριά δηλώνει ότι το εισόδημά του καλύπτει μόλις τα βασικά, το 68% παρακολουθεί στενά τις τιμές, το 76% αναζητεί προσφορές, ενώ σχεδόν το 80% αγοράζει με βάση τη χαμηλότερη τιμή

Σύνταξη
Scope Ratings: Αμετάβλητη η αξιολόγηση για την Ελλάδα στη βαθμίδα ΒΒΒ με θετικές προοπτικές
ΒΒΒ βαθμίδα 21.03.26

Αμετάβλητη αξιολόγηση του Scope Ratings για την Ελλάδα

Δημοσιονομική επίδοση, πρωτογενή πλεονάσματα, ευνοϊκή διάρθρωση του δημόσιου χρέους και ισχυρή ευρωπαϊκή υποστήριξη, επικαλείται ο Scope Ratings, για τη διατήρηση της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ.

Σύνταξη
NBC: Ο Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 21.03.26

NBC: Ο Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν

Σύμφωνα με το δίκτυο NBC, οι συζητήσεις για πιθανή χερσαία επιχείρηση έχουν επικεντρωθεί σε αποστολές που αποσκοπούν στην κλιμάκωση του πολέμου σε μια προσπάθεια τερματισμού του. Αποφάσεις «δεν έχουν ληφθεί»

Σύνταξη
Χαβάη: Κίνδυνος κατάρρευσης φράγματος και εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους
Χαβάη 21.03.26

Κίνδυνος κατάρρευσης φράγματος και εντολή εκκένωσης σε χιλιάδες κατοίκους

Το φράγμα Γουαχιαγουά, στο βόρειο τμήμα του τρίτου μεγαλύτερου νησιού του αρχιπελάγους της Χαβάης, διατρέχει «άμεσο κίνδυνο» κατάρρευσης, με τις αρχές να εκδίδουν εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους.

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

