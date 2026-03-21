Φυλακές Κορυδαλλού: Το συμβόλαιο θανάτου και οι σκιές
Ελλάδα 21 Μαρτίου 2026, 07:00

Φυλακές Κορυδαλλού: Το συμβόλαιο θανάτου και οι σκιές

Κρίσιμα ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας στο σωφρονιστικό κατάστημα - Η δολοφονία του αλβανού βαρυποινίτη και οι ανεξήγητες αποφάσεις των αρμοδίων

ΡεπορτάζΝαταλία Διονυσιώτη
Vita.gr
Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Spotlight

Σοβαρά ερωτήματα για το επίπεδο ασφάλειας και τη λειτουργία των φυλακών Κορυδαλλού προκαλεί υπόθεση συμβολαίου θανάτου που, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτελέστηκε μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα τον περασμένο Ιανουάριο, με θύμα έναν αλβανό βαρυποινίτη.

Η συγκεκριμένη υπόθεση, που μέχρι πρόσφατα δεν είχε λάβει ευρεία δημοσιότητα, αναδεικνύει ένα ανησυχητικό πλέγμα αποφάσεων, παραλείψεων και – όπως λένε καλά ενημερωμένες πηγές – ανεξήγητων επιλογών σε μια υπόθεση όπου ο κίνδυνος φέρεται να ήταν γνωστός πολύ πριν από την τελική δολοφονία.

Οπως προκύπτει από πληροφορίες, είχε προηγηθεί απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του ίδιου κρατουμένου τον Μάιο, στην οποία φέρεται να εμπλέκονταν πρόσωπα που συνδέονται με τον αποκαλούμενο «αρχηγό» της μαφίας των φυλακών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ομάδα κρατουμένων από την 5η πτέρυγα εισέβαλε στην 3η πτέρυγα, αναζητώντας τον συγκεκριμένο ισοβίτη. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης φέρεται να σημειώθηκε ακόμα και ομηρεία σωφρονιστικού υπαλλήλου, ενώ οι δράστες κινούνταν εντός του σωφρονιστικού καταστήματος οπλισμένοι με μαχαίρια.

Οι πτέρυγες και οι κανόνες

Το γεγονός ότι μια τέτοια επιχείρηση αναζήτησης στόχου πραγματοποιήθηκε εντός φυλακής δημιουργεί εύλογες απορίες για το κατά πόσο υπήρχε πραγματικός έλεγχος της κατάστασης ή αν – όπως λένε έμπειρα στελέχη του σωφρονιστικού συστήματος στα «ΝΕΑ» – ορισμένες πτέρυγες λειτουργούν με κανόνες που ξεπερνούν τη διοίκηση.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, το επεισόδιο δεν φαίνεται να δημοσιοποιήθηκε ευρέως. Το ακόμα πιο παράδοξο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι ότι ο κρατούμενος που αποτελούσε στόχο παρέμεινε εκτεθειμένος, χωρίς ουσιαστική αλλαγή στο καθεστώς κράτησής του. Αρχικά, όταν συνελήφθη, μεταφέρθηκε στις αντρικές φυλακές Κορυδαλλού (Κ1). Ωστόσο λίγες ημέρες αργότερα, έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στα χέρια του προηγούμενου αρχιφύλακα ότι εις βάρος του εκκρεμούσε συμβόλαιο θανάτου, μεταφέρθηκε σε ειδικό χώρο των γυναικείων φυλακών – εκεί όπου παλαιότερα κρατούνταν τα μέλη της 17Ν (Κ2). Η μεταφορά αυτή έγινε κατόπιν απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών.

Η μεταφορά

Κάπου εκεί όμως, σύμφωνα με υπηρεσιακές πηγές, αρχίζουν οι αποφάσεις που σήμερα προκαλούν απορίες. Ο αρχιφύλακας του Κ2 μετακινείται στη συνέχεια στο Κ1 και λίγες ημέρες αργότερα πραγματοποιείται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο υπηρεσιών με αίτημα τη μεταφορά του κρατουμένου πίσω στις αντρικές φυλακές. Για τη σχετική επικοινωνία υπάρχει υπηρεσιακή αναφορά του αρχιφύλακα του Κ2.  Η νέα διοίκηση της φυλακής φέρεται να γνώριζε καλά το προφίλ κινδύνου του συγκεκριμένου κρατουμένου, καθώς ο νυν αρχιφύλακας υπηρετούσε προηγουμένως στον χώρο όπου κρατούνταν για λόγους προστασίας. Ωστόσο, παρά τη σαφή εικόνα κινδύνου που είχε ήδη διαμορφωθεί, ο κρατούμενος φέρεται να μεταφέρθηκε τελικά ξανά σε πτέρυγα γενικού πληθυσμού.

Σύμφωνα με έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους «ΤΑ ΝΕΑ», για τη μεταφορά αυτή δόθηκε προφορική εντολή από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, γεγονός που εγείρει εύλογες απορίες για το πώς λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις ασφαλείας σε ένα από τα πιο ευαίσθητα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε αρχικά σε αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας και τελικά στην εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου μέσα στη φυλακή.

Αρκετοί υπηρεσιακοί παράγοντες θέτουν πλέον μια σειρά από ζητήματα που, όπως λένε, «δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα». Ποιος αποφάσισε ότι ένας κρατούμενος για τον οποίο υπήρχαν σαφείς πληροφορίες ότι αποτελεί στόχο συμβολαίου θανάτου μπορούσε να επιστρέψει σε πτέρυγα γενικού πληθυσμού; Ποια υπηρεσιακή αξιολόγηση κινδύνου προηγήθηκε – αν προηγήθηκε; Γιατί δεν ενεργοποιήθηκαν αυξημένα μέτρα προστασίας μετά την πρώτη απόπειρα δολοφονίας; Πώς κατάφεραν ομάδες κρατουμένων να μετακινούνται οπλισμένες από πτέρυγα σε πτέρυγα μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα;

Το ερώτημα που πλανάται πλέον στους διαδρόμους του σωφρονιστικού συστήματος δεν είναι μόνο ποιος οργάνωσε τη δολοφονία, αλλά ποιος άφησε να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να πραγματοποιηθεί. Και όσο οι απαντήσεις καθυστερούν, τόσο ενισχύεται η εντύπωση ότι στην υπόθεση αυτή κάποιοι ίσως γνώριζαν περισσότερα απ’ όσα παραδέχονται.

Κλίμα ανασφάλειας

Τα πρόσφατα περιστατικά θανάτων κρατουμένων επαναφέρουν στο προσκήνιο ζητήματα ασφάλειας στις φυλακές Κορυδαλλού. Δύο κρατούμενοι εντοπίστηκαν νεκροί κατά την καταμέτρηση και ένας ακόμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με ενδείξεις υπερβολικής χρήσης ναρκωτικών.

Πρόκειται για έναν 43χρονο από το Μπανγκλαντές και έναν 47χρονο Ελληνα, ενώ νοσηλεύεται και ένας 29χρονος από τη Μαυριτανία. Ερευνα έχει ανακοινωθεί, ενώ συνολικά επτά θάνατοι έχουν καταγραφεί από τις αρχές του 2025, εντείνοντας τις ανησυχίες.

Τριπλάσια πλέον στην Ελλάδα τα 3 μικρόβια που κανένα αντιβιοτικό δεν σταματά
Μικροβιακή αντοχή 21.03.26

Τριπλάσια πλέον στην Ελλάδα τα 3 μικρόβια που κανένα αντιβιοτικό δεν σταματά

Απάντηση στην ωρολογιακή βόμβα των ανθεκτικών λοιμώξεων είναι οι εμβολιασμοί, επισημαίνουν οι λοιμωξιολόγοι με σχετικό βίντεο, ενώ προτείνουν και ισχυρή επιτήρηση

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κεφαλονιά
Κοντά στο Ληξούρι 21.03.26

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κεφαλονιά

Εντονα αισθητός έγινε στην Κεφαλονιά ο σεισμός των 4,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Σάββατο, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται κοντά στο Ληξούρι.

Σύνταξη
Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη
Ελλάδα 20.03.26

Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη

Οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί αντέδρασαν έτσι στο νέο νομοσχέδιο για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση και την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς των ιδιωτικών μεταφορών για εταιρείες όπως η Uber.

Σύνταξη
ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές
Ασκήσεις Αυταρχισμού 20.03.26

ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές

Το ξημέρωμα της 7ης Φεβρουαρίου μικρή ομάδα ατόμων, που εξήλθε από πάρτυ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (ΑΠΘ), επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ. Προσήχθησαν 313 φοιτητές και φοιτήτριες και όλα άλλαξαν στο ΑΠΘ

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα
Ελλάδα 20.03.26

25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, την 25η Μαρτίου να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους σε συγκεκριμένους δρόμους.

Σύνταξη
Βέροια: «Μου επιτέθηκε πρώτη», ομολόγησε ο 20χρονος – Η τηλεφωνική κλήση που τον πρόδωσε
Ελλάδα 20.03.26

Βέροια: «Μου επιτέθηκε πρώτη», ομολόγησε ο 20χρονος – Η τηλεφωνική κλήση που τον πρόδωσε

Το στοιχείο που «πρόδωσε» τον 20χρονο ήταν μια κλήση και συγκεκριμένα η τελευταία κλήση στο κινητό της 24χρονης που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Σύνταξη
Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Αισιοδοξία για την υγεία του
Συγκίνηση 20.03.26

Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Αισιοδοξία για την υγεία του

Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου είχε συγκινήσει την κοινή γνώμη αφού μοιράστηκε δημόσια ότι νοσεί από καρκίνο, βρίσκεται στην Αθήνα τους τελευταίους μήνες προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες θεραπείες

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες – Η καταστροφή μεγαλώνει ενώ συμπληρώνονται 3 εβδομάδες πολέμου
Κόσμος 21.03.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες στην περιοχή - Η καταστροφή μεγαλώνει ενώ συμπληρώνονται 3 εβδομάδες πολέμου

Νέο μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων Τραμπ για το Ιράν - Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που λένε ότι οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή - Η Τεχεράνη απειλεί με πλήγματα σε περισσότερους στόχους - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ο τέλειος αντιπερισπασμός για τον Νετανιάχου – 5 προβλήματα που μπορεί να του λύσει
Ισραήλ 21.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ο τέλειος αντιπερισπασμός για τον Νετανιάχου – 5 προβλήματα που μπορεί να του λύσει

Από την ιρανική απειλή έως τα δικά του εσωτερικά νομικά και πολιτικά προβλήματα, ο πόλεμος με το Ιράν προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα στον Νετανιάχου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
The Expla-in Project: Τι συνδέει τον Τραμπ με τον Νετανιάχου;
Expla-in 21.03.26

Τι συνδέει τον Τραμπ με τον Νετανιάχου;

Ένας πόλεμος με το Ιράν που κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί εμπλέκεται ο Τραμπ και στο βάθος ένας φιλο-ισραηλινός χρηματοδότης με επιθετική ατζέντα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ
Κόσμος 21.03.26

Επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Κουβέιτ και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν

Σύνταξη
Λύσεις out of the box για την ενεργειακή κρίση: Εβδομάδα 4 ημερών,τηλεργασία, κατάργηση της γραβάτας
Ασιατικές αγορές 21.03.26

Λύσεις out of the box για την ενεργειακή κρίση: Εβδομάδα 4 ημερών,τηλεργασία, κατάργηση της γραβάτας

Οι ασιατικές αγορές έχουν ήδη νιώσει στο πετσί τους την ενεργειακή κρίση και εφαρμόζουν ανορθόδοξα μέτρα: τηλεργασία, διανομή καυσίμων, παράταση διακοπών στα σχολεία. Προσεχώς και εδώ;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τριπλάσια πλέον στην Ελλάδα τα 3 μικρόβια που κανένα αντιβιοτικό δεν σταματά
Μικροβιακή αντοχή 21.03.26

Τριπλάσια πλέον στην Ελλάδα τα 3 μικρόβια που κανένα αντιβιοτικό δεν σταματά

Απάντηση στην ωρολογιακή βόμβα των ανθεκτικών λοιμώξεων είναι οι εμβολιασμοί, επισημαίνουν οι λοιμωξιολόγοι με σχετικό βίντεο, ενώ προτείνουν και ισχυρή επιτήρηση

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς
Διεθνής Οικονομία 21.03.26

Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς

Ενώ άλλες ασιατικές οικονομίες αγωνίζονται να εξοικονομήσουν ενέργεια, η Κίνα διαθέτει τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πόλεμος: Το 57% των καταναλωτών δηλώνει ανήσυχο για τις εξελίξεις
Οικονομικές Ειδήσεις 21.03.26

Πόλεμος: Το 57% των καταναλωτών δηλώνει ανήσυχο για τις εξελίξεις

Ένα στα δύο νοικοκυριά δηλώνει ότι το εισόδημά του καλύπτει μόλις τα βασικά, το 68% παρακολουθεί στενά τις τιμές, το 76% αναζητεί προσφορές, ενώ σχεδόν το 80% αγοράζει με βάση τη χαμηλότερη τιμή

Σύνταξη
Scope Ratings: Αμετάβλητη η αξιολόγηση για την Ελλάδα στη βαθμίδα ΒΒΒ με θετικές προοπτικές
ΒΒΒ βαθμίδα 21.03.26

Αμετάβλητη αξιολόγηση του Scope Ratings για την Ελλάδα

Δημοσιονομική επίδοση, πρωτογενή πλεονάσματα, ευνοϊκή διάρθρωση του δημόσιου χρέους και ισχυρή ευρωπαϊκή υποστήριξη, επικαλείται ο Scope Ratings, για τη διατήρηση της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ.

Σύνταξη
NBC: Ο Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 21.03.26

NBC: Ο Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν

Σύμφωνα με το δίκτυο NBC, οι συζητήσεις για πιθανή χερσαία επιχείρηση έχουν επικεντρωθεί σε αποστολές που αποσκοπούν στην κλιμάκωση του πολέμου σε μια προσπάθεια τερματισμού του. Αποφάσεις «δεν έχουν ληφθεί»

Σύνταξη
Χαβάη: Κίνδυνος κατάρρευσης φράγματος και εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους
Χαβάη 21.03.26

Κίνδυνος κατάρρευσης φράγματος και εντολή εκκένωσης σε χιλιάδες κατοίκους

Το φράγμα Γουαχιαγουά, στο βόρειο τμήμα του τρίτου μεγαλύτερου νησιού του αρχιπελάγους της Χαβάης, διατρέχει «άμεσο κίνδυνο» κατάρρευσης, με τις αρχές να εκδίδουν εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους.

Σύνταξη
Ιράν: Ποιος θα αποφασίσει το τέλος του πολέμου; «ΗΠΑ και Ισραήλ δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση»
Μέση Ανατολή 21.03.26

Ποιος θα αποφασίσει το τέλος του πολέμου;

Αναλυτές εκτιμούν ότι ΗΠΑ και Ισραήλ δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, ώστε οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν να ισχυρίζονται ότι αυτοί «θα αποφασίσουν για το τέλος του πολέμου».

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

