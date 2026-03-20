Τρομερό στατιστικό: Ο Παναθηναϊκός έχει 9/9 αποκλεισμούς με ισπανικές ομάδες

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να υπερασπιστεί το 1-0 του ΟΑΚΑ και ηττήθηκε με το «βαρύ» 4-0 από την Μπέτις στη Σεβίλλη, μένοντας εκτός συνέχειας του φετινού Europa League.

Η Μπέτις ήταν ξεκάθαρα ανώτερη και δίκαια πέρασε, αφήνοντας το «τριφύλλι» με την πίκρα ότι δεν κατάφερε να επιστρέψει σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης έπειτα από 23 ολόκληρα χρόνια.

Επίσης, για μία ακόμη φορά αποδείχθηκε η μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός κόντρα σε ισπανικές ομάδες. Πλέον, οι «πράσινοι» μετρούν 9/9 αποκλεισμούς από συλλόγους της Ισπανίας σε νοκ-άουτ ευρωπαϊκών διοργανώσεων!

Αναλυτικά τα νοκ-άουτ που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός κόντρα σε ισπανικές ομάδες:

1968-69 ICF (Inter-Cities Fairs Cup)

Παναθηναϊκός-Μπιλμπάο 0-0

Μπιλμπάο-Παναθηναϊκός 1-0

1999-00 Κύπελλο ΟΥΕΦΑ

Λα Κορούνια – Παναθηναϊκός 4-2

Παναθηναϊκός – Λα Κορούνια 1-1

2001-02 – Τσάμπιονς Λιγκ

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 1-0

Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 3-1

2004-05 Κύπελλο ΟΥΕΦΑ

Παναθηναϊκός-Σεβίλλη 1-0

Σεβίλλη-Παναθηναϊκός 0-2

2008-2009 – Τσάμπιονς Λιγκ

Βιγιαρεάλ–Παναθηναϊκός 1-1

Παναθηναϊκός–Βιγιαρεάλ 1-2

2009-2010 – Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ

Παναθηναϊκός–Ατλέτικο Μ. 2-3

Ατλέτικο Μ.–Παναθηναϊκός 2-0

2012-2013 – Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ

Μάλαγα – Παναθηναϊκός 2-0

Παναθηναϊκός–Μάλαγα 0-0

2017-18 – Γιουρόπα Λιγκ

Παναθηναϊκός-Μπιλμπάο 2-3

Μπιλμπάο-Παναθηναϊκός 1-0

2025-26 – Γιουρόπα Λιγκ

Παναθηναϊκός-Μπέτις 1-0

Μπέτις-Παναθηναϊκός 4-0