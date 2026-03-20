Το απίθανο κορεό της Μπέτις κόντρα στον Παναθηναϊκό και η… ναυμαχία της Ναυπάκτου (vid)

To πανό της Ρεάλ Μπέτις στην αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό έκλεψε τις εντυπώσεις, με την ιστορία πίσω από την έμπνευση του να έχει ρίζες από την Ελλάδα.

Μπροστά από το «πέταλο» των φανατικών οπαδών της Μπέτις υπήρχε ένα πανό που έγραφε «A la conquista por tu Santo Escud», το οποίο στα ελληνικά σημαίνει «Πάμε για την κατάκτηση για το ιερό σου σήμα», ενώ όσοι βρίσκονταν στις εξέδρες κρατούσαν ένα άλλο που απεικόνιζε έναν στρατιώτη στα πράσινα σε μία ναυμαχία, όπου στο βάθος υπήρχε η Αγιά Σοφιά.

Ποια όμως ήταν αυτή η θαλάσσια μάχη που αποτέλεσε έμπνευση για τους φίλους της Μπέτις; Ήταν η Ναυμαχία της Ναυπάκτου που αποτελεί μία από σημαντικότερες στην παγκόσμια ιστορία και αποτελεί σταθμό για τη ναυτική τακτική.