Η Σοφία Κόπολα μας δίνει μια κινηματογραφική δόση από Μαρκ Τζέικομπς

Η Σοφία Κοπόλα παρουσιάζει στο κοινό μια άγνωστη πλευρά του φίλου της Μαρκ Τζέικομπς, τον οποίο γνώρισε το 1992, όταν ο σχεδιαστής παρουσίασε τη grunge συλλογή του για την Perry Ellis.

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Marc by Sofia» που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον Σεπτέμβριο του 2025, ακολουθεί τον Τζέικομπς κατά τη διάρκεια των 12 εβδομάδων που προηγήθηκαν της επίδειξης της κολεξιόν του για την άνοιξη του 2024, με πλάνα από τα παρασκήνια και αναδρομές στην μακρά καριέρα του.

Ο προσωπικός, ενδόμυχος χαρακτήρας της ταινίας, σε συνδυασμό με τη χημεία μεταξύ Τζέικομπς και Κόπολα, επέτρεψε στον σχεδιαστό να χαλαρώσει, παρόλο που όπως δήλωσε στο People, ήταν αρκετά ανήσυχος για το αποτέλεσμα.

«Νομίζω ότι ήμασταν και οι δύο νευρικοί. Η Σοφία ήλπιζε να μου αρέσει, ενώ εγώ σκεφτόμουν ότι δυσκολεύομαι να βλέπω τον ευατό μου στην οθόνη», σχολίασε, ενώ πρόσθεσε ότι τελικά έμεινε «πολύ ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα, διότι μου άρεσε ο άνθρωπος που είδα».

«Δεν ήθελα να δημιουργήσω ένα συμβατικό ντοκιμαντέρ»

Όπως αναφέρει το Vanity Fair, η ταινία καταφέρνει να ρίξει φως στον εσωτερικό κόσμο του Μαρκ Τζέικομπς και στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τη ζωή, χωρίς να κινείται αμιγώς στη συνιστώσα «μόδα» – αν και υπάρχουν πολλές σκηνές που τα μάτια σας θα χορτάσουν από δείγματα υφασμάτων.

Με ένα μείγμα αρχειακού υλικού που συνέθεσε η Σοφία Κόπολα, με τον Μαρκ Τζέικομπς ως φοιτητή στο Parsons School of Design τη δεκαετία του ’80 και θολές εικόνες από μια περασμένη εποχή στο κέντρο της Νέας Υόρκης, η σκηνοθέτις προσφέρει μια αναδρομή στην θρυλική καριέρα του φίλου της και ανοίγει ένα παράθυρο με θέα τον κόσμο του.

«Δεν ήθελα να δημιουργήσω ένα συμβατικό τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ, με τους ομιλητές, που να μοιάζει ακαδημαϊκό. Ήθελα να αποτυπώσει το έργο του Μαρκ και την προσωπικότητά του», ανέφερε η Κόπολα.

Αυτή η αρχή αποτυπώνεται και στον τρόπο που δούλεψε για την ταινία: σε μια διαδικασία διαφορετική από εκείνη των προηγούμενων ταινιών της, η βραβευμένη με Όσκαρ σκηνοθέτις ξεκίνησε το ντοκιμαντέρ χωρίς σενάριο και με λίγους συνεργάτες.

«Δεν είχαμε μεγάλο συνεργείο, οπότε η ατμόσφαιρα ήταν χαλαρή», είπε στο περιοδικό People. «Κάποιες μέρες ήμουν μόνο εγώ με μια μικρή κάμερα.Δεν είχαμε κομμωτήριο, μακιγιάζ, επαγγελματικό φωτισμό. Ήθελα να φαίνεται αληθινό», πρόσθεσε.

Ο Τζέικομπς συμφώνησε ότι η διαδικασία «ήταν πολύ, πολύ φυσική».

Στην πραγματικότητα, η σκηνοθέτις ήταν σίγουρη για ένα πράγμα. Ήθελε διακαώς αποτυπώσει την προετοιμασία του Τζέικομπς για μια επίδειξη μόδας, από τις πρώτες δοκιμές μέχρι την τελική υπόκλιση.

«Σκέφτηκα ότι θα ήταν ενδιαφέρον να παρακολουθήσω τον Μαρκ από την αρχή [της προετοιμασίας του] και ταυτόχρονα να φτιάξω αυτό το κολάζ αναμνήσεων και αναφορών», υποστήριξε μιλώντας στο People.

Αμφιβολίες

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μαρκς Τζέικομπς βλέπει τον ευατό του στην μεγάλη οθόνη: πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία «Marc Jacobs & Louis Vuitton», σε σκηνοθεσία του Λοΐκ Πριζέν, αλλά όταν του προτάθηκε να συμμετάσχει σε ένα άλλο ντοκιμαντέρ, ξεκαθάρισε στους παραγωγούς ότι θα το έκανε μόνο με την Σοφία Κόπολα.

«Πίστευα ότι αν το κάναμε αυτό μαζί, θα υπήρχε κάτι ειλικρινές, αυθεντικό και προσωπικό σε αυτό, αντί για κάτι που θα με άγχωνε ή θα ένιωθα ότι έπρεπε να ελέγχω», δήλωσε ο σχεδιαστής στο Vanity Fair σχετικά με τη συνεργασία του με την Κόπολα.

Από την πλευρά της, η σκηνοθέτις είχε τις δικές τις αμφιβολίες, καθώς δεν είχε υπογράφει ποτέ ξανά ντοκιμαντέρ.

«Αλλά μετά άρχισα να σκέφτομαι ότι θα ήταν τέλειο να συγκεντρώσω όλες τις επιδείξεις [του]. Άλλωστε, θα μου άρεσε πολύ να δω ένα ντοκιμαντέρ για τον Ιβ Σεν Λοράν που θα είχε γυρίσει ένας από τους φίλους του».

Πανκ;

Η δημοσιογράφος των New York Times, Ναταλία Γουίνκελμαν, έγραψε σε κριτική της για το «Marc by Sofia»:

«Στο νέο ντοκιμαντέρ της Σοφία Κοπόλα για την καριέρα του σχεδιαστή Μαρκ Τζέικομπς στον κόσμο της μόδας, ο ίδιος δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στον όρο «πανκ». Χρησιμοποιώντας τον αδιάκριτα, τον εφαρμόζει για να υποδηλώσει εικονοκλαστισμό ή τόλμη, θεατρικότητα ή αυθάδεια. Μπορεί να είναι πανκ ένα άτομο, αλλά και μια τσάντα. Μεταξύ άλλων, ο Τζέικομπς απονέμει τον χαρακτηρισμό ‘πανκ’ στη σχεδιάστρια Βίβιαν Γουέστγουντ, στη μπαλαρίνα Καρόλ Άρμιταζ και στον καλλιτέχνη Μαρσέλ Ντυσάν. Το Marc by Sofia είναι, δυστυχώς, όχι και τόσο πανκ, ακόμη και σύμφωνα με τον ευέλικτο ορισμό της ταινίας. Η Κόπολα ανοίγει την ταινία — το πρώτο της ντοκιμαντέρ — 12 εβδομάδες πριν από την επίδειξη μόδας του σχεδιαστή για την άνοιξη του 2024, καθώς αυτός και η ομάδα του ξεκινούν με τίποτα άλλο παρά μια σειρά από δείγματα υφασμάτων. Από εκεί, η ταινία ακολουθεί μια συμβατική δομή με συχνές αναδρομές σε επεισόδια του παρελθόντος από την καριέρα του, πολλά από τα οποία η Κόππολα, μακροχρόνια φίλη του Τζέικομπς, ήταν παρούσα για να τα δει».

*Με πληροφορίες από: Vanity Fair | People | New York Times | Φωτογραφίες: IMDb