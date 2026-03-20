Λαμία: 49χρονος βρέθηκε νεκρός σε παρκάκι της πόλης
Τον άνδρα εντόπισαν περίοικοι
Ένας άνδρας 49 ετών, βρέθηκε νεκρός σήμερα το πρωί Παρασκευής στο παρκάκι που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Γοργοποτάμου και Αμφικτυόνων στη Λαμία.
Τον άνδρα εντόπισαν περίοικοι, λίγο πριν τις 7 το πρωί και μετά το πρώτο σοκ ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια.
Δυστυχώς για τον άτυχο άνδρα ήταν αργά κι απλά στο Νοσοκομείο Λαμίας διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Ειδοποιήθηκε η αστυνομία που έφτασε στο χώρο προκειμένου να συλλέξει στοιχεία.
Σε παθολογικά αίτια οφείλεται ο θάνατός του
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, το ΑΤ Λαμίας ανέλαβε την προανάκριση, έχοντας αποκλείσει την τέλεση εγκληματικής ενέργειας. Ο 49χρονος ήταν άτομο που πάλευε χρόνια με τα ναρκωτικά και ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.
Παραγγέλθηκε ωστόσο η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς, προκειμένου να βρεθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
