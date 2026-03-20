Ολέθριο kiss cam: «Με κορόιδεψε, με κατέστρεψε» λέει η γυναίκα του σκανδάλου των Coldplay

Η Κρίστιν Κάμποτ, η πρώην επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας Astronomer και πρωταγωνίστρια στο διαβόητο σκάνδαλο του kiss cam των Coldplay, μίλησε στην Όπρα Γουίνφρεϊ στις 17 Μαρτίου 2026, αποκαλύπτοντας πως ο δεσμός της με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο, Άντι Μπάιρον, ανήκει πλέον στο παρελθόν, ενώ η ίδια παραμένει επαγγελματικά «εξοστρακισμένη».

Όλα ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2025, όταν η κάμερα της συναυλίας εστίασε στο ζευγάρι που αγκαλιαζόταν τρυφερά.

Η αντίδρασή τους —να σκύψουν και να καλύψουν τα πρόσωπά τους— πυροδότησε μια ψηφιακή καταδίωξη που αποκάλυψε πως και οι δύο ήταν παντρεμένοι με άλλους.

«Η κάμερα δεν κατέγραψε μόνο ένα φιλί, αλλά το τέλος της ζωής μου όπως την ήξερα»

View this post on Instagram A post shared by The Oprah Podcast (@oprahpodcast)

«Ή είναι σε παράνομη σχέση ή είναι πολύ ντροπαλοί» είχε πει ο Κρις Μάρτιν, αστειευόμενος, από τη σκηνή. Η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο δυσοίωνη για τους πρωταγωνιστές ενός φαινομενικά αθώου στιγμιότυπου. Οκτώ μήνες μετά το περιστατικό, η ζωή της έχει καταρρεύσει.

Ενώ και οι δύο αναγκάστηκαν να παραιτηθούν από τις θέσεις τους στην Astronomer, η ίδια υποστηρίζει πως η αντιμετώπιση που έτυχαν ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη.

Με τρεμάμενη φωνή, η Κάμποτ περιέγραψε πώς μια στιγμή δημόσιας έκθεσης διέλυσε την καριέρα και την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας παράλληλα την προδοσία του πρώην εραστή και προϊσταμένου της, Άντι Μπάιρον.

View this post on Instagram A post shared by The Oprah Podcast (@oprahpodcast)

Η Κάμποτ ξεκίνησε την εξομολόγησή της ξεκαθαρίζοντας τη φύση της σχέσης της με τον Μπάιρον, ο οποίος τότε κατείχε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

«Πίστευα ειλικρινά ότι ο Άντι ήταν σε διαδικασία διαζυγίου, όπως ήμουν κι εγώ. Μου έλεγε συνεχώς ότι ο γάμος του είχε τελειώσει προ πολλού και ότι απλώς περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για τα παιδιά τους», είπε.

Η Κάμποτ παραδέχτηκε ότι η κοινή τους επαγγελματική πορεία λειτούργησε ως καταλύτης. «Ήμασταν μια ομάδα, δουλεύαμε ατελείωτες ώρες μαζί. Αυτή η οικειότητα μετατράπηκε σε κάτι άλλο, και δυστυχώς, ήμουν αρκετά αφελής ώστε να πιστέψω κάθε του λέξη».

«Πίστεψα σε μια νέα αρχή και βρέθηκα σε έναν εφιάλτη»

View this post on Instagram A post shared by The Oprah Podcast (@oprahpodcast)

«Όταν είδα τα πρόσωπά μας στη γιγαντοοθόνη, η καρδιά μου σταμάτησε» είπε για τα δευτερόλεπτα που η κάμερα των Coldplay εστίασε πάνω τους.

«Δεν ήταν η ντροπή του φιλιού, ήταν ο τρόμος της αποκάλυψης μιας αλήθειας που δεν ήμασταν έτοιμοι να διαχειριστούμε».

Η αντίδρασή τους να σκύψουν και να καλυφθούν έγινε αμέσως viral, με τον Chris Martin να σχολιάζει από τη σκηνή. «Εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι ο κόσμος μου κατέρρεε σε ζωντανή μετάδοση. Ήξερα ότι από εκείνο το δευτερόλεπτο και μετά, τίποτα δεν θα ήταν ξανά το ίδιο», συμπλήρωσε με δάκρυα στα μάτια.

«Εκείνος φόρεσε ξανά τη βέρα του κι εγώ έμεινα στο κενό»

View this post on Instagram A post shared by The Oprah Podcast (@oprahpodcast)

«[Η αντιμετώπιση μας μετά το σκάνδαλο] είναι ο ορισμός των δύο μέτρων και δύο σταθμών. Ο Άντι επέστρεψε στη σύζυγό του, φόρεσε ξανά τη βέρα του και δέχεται τη μία επαγγελματική πρόταση μετά την άλλη. Εγώ, από την άλλη, είμαι άνεργη, δέχομαι απειλές για τη ζωή μου και το όνομά μου έχει γίνει συνώνυμο της απιστίας», ξέσπασε η Κάμποτ.

«Με άφησε μόνη μου να αντιμετωπίσω τη θύελλα που δημιουργήσαμε μαζί. Αισθάνομαι απόλυτα εξαπατημένη, όχι μόνο από το σύστημα, αλλά από τον άνθρωπο που μου υποσχόταν ένα κοινό μέλλον» πρόσθεσε.

«Το 90% των υβριστικών μηνυμάτων που λαμβάνω προέρχεται από γυναίκες. Εκείνον τον αντιμετωπίζουν ως το θύμα μιας πλανεύτρας»

View this post on Instagram A post shared by The Oprah Podcast (@oprahpodcast)

Η Κάμποτ αναφέρθηκε στον πόλεμο που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας την έμφυλη διάσταση της κριτικής.

«Το 90% των υβριστικών μηνυμάτων που λαμβάνω προέρχεται από γυναίκες. Με αποκαλούν με τους χειρότερους χαρακτηρισμούς, ενώ εκείνον τον αντιμετωπίζουν ως το θύμα μιας πλανεύτρας» εξομολογήθηκες.

«Δεν ζητώ έλεος, ξέρω ότι έκανα λάθη. Ζητώ όμως την ίδια αντιμετώπιση. Γιατί η δική μου ζωή έπρεπε να καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ η δική του συνεχίζεται σαν να μην συνέβη τίποτα;» είπε ως θύμα του ενσωματωμένου μισογυνισμού των καιρών μας.

View this post on Instagram A post shared by The Oprah Podcast (@oprahpodcast)

Σήμερα η Κάμποτ, διαζευγμένη μητέρα δύο παιδιών, ψάχνει να βρει ξανά εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, όταν δεν ψάχνει δουλειά.