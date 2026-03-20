20.03.2026 | 09:00
Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό και μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ολέθριο kiss cam: «Με κορόιδεψε, με κατέστρεψε» λέει η γυναίκα του σκανδάλου των Coldplay
Fizz 20 Μαρτίου 2026, 08:20

Ολέθριο kiss cam: «Με κορόιδεψε, με κατέστρεψε» λέει η γυναίκα του σκανδάλου των Coldplay

Το κλιπ με τους δύο εραστές να κρύβονται πανικόβλητοι από την Kiss Cam των Coldplay έγινε viral -πριν καταστρέψει τη ζωή της Κρίστιν Κάμποτ που απαιτεί δικαίωση

Η Κρίστιν Κάμποτ, η πρώην επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας Astronomer και πρωταγωνίστρια στο διαβόητο σκάνδαλο του kiss cam των Coldplay, μίλησε στην Όπρα Γουίνφρεϊ στις 17 Μαρτίου 2026, αποκαλύπτοντας πως ο δεσμός της με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο, Άντι Μπάιρον, ανήκει πλέον στο παρελθόν, ενώ η ίδια παραμένει επαγγελματικά «εξοστρακισμένη».

Όλα ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2025, όταν η κάμερα της συναυλίας εστίασε στο ζευγάρι που αγκαλιαζόταν τρυφερά.

Η αντίδρασή τους —να σκύψουν και να καλύψουν τα πρόσωπά τους— πυροδότησε μια ψηφιακή καταδίωξη που αποκάλυψε πως και οι δύο ήταν παντρεμένοι με άλλους.

«Η κάμερα δεν κατέγραψε μόνο ένα φιλί, αλλά το τέλος της ζωής μου όπως την ήξερα»

«Ή είναι σε παράνομη σχέση ή είναι πολύ ντροπαλοί» είχε πει ο Κρις Μάρτιν, αστειευόμενος, από τη σκηνή. Η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο δυσοίωνη για τους πρωταγωνιστές ενός φαινομενικά αθώου στιγμιότυπου. Οκτώ μήνες μετά το περιστατικό, η ζωή της έχει καταρρεύσει.

Ενώ και οι δύο αναγκάστηκαν να παραιτηθούν από τις θέσεις τους στην Astronomer, η ίδια υποστηρίζει πως η αντιμετώπιση που έτυχαν ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη.

Με τρεμάμενη φωνή, η Κάμποτ περιέγραψε πώς μια στιγμή δημόσιας έκθεσης διέλυσε την καριέρα και την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας παράλληλα την προδοσία του πρώην εραστή και προϊσταμένου της, Άντι Μπάιρον.

Η Κάμποτ ξεκίνησε την εξομολόγησή της ξεκαθαρίζοντας τη φύση της σχέσης της με τον Μπάιρον, ο οποίος τότε κατείχε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

«Πίστευα ειλικρινά ότι ο Άντι ήταν σε διαδικασία διαζυγίου, όπως ήμουν κι εγώ. Μου έλεγε συνεχώς ότι ο γάμος του είχε τελειώσει προ πολλού και ότι απλώς περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για τα παιδιά τους», είπε.

Η Κάμποτ παραδέχτηκε ότι η κοινή τους επαγγελματική πορεία λειτούργησε ως καταλύτης. «Ήμασταν μια ομάδα, δουλεύαμε ατελείωτες ώρες μαζί. Αυτή η οικειότητα μετατράπηκε σε κάτι άλλο, και δυστυχώς, ήμουν αρκετά αφελής ώστε να πιστέψω κάθε του λέξη».

«Πίστεψα σε μια νέα αρχή και βρέθηκα σε έναν εφιάλτη»

«Όταν είδα τα πρόσωπά μας στη γιγαντοοθόνη, η καρδιά μου σταμάτησε» είπε για τα δευτερόλεπτα που η κάμερα των Coldplay εστίασε πάνω τους.

«Δεν ήταν η ντροπή του φιλιού, ήταν ο τρόμος της αποκάλυψης μιας αλήθειας που δεν ήμασταν έτοιμοι να διαχειριστούμε».

Η αντίδρασή τους να σκύψουν και να καλυφθούν έγινε αμέσως viral, με τον Chris Martin να σχολιάζει από τη σκηνή. «Εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι ο κόσμος μου κατέρρεε σε ζωντανή μετάδοση. Ήξερα ότι από εκείνο το δευτερόλεπτο και μετά, τίποτα δεν θα ήταν ξανά το ίδιο», συμπλήρωσε με δάκρυα στα μάτια.

«Εκείνος φόρεσε ξανά τη βέρα του κι εγώ έμεινα στο κενό»

«[Η αντιμετώπιση μας μετά το σκάνδαλο] είναι ο ορισμός των δύο μέτρων και δύο σταθμών. Ο Άντι επέστρεψε στη σύζυγό του, φόρεσε ξανά τη βέρα του και δέχεται τη μία επαγγελματική πρόταση μετά την άλλη. Εγώ, από την άλλη, είμαι άνεργη, δέχομαι απειλές για τη ζωή μου και το όνομά μου έχει γίνει συνώνυμο της απιστίας», ξέσπασε η Κάμποτ.

«Με άφησε μόνη μου να αντιμετωπίσω τη θύελλα που δημιουργήσαμε μαζί. Αισθάνομαι απόλυτα εξαπατημένη, όχι μόνο από το σύστημα, αλλά από τον άνθρωπο που μου υποσχόταν ένα κοινό μέλλον» πρόσθεσε.

«Το 90% των υβριστικών μηνυμάτων που λαμβάνω προέρχεται από γυναίκες. Εκείνον τον αντιμετωπίζουν ως το θύμα μιας πλανεύτρας»

Η Κάμποτ αναφέρθηκε στον πόλεμο που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας την έμφυλη διάσταση της κριτικής.

«Το 90% των υβριστικών μηνυμάτων που λαμβάνω προέρχεται από γυναίκες. Με αποκαλούν με τους χειρότερους χαρακτηρισμούς, ενώ εκείνον τον αντιμετωπίζουν ως το θύμα μιας πλανεύτρας» εξομολογήθηκες.

«Δεν ζητώ έλεος, ξέρω ότι έκανα λάθη. Ζητώ όμως την ίδια αντιμετώπιση. Γιατί η δική μου ζωή έπρεπε να καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ η δική του συνεχίζεται σαν να μην συνέβη τίποτα;» είπε ως θύμα του ενσωματωμένου μισογυνισμού των καιρών μας.

Σήμερα η Κάμποτ, διαζευγμένη μητέρα δύο παιδιών, ψάχνει να βρει ξανά εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, όταν δεν ψάχνει δουλειά.

Γιώργος Στάσσης: Οχυρωμένη η ΔΕΗ από στην κρίση της Μέσης Ανατολής

Γιώργος Στάσσης: Οχυρωμένη η ΔΕΗ από στην κρίση της Μέσης Ανατολής

Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πλοία και στρατό στο Ιράν

Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πλοία και στρατό στο Ιράν

Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία
Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία

«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής
«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής

Ο θρύλος της ροκ, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, σε μια σπάνια και συγκινητική εξομολόγηση, ανοίγει την καρδιά του για την πολυαγαπημένη του σύζυγο και γυναίκα που τον «ξεκλείδωσε», τη Λίντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»
Αγχωμένη, θυμωμένη, αβοήθητη: Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»

Ένα από τα πιο γνωστά «κορίτσια του Τζέιμς Μποντ», η Ούρσουλα Άντρες, γιορτάζει σήμερα το 90ό έτος της ηλικίας της - αλλά μόνο ήρεμη και χαρούμενη δεν είναι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βρετανία: Δεν θα δικαστεί ξανά ο Κέβιν Σπέισι για σεξουαλική κακοποίηση – Ηρθε σε συμφωνία με τους ενάγοντες
Σε συμφωνία ο Κέβιν Σπέισι με τους ενάγοντες για τη σεξουαλική κακοποίηση

Σε συμφωνία ήρθε ο Κέβιν Σπέισι με τους ενάγοντες που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική κακοποίηση, και δικαστήριο του Λονδίνου διέταξε να ανασταλούν όλες οι δικαστικές διαδικασίες σε βάρος του.

Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ
Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ

Ενώ ο καλλιτεχνικός κόσμος εξακολουθεί να βράζει από τις πρόσφατες δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για τις «νεκρές τέχνες» ένα βίντεο από τα παιδικά του χρόνια έρχεται ως ειρωνική υπενθύμιση και απάντηση στην ύβρη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ρίτα Γουίλσον: Μιλά με άπταιστα ελληνικά on camera και δηλώνει την αγάπη της για την Ελλάδα
Ρίτα Γουίλσον: Μιλά με άπταιστα ελληνικά on camera και δηλώνει την αγάπη της για την Ελλάδα

H Ρίτα Γουίλσον δηλώνει «όταν είμαι στην Ελλάδα νιώθω σαν το σπίτι μου». Δεν έκρυψε τη χαρά της όταν άκουσε ερώτηση στα ελληνικά, απαντώντας με φυσικότητα και άνεση στη γλώσσα της καταγωγής της.

Τζένιφερ Λόπεζ: Είναι «εξαδάχτυλη»; Μια φωτογραφία προκάλεσε πανικό
Τζένιφερ Λόπεζ: Είναι «εξαδάχτυλη»; Η φωτογραφία που προκάλεσε πανικό στα social media

Η Τζένιφερ Λόπεζ για μια ακόμη φορά αναστατώνει τους followers της. Η επίμαχη ανάρτηση που προκάλεσε σάλο στα social media. «Όταν το σόου τελειώνει αλλά η μουσική συνεχίζεται».

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει
Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει

Θετική η πρώτη ανάγνωση της συμπερίληψης ζητήματος βρετανικών βάσεων στην Κύπρο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά χρειάζεται προσοχή στις ισορροπίες υπογραμμίζουν διπλωμάτες στο in.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία
Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία

«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF
Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF

H Κομισιόν ζητάει εξηγήσεις από την Ελλάδα για κακοδιαχείριση και πιθανή απάτη σε προγράμματα κατάρτισης, ζητώντας να επιστραφεί το 25% κοινοτικών κονδυλίων που δαπανήθηκαν, σε σύνολο 6,5 εκ.ευρώ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο
Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

Καθώς μαίνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μία απρόσεκτη κίνηση μετατράπηκε σε σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, όταν η χρήση μιας εφαρμογής αποκάλυψε τη θέση του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ»

Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου
Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου

Διπλωμάτες και αναλυτές μιλούν για τον πόλεμο στον Ιράν αναφερόμενοι σε κακή στρατηγική, υποτίμηση του στόχου και σημειώνουν την επιβολή πολιτικών στόχων με βία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας
Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας

Οι υποκλοπές έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο μετά τη μαρτυρία Ντίλιαν στο Mega που «έδειξε» την κυβέρνηση ως συνεργάτη της εταιρείας του. Ενόψει της νέας έρευνας που επίκειται από τη Δικαιοσύνη είναι πολλοί οι πολιτικοί που οφείλουν εξηγήσεις για μια υπόθεση... ιδιωτών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις
Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις

Η κυβέρνηση απολαμβάνει δημοσκοπική άνοδο χάρη στον πόλεμο. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσουν τα.. καλά νέα από τη στιγμή που η ακρίβεια αρχίζει να ξεφεύγει και πάλι. Κινήσεις τακτικισμών στην αντιπολίτευση, ετοιμάζονται αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά.

Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος
Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η εξωτερική πολιτική είναι το ισχυρό σημείο της. Στην πραγματικότητα απλώς σωρεύονται κίνδυνοι

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
