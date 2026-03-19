Μαρκογιαννάκη: Ό,τι προσπαθεί η κυβέρνηση να κουκουλώσει στη Βουλή, αποκαλύπτεται μέσα στη δικαστική αίθουσα

Στο «φαιδρό», όπως το χαρακτήρισε, περιστατικό στη Βουλή ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Όλγα Μαρκογιαννάκη, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «αν θα έπρεπε να απασχολεί την επικαιρότητα ο κ. Γεωργιάδης, αυτό θα ήταν για την απαράδεκτη και επικίνδυνη δήλωσή του για το γεγονός ότι θεωρεί αδιάφορο να παρακολουθούνται οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων από τρίτους».

«Η ουσία εδώ είναι ότι με αυτές του τις δηλώσεις, ένας υπουργός της κυβέρνησης δείχνει ότι δεν τους απασχολούν τα ζητήματα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως «όταν έχεις ένα δικαστήριο, το οποίο καταδικάζει τους ιδιώτες οι οποίοι παρακολουθούσαν με το Predator τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, το μισό υπουργικό συμβούλιο, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ξανανοίγει την υπόθεση για αδικήματα κατασκοπείας, εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα. Οπότε το να συζητάμε για το τι έγινε στη Βουλή με τα κρακεράκια, είναι πραγματικά κάτι το οποίο ανάξιο λόγου».

«Ό,τι προσπαθεί να κουκουλώσει στη Βουλή, αποκαλύπτεται στη δικαστική αίθουσα»

Σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την κατάθεση Σημανδράκου, η κυρία Μαρκογιαννάκη σχολίασε, μιλώντας στον ΑΝΤ1: «Βλέπουμε πως ό,τι προσπαθεί η κυβέρνηση να κουκουλώσει στη Βουλή, αποκαλύπτεται μέσα στη δικαστική αίθουσα. Αυτό γίνεται συνεχώς. Και χθες πάλι, ο κ. Σημανδράκος κατέθεσε ότι υπήρχαν πιέσεις για τους ελέγχους, ότι γι’αυτό απομακρύνθηκε από τη θέση του».

«Εμείς από την πλευρά μας λέμε ότι όλα θα έρθουν στο φως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης – με την κυβέρνησή του – θα βουλιάξει μέσα σε αυτό το σκοτάδι», σημείωσε χαρακτηριστικά η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Η πρώτη κερδοσκόπος η κυβέρνηση με τα υπερπλεονάσματα»

Όσον αφορά στο πλαφόν στην ενέργεια, η Όλγα Μαρκογιαννάκη υπενθύμισε ότι «παλαιότερα μας έλεγαν λαϊκιστές», επισημαίνοντας ότι «έχουμε ζητήσει εδώ και καιρό να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, να μειωθεί ο ΦΠΑ όσο διαρκεί η κρίση, για να μπορέσουν οι πολίτες να ανταποκριθούν σε αυτή την αύξηση τιμών», καλώντας την κυβέρνηση «να παίρνονται τα μέτρα την ώρα που πρέπει» και «όχι η κυβέρνηση να είναι η πρώτη κερδοσκόπος με τα υπερπλεονάσματα και να έρχεται στη συνέχεια με επιδοματική πολιτική, χωρίς να ανακουφίζει ουσιαστικά τους πολίτες».