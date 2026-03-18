Τσουκαλάς: Δεν ενδιαφέρει τον Γεωργιάδη αν κάποιοι επιβουλεύονται τη χώρα και θέλουν να έχουν πρόσβαση σε κρατικά μυστικά;

Τις προχθεσινές, αδιανόητες τοποθετήσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, που χαρακτήρισε «αδιάφορο» θέμα τις υποκλοπές και παρουσίασε ως δεδομένη την παρακολούθηση όλων των πολιτικών προσώπων της χώρας, σχολίασε δηκτικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, καλώντας την κυβέρνηση να λάβει επίσημα θέση για το ζήτημα.

«Υπάρχουν δύο τινά. Ή είχαμε ένα παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας που έδωσε εντολές ή είχαμε κατασκοπεία από κάποιους ιδιώτες που προφανώς ενεργούσαν για κάποια άλλη δύναμη», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς για να υπογραμμίσει: «Είναι πατριωτισμός να λέει υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν τον πειράζει αν τον παρακολουθούσαν κάποιοι που έκαναν κατασκοπεία – αν η κυβέρνηση λέει την αλήθεια και δεν τους έβαλε η ίδια – και μπορεί να μάθαιναν κρατικά μυστικά και να τα πουλούσαν κάπου αλλού; Πιστεύει αυτός ο άνθρωπος στο κράτος δικαίου; Είχε κάνει επιθέσεις στον κ. Ράμμο, αλλά δεν τον πειράζει αυτό;».

Κάλεσε παράλληλα την κυβέρνηση να λάβει επίσημα θέση για το ζήτημα, καθώς «ο κ. Μαρινάκης δεν απαντάει στο αν πράγματι αρνείται ή όχι εκείνο που είπε ο κ. Ντίλιαν, ότι τα κατασκοπευτικά λογισμικά τα πουλάει σε κυβερνήσεις», ενώ επισήμανε ότι «στις καταθέσεις τους, ο κ. Δημητριάδης και ο κ. Κοντολέων δήλωναν ότι η ΕΥΠ επί των ημερών τους ουδέποτε προμηθεύτηκε οποιοδήποτε παράνομο λογισμικό τύπου Predator. Άρα, λένε κάτι άλλο από αυτό που λέει ο κ. Ντίλιαν. Η κυβέρνηση επίσημα επαναλαμβάνει εκείνα που έλεγαν τότε ο κ. Κοντολέων και ο κ. Δημητριάδης; Γιατί φοβάται να το πει;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα αρνηθεί η κυβέρνηση και την άρση ασυλίας;»

Ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 και με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρονται σε ονόματα βουλευτών, τα οποία περιλαμβάνονται σε δεύτερη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε ότι «θα είναι ενδιαφέρον να δούμε αν μία κυβέρνηση, η οποία αρνήθηκε να γίνει προανακριτική, θα αρνηθεί τώρα την άρση ασυλίας. Αν, από την άλλη, δεχθεί να αρθεί η ασυλία βουλευτών, δεν θα είναι παράταιρο με το ότι αρνήθηκε να ελεγχθούν πολιτικά πρόσωπα που είχαν την υπουργική ιδιότητα;», αναρωτήθηκε.

Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε και για τις εσωτερικές διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ, μετά και τη διαδικασία εκλογής συνέδρων, επαναλαμβάνοντας ότι εκείνες αποτελούν «μια απάντηση σε όσους περιγράφουν το ΠΑΣΟΚ ως ένα κόμμα που καταρρέει. Εδώ φαίνεται το ανάποδο. Ότι στο ΠΑΣΟΚ χτυπάει ο παλμός του δημοκρατικού κόσμου και ότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας που εναποθέτει σε εμάς τις ελπίδες και τις προσδοκίες για πολιτική αλλαγή».

Υπογράμμισε την ανάγκη συστράτευσης σε κοινό μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας πως «όλοι μας πρέπει να φροντίσουμε να κινητοποιηθούμε για να κινητοποιήσουμε δυνάμεις και καθημερινά να δίνουμε μια μάχη επικοινωνώντας τις θέσεις και την εθνική μας στρατηγική. Η κοινωνία περιμένει από εμάς λύσεις».

«Ο μονομέτωπος αγώνας απέναντι στη ΝΔ, κεντρική διακήρυξη του Ανδρουλάκη»

«Το ΠΑΣΟΚ δεν χωρίζεσαι σε τιμάρια», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς και πρόσθεσε ότι «το πολιτικό ζητούμενο είναι ένα ισχυρό, συμπεριληπτικό κόμμα το οποίο θα μπορεί να αποτυπώσει την ευρύτητα του χώρου, από την αριστερά έως στο κέντρο, και θα μπορεί να κάνει τις ρήξεις με συμφέροντα, με ισχυρά καρτέλ και να υπηρετήσει ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος».

Ξεκαθάρισε σε όλους τους τόνους ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας πως «ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει πει πρώτος ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεννόησης σε επίπεδο τέτοιου ζητήματος με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί για το ΠΑΣΟΚ είναι προϋπόθεση για την πολιτική αλλαγή να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Δεν μπορεί η χώρα να αναγεννηθεί και να βγει από την παρακμή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση. Εμείς μιλάμε, για παράδειγμα, για προστασία της πρώτης κατοικίας, ενώ η κυβέρνηση μιλά για πλειστηριασμούς».

«Τα διλήμματα περί κόμματος-συμπληρώματος ή περί κόμματος-πρωταγωνιστή έχουν λυθεί και από την Φώφη Γεννηματά και από τον Νίκο Ανδρουλάκη με συνεδριακές αποφάσεις αλλά με την καθημερινή μας δράση», υπενθύμισε, υπογραμμίζοντας πως «η αυτόνομη πορεία, η επιλογή της διεύρυνσης για να πάει η παράταξη στα πραγματικά εκλογικά και πολιτικά της όρια, ο μονομέτωπος αγώνας απέναντι στη ΝΔ, είναι η κεντρική διακήρυξη του Νίκου Ανδρουλάκη. Και ήταν η εντολή που του έδωσε η βάση της παράταξης».

«Η μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα επιμέρους ξεκάρφωτο ζήτημα. Είναι μέρος μίας εθνικής στρατηγικής. Και αυτή η εθνική στρατηγική θα είναι το βασικό ντοκουμέντο του συνεδρίου», τόνισε καταληκτικά ο Κώστας Τσουκαλάς.