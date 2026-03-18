Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Τσουκαλάς: Δεν ενδιαφέρει τον Γεωργιάδη αν κάποιοι επιβουλεύονται τη χώρα και θέλουν να έχουν πρόσβαση σε κρατικά μυστικά;
Πολιτική Γραμματεία 18 Μαρτίου 2026, 12:58

Τσουκαλάς: Δεν ενδιαφέρει τον Γεωργιάδη αν κάποιοι επιβουλεύονται τη χώρα και θέλουν να έχουν πρόσβαση σε κρατικά μυστικά;

«Είναι πατριωτισμός να λέει υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν τον πειράζει αν τον παρακολουθούσαν κάποιοι που πιθανώς έκαναν κατασκοπεία;», αναρωτιέται ο Κώστας Τσουκαλάς για τον Άδωνη Γεωργιάδη

Τις προχθεσινές, αδιανόητες τοποθετήσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, που χαρακτήρισε «αδιάφορο» θέμα τις υποκλοπές και παρουσίασε ως δεδομένη την παρακολούθηση όλων των πολιτικών προσώπων της χώρας, σχολίασε δηκτικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, καλώντας την κυβέρνηση να λάβει επίσημα θέση για το ζήτημα.

«Υπάρχουν δύο τινά. Ή είχαμε ένα παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας που έδωσε εντολές ή είχαμε κατασκοπεία από κάποιους ιδιώτες που προφανώς ενεργούσαν για κάποια άλλη δύναμη», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς για να υπογραμμίσει: «Είναι πατριωτισμός να λέει υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν τον πειράζει αν τον παρακολουθούσαν κάποιοι που έκαναν κατασκοπεία – αν η κυβέρνηση λέει την αλήθεια και δεν τους έβαλε η ίδια – και μπορεί να μάθαιναν κρατικά μυστικά και να τα πουλούσαν κάπου αλλού; Πιστεύει αυτός ο άνθρωπος στο κράτος δικαίου; Είχε κάνει επιθέσεις στον κ. Ράμμο, αλλά δεν τον πειράζει αυτό;».

Κάλεσε παράλληλα την κυβέρνηση να λάβει επίσημα θέση για το ζήτημα, καθώς «ο κ. Μαρινάκης δεν απαντάει στο αν πράγματι αρνείται ή όχι εκείνο που είπε ο κ. Ντίλιαν, ότι τα κατασκοπευτικά λογισμικά τα πουλάει σε κυβερνήσεις», ενώ επισήμανε ότι «στις καταθέσεις τους, ο κ. Δημητριάδης και ο κ. Κοντολέων δήλωναν ότι η ΕΥΠ επί των ημερών τους ουδέποτε προμηθεύτηκε οποιοδήποτε παράνομο λογισμικό τύπου Predator. Άρα, λένε κάτι άλλο από αυτό που λέει ο κ. Ντίλιαν. Η κυβέρνηση επίσημα επαναλαμβάνει εκείνα που έλεγαν τότε ο κ. Κοντολέων και ο κ. Δημητριάδης; Γιατί φοβάται να το πει;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα αρνηθεί η κυβέρνηση και την άρση ασυλίας;»

Ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 και με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρονται σε ονόματα βουλευτών, τα οποία περιλαμβάνονται σε δεύτερη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε ότι «θα είναι ενδιαφέρον να δούμε αν μία κυβέρνηση, η οποία αρνήθηκε να γίνει προανακριτική, θα αρνηθεί τώρα την άρση ασυλίας. Αν, από την άλλη, δεχθεί να αρθεί η ασυλία βουλευτών, δεν θα είναι παράταιρο με το ότι αρνήθηκε να ελεγχθούν πολιτικά πρόσωπα που είχαν την υπουργική ιδιότητα;», αναρωτήθηκε.

Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε και για τις εσωτερικές διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ, μετά και τη διαδικασία εκλογής συνέδρων, επαναλαμβάνοντας ότι εκείνες αποτελούν «μια απάντηση σε όσους περιγράφουν το ΠΑΣΟΚ ως ένα κόμμα που καταρρέει. Εδώ φαίνεται το ανάποδο. Ότι στο ΠΑΣΟΚ χτυπάει ο παλμός του δημοκρατικού κόσμου και ότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας που εναποθέτει σε εμάς τις ελπίδες και τις προσδοκίες για πολιτική αλλαγή».

Υπογράμμισε την ανάγκη συστράτευσης σε κοινό μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας πως «όλοι μας πρέπει να φροντίσουμε να κινητοποιηθούμε για να κινητοποιήσουμε δυνάμεις και καθημερινά να δίνουμε μια μάχη επικοινωνώντας τις θέσεις και την εθνική μας στρατηγική. Η κοινωνία περιμένει από εμάς λύσεις».

«Ο μονομέτωπος αγώνας απέναντι στη ΝΔ, κεντρική διακήρυξη του Ανδρουλάκη»

«Το ΠΑΣΟΚ δεν χωρίζεσαι σε τιμάρια», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς και πρόσθεσε ότι «το πολιτικό ζητούμενο είναι ένα ισχυρό, συμπεριληπτικό κόμμα το οποίο θα μπορεί να αποτυπώσει την ευρύτητα του χώρου, από την αριστερά έως στο κέντρο, και θα μπορεί να κάνει τις ρήξεις με συμφέροντα, με ισχυρά καρτέλ και να υπηρετήσει ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος».

Ξεκαθάρισε σε όλους τους τόνους ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας πως «ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει πει πρώτος ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεννόησης σε επίπεδο τέτοιου ζητήματος με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί για το ΠΑΣΟΚ είναι προϋπόθεση για την πολιτική αλλαγή να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Δεν μπορεί η χώρα να αναγεννηθεί και να βγει από την παρακμή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση. Εμείς μιλάμε, για παράδειγμα, για προστασία της πρώτης κατοικίας, ενώ η κυβέρνηση μιλά για πλειστηριασμούς».

«Τα διλήμματα περί κόμματος-συμπληρώματος ή περί κόμματος-πρωταγωνιστή έχουν λυθεί και από την Φώφη Γεννηματά και από τον Νίκο Ανδρουλάκη με συνεδριακές αποφάσεις αλλά με την καθημερινή μας δράση», υπενθύμισε, υπογραμμίζοντας πως «η αυτόνομη πορεία, η επιλογή της διεύρυνσης για να πάει η παράταξη στα πραγματικά εκλογικά και πολιτικά της όρια, ο μονομέτωπος αγώνας απέναντι στη ΝΔ, είναι η κεντρική διακήρυξη του Νίκου Ανδρουλάκη. Και ήταν η εντολή που του έδωσε η βάση της παράταξης».

«Η μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα επιμέρους ξεκάρφωτο ζήτημα. Είναι μέρος μίας εθνικής στρατηγικής. Και αυτή η εθνική στρατηγική θα είναι το βασικό ντοκουμέντο του συνεδρίου», τόνισε καταληκτικά ο Κώστας Τσουκαλάς.

Economy
Ελληνικές εξαγωγές: Ο πόλεμος αυξάνει κόστος και «παγώνει» ροές προς Ασία και Περσικό Κόλπο

Ελληνικές εξαγωγές: Ο πόλεμος αυξάνει κόστος και «παγώνει» ροές προς Ασία και Περσικό Κόλπο

Νέος ευτελισμός του κοινουβουλίου με πρωταγωνιστές Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου
Βουλή 18.03.26

Νέος ευτελισμός του κοινουβουλίου με πρωταγωνιστές Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου

Διεκόπη η συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής από την ένταση της νέας μετωπικής σύγκρουσης επιπέδου καφενείου μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου που επιμένουν να κάνουν σόου σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανοιχτά ενδεχόμενα για το πολιτικό του μέλλον άφησε ο Κωνσταντινόπουλος – «Νιώθω σίγουρος για αυτό που έκανα»
Βουλή 18.03.26

Ανοιχτά ενδεχόμενα για το πολιτικό του μέλλον άφησε ο Κωνσταντινόπουλος – «Νιώθω σίγουρος για αυτό που έκανα»

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αποχαιρετώντας τους πολιτικούς συντάκτες αναφέρθηκε στα σενάρια για το πολιτικό του μέλλον, μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Παραλήρημα Θεοχάρη στη Βουλή: «Αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα γιατί είστε βουλευτής», είπε στον Καζαμία – Χαμός στην Ολομέλεια
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Παραλήρημα Θεοχάρη στη Βουλή: «Αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα γιατί είστε βουλευτής», είπε στον Καζαμία – Χαμός στην Ολομέλεια

Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την ατάκα του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη προς τον βουλευτή Αλέξανδρο Καζαμία

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Νέα Αριστερά: Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο
Πρωτογενής τομέας 18.03.26

Νέα Αριστερά: Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο

«Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για την ευαλωτότητα της χώρας απέναντι σε ζωονόσους δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Με 255 ψήφους εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής ο Πάρις Κουκουλόπουλος
Επικαιρότητα 18.03.26

Με 255 ψήφους εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής ο Πάρις Κουκουλόπουλος

«Θα υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις αυτή την αποστολή, γιατί πιστεύω βαθιά ότι η Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου είναι η καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ανισοτήτων, η καλύτερη εγγύηση ανάπτυξης και ευημερίας», τόνισε ο Πάρις Κουκουλόπουλος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός θα «ξεπαστρέψει» οριστικά και αμετάκλητα την κτηνοτροφία;
Επικαιρότητα 18.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός θα «ξεπαστρέψει» οριστικά και αμετάκλητα την κτηνοτροφία;

Ο ΣΥΡΙΖΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς την κυβέρνηση, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού στη χώρα μας, σε μια περίοδο που η κτηνοτροφία βρίσκεται ήδη σε κατάσταση ασφυξίας

Σύνταξη
«Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του»: Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μιλούν για τον πατέρα τους
Εκδήλωση 18.03.26

«Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του»: Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μιλούν για τον πατέρα τους

Οι Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μοιραστούν με το κοινό, ανέκδοτες ιστορίες και προσωπικές αναμνήσεις από τον πατέρα τους, σμιλεύοντας μέσα από τις αφηγήσεις τους το πορτραίτο του Ανδρέα

Σύνταξη
Τακτική η ενημέρωση Βορίδη από Βάρρα – στοιχεία θα καταθέσει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δίκη Μελά-Ρέππα
Νέα έγγραφα 18.03.26

Τακτική η ενημέρωση Βορίδη από Βάρρα – στοιχεία θα καταθέσει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δίκη Μελά-Ρέππα

Συχνές επαφές με τη διοίκηση του υπουργείου και ενδοϋπηρεσιακό πόλεμο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επί των ημερών της διοίκησης Βάρρα δείχνουν έγγραφα που είδε το in.

Δήμητρα Τριανταφύλλου και Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ο Κακλαμάνης ζητά να μην διακοπεί η λειτουργία του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle
Πρόεδρος της Βουλής 18.03.26

Ο Κακλαμάνης ζητά να μην διακοπεί η λειτουργία του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης εκφράζει τη βαθύτατη λύπη για την αιφνιδιαστική διακοπή της ελληνόφωνης υπηρεσίας, στο πλαίσιο των ευρύτερων περικοπών και αναδιάρθρωσης του διεθνή ραδιοτηλεοπτικού φορέα Deutsche Welle

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Την Πέμπτη παραδίδει την έδρα του ο Κωνσταντινόπουλος – «Κλείνει ένας συναρπαστικός κύκλος ζωής»
ΠΑΣΟΚ 18.03.26

Την Πέμπτη παραδίδει την έδρα του ο Κωνσταντινόπουλος - «Κλείνει ένας συναρπαστικός κύκλος ζωής»

Σήμερα ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος θα ψηφίσει για τον νέο αντιπρόεδρο της Βουλής, θέση που απώλεσε με τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, και αύριο θα πραγματοποιήσει την τελευταία ομιλία του στην ολομέλεια

Σύνταξη
Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές: Εάν υπουργός άλλης κυβέρνησης έκανε τη δήλωση του Γεωργιάδη θα είχε παραιτηθεί
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές: Εάν υπουργός άλλης κυβέρνησης έκανε τη δήλωση του Γεωργιάδη θα είχε παραιτηθεί

Η δημόσια συζήτηση για τις υποκλοπές ελέγχεται από τη ΝΔ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στηλιτεύοντας τις δηλώσεις Γεωργιάδη περί «αδιάφορου» θέματος - Τι είπε για τον πόλεμο και τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Άρχισε το τελικό ξεκαθάρισμα στην Αριστερά πριν το κόμμα Τσίπρα – Nέες οδύνες στη Νέα Αριστερά, ρήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Άρχισε το τελικό ξεκαθάρισμα στην Αριστερά πριν το κόμμα Τσίπρα – Nέες οδύνες στη Νέα Αριστερά, ρήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ

Εσωτερικός διχασμός και στα δυο κόμματα πριν το κόμμα Τσίπρα, ραγδαίες εξελίξεις στην Πατησίων, τελεσίγραφα και διορίες στην Κουμουνδούρου.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Σε νέα δίνη το Μαξίμου με τις υποκλοπές να φουντώνουν
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Σε νέα δίνη το Μαξίμου με τις υποκλοπές να φουντώνουν

Η προσπάθεια του Μαξίμου να οχυρωθεί πίσω από την εισαγγελική διάταξη του ΑΠ (το σκεπτικό και τα συμπεράσματα της οποίας ήρθε να κλονίσει η δικαστική απόφαση). Η επιχείρηση απαξίωσης του σκανδάλου με μπροστινό τον Αδ. Γεωργιάδη. Το εσωτερικό της ΝΔ και το μήνυμα του Αντ. Σαμαρά

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κουτσούμπας: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φύγει, έχει δρομολογηθεί μέσα από το κόμμα της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Κουτσούμπας: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φύγει, έχει δρομολογηθεί μέσα από το κόμμα της ΝΔ

Την αποχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ αμέσως μετά τις εκλογές θεωρεί δεδομένη ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Αποκαλύπτει μάλιστα ότι στους γαλάζιους διαδρόμους αυτό έχει ήδη αποφασιστεί και δρομολογείται. Μιλά για κυβέρνηση ειδικού σκοπού, αναλύει την πολιτική κατάσταση και τη δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία. Επιμένει ότι η κυβέρνηση εμπλέκει τη χώρα και τον λαό στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και δεν παίρνει τίποτα πίσω για την απειλή στη Σούδα.

Σύνταξη
H δυστοπία του Οργουελ… κανονικότητα: Αυτονόητες και αναπόφευκτες οι υποκλοπές για τον Γεωργιάδη
Πολιτική 17.03.26

H δυστοπία του Οργουελ… κανονικότητα: Αυτονόητες και αναπόφευκτες οι υποκλοπές για τον Γεωργιάδη

Στο «Κράτος Δικαίου» που πιστεύει ο Αδωνις Γεωργιάδης οι υποκλοπές είναι αναπόφευκτη κανονικότητα! Επιμένει να μιλά για «αδιάφορο θέμα», παρά τη δικαστική απόφαση και την ομολογία Ντίλιαν, ο υπουργός που αν και έγινε στόχος 11 φορές από το Predator δεν πήγε στη δικαιοσύνη τους.... ιδιώτες και δεν θέλησε να μάθει ποιοι και γιατί πήγαν να τον παγιδεύσουν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αφγανοί αναζητούν τους αγαπημένους τους στα συντρίμμια του κέντρου απεξάρτησης που χτυπήθηκε από το Πακιστάν
Καμπούλ 18.03.26

Αφγανοί αναζητούν τους αγαπημένους τους στα συντρίμμια του κέντρου απεξάρτησης που χτυπήθηκε από το Πακιστάν

Η κυβέρνηση των Αφγανών Ταλιμπάν αναφέρει ότι περισσότεροι από 400 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 265 τραυματίστηκαν στην Καμπούλ, ενώ το Πακιστάν αμφισβητεί τον στόχο της επίθεσης

Σύνταξη
Σημανδράκος: Δεχόμουν έντονες πιέσεις από τον Αυγενάκη – Ζήτησα ακρόαση από τον Μητσοτάκη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 18.03.26

Σημανδράκος: Δεχόμουν έντονες πιέσεις από τον Αυγενάκη – Ζήτησα ακρόαση από τον Μητσοτάκη

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχθηκε από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης - Είχε στείλει επιστολή ζητώντας ακρόαση από τον πρωθυπουργό για να τον ενημερώσει

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Νέα εποχή στο ελληνικό βόλεϊ: Η Novibet μεγάλος χορηγός ονοματοδοσίας της Volley League έως το 2028
Τα Νέα της Αγοράς 18.03.26

Νέα εποχή στο ελληνικό βόλεϊ: Η Novibet μεγάλος χορηγός ονοματοδοσίας της Volley League έως το 2028

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Novibet για την ενίσχυση του αθλητισμού και τη στήριξη διοργανώσεων με ισχυρό φίλαθλο αποτύπωμα, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή της δέσμευση για την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητικού οικοσυστήματος

Σύνταξη
