H Xiaomi πίσω από το μυστηριώδες μοντέλο ΑΙ που έκανε το Διαδίκτυο να απορεί

Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Hunter Alpha που εμφανίστηκε μυστηριωδώς στο Διαδίκτυο την περασμένη εβδομάδα είναι τελικά δημιουργία της Xiaomi και όχι της DeepSeek όπως πολλοί υποψιάζονταν.

Η ομάδα ΑΙ της Xiaomi, με επικεφαλής τον πρώην ερευνητή της DeepSeek Λούο Φούλι, ανακοίνωσε ότι το Hunter Alpha είναι «μια πρώιμη εσωτερική δοκιμή του MiMo-V2-Pro», ενός μοντέλου που σχεδιάστηκε για πράκτορες τεχνητής (AI agents), συστήματα που αναλαμβάνουν σύνθετες εργασίες χωρίζοντάς τες σε επιμέρους βήματα.

Η ανακοίνωση οδήγησε σε άνοδο της μετοχής της Xiaomi στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ κατά 5,8% την Πέμπτη, αναφέρει το Reuters.

To Hunter Alpha, εμφανίστηκε στην πλατφόρμα προγραμματιστών OpenRouter στις 11 Μαρτίου χωρίς όνομα δημιουργού. Η πλατφόρμα το περιέγραψε αργότερα ως «μοντέλο stealth».

Σε δοκιμές που πραγματοποίησε το Reuters, το chatbot περιέγραψε τον εαυτό του ως «κινεζικό μοντέλο ΑΙ που εκπαιδεύτηκε κυρίως στα κινεζικά».

Όταν όμως ρωτήθηκε για τον δημιουργό του, το Hunter Alpha δεν έδωσε απαντήσεις.

«Γνωρίζω μόνο το όνομά του, την κλίμακα των παραμέτρων μου και το μήκος του παραθύρου οδηγιών» είπε.

Ανέφερε ακόμα ότι τα δεδομένα με τα οποία εκπαιδεύτηκαν φτάνουν μέχρι τον Μάιο του 2025, όπως συμβαίνει και με το chatbot της DeepSeek, στην οποία στράφηκαν οι υποψίες.

Η κινεζική εταιρεία έγινε διάσημη εν μία νυκτί τον Ιανουάριο του 2025, όταν παρουσίασε το ομώνυμο μοντέλο που προσφέρει υψηλές επιδόσεις με χαμηλό κόστος. Το νέο μοντέλο της, το DeepSeek V4, αναμένεται σύντομα, πιθανώς εντός του Απριλίου, σύμφωνα με κινεζικά μέσα.

Το προφίλ του Hunter Alpha στο OpenRouter αναφέρει ότι το μοντέλο διαθέτει ένα τρισεκατομμύριο παραμέτρους, κάτι που σημαίνει ότι εκπαιδεύτηκε με ένα τρισεκατομμύριο μεταβλητές που καθορίζουν πώς το σύστημα επεξεργάζεται τη γλώσσα και δίνει απαντήσεις. Πρόκειται για έναν υψηλό αριθμό που απαιτεί σημαντικούς υπολογιστικούς πόρους για τη λειτουργία του.

Οι ανώνυμες κυκλοφορίες μοντέλων δεν είναι ασυνήθιστες, αφού πλατφόρμες όπως το OpenRouter επιτρέπουν στους προγραμματιστές να στέλνουν ερωτήματα σε δεκάδες μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ταυτόχρονα, ένας δημοφιλής τρόπος δοκιμών για νέα συστήματα.

Ένα ανώνυμο μοντέλο με την ονομασία Pony Alpha εμφανίστηκε στο OpenRouter τον Φεβρουάριο. Πέντε ημέρες αργότερα, η κινεζική Zhipu AI επιβεβαίωσε ότι αποτελούσε μέρος του συστήματος GLM-5.

Το προφίλ του Hunter Alpha στην πλατφόρμα αναφέρει ότι οι οδηγίες των χρηστών και οι απαντήσεις του μοντέλου «καταγράφονται από τον πάροχο και ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωσή του».

Αυτό παραπέμπει στη διαδεδομένη πρακτική των εταιρειών ΑΙ να λανσάρουν μοντέλα ανώνυμα για τη συλλογή αμερόληπτων σχολίων.