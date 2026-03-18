Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Μυστηριώδες μοντέλο ΑΙ ενθουσιάζει το Διαδίκτυο – Οι υποψίες στρέφονται στην DeepSeek
AI 18 Μαρτίου 2026, 17:25

Το δωρεάν μοντέλο, με την ονομασία Hunter Alpha, εμφανίστηκε σε πλατφόρμα προγραμματιστών και προσφέρει υψηλές επιδόσεις. Ίσως πρόκειται για μυστικές δοκιμές του νέου συστήματος της DeepSeek.

Το τίμημα της επιβίωσης: Οι γυναίκες «νικούν» τον καρκίνο, αλλά υποφέρουν περισσότερο

Ένα ισχυρό μοντέλο τεχνητήες νοημοσύνης εμφανίστηκε μυστηριωδώς στο Διαδίκτυο τροφοδοτεί υποψίες ότι η κινεζική Deepseek μπορεί να δοκιμάζει σιωπηλά το νέο της σύστημα πριν από την επίσημη παρουσίασή του.

Το δωρεάν μοντέλο, με την ονομασία Hunter Alpha, εμφανίστηκε στην πλατφόρμα προγραμματιστών OpenRouter στις 11 Μαρτίου χωρίς όνομα δημιουργού. Η πλατφόρμα το περιέγραψε αργότερα ως «μοντέλο stealth».

Σε δοκιμές που πραγματοποίησε το Reuters, το chatbot περιέγραψε τον εαυτό του ως «κινεζικό μοντέλο ΑΙ που εκπαιδεύτηκε κυρίως στα κινεζικά». Είπε ακόμα ότι τα δεδομένα με τα οποία εκπαιδεύτηκαν φτάνουν μέχρι τον Μάιο του 2025, όπως συμβαίνει και με το chatbot της DeepSeek.

Όταν όμως ρωτήθηκε για τον δημιουργό του, το Hunter Alpha δεν αποκάλυψε τον δημιουργό του.

«Γνωρίζω μόνο το όνομά του, την κλίμακα των παραμέτρων μου και το μήκος του παραθύρου οδηγιών» είπε.

Η DeepSeek, η οποία έγινε διάσημη εν μία νυκτί τον Ιανουάριο του 2025, όταν παρουσίασε το ομώνυμο μοντέλο που προσφέρει υψηλές επιδόσεις με χαμηλό κόστος, δεν απάντησε στις ερωτήσεις του Reuters για το Hunter Alpha.

Ένα τρισεκατομμύριο παράμετροι

Το προφίλ του chatbot στο OpenRouter αναφέρει ότι το μοντέλο διαθέτει ένα τρισεκατομμύριο παραμέτρους, κάτι που σημαίνει ότι εκπαιδεύτηκε με ένα τρισεκατομμύριο μεταβλητές που καθορίζουν πώς το σύστημα επεξεργάζεται τη γλώσσα και δίνει απαντήσεις. Πρόκειται για έναν υψηλό αριθμό που απαιτεί σημαντικούς υπολογιστικούς πόρους για τη λειτουργία του.

Το σύστημα δέχεται οδηγίες μήκους ενός εκατομμυρίου «token», τα οποία αντιστοιχούν χονδρικά σε τμήματα λέξεων.

«Ο συνδυασμός που ξεχώρισε ήταν το ένα εκατομμύριο token σε συνδυασμό με δυνατότητες συλλογισμού και δωρεάν πρόσβαση», δήλωσε ο Ναμπίλ Χαουάμ, μηχανικός που αναπτύσσει πράκτορες AI.

«Τα περισσότερα κορυφαία μοντέλα με τέτοιο μέγεθος παραθύρου οδηγιών συνεπάγονται σημαντικό κόστος σε μεγάλη κλίμακα» επισήμανε.

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα, οι προδιαγραφές αυτές παραπέμπουν στο νέο μοντέλο της DeepSeek, V4, το οποίο αναμένεται σύντομα, πιθανώς εντός του Απριλίου.

Η σημαντικότερη ένδειξη προέρχεται από τις συλλογιστικές ικανότητες του Hunter Alpha, εκτίμησε ο Ντάνιελ Ντιούχερστ, μηχανικός ΑΙ  που εξέτασε το μοντέλο. «Το στυλ συλλογισμού είναι δύσκολο να συγκαλυφθεί και τείνει να αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύτηκε ένα μοντέλο» εξήγησε.

Όπως είπε, οι εικασίες που συνδέουν το μοντέλο με τη DeepSeek είναι κατανοητές, δεδομένων των δυνατοτήτων που διαφημίζονται.

Οι ανώνυμες κυκλοφορίες μοντέλων δεν είναι ασυνήθιστες, αφού πλατφόρμες όπως το OpenRouter επιτρέπουν στους προγραμματιστές να στέλνουν ερωτήματα σε δεκάδες μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ταυτόχρονα, ένας δημοφιλής τρόπος δοκιμών για νέα συστήματα.

Ένα ανώνυμο μοντέλο με την ονομασία Pony Alpha εμφανίστηκε στο OpenRouter τον Φεβρουάριο. Πέντε ημέρες αργότερα, η κινεζική Zhipu AI επιβεβαίωσε ότι αποτελούσε μέρος του συστήματος GLM-5.

Το προφίλ του Hunter Alpha στην πλατφόρμα αναφέρει ότι οι οδηγίες των χρηστών και οι απαντήσεις του μοντέλου «καταγράφονται από τον πάροχο και ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωσή του».

Αυτό παραπέμπει στη διαδεδομένη πρακτική των εταιρειών ΑΙ να λανσάρουν μοντέλα ανώνυμα για τη συλλογή αμερόληπτων σχολίων.

Πετρέλαιο – Φυσικό Αέριο: Φωτιά στις τιμές καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση

Το τίμημα της επιβίωσης: Οι γυναίκες «νικούν» τον καρκίνο, αλλά υποφέρουν περισσότερο

Κόσμος
Φρουροί της Επανάστασης: Οι ενεργειακές εγκαταστάσεις που συνδέονται με ΗΠΑ και Ισραήλ θα γίνουν στάχτη

Έρωτας στα χρόνια της… τεχνητής νοημοσύνης – Θα έκανες sexting με το ChatGPT;
AI 17.03.26

Η OpenAI σχεδιάζει να επιτρέψει ερωτικές συνομιλίες στο ChatGPT, παρά τις έντονες αντιδράσεις συμβούλων της που προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους, από συναισθηματική εξάρτηση έως έκθεση ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ
Σφάλμα αναγνώρισης 14.03.26

Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου αναγνώρισε την Άντζελα Λιπς ως ένοχη τραπεζικής απάτης σε πόλη την οποία δεν είχε ποτέ επισκεφθεί. H αστυνομία δεν τη συνάντησε καν διά ζώσης πριν τη στείλει στη φυλακή.

«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων
Burnout AI 14.03.26

Η τεχνητή νοημοσύνη εξαντλεί τόσο πολύ τους εργαζόμενους, σύμφωνα με σχετικές μελέτες, που οι ερευνητές έχουν ονομάσει αυτή την κατάσταση «AI brain fry» - εγκεφαλική καταπόνηση από την AI

Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών – «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»
Απαιτείται εγρήγορση 13.03.26

Τα AI παιχνίδια δεν είναι έτοιμα για τον ρόλο που τους αποδίδεται, έδειξε μελέτη του Κέιμπριτζ - Αυστηρότερους κανονισμούς και νέα σήμανση ασφαλείας ζητούν οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι

H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI
Τεχνολογία 13.03.26

Το Κίεβο προσφέρει στους Δυτικούς συμμάχους του μια πλατφόρμα με μεγάλους όγκους οπτικού υλικού που συλλέγεται από drone και στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

Αύξηση της χρήσης AI, έλλειμμα δεξιοτήτων – Νέο εργαλείο μετρά στην πράξη την επάρκεια των εργαζομένων
AI Proficiency Assessment 13.03.26

Σημαντικά αυξάνεται η χρήση εργαλείων AI από εργαζομένους στην Ελλάδα, ωστόσο το έλλειμμα δεξιοτήτων παραμένει έντονο - Πώς αξιολογεί την επάρκεια το νέο εργαλείο που ανέπτυξε η Bryq

Ιράν: Εκτοξεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι στόχος ήταν το South Pars, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, και τα γειτονικά διυλιστήρια

LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος
Europa League 18.03.26

LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Φερεντσβάρος για τη φάση των «16» του Euriopa League.

Το σχήμα επιβράβευσης Nova, σε συνεργασία με το PADU, διευρύνεται με νέες συνεργασίες στον χώρο της εστίασης
Τα Νέα της Αγοράς 18.03.26

Οι προσφορές εμπλουτίζονται συνεχώς μέσα από νέες συνεργασίες ενώ μπορεί κάποιος να της αποκτήσει εύκολα μέσα από το PADU app, προσφέροντας αμέτρητες επιλογές και μεγαλύτερη εξοικονόμηση στην καθημερινότητα

Γάσπαρης: «Μετάνιωσα για όσα είπα για τον Μάκη Δενδρινό, πρόσφερε πολλά σε Πανιώνιο κι ελληνικό μπάσκετ» (vid)
Μπάσκετ 18.03.26

Ο άλλοτε γκαρντ του Πανιωνίου, του Άρη Γιώργος Γάσπαρης μίλησε σε διαδικτυακή εκπομπή και αναφέρθηκε σε πολλά γεγονότα και ιστορίες που ξεχώρισαν.

Κοινή δράση απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αυτοδιοίκηση 18.03.26

Διευρυμένο Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Βουλή: Άγρια επίθεση Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη για τα ταξί – «Εφαρμόζει χουντικές απόψεις στον κλάδο μου»
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος του ΣΑΤΑ, κατά τη διάρκεια της ακρόασης φορέων στη Βουλή και εν μέσω κινητοποιήσεων των οδηγών ταξί, επιτέθηκε με σφοδρότητα στον υπουργό Μεταφορών, κατηγορώντας τον ακόμη και για απειλές κατά της ζωής του

UNI-PHARMA και InterMed πιστοποιήθηκαν ως Top Employers για τέταρτη συνεχή χρονιά
Τα Νέα της Αγοράς 18.03.26

Με κοινό όραμα και συλλογική προσπάθεια, το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου συμβάλλει καθημερινά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και στη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες, δημιουργώντας ουσιαστικό και διαχρονικό κοινωνικό αποτύπωμα

Μπιενάλε: Η EE δεν θέλει τη Ρωσία και οι καλλιτέχνες το Ισραήλ
Το παρασκήνιο 18.03.26

Η ΕΕ απειλεί να κόψει τη χρηματοδότηση της Μπιενάλε της Βενετίας αν συμμετάσχει η Ρωσία, ενόσω εκατοντάδες καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στον πολιτισμό ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ.

Τραμπ: Με νέα επίθεση σε συμμάχους, απειλεί με αμερικανική αποδέσμευση από τα Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 18.03.26

«Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν 'τελειώναμε' με ό,τι έχει απομείνει από το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος και αφήναμε τις χώρες που το χρησιμοποιούν - όχι εμείς - να είναι υπεύθυνες για τα λεγόμενα 'Στενά'», λέει ο Τραμπ

Λασποβροχές και βοριάδες στην Αττική – Ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα
Ελλάδα 18.03.26

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου, η Αττική και άλλες περιοχές της Ελλάδας έζησαν έντονα καιρικά φαινόμενα, με λασποβροχή από αφρικανική σκόνη, βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Νέες αποκαλύψεις για τον «δράκο» του Πειραιά – Κατηγορείται για επτά επιθέσεις σε γυναίκες
Το κατηγορητήριο 18.03.26

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 36χρονος φέρεται να δρούσε από τον Ιούλιο του 2025 έως και τις 7 Φεβρουαρίου 2026, στοχοποιώντας γυναίκες κυρίως σε περιοχές κοντά σε σταθμούς μετρό

Ο Ανδρουλάκης, ο Κουκουλόπουλος και ο… Στίγκλιτζ
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Το τηλεφώνημα του Νίκου Ανδρουλάκη στον Πάρι Κουκουλόπουλο κατά την ομιλία του Τζόζεφ Στίγκλιτζ στις Βρυξέλλες και τα ευχαριστήρια του βουλευτή Κοζάνης μετά την εκλογή του.

«Είστε πιθανοί στόχοι» λέει το Ιράν σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ – Αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους
Μέση Ανατολή 18.03.26

Μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ σε ενεργειακούς στόχους στο νότιο Ιράν, η Τεχεράνη προειδοποίησε για πιθανά αντίποινα σε ενεργειακές υποδομές τριών χωρών του Κόλπου

Οι οπαδοί της Ρεάλ… ζήτησαν από τον Γκουαρντιόλα να μείνει στη Σίτι (vid)
Champions League 18.03.26

Η Ρεάλ Μαδρίτης απέκλεισε τη Μάντσεστερ Σίτι με δύο νίκες στη φάση των «16» του Champions League και οι οπαδοί της Βασίλισσας που ταξίδεψαν για τη ρεβάνς είχαν διάθεση για καζούρα στον Πεπ Γκουαρντιόλα…

Νέα Αριστερά: Η ΝΔ δεν «χορταίνει» σκάνδαλα
Επικαιρότητα 18.03.26

«Η εικόνα είναι πλέον καθαρή: ένα σύστημα διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων που ευνοεί τους 'ημετέρους', χωρίς ουσιαστικό έλεγχο και χωρίς λογοδοσία. Δεν θα συνηθίσουμε σε μια καθημερινότητα σκανδάλων», διαμηνύει η Νέα Αριστερά

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

