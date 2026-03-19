Σημαντική είδηση:
19.03.2026 | 08:41
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κρήτη: Ανήλικοι, έφτιαξαν γυμνές φωτογραφίες συμμαθητριών τους και τις μοίρασαν σε μαθητές
Ελλάδα 19 Μαρτίου 2026

Κρήτη: Ανήλικοι, έφτιαξαν γυμνές φωτογραφίες συμμαθητριών τους και τις μοίρασαν σε μαθητές

Δύο ανήλικα αγόρια, μαθητές γυμνασίου προχώρησαν στη δημιουργία των φωτογραφιών αυτών

Σε σοκ βρίσκονται 10 ανήλικες μαθήτριες και οι οικογένειές τους στο Ηράκλειο της Κρήτης, από τη διακίνηση γυμνών φωτογραφιών τους οι οποίες «κατασκευάστηκαν» με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Δύο ανήλικα αγόρια, μαθητές γυμνασίου προχώρησαν στη δημιουργία των φωτογραφιών αυτών και τις διακίνησαν μέσω κινητών τηλεφώνων σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.

Τα κορίτσια υπέστησαν σοκ όταν ενημερώθηκαν για τις φωτογραφίες αυτές και συνοδεία των γονέων τους μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου αλλά και στο Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος και κατήγγειλαν το γεγονός.

Από 13 ως 16 ετών οι ανήλικες μαθήτριες

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, πρόκειται για κορίτσια ηλικίας 16, 14 και 13 ετών.

Από την έρευνα των ανδρών της ΕΛ.ΑΣ. αποκαλύφθηκαν οι δράστες, δύο αγόρια 14 ετών για τους οποίους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκαν και τα κινητά τους τηλέφωνα.

Δικογραφία σχηματίστηκε και για τους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το ΑΤ Μινώα Πεδιάδος.

Market Pass: Ψάχνουν τη «χρυσή τομή» στην κυβέρνηση

Επίθεση σε διυλιστήριο της Saudi Aramco στην Ερυθρά Θάλασσα

Για τρίτη ημέρα στους δρόμους οι οδηγοί ταξί στην Αττική – Επέστρεψαν μέχρι νεοτέρας στην περιφέρεια
Ελλάδα 19.03.26

Για τρίτη ημέρα χωρίς ταξί η Αττική - Επιστροφή μέχρι... νεοτέρας στην περιφέρεια

Οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα, διαμαρτύρονται για το νέο νομοσχέδιο που αφορά την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, το δικαστικό ποινικό μητρώο και τις ειδικές άδειες λειτουργίας

Νωρίς νωρίς άρχισαν φέτος οι φωτιές
Πύρινες εστίες 19.03.26

Νωρίς νωρίς άρχισαν φέτος οι φωτιές

Πού οφείλονται οι πύρινες εστίες που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη χώρα. Πώς θα επηρεάσουν τα υψηλά ποσοστά των φετινών βροχών την εκδήλωση πυρκαγιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

Σε «κλοιό» 14 βουλευτές της ΝΔ
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 19.03.26

Σε «κλοιό» 14 βουλευτές της ΝΔ

Παραδίδεται από την Οικονομική Αστυνομία στην Ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου η νέα δικογραφία για 14+3 πολιτικά πρόσωπα

Βέροια: Αγριος ξυλοδαρμός 24χρονης – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Δραματική έκκληση για πληροφορίες
Μάχη για τη ζωή της 19.03.26

Προκαλεί σοκ ο άγριος ξυλοδαρμός 24χρονης - Δραματική έκκληση για πληροφορίες

Δραματική έκκληση για τυχόν πληροφορίες απευθύνουν συγγενείς της 24χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια στη Βέροια, βρέθηκε αιμόφυρτη και χωρίς τις αισθήσεις σε πιλοτή, και δίνει μάχη για τη ζωή της.

Γνωστός τράπερ συνελήφθη μετά από καταδίωξη στα Πατήσια – Βρέθηκε μαχαίρι 20 εκατοστών
Ελλάδα 18.03.26

Γνωστός τράπερ συνελήφθη μετά από καταδίωξη στα Πατήσια – Βρέθηκε μαχαίρι 20 εκατοστών

Ο 27χρονος τράπερ εντοπίστηκε να επιβαίνει σε μηχανή μαζί με έναν 26χρονο - Δεν σταμάτησαν σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. και πέταξαν το μαχαίρι πριν ακινητοποιηθούν - Το ποινικό παρελθόν του 27χρονου

inStream - Ροή Ειδήσεων
Παπαστεργίου: Θέμα ημερών οι αποφάσεις για την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για ανηλίκους
Επικαιρότητα 19.03.26

Παπαστεργίου: Θέμα ημερών οι αποφάσεις για την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για ανηλίκους

«Δεν είναι λογικό τα παιδιά μας να κοιμούνται με τα social media αγκαλιά. Μελετώνται τα μέτρα προκειμένου να είναι συμβατά και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολύ σύντομα ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε σχετικές ανακοινώσεις», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου

ΕΕ: Νέα αντιπαράθεση των ηγετών με τον Όρμπαν στις Βρυξέλλες για το «μπλόκο» στο δάνειο στην Ουκρανία
Κόσμος 19.03.26

ΕΕ: Νέα αντιπαράθεση των ηγετών με τον Όρμπαν στις Βρυξέλλες για το «μπλόκο» στο δάνειο στην Ουκρανία

Τον Δεκέμβριο, ο Βίκτορ Όρμπαν δέχθηκε η ΕΕ να προσφέρει δάνειο στην Ουκρανία εξασφαλίζοντας, όμως, την εξαίρεση της χώρας του από αυτό, αλλά μετά την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας στην Ουγγαρία αρνείται πλέον να συμφωνήσει να δοθεί το δάνειο

Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Οι «27» της ΕΕ εξετάζουν τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Πόλεμος Μ. Ανατολή 19.03.26

Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Οι «27» της ΕΕ εξετάζουν τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί μία ακόμη ενεργειακή κρίση, με όλους τους ειδήμονες και μη, να επισημαίνουν πώς πρόκειται για την πιο επικίνδυνη σε σχέση με εκείνη του πολέμου στην Ουκρανία

ΗΠΑ: Έρευνα FBI σε βάρος του πρώην διευθυντή Αντιτρομοκρατίας – Παραιτήθηκε λέγοντας ότι το Ιράν δεν αποτελούσε απειλή
Πόλεμος στο Ιράν 19.03.26

Έρευνα FBI σε βάρος του πρώην διευθυντή Αντιτρομοκρατίας - Παραιτήθηκε λέγοντας ότι το Ιράν δεν αποτελούσε απειλή για τις ΗΠΑ

«Το Ιράν δεν αντιπροσώπευε καμιά επικείμενη απειλή για το έθνος μας και είναι σαφές ότι κηρύξαμε αυτό τον πόλεμο υπό την πίεση του Ισραήλ και του ισχυρού αμερικανικού λόμπι του», είχε δηλώσει ο Τζο Κεντ, πρώην στρατιωτικός των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ

Ιράν, Τουρκία, γερμανικές επανορθώσεις στο τραπέζι Γεραπετρίτη και Βάντεφουλ – Τι ειπώθηκε και δεν ανακοινώθηκε
Διπλωματία 19.03.26

Ιράν, Τουρκία, γερμανικές επανορθώσεις στο τραπέζι Γεραπετρίτη και Βάντεφουλ – Τι ειπώθηκε και δεν ανακοινώθηκε

Το θέμα του πολέμου με το Ιράν κυριάρχησε στις δηλώσεις Γεραπετρίτη - Βάντεφουλ, ωστόσο στο τραπέζι των δύο υπουργών μπήκαν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τις σχέσεις Αθήνας - Βερολίνου.

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί την επιβίωση των κτηνοτρόφων αντί να δώσει λύση στην ευλογιά των αιγοπροβάτων
Επικαιρότητα 19.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί την επιβίωση των κτηνοτρόφων αντί να δώσει λύση στην ευλογιά των αιγοπροβάτων

Οι νέες συλλήψεις κτηνοτρόφων για βόσκηση ζώων επιβεβαιώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο το πλήρες αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Τραυματίστηκε σοβαρά ο Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, μπαίνει αμέσως στο χειρουργείο (vids)
Champions League 19.03.26

Τραυματίστηκε σοβαρά ο Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, μπαίνει αμέσως στο χειρουργείο (vids)

Πολύ σοβαρός τραυματισμός για τον Νόα Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, όταν κατά τη διάρκεια του ματς με τη Λίβερπουλ έπεσε στις διαφημιστικές πινακίδες και -όπως αναφέρουν στην Τουρκία- έκοψε το δάχτυλό του.

«Γιγαντομαχία» Ρεάλ – Μπάγερν και ζευγάρια… φωτιά στο Champions League – Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης στους «4» (pic)
Champions League 19.03.26

«Γιγαντομαχία» Ρεάλ – Μπάγερν και ζευγάρια… φωτιά στο Champions League – Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης στους «4» (pic)

Με τα ζευγάρια των προημιτελικών του Champions League να γίνονται γνωστά, το Football Meets Data, παρέθεσε τις πιθανότητες πρόκρισης για κάθε ομάδα.

Για τρίτη ημέρα στους δρόμους οι οδηγοί ταξί στην Αττική – Επέστρεψαν μέχρι νεοτέρας στην περιφέρεια
Ελλάδα 19.03.26

Για τρίτη ημέρα χωρίς ταξί η Αττική - Επιστροφή μέχρι... νεοτέρας στην περιφέρεια

Οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα, διαμαρτύρονται για το νέο νομοσχέδιο που αφορά την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, το δικαστικό ποινικό μητρώο και τις ειδικές άδειες λειτουργίας

Πολιορκία xωρίς τέλος, αντοχή χωρίς όρια: Όταν η αμερικανική μέγγενη συναντά τις κουβανικές ρίζες
Κόσμος 19.03.26

Πολιορκία xωρίς τέλος, αντοχή χωρίς όρια: Όταν η αμερικανική μέγγενη συναντά τις κουβανικές ρίζες

Ο ασφυκτικός αποκλεισμός της Ουάσιγκτον συντρίβεται στην ιστορική μνήμη ενός έθνους που υπερασπίζεται αδιαπραγμάτευτα την ανεξαρτησία και τον πλούτο του.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

