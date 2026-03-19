Κρήτη: Ανήλικοι, έφτιαξαν γυμνές φωτογραφίες συμμαθητριών τους και τις μοίρασαν σε μαθητές
Δύο ανήλικα αγόρια, μαθητές γυμνασίου προχώρησαν στη δημιουργία των φωτογραφιών αυτών
- Ανήλικοι, έφτιαξαν γυμνές φωτογραφίες συμμαθητριών τους και τις μοίρασαν σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου
Σε σοκ βρίσκονται 10 ανήλικες μαθήτριες και οι οικογένειές τους στο Ηράκλειο της Κρήτης, από τη διακίνηση γυμνών φωτογραφιών τους οι οποίες «κατασκευάστηκαν» με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.
Δύο ανήλικα αγόρια, μαθητές γυμνασίου προχώρησαν στη δημιουργία των φωτογραφιών αυτών και τις διακίνησαν μέσω κινητών τηλεφώνων σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
Τα κορίτσια υπέστησαν σοκ όταν ενημερώθηκαν για τις φωτογραφίες αυτές και συνοδεία των γονέων τους μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου αλλά και στο Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος και κατήγγειλαν το γεγονός.
Από 13 ως 16 ετών οι ανήλικες μαθήτριες
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, πρόκειται για κορίτσια ηλικίας 16, 14 και 13 ετών.
Από την έρευνα των ανδρών της ΕΛ.ΑΣ. αποκαλύφθηκαν οι δράστες, δύο αγόρια 14 ετών για τους οποίους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκαν και τα κινητά τους τηλέφωνα.
Δικογραφία σχηματίστηκε και για τους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
Την υπόθεση έχει αναλάβει το ΑΤ Μινώα Πεδιάδος.
