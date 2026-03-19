Άρχισε η δίκη για το ξύλο Φλώρου με Γραμμένο στη Βουλή

Για πρώτη φορά εν ενεργεία βουλευτής δικάζεται από Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο για άσκηση βίας σε βάρος συναδέλφου του εντός του Κοινοβουλίου, με αποτέλεσμα από την δικαστική αίθουσα να περάσουν πολλοί βουλευτές οι οποίο ήταν παρόντες στο πρωτοφανές επεισόδιο, που είχε γίνει τον Απρίλιο του 2024.

Κατηγορούμενος στην υπόθεση αυτή είναι ο ανεξάρτητος βουλευτής, προερχόμενος από το κόμμα των Σπαρτιατών Κωνσταντίνος Φλώρος, ο οποίος δικάζεται για το κακούργημα για άσκηση βίας κατά βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο η κρινόμενη υπόθεση αφορά στο ότι στις 24 Απριλίου 2024 έξω από την ολομέλεια της Βουλής γρονθοκόπησε τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένο, ο οποίος έχει δηλώσει παράσταση υποστήριξη της κατηγορίας.

Το περιστατικό αυτό μάλιστα είχε οδηγήσει στη σύλληψη του Κ.Φλώρου, ο οποίος μετά την απολογία του στην ανακρίτρια είχε αφεθεί ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει τον κ.Γραμμένο σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Πρώτος ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα ο Βασίλης Γραμμένος, ο οποίος είναι και παθών. Καταθέτοντας ανέφερε ότι την ημέρα εκείνη στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου ήταν σε εξέλιξη ψηφοφορία για άρση ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου, μετά από μήνυση του Ευστάθιου Φλώρου, πατέρα του κατηγορούμενου βουλευτή, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την Ελληνική Λύση

Όπως περιέγραψε ο Β. Γραμμένος, ο Κων/νος Φλώρος εντός της Ολομέλειας προέβαινε σε χειρονομίες και ύβρεις. Τότε σηκώθηκε να βγει από την αίθουσα να ενημερώσει τους αστυνομικούς για τη συμπεριφορά του Κ. Φλώρου.

Και στη συνέχεια αναφερόμενος στο περιστατικό ο μάρτυρας συμπλήρωσε : «Εγώ έβλεπα έναν άνθρωπο να είναι έξαλλος απέναντι μου. Εκείνη τη στιγμή σηκώνει το χέρι του, με πιάνει από το λαιμό και αρχίζει να με πνίγει. Εγώ είχα πάθει σοκ. Αισθανόμουν και ντροπή που κάτι τέτοιο γινόταν μέσα στην Ολομέλεια. Έπειτα με αφήνει και μου τραβάει μια γροθιά στο πρόσωπο και πέφτω κάτω. Το μόνο που θυμάμαι ήταν τα αίματα που έτρεχαν από τη μύτη μου».

Πρόεδρος: Υπάρχουν καταθέσεις που λένε πως ο κ.Φλώρος έλεγε ότι του βρίσατε τη μητέρα.

Μάρτυρας: Δεν έχω επισκεφθεί ποτέ τα δικαστήρια για συκοφαντική δυσφήμηση. Για ποιο λόγο να βρίσω τη μάνα ενός ανθρώπου; Ούτε εκείνον έβρισα.

Στη συνέχεια εξετάστηκε ο Κυρ. Βελλόπουλος ο οποίος είπε:

«Ο κατηγορούμενος είναι τραμπούκος ναζιστής, είναι η άποψή μου και δεν την αλλάζω. Ο τότε πρόεδρος της Βουλής ο κ.Τασούλας χαρακτήρισε κτηνώδη την συμπεριφορά του Κων/νου Φλώρου. Ο κατηγορούμενος είναι πάντα ερειστικός. Θέλει θάρρος για να ζητήσεις συγγνώμη».

Ο Β´Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής της ΝΔ Γ.Γεωργαντάς περιέγραψε όσα είδε από το προεδρείο της Βουλής.

«Ήμουν προεδρεύων στην ψηφοφορία. Αντιλήφθηκα μία ένταση. Είδα τον έναν βουλευτή, τον κ.Γραμμένο κοντά στην έξοδο να αποχωρεί και τον κ.Φλώρο να κατευθύνεται πίσω του με έντονο βήμα. Άκουσα μετά ότι υπήρξε περιστατικό με άσκηση σωματικής βίας», κατέθεσε στο δικαστήριο ο κ.Γεωργαντάς.

Ο αστυνομικός στον οποίο απευθύνθηκε ο κ.Γραμμένος για να διαμαρτυρηθεί περιέγραψε το βίαιο περιστατικό μεταξύ των βουλευτών.

«Βγήκε ο κ.Φλώρος.

Τον έψαχνε με το βλέμμα, εντόπισε τον κ.Γραμμένο «τι πρόβλημα έχεις» του είπε ο Φλώρος και ο Γραμμένος απάντησε «θα κάνω ό,τι γουστάρω».

Είχαν μια μικρή αψιμαχία περίπου ενάμισι λεπτό κράτησε. Ο κ.Φλώρος τον έριξε κάτω, εγώ τον απομάκρυνα, ο κ.Γραμμένος ήταν κάτω, ο κ.Φλώρος έλεγε «να μην βρίζεις μανάδες». Του έκανε κεφαλοκλείδωμα, τον έκανε σβούρα», κατέθεσε ο αστυνομικός.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής προερχόμενος από τους Σπαρτιάτες Διονύσης Βαλτογιάννης περιέγραψε ότι υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο βουλευτών με τον κ.Γαμμένο να αποκαλεί σκουπίδι τον κ.Φλώρο, να του βρίζει τη μητέρα και να απειλεί πως θα του φορέσει «βραχιολάκια».

Παρούσα στο περιστατικό ήταν η Κατερίνα Μονογυιού, βουλευτής ΝΔ, η οποία κατέθεσε στο δικαστήριο τι είδε. «Ήμουν εκτός της αίθουσας της Ολομέλειας. Τους είδα να τσακώνονται έντονα.Άκουσα έναν προσωπικό διαπληκτισμό. Ο κ.Φλώρος έλεγε «μου έβρισες τη μάνα», δεν θυμάμαι αν άκουσα να βρίζει ο κ.Γραμμένος. Υπήρχε ένας αστυνομικός ανάμεσά τους να τους χωρίσει. Έβλεπα την πλάτη του κ.Φλώρου, τον έπιασε πίσω από τον λαιμό και τον έριξε κάτω.

«Είναι παιδί οξύθυμο,» κατέθεσε η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου. Ο κ.Φλώρος του έλεγε να μην του βρίζει τη μάνα, αλλά εγώ δεν άκουσα αν είχε ειπωθεί κάτι τέτοιο».

«Η φράση «είσαι σκουπίδι» ακούστηκε από την πλευρά της Ελληνικής Λύσης. Είδα τον κ. Γραμμένο να αποχωρεί από την αίθουσα», Σκέφτηκα ότι… σε ωραίο περιβάλλον ήρθα», κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής, προερχόμενος από την ΝΙΚΗ Νίκος Παπαδόπουλος.

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Πάρης Παπαδάκης ανέφερε για το περιστατικό: «Ακούσαμε όλοι τις φωνές. Βγήκα και είδα τον κ.Γραμμένο στο πάτωμα και τον κ.Φλώρο να βρίζει και να φωνάζει. Προσωπικά δεν έχω ακούσει τον κ. Γραμμένο να βρίζει».

«Έγκλημα κατά της δημοκρατίας και της λειτουργίας του ελληνικού κοινοβουλίου», χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του κατηγορούμενου ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κων/νος Χήτας.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 30 Μαρτίου με την απολογία του κατηγορούμενου.