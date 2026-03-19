newspaper
Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άρχισε η δίκη για το ξύλο Φλώρου με Γραμμένο στη Βουλή
Ελλάδα 19 Μαρτίου 2026, 17:37

Άρχισε η δίκη για το ξύλο Φλώρου με Γραμμένο στη Βουλή

Μίνα Μουστάκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
8 μικρά rituals που θα σας ανανεώσουν

8 μικρά rituals που θα σας ανανεώσουν

Spotlight

Για πρώτη φορά εν ενεργεία βουλευτής δικάζεται από Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο για άσκηση βίας σε βάρος συναδέλφου του εντός του Κοινοβουλίου, με αποτέλεσμα από την δικαστική αίθουσα να περάσουν πολλοί βουλευτές οι οποίο ήταν παρόντες στο πρωτοφανές επεισόδιο, που είχε γίνει τον Απρίλιο του 2024.

Κατηγορούμενος στην υπόθεση αυτή είναι ο ανεξάρτητος βουλευτής, προερχόμενος από το κόμμα των Σπαρτιατών Κωνσταντίνος Φλώρος, ο οποίος  δικάζεται για το κακούργημα για άσκηση βίας κατά βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο η κρινόμενη υπόθεση αφορά στο ότι  στις 24 Απριλίου 2024 έξω από την ολομέλεια της Βουλής γρονθοκόπησε τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένο, ο οποίος έχει δηλώσει παράσταση υποστήριξη της κατηγορίας.

Το περιστατικό αυτό μάλιστα είχε οδηγήσει στη σύλληψη του Κ.Φλώρου, ο οποίος μετά την απολογία του στην ανακρίτρια είχε αφεθεί ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει τον κ.Γραμμένο σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Πρώτος ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα ο Βασίλης Γραμμένος, ο οποίος είναι και παθών. Καταθέτοντας ανέφερε ότι την ημέρα εκείνη στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου  ήταν σε εξέλιξη ψηφοφορία για άρση ασυλίας του  προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου, μετά από μήνυση του Ευστάθιου Φλώρου, πατέρα του κατηγορούμενου βουλευτή, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την Ελληνική Λύση

Όπως περιέγραψε ο Β. Γραμμένος, ο Κων/νος Φλώρος εντός της Ολομέλειας προέβαινε σε χειρονομίες και ύβρεις. Τότε σηκώθηκε να βγει από την αίθουσα να ενημερώσει τους αστυνομικούς για τη συμπεριφορά του Κ. Φλώρου.

Και στη συνέχεια αναφερόμενος στο περιστατικό ο μάρτυρας συμπλήρωσε : «Εγώ έβλεπα έναν άνθρωπο να είναι έξαλλος απέναντι μου. Εκείνη τη στιγμή σηκώνει το χέρι του, με πιάνει από το λαιμό και αρχίζει να με πνίγει.  Εγώ είχα πάθει σοκ. Αισθανόμουν και ντροπή που κάτι τέτοιο γινόταν μέσα στην Ολομέλεια. Έπειτα με αφήνει και μου τραβάει μια γροθιά στο πρόσωπο και πέφτω κάτω. Το μόνο που θυμάμαι ήταν τα αίματα που έτρεχαν από τη μύτη μου».

Πρόεδρος: Υπάρχουν καταθέσεις που λένε πως ο κ.Φλώρος έλεγε ότι του βρίσατε τη μητέρα.

Μάρτυρας: Δεν έχω επισκεφθεί ποτέ τα δικαστήρια για συκοφαντική δυσφήμηση. Για ποιο λόγο να βρίσω τη μάνα ενός ανθρώπου; Ούτε εκείνον έβρισα.

Στη συνέχεια εξετάστηκε ο Κυρ. Βελλόπουλος ο οποίος είπε:

«Ο κατηγορούμενος είναι τραμπούκος ναζιστής, είναι η άποψή μου και δεν την αλλάζω. Ο τότε πρόεδρος της Βουλής ο κ.Τασούλας χαρακτήρισε  κτηνώδη την συμπεριφορά του Κων/νου Φλώρου. Ο κατηγορούμενος είναι πάντα ερειστικός. Θέλει θάρρος για να ζητήσεις συγγνώμη».

Ο Β´Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής της ΝΔ Γ.Γεωργαντάς περιέγραψε όσα είδε από το προεδρείο της Βουλής.

«Ήμουν προεδρεύων στην ψηφοφορία. Αντιλήφθηκα μία ένταση. Είδα τον έναν βουλευτή, τον κ.Γραμμένο κοντά στην έξοδο να αποχωρεί και τον κ.Φλώρο να κατευθύνεται πίσω του με έντονο βήμα.  Άκουσα μετά ότι υπήρξε περιστατικό με άσκηση σωματικής βίας», κατέθεσε στο δικαστήριο ο κ.Γεωργαντάς.

Ο αστυνομικός στον οποίο απευθύνθηκε ο κ.Γραμμένος για να διαμαρτυρηθεί περιέγραψε το βίαιο περιστατικό μεταξύ των βουλευτών.

«Βγήκε ο κ.Φλώρος.

Τον έψαχνε με το βλέμμα, εντόπισε τον κ.Γραμμένο «τι πρόβλημα έχεις» του είπε ο Φλώρος και ο Γραμμένος απάντησε «θα κάνω ό,τι γουστάρω».

Είχαν μια μικρή αψιμαχία περίπου ενάμισι λεπτό κράτησε. Ο κ.Φλώρος τον έριξε κάτω, εγώ τον απομάκρυνα, ο κ.Γραμμένος ήταν κάτω, ο κ.Φλώρος έλεγε «να μην βρίζεις μανάδες». Του έκανε κεφαλοκλείδωμα, τον έκανε σβούρα», κατέθεσε ο αστυνομικός.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής προερχόμενος από τους Σπαρτιάτες Διονύσης Βαλτογιάννης περιέγραψε ότι υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο βουλευτών με τον κ.Γαμμένο να αποκαλεί σκουπίδι τον κ.Φλώρο, να του βρίζει τη μητέρα και να απειλεί πως θα του φορέσει «βραχιολάκια».

Παρούσα στο περιστατικό ήταν η Κατερίνα Μονογυιού, βουλευτής ΝΔ, η οποία κατέθεσε στο δικαστήριο τι είδε. «Ήμουν εκτός της αίθουσας της Ολομέλειας. Τους είδα να τσακώνονται έντονα.Άκουσα έναν προσωπικό διαπληκτισμό. Ο κ.Φλώρος έλεγε «μου έβρισες τη μάνα», δεν θυμάμαι αν άκουσα να βρίζει ο κ.Γραμμένος. Υπήρχε ένας αστυνομικός ανάμεσά τους να τους χωρίσει. Έβλεπα την πλάτη του κ.Φλώρου, τον έπιασε πίσω από τον λαιμό και τον έριξε κάτω.

«Είναι παιδί οξύθυμο,» κατέθεσε η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου. Ο κ.Φλώρος του έλεγε να μην του βρίζει τη μάνα, αλλά εγώ δεν άκουσα αν είχε ειπωθεί κάτι τέτοιο».

«Η φράση «είσαι σκουπίδι» ακούστηκε από την πλευρά της Ελληνικής Λύσης. Είδα τον κ. Γραμμένο να αποχωρεί από την αίθουσα», Σκέφτηκα ότι… σε ωραίο περιβάλλον ήρθα», κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής, προερχόμενος από την ΝΙΚΗ Νίκος Παπαδόπουλος.

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Πάρης Παπαδάκης ανέφερε για το περιστατικό:  «Ακούσαμε όλοι τις φωνές. Βγήκα και είδα τον κ.Γραμμένο στο πάτωμα και τον κ.Φλώρο να βρίζει και να φωνάζει. Προσωπικά δεν έχω ακούσει τον κ. Γραμμένο να βρίζει».

«Έγκλημα κατά της δημοκρατίας και της λειτουργίας του ελληνικού κοινοβουλίου», χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του κατηγορούμενου ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κων/νος Χήτας.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 30 Μαρτίου με την απολογία του κατηγορούμενου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Άλμα στα 2 δισ. ευρώ για τα EBITDA – Πρόταση για μέρισμα 0,60 ευρώ/ μέτοχη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
8 μικρά rituals που θα σας ανανεώσουν

Κόσμος
Τραμπ: Είπα στον Νετανιάχου να μην επιτεθεί ξανά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

inWellness
inTown
Stream newspaper
Νέοι εκτός εργασίας και εκπαίδευσης: Γιατί η Ελλάδα «εκδικείται» τους πτυχιούχους
NEETs 19.03.26

Στην Ελλάδα οι νέοι με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι εκτός εργασίας και σπουδών, από ό,τι οι συνομήλικοί τους στην ΕΕ. Αποκαλυπτική έκθεση της Εurobank.

Patriot: Το ερώτημα Κοντιάδη μετά την κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων – «Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μετέχει στον πόλεμο;»
Η ανάρτηση 19.03.26

Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν. Ο συνταγματολόγος Ξενοφών Κοντιάδης αναπαράγει την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ και ζητά απαντήσεις.

Σύνταξη
ΣτΕ: Υποχρεωτική η επιλογή εναλλακτικού μαθήματος στα σχολεία αντί των Θρησκευτικών
Ελλάδα 19.03.26

Το  Συμβούλιο της Επικρατείας  με δύο αποφάσεις του υποχρεώνει το υπουργείο Παιδείας να λάβει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να εξασφαλισθεί απολύτως η διδασκαλία του εναλλακτικού μαθήματος των θρησκευτικών

Ελευθεριάδης: Πέντε fake news για τα Τέμπη – Το «φταίει μόνο o σταθμάρχης», η πυρόσφαιρα και το πόρισμα το ΕΟΔΑΣΑΑΜ
Όσα είπε 19.03.26

«Να μην ξεχαστεί ποτέ το έγκλημα των Τεμπών. Να υπάρχει λογοδοσία», επισημαίνει ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, συγγενής θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 19.03.26

LIVE: Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας
Conference League 19.03.26

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Λιόν – Θέλτα
Europa League 19.03.26

LIVE: Λιόν – Θέλτα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιόν – Θέλτα για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Τσέλιε
Ποδόσφαιρο 19.03.26

LIVE: ΑΕΚ – Τσέλιε. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Τσέλιε για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Ομολογία αποτυχίας οι ορισμοί διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 19.03.26

Ο Λανουά για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου προτίμησε διεθνείς και έμπειρους διαιτητές να σφυρίξουν τους αγώνες επειδή αυτοί που προώθησε ο ίδιος δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη

Βάιος Μπαλάφας
Ο οικονομολόγος που είχε προειδοποιήσει για την κρίση του 2008 επιστρέφει: «Ίσως έρχεται κάτι χειρότερο»
Κόσμος 19.03.26

Σήμερα η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται ξανά σε κατάσταση υψηλού ρίσκου, με την τεχνητή νοημοσύνη και τις γεωπολιτικές εντάσεις να απειλούν να προκαλέσουν κρίση μεγαλύτερη από εκείνη του 2008.

Παναγιώτης Δουδωνής: Έξι προτάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο
Επίσκεψη στο νησί 19.03.26

Ο εξαιρετικά μεταδοτικός αφθώδης πυρετός μόλις πέρασε την πόρτα της Ελλάδας, στη Λέσβο. Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, κατέθεσε έξι προτάσεις απέναντι στην «κρατική ολιγωρία».

Σύνταξη
Τσίπρας από Αλεξανδρούπολη: Τα μηνύματα για την εξωτερική πολιτική και η διακυβέρνηση της χώρας «με όρους μαφίας»
Πολιτική 19.03.26

Η ομιλία που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην Αλεξανδρούπολη περιλάμβανε μια σειρά από αλήθειες για την εξωτερική πολιτική της χώρας και πόσο επιζήμια μπορεί να γίνει η σημερινή επιλογή της κυβέρνησης να θωρείται η χώρα δεδομένη. Κριτική και για σειρά σκανδάλων με πρώτο και καλύτερο τις υποκλοπές. «Η χώρα κυβερνάται με όρους μαφίας».

Αταμάν: «Η θέση του Παναθηναϊκού δεν είναι καλή, αλλά έχουμε χρόνο και ποιότητα για να το αλλάξουμε»
Μπάσκετ 19.03.26

Ο Εργκίν Αταμάν έκανε δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα και αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα που περιμένει από τους οπαδούς των «πράσινων».

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Χωρίς συμφωνία για την Ουκρανία – Βέτο Όρμπαν στο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ
Αδιέξοδο 19.03.26

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία για τη χορήγηση του δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία. Παρόλο που το πακέτο είχε συμφωνηθεί τον Δεκέμβριο, η Ουγγαρία έβαλε «φρένο», συνδέοντας το με την επανέναρξη των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού «Druzhba».

Σύνταξη
Νέοι εκτός εργασίας και εκπαίδευσης: Γιατί η Ελλάδα «εκδικείται» τους πτυχιούχους
NEETs 19.03.26

Στην Ελλάδα οι νέοι με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι εκτός εργασίας και σπουδών, από ό,τι οι συνομήλικοί τους στην ΕΕ. Αποκαλυπτική έκθεση της Εurobank.

Λαγκάρντ: Στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας – Τα τρία σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Τις προβλέψεις και τα σενάρια της ΕΚΤ για τις επιπτώσεις του πολέμου στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη ανέφερε η Κριστίν Λαγκάρντ, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου

Τζούλη Καλημέρη
Ο αδιόρθωτος κύριος Λανουά και η χαμένη διαφάνεια
On Field 19.03.26

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά συνεχίζει να επιλέγει φάσεις τις προβάλει σε διαιτητές και παρατηρητές αλλά έχουν την ίδια φιλοσοφία με την τηλεκριτική του. Δεν αγγίζει συγκεκριμένες ομάδες.

Βάιος Μπαλάφας
Patriot: Το ερώτημα Κοντιάδη μετά την κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων – «Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μετέχει στον πόλεμο;»
Η ανάρτηση 19.03.26

Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν. Ο συνταγματολόγος Ξενοφών Κοντιάδης αναπαράγει την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ και ζητά απαντήσεις.

Σύνταξη
Κατάρ: Θα χρειασθούν χρόνια για την αποκατάσταση των ζημιών στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής LNG στον κόσμο
Κόσμος 19.03.26

«Ποτέ, και στα πιο άγρια όνειρά μου, δεν είχα φανταστεί ότι το Κατάρ - το Κατάρ και η περιοχή - θα δεχόταν τέτοια επίθεση, ειδικά από αδελφή μουσουλμανική χώρα τον μήνα του ραμαζανιού», λέει ο CEO της QatarEnergy

Σύνταξη
Ο Λεν Ντέιτον ήταν «ο πιο αγράμματος συγγραφέας που υπήρξε ποτέ»
«Για πλάκα» 19.03.26

Ο Λεν Ντέιτον έκανε κοπάνες από το σχολείο για να διαβάζει βιβλία, σέρβιρε καφέ στην Αγκάθα Κρίστι ως αεροσυνοδός και έγραψε ένα από τα πιο επιτυχημένα του μυθιστορήματα «για πλάκα».

Ομάν: Ο υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι «επέτρεψαν στον εαυτό τους να παρασυρθούν» στον πόλεμο
Μέση Ανατολή 19.03.26

Το Ομάν ειναι η χώρα που μεσολαβούσε στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με τον ΥΠΕΞ Μπαντρ αλ Μπουσαϊντί να δηλώνει πως μια συμφωνία φαινόταν «πραγματικά εφικτή»

Σύνταξη
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα
Ελληνικές ελπίδες 19.03.26

Την Παρασκευή το πρωϊ αρχίζει στο Τόρουν της Πολωνίας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου με την Ελλάδα να μετέχει με 7 αθλητές και αθλήτριες στη διοργάνωση.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
Απόρρητο