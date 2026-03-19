Υποκλοπές: Ως πότε θα μας δουλεύουν;

Μας δουλεύουν. Ακόμη και μετά τη βόμβα που έριξε ο Ταλ Ντίλιαν – ο Μr. Intellexa δηλαδή – μιλώντας στο Mega Stories. Ο Ταλ Ντίλιαν ξεκαθάρισε πως πελάτες του είναι κυβερνήσεις κι αρχές ασφαλείας, ενώ παράλληλα επεσήμανε πως το Predator πληρούσε «ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς» γι’ αυτό και πήρε άδεια εξαγωγής από τη χώρα μας για τρίτες χώρες.

Τι σημαίνει αυτό; Πως δεν πρόκειται για υπόθεση που αφορά ιδιώτες. Γιατί αν πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις, σημαίνει ότι μόνο κυβερνήσεις αγοράζουν. Eκτός κι αν θέλουν να πιστέψουμε πως ξύπνησε μια μέρα ο Ταλ Ντίλιαν κι αποφάσισε να «κουτσομπολέψει» τι λέει το μισό υπουργικό, η ηγεσία του στρατεύματος και διάφοροι άλλοι επιφανείς πολίτες στην Ελλάδα.

Εκτός κι αν είναι σύμπτωση πως από τις πρώτες κινήσεις που έκανε η κυβέρνηση, 24ωρα αφού ανέλαβε, πριν ακόμη κι από την πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού, ήταν να πάρει στην αρμοδιότητα του το Μαξίμου την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών(ΕΥΠ). Με το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 81/2019 (ΦΕΚ Α 119/08.07.2019), το οποίο εκδόθηκε αμέσως μετά τις εκλογές του Ιουλίου 2019 κι αφορούσε τη «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους», η ΕΥΠ πέρασε στην άμεση εποπτεία του Πρωθυπουργού.

Εκτός κι αν είναι σύμπτωση πως ο άλλος καταδικασμένος ο κ. Λαβράνος, είχε αστυνομική φρουρά, οχήματα του βρίσκονταν σε απόρρητες εγκαταστάσεις της ΕΥΠ, ταξίδευε με C130 συνοδεύοντας τον παρακολουθούμενο τότε υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιωτόπουλο, ενώ δεν έλειπαν οι κουμπαριές με υπουργούς αλλά και με πρόσωπα «κλειδιά» εντός Μαξίμου.

Όπως σύμπτωση είναι πως κι ο τρίτος καταδικασμένος, ο κ. Μπίτζιος έκανε σειρά από μπίζνες και συμβάσεις ακόμη και για την προμήθεια ασυρμάτων της ΕΛΑΣ, την ίδια στιγμή που παρακολουθούνταν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Σύμπτωση θα είναι και πως κανείς από τους τέσσερις καταδικασμένους δεν κλήθηκε στην εξεταστική της Βουλής, την πλειοψηφία της οποίας είχε φυσικά η ΝΔ. Σύμπτωση μάλλον θα ήταν και οι στημένες ερωτήσεις σε μάρτυρες, όπως αποκάλυψαν οι ίδιοι, καταθέτοντας στο μονομελές πλημμελειοδικείο καρφώνοντας εμμέσως πλην σαφώς τους γαλάζιους βουλευτές της Εξεταστικής. Άλλωστε, οι ανώτεροί τους, σύμφωνα πάλι με τις καταθέσεις τους, τους διαβεβαίωναν πως «όσο είναι η ΝΔ στα πράγματα μην φοβούνται τίποτα».

Μάλλον είναι σύμπτωση και πως επί ΝΔ με υπογραφή του γενικού γραμματέα του υπουργείου Εξωτερικών, κ. Σμυρλή δόθηκε άδεια εξαγωγής του Predator σε άλλες χώρες, όπως η Μαδαγασκάρη και το Σουδάν.

Σαν πολλές συμπτώσεις να μαζεύτηκαν… Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από την πλευρά του, όταν ρωτήθηκε επανειλημμένα στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών για τις βόμβες Ντίλιαν, απαντούσε ήξεις αφήξεις κι επαναλάμβανε μονότονα πως ο Άρειος Πάγος με πόρισμα του «απεφάνθη» – αναντίλεκτα μάλιστα – πως «δεν υπήρξε ευθύνη φορέα κρατικού λειτουργού» και πως «τέσσερις ιδιώτες, μεταξύ αυτών και το πρόσωπο για το οποίο με ρωτήσατε, παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που συχνά πυκνά επαναλαμβάνει πως φέρει κι ο ίδιος τη νομική ιδιότητα θα έπρεπε να γνωρίζει ότι το πόρισμα δεν είναι απόφαση, πως δεν προηγήθηκε ανάκριση και βέβαια πως δεν πάρθηκαν καταθέσεις.

Εδώ και τέσσερα χρόνια, έχουμε ακούσει επανειλημμένες διαβεβαιώσεις και διαψεύσεις από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Τον Δεκέμβριο του 2022 από το βήμα της Βουλής ζητούσε «στοιχεία ότι λειτουργούσε το Predator στο Μαξίμου». Ένα μήνα πριν, στις 7 Νοεμβρίου, λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Θανάση Κουκάκη, παραδεχόταν την ύπαρξη του Predator στην Ελλάδα, αλλά αρνιόταν ότι ο ίδιος και η κυβέρνηση έχουν οποιαδήποτε εμπλοκή.

Οι πληροφορίες θέλουν έξι ακόμα θύματα του Predator να είναι έτοιμα να καταθέσουν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για την υπόθεση. Η ταυτότητα των έξι φυλάσσεται ως επτασφράγιστο μυστικό προς το παρόν κι αυτό γιατί οι παροικούντες την πολιτική Ιερουσαλήμ θέλουν τους έξι να γνωρίζουν πρόσωπα, πράγματα, αποφάσεις αλλά και όλο το παρασκήνιο της επιχείρησης βιασμού της ελληνικής δημοκρατίας.

Η απορία παραμένει, οι «πρωτοκλασάτοι» κοινοί στόχοι ΕΥΠ και Predator, θα συνεχίσουν να σιωπούν ή θα αφήνουν το τιμόνι του αφηγήματος στον υπουργό Υγείας που θεωρεί αυτονόητη την παρακολούθηση του. Και καλά, ο Άδωνις Γεωργιάδης, δεν αναρωτιέται γιατί τον παρακολουθούσαν, άλλωστε είναι μαθημένος να λέει τα ίδια και τ’ αντίθετα τους. Οι υπόλοιποι;

Η κυβέρνηση δεν θα μπορεί να αποφεύγει για καιρό το ερώτημα: χρησιμοποιούσε η ΕΥΠ το Predator για λογαριασμό του Mαξίμου;