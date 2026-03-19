Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Opinion 19 Μαρτίου 2026, 14:38

Υποκλοπές: Ως πότε θα μας δουλεύουν;

Οι πληροφορίες θέλουν έξι ακόμα θύματα του Predator να είναι έτοιμα να καταθέσουν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για την υπόθεση

Αναστασία Γιάμαλη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μας δουλεύουν. Ακόμη και μετά τη βόμβα που έριξε ο Ταλ Ντίλιαν – ο Μr. Intellexa δηλαδή – μιλώντας στο Mega Stories. Ο Ταλ Ντίλιαν ξεκαθάρισε πως πελάτες του είναι κυβερνήσεις κι αρχές ασφαλείας, ενώ παράλληλα επεσήμανε πως το Predator πληρούσε «ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς» γι’ αυτό και πήρε άδεια εξαγωγής από τη χώρα μας για τρίτες χώρες.

Τι σημαίνει αυτό; Πως δεν πρόκειται για υπόθεση που αφορά ιδιώτες. Γιατί αν πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις, σημαίνει ότι μόνο κυβερνήσεις αγοράζουν. Eκτός κι αν θέλουν να πιστέψουμε πως ξύπνησε μια μέρα ο Ταλ Ντίλιαν κι αποφάσισε να «κουτσομπολέψει» τι λέει το μισό υπουργικό, η ηγεσία του στρατεύματος και διάφοροι άλλοι επιφανείς πολίτες στην Ελλάδα.

Εκτός κι αν είναι σύμπτωση πως από τις πρώτες κινήσεις που έκανε η κυβέρνηση, 24ωρα αφού ανέλαβε, πριν ακόμη κι από την πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού, ήταν να πάρει στην αρμοδιότητα του το Μαξίμου την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών(ΕΥΠ). Με το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 81/2019 (ΦΕΚ Α 119/08.07.2019), το οποίο εκδόθηκε αμέσως μετά τις εκλογές του Ιουλίου 2019 κι αφορούσε τη «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους»,  η ΕΥΠ πέρασε στην άμεση εποπτεία του Πρωθυπουργού.

Εκτός κι αν είναι σύμπτωση πως ο άλλος καταδικασμένος ο κ. Λαβράνος, είχε αστυνομική φρουρά, οχήματα του βρίσκονταν σε απόρρητες εγκαταστάσεις της ΕΥΠ, ταξίδευε με C130 συνοδεύοντας τον παρακολουθούμενο τότε υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιωτόπουλο, ενώ δεν έλειπαν οι κουμπαριές με υπουργούς αλλά και με πρόσωπα «κλειδιά» εντός Μαξίμου.

Όπως σύμπτωση είναι πως κι ο τρίτος καταδικασμένος, ο κ. Μπίτζιος έκανε σειρά από μπίζνες και συμβάσεις ακόμη και για την προμήθεια ασυρμάτων της ΕΛΑΣ, την ίδια στιγμή που παρακολουθούνταν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Σύμπτωση θα είναι και πως κανείς από τους τέσσερις καταδικασμένους δεν κλήθηκε στην εξεταστική της Βουλής, την πλειοψηφία της οποίας είχε φυσικά η ΝΔ. Σύμπτωση μάλλον θα ήταν και οι στημένες ερωτήσεις σε μάρτυρες, όπως αποκάλυψαν οι ίδιοι, καταθέτοντας στο μονομελές πλημμελειοδικείο  καρφώνοντας εμμέσως πλην σαφώς τους γαλάζιους βουλευτές της Εξεταστικής. Άλλωστε, οι ανώτεροί τους, σύμφωνα πάλι με τις καταθέσεις τους, τους διαβεβαίωναν πως «όσο είναι η ΝΔ στα πράγματα μην φοβούνται τίποτα».

Μάλλον είναι σύμπτωση και πως επί ΝΔ με υπογραφή του γενικού γραμματέα του υπουργείου Εξωτερικών, κ. Σμυρλή δόθηκε άδεια εξαγωγής του Predator σε άλλες χώρες, όπως η Μαδαγασκάρη και το Σουδάν.

Σαν πολλές συμπτώσεις να μαζεύτηκαν… Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από την πλευρά του, όταν ρωτήθηκε επανειλημμένα στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών για τις βόμβες Ντίλιαν, απαντούσε ήξεις αφήξεις κι επαναλάμβανε μονότονα πως ο Άρειος Πάγος με πόρισμα του «απεφάνθη» – αναντίλεκτα μάλιστα – πως «δεν υπήρξε ευθύνη φορέα κρατικού λειτουργού» και πως «τέσσερις ιδιώτες, μεταξύ αυτών και το πρόσωπο για το οποίο με ρωτήσατε, παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που συχνά πυκνά επαναλαμβάνει πως φέρει κι ο ίδιος τη νομική ιδιότητα θα έπρεπε να γνωρίζει ότι το πόρισμα δεν είναι απόφαση,  πως δεν προηγήθηκε ανάκριση και βέβαια πως δεν πάρθηκαν καταθέσεις.

Εδώ και τέσσερα χρόνια, έχουμε ακούσει επανειλημμένες διαβεβαιώσεις και διαψεύσεις από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Τον Δεκέμβριο του 2022 από το βήμα της Βουλής ζητούσε «στοιχεία ότι λειτουργούσε το Predator στο Μαξίμου». Ένα μήνα πριν, στις 7 Νοεμβρίου, λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Θανάση Κουκάκη, παραδεχόταν την ύπαρξη του Predator στην Ελλάδα, αλλά αρνιόταν ότι ο ίδιος και η κυβέρνηση έχουν οποιαδήποτε εμπλοκή.

Οι πληροφορίες θέλουν έξι ακόμα θύματα του Predator να είναι έτοιμα να καταθέσουν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για την υπόθεση. Η ταυτότητα των έξι φυλάσσεται ως επτασφράγιστο μυστικό προς το παρόν κι αυτό γιατί οι παροικούντες την πολιτική Ιερουσαλήμ θέλουν τους έξι να γνωρίζουν πρόσωπα, πράγματα, αποφάσεις αλλά και όλο το παρασκήνιο της επιχείρησης βιασμού της ελληνικής δημοκρατίας.

Η απορία παραμένει, οι «πρωτοκλασάτοι» κοινοί στόχοι ΕΥΠ και Predator, θα συνεχίσουν να σιωπούν ή θα αφήνουν το τιμόνι του αφηγήματος στον υπουργό Υγείας που θεωρεί αυτονόητη την παρακολούθηση του. Και καλά, ο Άδωνις Γεωργιάδης, δεν αναρωτιέται γιατί τον παρακολουθούσαν, άλλωστε είναι μαθημένος να λέει τα ίδια και τ’ αντίθετα τους. Οι υπόλοιποι;

Η κυβέρνηση δεν θα μπορεί να αποφεύγει για καιρό το ερώτημα: χρησιμοποιούσε η ΕΥΠ το Predator για λογαριασμό του Mαξίμου;

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση – Τα σενάρια για τον πόλεμο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
ΗΠΑ: Σήμερα θα γίνει η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν

inWellness
inTown
Opinion
Ακριβός στα προσωπικά δεδομένα όταν τρώει κρακεράκια και φθηνός όταν παρακολουθείται με Predator, ο Άδωνις
Editorial 19.03.26

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι έτοιμος να καταγγείλει παραβίαση προσωπικών δεδομένων όταν τον βιντεοσκοπούν να μασά κρακεράκια, αλλά είναι αδιάφορο στον υπουργό αν υποκλέπτεται το τηλέφωνό του και τον «ακούνε» ντόπιες και ξένες υπηρεσίες ασφαλείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μαξίμου gate: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι θα λογοδοτήσει για τις υποκλοπές
Editorial 17.03.26

Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι δεν μπορεί άλλο να συγκαλύπτει την ευθύνη της για τις υποκλοπές και πλέον ό,τι λέει μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Επισήμως Μαξίμου gate: Ο Ντίλιαν έδωσε στεγνά την κυβέρνηση
Editorial 13.03.26

Η υπόθεση με τις υποκλοπές τώρα ανοίγει πραγματικά. Γιατί οι «ιδιώτες» δεν θέλουν να είναι τα εξιλαστήρια θύματα, την ώρα που η κυβέρνηση αναζητά απελπισμένα τρόπους συγκάλυψης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση ιδιωτικών συμβούλων 
Opinion 13.03.26

Την περίοδο από το 2017 έως το 2019, το Δημόσιο κατέβαλε περίπου 22,8 εκατομμύρια ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρείες. Από το 2019 έως το 2025 το ποσό ξεπέρασε το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Αναστασία Γιάμαλη
Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, δεσμώτης
Έγκλημα και Τιμωρία 11.03.26

Η φυλακή θα έπρεπε να μπορεί να μας κάνει να λυπηθούμε ακόμα κι ένα τέρας σαν τον Γουάινσταϊν.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Η διάσωση της δημοκρατίας
Opinion 11.03.26

Υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητο να υπάρχουν στην ψυχή και το θυμικό των μελών μιας κοινωνίας ώστε οι θεσμοί, ανεξάρτητα των όποιων προβλημάτων, να μένουν αλώβητοι και η δημοκρατία να επιβιώνει.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Εσωτερικές εκκαθαρίσεις στο Ιράν;
Opinion 10.03.26

Ο φόβος ότι η Moσάντ έχει διεισδύσει βαθιά στο ιρανικό καθεστώς – ακόμη και μέσα στους Φρουρούς της Επανάστασης – δεν είναι θεωρία συνωμοσίας.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ
Τα Νέα της Αγοράς 19.03.26

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης, η ΔΕΗ ενσωματώνει την κυκλική οικονομία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, επενδύοντας σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο

Σύνταξη
Κατρίνης: Μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο
Patriot 19.03.26

«Η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο πρωθυπουργός είχε αποκλείσει», δήλωσε ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
ΣτΕ: Υποχρεωτική η επιλογή εναλλακτικού μαθήματος στα σχολεία αντί των Θρησκευτικών
Ελλάδα 19.03.26

Το  Συμβούλιο της Επικρατείας  με δύο αποφάσεις του υποχρεώνει το υπουργείο Παιδείας να λάβει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να εξασφαλισθεί απολύτως η διδασκαλία του εναλλακτικού μαθήματος των θρησκευτικών

Μίνα Μουστάκα
Λήξη συναγερμού για τις απεργίες στα πρατήρια βενζίνης – Η συμφωνία για παροχή voucher
Εκτόνωση της κρίσης 19.03.26

Το πλαφόν με τα συγκεκριμένα περιθώρια κέρδους θα παραμείνει ως έχει, αλλά η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα χορηγήσει voucher ύψους 3.000 ευρώ για την εγκατάσταση ή αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών καυσίμων

Δημήτρης Χαροντάκης
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης κυβερνά για τα υπερκέρδη και τους φίλους της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

«Μας φέρατε μέτρο για πλαφόν κέρδους στη λιανική εμπορία των καταναλωτικών προϊόντων και των καυσίμων, στα πρατήρια δηλαδή. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν τολμάτε να πείτε τη λέξη διυλιστήρια; Είναι απαγορευμένη λέξη για τη ΝΔ;», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στη Βουλή

Σύνταξη
Κομόρος: Τουλάχιστον 17 Αφρικανοί μετανάστες πνίγηκαν στ΄ ανοικτά των νησιών
Κόσμος 19.03.26

Πολλοί από τους 30 επιζήσαντες από την τραγωδία που σημειώθηκε χθες, Τετάρτη, δήλωσαν ότι οι διακινητές τούς είχαν διαβεβαιώσει πως βρίσκονταν στη Μαγιότ. Η τύχη άλλων τεσσάρων ανθρώπων αγνοείται.

Σύνταξη
Χέγκσεθ: Οι αχάριστοι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ – Σήμερα η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν
Κόσμος 19.03.26

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα εντείνουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά «θα το τελειώσουμε, θα τιμήσουμε τη μνήμη των νεκρών στρατιωτών»

Σύνταξη
Καταγγελίες για τη λειτουργία της γραμμής 1566 – Όλα καλώς καμωμένα για τον Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Εργαζόμενοι της γραμμής 1566 καταγγέλλουν ελλιπή εκπαίδευση σε ένα τέτοιο σημαντικό πόστο, ενώ πολίτες κάνουν λόγο για μία δύσκολη διαδικασία, καθώς μπορούν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού ακόμα και 4 μήνες μετά - Τι απαντά ο υπουργός Υγείας

Σύνταξη
Απορρίφθηκε η αναστολή λειτουργίας της Shein στη Γαλλία που επιχείρησε η κυβέρνηση
Απόφαση δικαστηρίου 19.03.26

Η απόφαση του δικαστηρίου του Δεκεμβρίου απέρριψε το αίτημα της κυβέρνησης να αναστείλει τη λειτουργία του ⁠marketplace του κινεζικού κολοσσού γρήγορης μόδας στη Γαλλία για τρεις μήνες, αλλά η κυβέρνηση άσκησε έφεση

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Απέτυχε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτη την ελληνική κτηνοτροφία
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

«Οι κτηνοτρόφοι πληρώνουν το τίμημα της αναποτελεσματικής κυβερνητικής πολιτικής, που αδυνατεί να προστατεύσει την παραγωγή», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Κουτσούμπας για δίκη Τεμπών: Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να παίξει άλλα παιχνίδια με τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει την αποκλειστική ευθύνη συνολικά για τους όρους διεξαγωγής της κύριας δίκης που αφορά τη σύγκρουση των δύο τρένων και ξεκινάει τη Δευτέρα», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Το μέλλον είναι τώρα: Η Pophouse ετοιμάζει την «επιστροφή» της Τίνα Τέρνερ;
Στα σκαριά 19.03.26

Μια τριετία μετά τον θάνατό της, η Pophouse Entertainment αγόρασε τα δικαιώματα του έργου της σταρ της μουσικής Τίνα Τέρνερ και, όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζεται να την επαναφέρει στη σκηνή.

Σύνταξη
Ελευθεριάδης: Πέντε fake news για τα Τέμπη – Το «φταίει μόνο σταθμάρχης», η πυρόσφαιρα και το πόρισμα το ΕΟΔΑΣΑΑΜ
Όσα είπε 19.03.26

«Να μην ξεχαστεί ποτέ το έγκλημα των Τεμπών. Να υπάρχει λογοδοσία», επισημαίνει ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, συγγενής θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο