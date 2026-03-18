Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου, παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο άμυνας, το οποίο όπως υποστήριξε θα μπορούσε να εφαρμοστεί ακόμη και σε περιοχές εκτός ουκρανικού εδάφους, όπως οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο (στη φωτογραφία, επάνω, από Jonathan Brady via Reuters, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο βήμα του βρετανικού Κοινοβουλίου).

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δικηγόρων για τη Δημοκρατία και τα Παγκόσμια Ανθρώπινα Δικαιώματα (ELDH) και ο Σύνδεσμος Δημοκρατικών Δικηγόρων Κύπρου (CDLA) έχουν καταδικάσει τη συνεχιζόμενη ύπαρξη των βρετανικών βάσεων στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια ως αποικιακό κατάλοιπο, δημοκρατική προσβολή και άμεση επίθεση στην κυριαρχία του κυπριακού λαού.

Νομικοί οργανισμοί έχουν καταδικάσει τη συνεχιζόμενη ύπαρξη των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο ως «άμεση επίθεση στην κυριαρχία του κυπριακού λαού»

British military bases in Cyprus. This is what Ukraine’s security proposal could look like – our experts would place interception teams, and set up radars and acoustic coverage, and this would all work. If Iran launched a large-scale attack – similar to Russian attacks – we would… pic.twitter.com/bVIKKyI9tX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 17, 2026

Σύμφωνα με ουκρανό πρόεδρο, η πρότασή του για τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, περιλαμβάνει την ανάπτυξη ομάδων αναχαίτισης, την εγκατάσταση προηγμένων ραντάρ και τη δυνατότητα ακουστικής κάλυψης, με στόχο την αποτελεσματική αποτροπή επιθέσεων μεγάλης κλίμακας, όπως μεταδίδει το philenews.com.

Υπογράμμισε ότι ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να εγγυηθεί προστασία ακόμη και απέναντι σε σενάρια ανάλογα με τις επιθέσεις που δέχεται η Ουκρανία, αναφέροντας ενδεικτικά πιθανές απειλές από χώρες όπως το Ιράν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη ραγδαία εξέλιξη των μη επανδρωμένων συστημάτων. Οπως τόνισε, τα drones πλέον εκτοξεύονται όχι μόνο από την ξηρά αλλά και από τη θάλασσα, ακόμη και από εμπορικά πλοία.

Σε αυτό το πλαίσιο, επισήμανε τον αυξανόμενο κίνδυνο που συνδέεται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, ο οποίος δραστηριοποιείται σε ευρωπαϊκές θάλασσες, καθιστώντας τέτοιου είδους επιθέσεις λιγότερο απρόβλεπτες.

Στα Στενά του Ορμούζ

Παρουσίασε επίσης την εξέλιξη των ουκρανικών δυνατοτήτων στη θάλασσα. Από τα αρχικά καμικάζι θαλάσσια drones, η Ουκρανία έχει προχωρήσει – όπως είπε – στην ανάπτυξη πιο σύνθετων συστημάτων, ικανών να φέρουν οπλισμό, να καταρρίπτουν εναέρια μέσα και να πλήττουν στόχους τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για πλατφόρμες που μεταφέρουν άλλα drones, καθώς και για την ανάπτυξη υποβρύχιων συστημάτων, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι αυτές οι τεχνολογικές λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλα γεωπολιτικά σημεία έντασης, όπως τα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι τα drones είναι πλέον σε θέση να επιλύουν επιχειρησιακά προβλήματα που παραδοσιακά απαιτούσαν τη χρήση ολόκληρων στόλων.

Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα για ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας, τονίζοντας την ανάγκη για κοινή ανάπτυξη συστημάτων αεράμυνας απέναντι σε drones και πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων των βαλλιστικών.

Η ευρωπαϊκή ασφάλεια

Οπως ανέφερε, η Ευρώπη διαθέτει τόσο το δυναμικό όσο και την ευθύνη να εγγυηθεί την ασφάλειά της, αλλά και να υπερασπιστεί τις αξίες της – την ελευθερία, τα δικαιώματα και την ειρήνη.

Και υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη και απαιτεί συντονισμένη δράση. Και, σύμφωνα με τον ουκρανό πρόεδρο, η εμπειρία της χώρας του μπορεί να αποτελέσει τον οδηγό για την επόμενη ημέρα.