Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Πλούσιοι οι «άνθρωποι» που πλήρωναν για να σκοτώνουν αμάχους κατά την πολιορκία του Σαράγεβο
Κόσμος 18 Μαρτίου 2026, 21:40

Κατά την πολιορκία του Σαράγεβο περισσότεροι από 11.500 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη, μεταξύ αυτών και εκατοντάδες παιδιά.

Οι Ιταλοί αποτελούσαν την πλειοψηφία των πλούσιων Δυτικών που, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, την εποχή της πολιορκίας του Σαράγεβο, πλήρωναν για να πυροβολούν άμαχους πολίτες. Αυτοί οι τουρίστες-ελεύθεροι σκοπευτές μεταφέρονταν στη Βοσνία από εξειδικευμένα πρακτορεία, αποκαλύπτει η έρευνα του Ιταλού δημοσιογράφου Έτσιο Γκαβατσένι.

Κατόπιν προσφυγής του δημοσιογράφου, η εισαγγελία του Μιλάνου ξεκίνησε τον Οκτώβριο μια έρευνα για αυτά τα ταξίδια των εύπορων «τουριστών του πολέμου» της πρώην Γιουγκοσλαβίας (1991-96) οι οποίοι πήγαιναν στους λόφους γύρω από το Σαράγεβο για να ανοίξουν πυρ σε ανύποπτους αμάχους.

Για να συμμετάσχει κανείς σε αυτά τα μακάβρια «σαφάρι» πλήρωνε ποσά που αντιστοιχούν σε έως και 100.000 ευρώ στον στρατό των Σέρβων της Βοσνίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Il Giornale.

«Οι Ιταλοί ήταν η μεγάλη πλειοψηφία των ελεύθερων σκοπευτών του Σαββατοκύριακου» και όλοι μαζί οι «τουρίστες» από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία «δεν φτάνουν τον αριθμό των συμπατριωτών μας», γράφει ο Γκαβατσένι στο βιβλίο «Οι ελεύθεροι σκοπευτές του Σαββατοκύριακου, η έρευνα για τα ανθρώπινα σαφάρι στο Σαράγεβο», το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα στην Ιταλία.

Αυτοί οι σκοπευτές δεν δρούσαν μόνο στο Σαράγεβο αλλά «και σε όλη τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη».

Ως απόδειξη ο δημοσιογράφος επικαλείται τη μαρτυρία ενός Γάλλου στρατιωτικού ο οποίος από το 1992 μέχρι το 1995 συνόδευε μικρές ομάδες αυτών των «σκοπευτών» από την Ιταλία προς της Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Σύμφωνα με αυτόν τον επαγγελματία μισθοφόρο, ο οποίος στα νιάτα του ήταν αλεξιπτωτιστής στον γαλλικό στρατό, ο συνοδός αναλάμβανε τα Σαββατοκύριακα να μεταφέρει από την Ιταλία την ομάδα των ελεύθερων σκοπευτών –όχι περισσότερα από τρία άτομα κάθε φορά– προς την πρώην Γκουγκοσλαβία, όπου ένας άλλος μεσάζοντας τους παραλάμβανε.

«Ένας φίλος, Ιταλός πράκτορας, μου είπε ότι από τα τέλη του 1991 μέχρι το 1995 συμμετείχαν περίπου 230 Ιταλοί τοξότες (σ.σ. η κωδική ονομασία των σκοπευτών). Λίγο λιγότεροι από τη Γαλλία και το Βέλγιο, μερικοί από την Ελβετία και από την Αυστρία», εξήγησε ο άνδρας αυτός που παραδέχτηκε ότι συμμετείχε σε έξι «ταξίδια» σκοπευτών από την Ιταλία, δύο από το Βέλγιο και ένα από τη Γαλλία.

Οι άνθρωποι αυτοί ήταν «συμβολαιογράφοι, δικηγόροι και γιατροί, επιχειρηματίες (…) γενικά, πολύ πλούσιοι άνθρωποι άνω των 50 ετών».

Σύμφωνα με τον Γάλλο μισθοφόρο οι «τοξότες» στρατολογούνταν και μεταφέρονταν από μια εταιρεία ασφαλείας που είχε την έδρα της στο Μιλάνο και ήταν θυγατρική μιας άλλης εταιρείας με έδρα το Βέλγιο. Άλλη εταιρεία στη Σερβία τους παραλάμβανε και τους μετέφερε στις εμπόλεμες ζώνες.

Κατά την πολιορκία του Σαράγεβο (44 μήνες, από τον Απρίλιο του 1992 έως τον Δεκέμβριο του 1995) περισσότεροι από 11.500 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη, μεταξύ αυτών και εκατοντάδες παιδιά, σύμφωνα με επίσημα βοσνιακά στοιχεία. Συνολικά, περίπου 100.000 άνθρωποι, οι μισοί εκ των οποίων άμαχοι, σκοτώθηκαν στις εθνοτικές συγκρούσεις της Βοσνίας.

Πιερρακάκης: Fuel Pass το πρώτο μέτρο – «Παράθυρο» για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

Κόσμος
Σε εξέλιξη τα αντίποινα του Ιράν μετά το πλήγμα στις εγκαταστάσεις του South Pars

inWellness
inTown
«Οι εγκληματίες δολοφόνοι θα πρέπει να πληρώσουν σύντομα» προειδοποίησε ο Χαμενεΐ για τη δολοφονία Λαριτζανί
Κόσμος 18.03.26

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέφερε πως «αναμφίβολα θα αποδοθεί δικαιοσύνη» για την δολοφονία Λαριτζανί και πως «κάθε σταγόνα αίματος έχει το τίμημά της».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σλοβενία: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας της 32χρονης influencer – Εξετάζεται αν την έθαψε ζωντανή σε βαλίτσα
Κόσμος 18.03.26

Αν και αρχικά πιστευόταν ότι η influencer είχε πεθάνει πριν o 31χρονος την θάψει τη βαλίτσα, νέες λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να ήταν ακόμη ζωντανή.

Σύνταξη
Αυξήθηκαν τα ποσοστά χρήσης κοκαΐνης και κεταμίνης σύμφωνα με έρευνα στα λύματα της Ευρώπης
Κόσμος 18.03.26

Η μελέτη καταγράφει «φαινόμενο κατανάλωσης ναρκωτικών γενικευμένο, ποικιλόμορφο και σε διαρκή εξέλιξη», εξηγεί σε ανακοίνωση Τύπου η Λορέν Νόλαν, διευθύντρια του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά (EUDA, ο πρώην EMCDDA), που έκανε την έρευνα,

Σύνταξη
Τουρκία: Η Άγκυρα προτείνει επέκταση αγωγού Ιράκ–Τουρκίας έως τη Βασόρα ως εναλλακτική στα Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 18.03.26

Ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ πρότεινε την επέκταση του υφιστάμενου αγωγού που συνδέει την Τουρκία με το Ιράκ μέχρι τη νότια πόλη-λιμάνι της Βασόρας

Σύνταξη
Τραμπ: Με νέα επίθεση σε συμμάχους, απειλεί με αμερικανική αποδέσμευση από τα Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 18.03.26

«Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν 'τελειώναμε' με ό,τι έχει απομείνει από το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος και αφήναμε τις χώρες που το χρησιμοποιούν - όχι εμείς - να είναι υπεύθυνες για τα λεγόμενα 'Στενά'», λέει ο Τραμπ

Σύνταξη
«Είστε πιθανοί στόχοι» λέει το Ιράν σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ – Αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους
Μέση Ανατολή 18.03.26

Μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ σε ενεργειακούς στόχους στο νότιο Ιράν, η Τεχεράνη προειδοποίησε για πιθανά αντίποινα σε ενεργειακές υποδομές τριών χωρών του Κόλπου

Σύνταξη
«Make Iran great again» – Επιχείρηση στρατολόγησης Ιρανών αντικαθεστωτικών από τη Μοσάντ εν μέσω πολέμου
Πόλεμος στο Ιράν 18.03.26

Στις 6 Μαρτίου, κανάλι της Μοσάντ στο Telegram δημοσίευσε μήνυμα που ενθάρρυνε τους Ιρανούς να διαβιβάσουν πληροφορίες από το εσωτερικό της χώρας τους

Σύνταξη
Αφγανοί αναζητούν τους αγαπημένους τους στα συντρίμμια του κέντρου απεξάρτησης που χτυπήθηκε από το Πακιστάν
Καμπούλ 18.03.26

Η κυβέρνηση των Αφγανών Ταλιμπάν αναφέρει ότι περισσότεροι από 400 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 265 τραυματίστηκαν στην Καμπούλ, ενώ το Πακιστάν αμφισβητεί τον στόχο της επίθεσης

Σύνταξη
Αραγτσί: Οι ΗΠΑ παρασύρθηκαν στον πόλεμο από τον Νετανιάχου και τώρα παρακαλάνε για βοήθεια
Κόσμος 18.03.26

«Πιστεύω ότι δεν γνωρίζουν καν ποιος είναι ο τελικός τους στόχος. Κάθε μέρα λένε κάτι διαφορετικό: αλλαγή καθεστώτος, διαίρεση του Ιράν, κατάρρευση της κυβέρνησης ή άνευ όρων παράδοση». τόνισε ο ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί

Σύνταξη
Αλγόριθμοι, παραπληροφόρηση και Fake News: Μπορεί η ΕΕ προσπαθεί να κρατήσει την αλήθεια ζωντανή;
Κόσμος 18.03.26

Τα fake news θεωρούνται ένας είδος «υβριδικής απειλής». Μπορεί η ΕΕ να βρει ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της καταπολέμησης του νέου ψηφιακού κινδύνου;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Τουρκία ανακοίνωσε την ανάπτυξη από το ΝΑΤΟ νέου συστήματος Patriot στο Ιντσιρλίκ
Κόσμος 18.03.26

«Νέο σύστημα Patriot, το οποίο παραγγέλθηκε από την Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση του Ράμστάιν, αναπτύσσεται συμπληρωματικά στο ισπανικό σύστημα Patriot που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία», ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας

Σύνταξη
Ο πόλεμος μπορεί να καταστήσει το Ιράν το επόμενο αποτυχημένο κράτος – Το τίμημα για την Ευρώπη θα είναι βαρύ
Social Europe 18.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν είναι σαφώς περισσότερο παράνομος, αλλά και πιο επικίνδυνος από εκείνον στο Ιράκ. Και τα αποτελέσματά του θα είναι πιο επικίνδυνα από εκείνα του πολέμου κατά του Σαντάμ Χουσεΐν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Μάρκο Ρούμπιο αρνείται ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ανατρέψουν τον πρόεδρο της Κούβας
Κόσμος 18.03.26

Η New York Times υποστήριξε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έθεσε σε Κουβανούς διαπραγματευτές ως όρο την απομάκρυνση του προέδρου Ντίας-Κανέλ, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Σύνταξη
Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος στο 3,5- 3,75%- Ο Μιράν είναι ο μόνος που διαφώνησε με την απόφαση – Μια μείωση των επιτοκίων για το 2026 δείχνει το dot plot

Τζούλη Καλημέρη
Αν θέλετε να δείτε τον viral Καθεδρικό Ναό της Κολωνίας, πληρώστε
Επί πληρωμή; 18.03.26

O Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας, που βρίσκεται παντού στο TikTok εδώ και χρόνια, ανακοίνωσε ότι θα χρεώνει τους επισκέπτες που θέλουν να εισέλθουν στο γοτθικό αρχιτεκτονικό αριστούργημα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Greece Issues Cyber Alert to Shipping, Energy, Banking Sectors
English edition 18.03.26

Reuters reports that Greek authorities have issued a high-priority warning, calling on shipping and critical sectors to conduct system scans following suspected Iran-linked cyber activity and increased interference near Gulf shipping routes.

Σύνταξη
Δέκα παραδείγματα που δείχνουν απαράδεκτες καταστάσεις στη διαιτησία και εκθέτουν UEFA και ΚΕΔ
On Field 18.03.26

Αν και ο Λανουά υποστηρίζει ότι τον επέλεξε η UEFA η τακτική του δεν συνάδει με τις οδηγίες της. Δεν είναι στραβός ο γιαλός, στραβά αρμενίζουν. Απέτυχαν και δεν το ξέρουν

Βάιος Μπαλάφας
Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια 0-3: Οι Ιταλίδες «λύγισαν» τις «πράσινες» και κατέκτησαν το Challenge Cup (vid)
Βόλεϊ 18.03.26

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ανατρέψει την ήττα με 3-2 σετ στην Ιταλία και χάνοντας για 2η φορά στη Γλυφάδα (3-0) μπροστά σε 2.500 οπαδούς του, είδε τη Βαλεφόλια να κατακτά το Challenge Cup Γυναικών

Σύνταξη
Η Άρσεναλ «κυνηγάει» ένα θαύμα
On Field 18.03.26

Οι «κανονιέρηδες» θέλουν να γράψουν ιστορία κατακτώντας όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν την φετινή περίοδο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νέα καριέρα για τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Από τα γήπεδα στα τηλεοπτικά στούντιο του Μουντιάλ: Ο θρυλικός Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς θα γίνει αναλυτής στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, σε μια διοργάνωση που αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ τηλεθέασης

Γιώργος Μαζιάς
Θεσσαλονίκη: Σοκάρουν οι συνομιλίες στα social media μετά την δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά
Ελλάδα 18.03.26

Η αστυνομία έχει στα χέρια της συνομιλία μεταξύ ατόμων σε διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία έγινε μετά το περιστατικό της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα: Με ειδική φανέλα κόντρα στη Νιούκαστλ για να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Κίνηση ανθρωπιάς από την Μπαρτσελόνα που αγωνίζεται με μία ειδική φανέλα κόντρα στη Νιούκαστλ προκειμένου να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down.

Αυξήθηκαν τα ποσοστά χρήσης κοκαΐνης και κεταμίνης σύμφωνα με έρευνα στα λύματα της Ευρώπης
Κόσμος 18.03.26

Η μελέτη καταγράφει «φαινόμενο κατανάλωσης ναρκωτικών γενικευμένο, ποικιλόμορφο και σε διαρκή εξέλιξη», εξηγεί σε ανακοίνωση Τύπου η Λορέν Νόλαν, διευθύντρια του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά (EUDA, ο πρώην EMCDDA), που έκανε την έρευνα,

Η Μικαέλα Κόελ αναλαμβάνει το ριμέικ της ταινίας «Bloodsport»
Δεκαετίες αργότερα 18.03.26

Η Μικαέλα Κόελ γράφει το σενάριο και σκηνοθετεί ένα ριμέικ της κλασικής ταινίας «Bloodsport» («Μπλάντσπορτ: Μέχρι τελικής πτώσης»), για την A24.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπράγκα – Φερεντσβάρος 4-0: Ανατροπή πρόκρισης οι Πορτογάλοι, περιμένουν… Παναθηναϊκό (vid)
Europa League 18.03.26

Η Μπράγκα ανέτρεψε το 2-0 της Ουγγαρίας και επικρατώντας στην Πορτογαλία της Φερεντσβάρος με 4-0 προκρίθηκε στα προημιτελικά του Europa League όπου περιμένει τον νικητή από το Μπέτις- Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Νιουκάστλ
Champions League 18.03.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Νιουκάστλ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8 HD.

Σύνταξη
Η αφρικανική σκόνη σκέπασε την Αθήνα – «Θα επιμείνει και αύριο το φαινόμενο, παρά τους βοριάδες» λέει ο Λαγουβάρδος
Ελλάδα 18.03.26

Το ιδιαίτερο του εν εξελίξει φαινομένου είναι ότι η σκόνη έγινε περισσότερο αισθητή σε περιοχές όπου οι βροχές ήταν πολύ ασθενείς, όπως η Αττική

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Δεν θα τη γλιτώσει η κυβέρνηση των υποκλοπών – Πρόταγμα τα εθνικά συμφέρονται να ξεκολλήσουμε από Βρυξέλλες και ΗΠΑ
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26 Upd: 21:38

Στην Αλεξανδρούπολη με το βλέμμα του στραμμένο στις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και το σκάνδαλο των υποκλοπών ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός ξεδιπλώνει την δική του πρόταση για τα εθνικά θέματα, διατηρώντας υψηλούς τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Φάμελλος: Όχι στις διορίες για συνεργασίες, ναι στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Καθαρή θέση πήρε ο Σωκράτης Φάμελλος υπέρ των συνεργασιών και με το κόμμα Τσίπρα, είπε «όχι» στις διορίες της ομάδας Πολάκη, ενώ χαρακτήρισε «ιστορικό λάθος του ΠΑΣΟΚ την αυτόνομη πορεία»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Ο Φαραντούρης θα συμμετάσχει στα τραπέζια διαλόγου
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είναι πιθανόν να δώσει το «παρών» ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης μετά την εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει στη Θεσσαλονίκη για τα κόκκινα δάνεια με τη συμμετοχή του εκπροσώπου τύπου του Κινήματος, Κώστα Τσουκαλά.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια
Challenge Cup 18.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια για τον δεύτερο τελικό του Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

