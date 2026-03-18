Πλούσιοι οι «άνθρωποι» που πλήρωναν για να σκοτώνουν αμάχους κατά την πολιορκία του Σαράγεβο

Οι Ιταλοί αποτελούσαν την πλειοψηφία των πλούσιων Δυτικών που, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, την εποχή της πολιορκίας του Σαράγεβο, πλήρωναν για να πυροβολούν άμαχους πολίτες. Αυτοί οι τουρίστες-ελεύθεροι σκοπευτές μεταφέρονταν στη Βοσνία από εξειδικευμένα πρακτορεία, αποκαλύπτει η έρευνα του Ιταλού δημοσιογράφου Έτσιο Γκαβατσένι.

Κατόπιν προσφυγής του δημοσιογράφου, η εισαγγελία του Μιλάνου ξεκίνησε τον Οκτώβριο μια έρευνα για αυτά τα ταξίδια των εύπορων «τουριστών του πολέμου» της πρώην Γιουγκοσλαβίας (1991-96) οι οποίοι πήγαιναν στους λόφους γύρω από το Σαράγεβο για να ανοίξουν πυρ σε ανύποπτους αμάχους.

Για να συμμετάσχει κανείς σε αυτά τα μακάβρια «σαφάρι» πλήρωνε ποσά που αντιστοιχούν σε έως και 100.000 ευρώ στον στρατό των Σέρβων της Βοσνίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Il Giornale.

«Οι Ιταλοί ήταν η μεγάλη πλειοψηφία των ελεύθερων σκοπευτών του Σαββατοκύριακου» και όλοι μαζί οι «τουρίστες» από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία «δεν φτάνουν τον αριθμό των συμπατριωτών μας», γράφει ο Γκαβατσένι στο βιβλίο «Οι ελεύθεροι σκοπευτές του Σαββατοκύριακου, η έρευνα για τα ανθρώπινα σαφάρι στο Σαράγεβο», το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα στην Ιταλία.

Αυτοί οι σκοπευτές δεν δρούσαν μόνο στο Σαράγεβο αλλά «και σε όλη τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη».

Ως απόδειξη ο δημοσιογράφος επικαλείται τη μαρτυρία ενός Γάλλου στρατιωτικού ο οποίος από το 1992 μέχρι το 1995 συνόδευε μικρές ομάδες αυτών των «σκοπευτών» από την Ιταλία προς της Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Σύμφωνα με αυτόν τον επαγγελματία μισθοφόρο, ο οποίος στα νιάτα του ήταν αλεξιπτωτιστής στον γαλλικό στρατό, ο συνοδός αναλάμβανε τα Σαββατοκύριακα να μεταφέρει από την Ιταλία την ομάδα των ελεύθερων σκοπευτών –όχι περισσότερα από τρία άτομα κάθε φορά– προς την πρώην Γκουγκοσλαβία, όπου ένας άλλος μεσάζοντας τους παραλάμβανε.

«Ένας φίλος, Ιταλός πράκτορας, μου είπε ότι από τα τέλη του 1991 μέχρι το 1995 συμμετείχαν περίπου 230 Ιταλοί τοξότες (σ.σ. η κωδική ονομασία των σκοπευτών). Λίγο λιγότεροι από τη Γαλλία και το Βέλγιο, μερικοί από την Ελβετία και από την Αυστρία», εξήγησε ο άνδρας αυτός που παραδέχτηκε ότι συμμετείχε σε έξι «ταξίδια» σκοπευτών από την Ιταλία, δύο από το Βέλγιο και ένα από τη Γαλλία.

Οι άνθρωποι αυτοί ήταν «συμβολαιογράφοι, δικηγόροι και γιατροί, επιχειρηματίες (…) γενικά, πολύ πλούσιοι άνθρωποι άνω των 50 ετών».

Σύμφωνα με τον Γάλλο μισθοφόρο οι «τοξότες» στρατολογούνταν και μεταφέρονταν από μια εταιρεία ασφαλείας που είχε την έδρα της στο Μιλάνο και ήταν θυγατρική μιας άλλης εταιρείας με έδρα το Βέλγιο. Άλλη εταιρεία στη Σερβία τους παραλάμβανε και τους μετέφερε στις εμπόλεμες ζώνες.

Κατά την πολιορκία του Σαράγεβο (44 μήνες, από τον Απρίλιο του 1992 έως τον Δεκέμβριο του 1995) περισσότεροι από 11.500 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη, μεταξύ αυτών και εκατοντάδες παιδιά, σύμφωνα με επίσημα βοσνιακά στοιχεία. Συνολικά, περίπου 100.000 άνθρωποι, οι μισοί εκ των οποίων άμαχοι, σκοτώθηκαν στις εθνοτικές συγκρούσεις της Βοσνίας.