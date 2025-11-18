Επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο ζητούν δικαιοσύνη από την έρευνα στην Ιταλία για τον «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»

Η έναρξη έρευνας στην Ιταλία σχετικά με κατηγορίες ότι ξένοι πλήρωναν για να πυροβολούν αμάχους στη διάρκεια της πολιορκίας του Σαράγεβο πριν από τρεις δεκαετίες, έχει αυξήσει τις ελπίδες επιζώντων ότι κάποιοι θα λογοδοτήσουν.

Περίπου 11.000 άμαχοι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς και πυρά ελεύθερων σκοπευτών από θέσεις του στρατού των Σέρβων της Βοσνίας πάνω σε λόφους γύρω από την πολιορκημένη πόλη στη διάρκεια του πολέμου που διήρκεσε από το 1992 ως το 1995 και ακολούθησε την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Βοσνίας από τη Γιουγκοσλαβία.

Η έρευνα στην Ιταλία για τις φρικαλεότητες στο Σαράγεβο

Εισαγγελείς του Μιλάνου άρχισαν την έρευνά τους, δήλωσε μια πηγή, αφού ο δημοσιογράφος και μυθιστοριογράφος Έτσιο Γκαβατσένι προσέφυγε στη δικαιοσύνη σχετικά με κατηγορίες ότι Ιταλοί και άλλοι ξένοι πλήρωσαν μέλη των δυνάμεων των Σέρβων της Βοσνίας για να επισκεφθούν την περιοχή και να πυροβολήσουν αμάχους, στο πλαίσιο αυτού που έχει περιγραφεί ως «τουρισμός των ελεύθερων σκοπευτών», σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Ο Γκαβατσένι δήλωσε ότι θέλησε να εξετάσει τις κατηγορίες αυτές αφού παρακολούθησε ένα ντοκιμαντέρ του 2022 με τίτλο «Sarajevo Safari» του σλοβένου σκηνοθέτη Μίραν Ζούπανιτς.

Χωρίς να παράσχει αποδείξεις, ο Γκαβατσένι δήλωσε πως πλούσιοι ξένοι πλήρωσαν μεγάλα χρηματικά ποσά για να ταξιδέψουν στην περιοχή και να πυροβολήσουν αμάχους. Πρόσθεσε ότι οι Ιταλοί μεταξύ αυτών συνήθιζαν να συναντιούνται στην Τεργέστη πριν ταξιδέψουν στο Βελιγράδι, απ’ όπου σερβοβόσνιοι στρατιώτες τους συνόδευαν μέχρι τους λόφους που δεσπόζουν στο Σαράγεβο.

Η ελπίδα για την τιμωρία των εμπλεκόμενων

Η έναρξη έρευνας είναι μια τυπική διαδικασία στην Ιταλία όταν κατατίθεται μια τέτοια προσφυγή και δεν έχουν κατονομασθεί μεμονωμένοι ύποπτοι. Ωστόσο μερικοί κάτοικοι του Σαράγεβο καλωσόρισαν την έρευνα, παρόλο που ανοίγει και πάλι παλιές πληγές.

«Έχω σοκαριστεί εντελώς», λέει ο Μουαμέρ Καλίτς, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σαράγεβο ο οποίος πέρασε όλο τον πόλεμο σ’ αυτή την πόλη. «Αυτές είναι καταστροφές πλανητικών διαστάσεων και αυτοί που τις θαύμασαν ή τις χρηματοδότησαν θα πρέπει, το λιγότερο, να βρεθούν αντιμέτωποι με απαγχονισμό ή ισόβια κάθειρξη».

Ο πολιτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας τον καιρό του πολέμου Ράντοβαν Κάρατζιτς και ο στρατιωτικός διοικητής του Ράκτο Μλάντιτς φυλακίσθηκαν ισοβίως για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όμως πολλοί κάτοικοι του Σαράγεβο θέλουν να οδηγηθούν και άλλοι ενώπιον της δικαιοσύνης.

Η πρώην δήμαρχος του Σαράγεβο Μπενιαμίνα Κάριτς δήλωσε πως ελπίζει ότι η είδηση για την έρευνα των εισαγγελέων του Μιλάνου θα ανοίξει το δρόμο στους Βόσνιους εισαγγελείς για να αρχίσουν έρευνα σε βάρος πρώην διοικητών του σερβοβοσνιακού στρατού καθώς και μεμονωμένων ατόμων σχετικά με την πολιορκία.

«Ως ένα παιδί που μεγάλωσε και επιβίωσε της πολιορκίας του Σαράγεβο … έχω ιδιαίτερα συναισθήματα για την υπόθεση αυτή και θέλω αληθινά να πιστέψω ότι θα διεξαχθεί έρευνα», δήλωσε η Κάριτς.

Το γραφείο του εισαγγελέα της Βοσνίας γνωστοποίησε στο Reuters πως οι εισαγγελείς του Μιλάνου δεν έχουν επικοινωνήσει μαζί του.

Οι εισαγγελείς του Μιλάνου δεν έχουν κάνει σχόλιο για την υπόθεση αυτή.