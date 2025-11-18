newspaper
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο ζητούν δικαιοσύνη από την έρευνα στην Ιταλία για τον «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»
Κόσμος 18 Νοεμβρίου 2025 | 14:09

Επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο ζητούν δικαιοσύνη από την έρευνα στην Ιταλία για τον «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»

Δικαιοσύνη ελπίζουν ότι θα δουν οι επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο, μετά την έναρξη έρευνας στην Ιταλία για τον λεγόμενο «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αναπνοή: Η απλή ερώτηση που μπορεί να σώσει ζωές

Αναπνοή: Η απλή ερώτηση που μπορεί να σώσει ζωές

Spotlight

Η έναρξη έρευνας στην Ιταλία σχετικά με κατηγορίες ότι ξένοι πλήρωναν για να πυροβολούν αμάχους στη διάρκεια της πολιορκίας του Σαράγεβο πριν από τρεις δεκαετίες, έχει αυξήσει τις ελπίδες επιζώντων ότι κάποιοι θα λογοδοτήσουν.

Περίπου 11.000 άμαχοι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς και πυρά ελεύθερων σκοπευτών από θέσεις του στρατού των Σέρβων της Βοσνίας πάνω σε λόφους γύρω από την πολιορκημένη πόλη στη διάρκεια του πολέμου που διήρκεσε από το 1992 ως το 1995 και ακολούθησε την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Βοσνίας από τη Γιουγκοσλαβία.

Η έρευνα στην Ιταλία για τις φρικαλεότητες στο Σαράγεβο

Εισαγγελείς του Μιλάνου άρχισαν την έρευνά τους, δήλωσε μια πηγή, αφού ο δημοσιογράφος και μυθιστοριογράφος Έτσιο Γκαβατσένι προσέφυγε στη δικαιοσύνη σχετικά με κατηγορίες ότι Ιταλοί και άλλοι ξένοι πλήρωσαν μέλη των δυνάμεων των Σέρβων της Βοσνίας για να επισκεφθούν την περιοχή και να πυροβολήσουν αμάχους, στο πλαίσιο αυτού που έχει περιγραφεί ως «τουρισμός των ελεύθερων σκοπευτών», σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Ο Γκαβατσένι δήλωσε ότι θέλησε να εξετάσει τις κατηγορίες αυτές αφού παρακολούθησε ένα ντοκιμαντέρ του 2022 με τίτλο «Sarajevo Safari» του σλοβένου σκηνοθέτη Μίραν Ζούπανιτς.

Χωρίς να παράσχει αποδείξεις, ο Γκαβατσένι δήλωσε πως πλούσιοι ξένοι πλήρωσαν μεγάλα χρηματικά ποσά για να ταξιδέψουν στην περιοχή και να πυροβολήσουν αμάχους. Πρόσθεσε ότι οι Ιταλοί μεταξύ αυτών συνήθιζαν να συναντιούνται στην Τεργέστη πριν ταξιδέψουν στο Βελιγράδι, απ’ όπου σερβοβόσνιοι στρατιώτες τους συνόδευαν μέχρι τους λόφους που δεσπόζουν στο Σαράγεβο.

Η ελπίδα για την τιμωρία των εμπλεκόμενων

Η έναρξη έρευνας είναι μια τυπική διαδικασία στην Ιταλία όταν κατατίθεται μια τέτοια προσφυγή και δεν έχουν κατονομασθεί μεμονωμένοι ύποπτοι. Ωστόσο μερικοί κάτοικοι του Σαράγεβο καλωσόρισαν την έρευνα, παρόλο που ανοίγει και πάλι παλιές πληγές.

«Έχω σοκαριστεί εντελώς», λέει ο Μουαμέρ Καλίτς, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σαράγεβο ο οποίος πέρασε όλο τον πόλεμο σ’ αυτή την πόλη. «Αυτές είναι καταστροφές πλανητικών διαστάσεων και αυτοί που τις θαύμασαν ή τις χρηματοδότησαν θα πρέπει, το λιγότερο, να βρεθούν αντιμέτωποι με απαγχονισμό ή ισόβια κάθειρξη».

Ο πολιτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας τον καιρό του πολέμου Ράντοβαν Κάρατζιτς και ο στρατιωτικός διοικητής του Ράκτο Μλάντιτς φυλακίσθηκαν ισοβίως για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όμως πολλοί κάτοικοι του Σαράγεβο θέλουν να οδηγηθούν και άλλοι ενώπιον της δικαιοσύνης.

Η πρώην δήμαρχος του Σαράγεβο Μπενιαμίνα Κάριτς δήλωσε πως ελπίζει ότι η είδηση για την έρευνα των εισαγγελέων του Μιλάνου θα ανοίξει το δρόμο στους Βόσνιους εισαγγελείς για να αρχίσουν έρευνα σε βάρος πρώην διοικητών του σερβοβοσνιακού στρατού καθώς και μεμονωμένων ατόμων σχετικά με την πολιορκία.

«Ως ένα παιδί που μεγάλωσε και επιβίωσε της πολιορκίας του Σαράγεβο … έχω ιδιαίτερα συναισθήματα για την υπόθεση αυτή και θέλω αληθινά να πιστέψω ότι θα διεξαχθεί έρευνα», δήλωσε η Κάριτς.

Το γραφείο του εισαγγελέα της Βοσνίας γνωστοποίησε στο Reuters πως οι εισαγγελείς του Μιλάνου δεν έχουν επικοινωνήσει μαζί του.

Οι εισαγγελείς του Μιλάνου δεν έχουν κάνει σχόλιο για την υπόθεση αυτή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Ξεπέρασε και το 74% το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ

Euronext: Ξεπέρασε και το 74% το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αναπνοή: Η απλή ερώτηση που μπορεί να σώσει ζωές

Αναπνοή: Η απλή ερώτηση που μπορεί να σώσει ζωές

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Κομισιόν: Κάνει λογαριασμό του «πακέτου παροχών» – Τι βλέπει για έλλειμμα και χρέος

Κομισιόν: Κάνει λογαριασμό του «πακέτου παροχών» – Τι βλέπει για έλλειμμα και χρέος

inWellness
inTown
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Ιαπωνία κάλεσε τους πολίτες της που βρίσκονται στην Κίνα να είναι προσεκτικοί – «Να μετακινήστε σε ομάδες»
Ένταση 18.11.25

Η Ιαπωνία κάλεσε τους πολίτες της που βρίσκονται στην Κίνα να είναι προσεκτικοί – «Να μετακινήστε σε ομάδες»

Η Ιαπωνία εξέδωσε οδηγίες για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται οι πολίτες της όταν βρίσκονται στην Κίνα, εν μέσω των εντάσεων που σημειώνονται μεταξύ των δύο κρατών

Σύνταξη
Γάζα: «Ειρηνευτικό ψήφισμα» στα μέτρα του Ισραήλ – Τι περιλαμβάνει και οι δυσκολίες εφαρμογής
Απορρίπτει η Χαμάς 18.11.25

Κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Ισραήλ το «ειρηνευτικό ψήφισμα» του ΟΗΕ - Τι προβλέπει και οι δυσκολίες εφαρμογής

Η υιοθέτηση του ψηφίσματος των ΗΠΑ από τον ΟΗΕ για τη Γάζα είναι η σκιά των αποτυχημένων συμφωνιών του Όσλο - Γιατί είναι δύσκολο να εφαρμοστεί

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κολομβία: 15 παιδιά νεκρά σε επιδρομές του στρατού από τον Αύγουστο – Επικρίσεις κατά του προέδρου Πέτρο
Πώς το δικαιολόγησε 18.11.25

Επικρίσεις κατά του προέδρου Πέτρο - 15 νεκρά παιδιά σε επιδρομές του στρατού στην Κολομβία από τον Αύγουστο

«Όλοι οι ανήλικοι ήταν θύματα εξαναγκαστικής στρατολόγησης από εγκληματίες που τους οδήγησαν σε εχθροπραξίες», σημείωσε ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο

Σύνταξη
Από την «εκεχειρία» στη Γάζα, στο κρεσέντο βίας των εποίκων – Ο ακήρυχτος πόλεμος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Μυρίζει «μπαρούτι» 18.11.25

Από την «εκεχειρία» στη Γάζα, στο κρεσέντο βίας των εποίκων – Ο ακήρυχτος πόλεμος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Η έκρηξη βίας των εβραίων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μια σπάνια αλλά με αστερίσκους καταδίκη από την ισραηλινή ηγεσία, ο αμερικανικός παράγοντας και τα «παιχνίδια εξουσίας» στο Τελ Αβίβ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κοινωνική πρόνοια: Ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, ώστε να μην πάμε πίσω
Δρόμος προόδου 18.11.25

Ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, ώστε να μην πάμε πίσω

Σε ένα κόσμο που κυριεύεται από τον ακροδεξιό λαϊκισμό, η κυβέρνηση της Ισπανίας αποδεικνύει ότι η πρόνοια και το κοινωνικό κράτος είναι το καλύτερο εμβόλιο ενάντια στην αντιδραστική πολιτική

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ντιάνα Χρκα: Η μητέρα-σύμβολο του αγώνα για δικαιοσύνη στο Νόβι Σαντ, σταμάτησε την απεργία πείνας
«Δυνατοί ενωμένοι» 18.11.25

Ντιάνα Χρκα: Η μητέρα-σύμβολο του αγώνα για δικαιοσύνη στο Νόβι Σαντ, σταμάτησε την απεργία πείνας

Η Ντιάνα Χρκα έχασε τον γιο της στο Νόβι Σαντ, όταν κατέρρευσε το στέγαστρο του σιδηροδρομικού σταθμού. Η παρουσία της στις διαδηλώσεις των φοιτητών και η απεργία πείνας την ανέδειξαν σε σύμβολο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τι χρειάζεται να δώσουν στη Ρωσία για να σταματήσουν τον πόλεμο
Κόσμος 18.11.25

Τι χρειάζεται να δώσουν οι ΗΠΑ στη Ρωσία για να σταματήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Ρωσία «θα συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, μέχρι να επιτύχει τους στόχους της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης». Τι θέλει η Ρωσία από τις ΗΠΑ περισσότερο από κάθε τι;

Σύνταξη
Η Μισέλ Ομπάμα βάζει τέλος στις φήμες περί υποψηφιότητας – «Η Αμερική δεν είναι έτοιμη για μία γυναίκα πρόεδρο»
ΗΠΑ 18.11.25

Η Μισέλ Ομπάμα βάζει τέλος στις φήμες περί υποψηφιότητας – «Η Αμερική δεν είναι έτοιμη για μία γυναίκα πρόεδρο»

Η Μισέλ Ομπάμα είναι από τις πιο δημοφιλείς εκπρόσωπους των Δημοκρατικών, γεγονός που για χρόνια έχει τροφοδοτήσει την επιθυμία των υποστηρικτών της να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία

Σύνταξη
Ισραήλ: Τουλάχιστον 98 παλαιστίνιοι κρατούμενοι «πέθαναν από βασανιστήρια και κακομεταχείριση»
Ισραήλ 18.11.25

Φρικτό θάνατο δεκάδων παλαιστίνιων κρατουμένων καταγγέλλει ισραηλινή ΜΚΟ

Ισραηλινή ΜΚΟ κάνει λόγο για φρικτούς θανάτους δεκάδων παλαιστίνιων κρατουμένων στο Ισραήλ, από βασανιστήρια ή παραμέληση της υγείας τους, και ζητεί τη διενέργεια διεθνούς έρευνας.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει να δώσει F-35 και πυρηνική ενέργεια στη Σαουδική Αραβία
Επίσκεψη Σαλμάν 18.11.25

Ο Τραμπ δίνει πυρηνική ενέργεια και F-35 στη Σαουδική Αραβία

Συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια αναμένεται να υπογράψουν οι ΗΠΑ με τη Σαουδική Αραβία κατά την επίσκεψη στην Ουάσιγκτον του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στον οποίο ο Τραμπ θέλει να πουλήσει και F-35.

Σύνταξη
Γάζα: Η απόφαση του ΣΑ αποτελεί σημαντικό βήμα για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός, λέει ο ΟΗΕ
Αντόνιο Γκουτέρες 18.11.25

Ο ΟΗΕ θεωρεί σημαντικό βήμα την απόφαση του ΣΑ για τη Γάζα

«Είναι πλέον ουσιώδες η διπλωματική δυναμική να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα και επείγοντα βήματα επί του πεδίου», λέει ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, αναφερόμενος στην απόφαση του ΣΑ για τη Γάζα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικά προβλήματα για το σκάνδαλο βλέπει και ο Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικά προβλήματα για το σκάνδαλο βλέπει και ο Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού

Ο κ. Τασούλης κατέθεσε πως δεν έχουν αποδειχθεί ευθύνες των υπαλλήλων αλλά διαχρονικές αδυναμίες του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω της μη ύπαρξης κτηματολογίου, προβλημάτων υποστελέχωσης αλλά και η έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Υποκλοπές: Πολλοί πολιτικοί που ενημερώθηκαν ότι παρακολουθούνταν δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη – Τι κατέθεσε ο Κουκάκης
Δίκη για υποκλοπές 18.11.25

Πολλοί πολιτικοί που ενημερώθηκαν ότι παρακολουθούνταν δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη - Τι κατέθεσε ο Κουκάκης

Συνεχίστηκε σήμερα η κατάθεση του Θανάση Κουκάκη στη δίκη για τις υποκλοπές - «Κατώτερο των περιστάσεων το πολιτικό σύστημα», είπε ο δημοσιογράφος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Γιάννης Πλούταρχος: Ένοχη η 48χρονη που τον παρακολουθούσε – Η σύζυγός του περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένειάς της
Ελλάδα 18.11.25

Γιάννης Πλούταρχος: Ένοχη η 48χρονη που τον παρακολουθούσε – Η σύζυγός του περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένειάς της

Σε 18 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε η 48χρονη που είχε μηνύσει ο Γιάννης Πλούταρχος για παρακολούθηση, ωστόσο θα παραμείνει ελεύθερη αρκεί να τηρεί τους περιοριστικούς όρους που της επιβλήθηκαν.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για αλλαγή του τρόπου κατανομής της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων
Οικονομικά ΟΤΑ 18.11.25

Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για αλλαγή του τρόπου κατανομής της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 19 Νοεμβρίου το ΔΣ της ΚΕΔΕ για την κατανομή της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων, τελευταίας για το 2025 με ταυτόχρονη ανάκληση προηγούμενης απόφασης.

Σύνταξη
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πλαστική Κάρτα Αναπηρίας – Πώς χορηγείται, πού χρησιμεύει
Οικονομικές Ειδήσεις 18.11.25

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πλαστική Κάρτα Αναπηρίας – Πώς χορηγείται, πού χρησιμεύει

Η πλαστική Κάρτα Αναπηρίας εκδίδεται για πρώτη φορά και θα αποστέλλεται εντός δύο εβδομάδων με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που δηλώνει ο δικαιούχος

Σύνταξη
Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γεμίζει μουσική
Culture Live 18.11.25

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γεμίζει μουσική

Ένα πρόγραμμα για όλα τα γούστα, με κλασικές μελωδίες, παραδοσιακά κάλαντα, χορευτικά beats, αγαπημένους καλλιτέχνες και πολλές εκπλήξεις, προσκαλεί το κοινό να απολαύσει μοναδικές μουσικές εμπειρίες.

Σύνταξη
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται για ιστορική επιστροφή: «Τα πνευμόνια μου είναι σαν ενός νεογέννητου»
Μπάσκετ 18.11.25

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται για ιστορική επιστροφή: «Τα πνευμόνια μου είναι σαν ενός νεογέννητου»

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA με 23 σεζόν, αν αγωνιστεί κόντρα στους Γιούτα Τζαζ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Κινητοποίηση του δήμου Περάματος μετά από πτώση ταβανιού σε σχολείο – «Η κατάσταση δεν πάει άλλο»
Ελλάδα 18.11.25

Κινητοποίηση του δήμου Περάματος μετά από πτώση ταβανιού σε σχολείο – «Η κατάσταση δεν πάει άλλο»

Ο δήμος Περάματος εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις κακές συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα σχολεία λόγω της κρατικής αδιαφορίας, με αφορμή ατύχημα σε ΕΠΑΛ της περιοχής

Σύνταξη
Μαζί στη ζωή, μαζί και στον θάνατο: Οι διάσημες χορεύτριες Κέσλερ έβαλαν τέλος στη ζωή τους με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Συγκινητικό 18.11.25

Μαζί στη ζωή, μαζί και στον θάνατο: Οι διάσημες χορεύτριες Κέσλερ έβαλαν τέλος στη ζωή τους με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Από τον Έλβις και τον Φρανκ Σινάτρα έως το Playboy, οι δίδυμες αδελφές Κέσλερ ήταν από τις πιο διάσημες χορεύτριες της Ευρώπης τη δεκαετία του '60. Στις 17 Νοεμβρίου αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους σε ηλικία 89 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα μέιλ που διαψεύδουν τον διευθυντή πληρωμών του Οργανισμού για άγνοια περί των δεσμευμένων ΑΦΜ
Πολιτική 18.11.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα μέιλ που διαψεύδουν τον διευθυντή πληρωμών του Οργανισμού για άγνοια περί των δεσμευμένων ΑΦΜ

Ο διευθυντής πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε άγνοια για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και για τον τρόπο πληρωμής τους. Ωστόσο υπηρεσιακά μέιλ, ένα εκ των οποίων φέρνει στο φως το in φαίνονται να τον εκθέτουν και να αποδεικνύουν πως είχε γνώση.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Σφοδρά πυρά ΚΚΕ σε Μητσοτάκη: Θυμήθηκε τώρα ότι η ευλογιά έχει θερίσει τα κοπάδια χιλιάδων κτηνοτρόφων
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Σφοδρά πυρά ΚΚΕ σε Μητσοτάκη: Θυμήθηκε τώρα ότι η ευλογιά έχει θερίσει τα κοπάδια χιλιάδων κτηνοτρόφων

Στο γνωστό του μοτίβο, ο πρωθυπουργός (...) χαρακτήρισε οτιδήποτε πέρα από τα ψίχουλα που εξήγγειλε για πολλοστή φορά, ως “μη ρεαλιστικό”», σημειώνει το ΚΚΕ, σχολιάζοντας την τηλεοπτική συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Η επιχείρηση Μητσοτάκη να κρύψει κάτω από το χαλί τα εσωκομματικά – Οι κινήσεις των επίδοξων παικτών για την επόμενη μέρα στη ΝΔ
Πολιτική 18.11.25

Η επιχείρηση Μητσοτάκη να κρύψει κάτω από το χαλί τα εσωκομματικά – Οι κινήσεις των επίδοξων παικτών για την επόμενη μέρα στη ΝΔ

Το μήνυμα Μητσοτάκη προς τους «γαλάζιους» βουλευτές για σιωπητήριο και αποχή από τη δημόσια διατύπωση γκρίνιας και κριτικής. Εντείνεται η κινητικότητα κορυφαίων στελεχών με φόντο την επόμενη μέρα στη ΝΔ. Τι προκαλεί στο εσωτερικό της κυβέρνησης το γεγονός ότι η αυτοδυναμία φαντάζει άπιαστο όνειρο

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η πρεσβεία της Παλαιστίνης κατηγορεί το Ισραήλ για κλοπή χιλιάδων αρχαιολογικών αντικειμένων από το μουσείο της Γάζας
Ελλάδα 18.11.25

Η πρεσβεία της Παλαιστίνης κατηγορεί το Ισραήλ για κλοπή χιλιάδων αρχαιολογικών αντικειμένων από το μουσείο της Γάζας

Με ανακοίνωσή της η πρεσβεία της Παλαιστίνης κατηγορεί το Ισραήλ για κλοπή αρχαιολογικών αντικειμένων από το μουσείο της Γάζας και ζητά τη βοήθεια των ελληνικών αρχών

Σύνταξη
Το «FIFA Pass» υπόσχεται ταχύτερη βίζα για τις ΗΠΑ
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Το «FIFA Pass» υπόσχεται ταχύτερη βίζα για τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσαν ένα σύστημα που θα επιταχύνει τη διαδικασία έκδοσης βίζας για όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σάμος: Προστατεύεται ο αρχαιολογικός χώρος του Ηραίου από τη θαλάσσια διάβρωση
Culture Live 18.11.25

Σάμος: Προστατεύεται ο αρχαιολογικός χώρος του Ηραίου από τη θαλάσσια διάβρωση

Το Ηραίο της Σάμου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τόπους λατρείας του αρχαίου ελληνικού κόσμου και ένα από τα εμβληματικότερα μνημεία της ιωνικής αρχιτεκτονικής.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο