«Sarajevo safari»: Η Ιταλία εξετάζει 80χρονο για την υπόθεση «τουρισμού ελεύθερων σκοπευτών» στο Σαράγεβο

Ένας ηλικιωμένος Ιταλός έχει μπει στο μικροσκόπιο της εισαγγελίας του Μιλάνου, στο πλαίσιο μιας έρευνας για τον φερόμενο «τουρισμό ελεύθερων σκοπευτών» στο Σαράγεβο, τη δεκαετία του 1990, ανέφεραν απόψε δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Οι πηγές είπαν ότι ο άνδρας αυτός, ο πρώτος που ταυτοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε πέρυσι, είναι ένας 80χρονος πρώην οδηγός φορτηγού που ζει κοντά στην πόλη Πορντενόνε, στη βόρεια Ιταλία.

Οι εισαγγελείς ερευνούν καταγγελίες ότι αλλοδαποί πλήρωναν για να πυροβολούν αμάχους κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Σαράγεβο, στον πόλεμο της Βοσνίας, πριν από τριάντα χρόνια.

Ο άνδρας, το όνομα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε, αντιμετωπίζει πολλές κατηγορίες φόνου εκ προμελέτης, με το επιβαρυντικό στοιχείο του ασήμαντου κινήτρου. ι πηγές δεν διευκρίνισαν αν διέπραξε ο ίδιος φόνους ή αν βοηθούσε στη μεταφορά των «πελατών». Παραμένει ελεύθερος αλλά έχει κληθεί να καταθέσει στις 9 Φεβρουαρίου.

Sarajevo safari

Περίπου 11.000 άμαχοι σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς και από πυρά ελεύθερων σκοπευτών, που προήλθαν από θέσεις του σερβοβοσνιακού στρατού, στους λόφους γύρω από την πολιορκημένη πόλη, κατά τη διάρκεια του πολέμου, αφού η Βοσνία κήρυξε την ανεξαρτησία της από την πρώην Γιουγκοσλαβία.

Οι εισαγγελείς του Μιλάνου ξεκίνησαν την έρευνα αφού ο ντόπιος δημοσιογράφος και συγγραφέας Έτσιο Γκαβατσένι υπέβαλε καταγγελία υποστηρίζοντας ότι Ιταλοί και άλλοι αλλοδαποί πλήρωναν μέλη των σερβοβοσνιακών δυνάμεων για να τους επιτρέπουν να συμμετέχουν σε «εκδρομές σκοποβολής», τις οποίες κάποιοι αποκαλούσαν «τουρισμό ελεύθερων σκοπευτών».

🇮🇹🇧🇦 Italy officially begins investigation of «Sarajevo safari» — people who paid to shoot at civilians from the nearby hills Journalist Ezio Gavacceni says that rich people, mostly Italians, paid large amounts of money for the opportunity to kill defenseless citizens… pic.twitter.com/NKakjJFxmB — Lord Bebo (@MyLordBebo) November 13, 2025

Ο Γκαβατσένι είπε ότι ερεύνησε τους ισχυρισμούς αφού παρακολούθησε το ντοκιμαντέρ «Σαφάρι στο Σαράγεβο» του 2022, του Σλοβένου σκηνοθέτη Μίραν Ζούπανιτς.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, εύποροι ξένοι πλήρωναν μεγάλα ποσά για να συμμετέχουν σε αυτές τις «εκδρομές». Οι Ιταλοί συναντιούνταν στην Τεργέστη και από εκεί ταξίδευσαν στο Βελιγράδι, όπου Σερβοβόσνιοι στρατιώτες τους συνόδευαν μέχρι τους λόφους γύρω από το Σαράγεβο.