Η Εθνική αναχώρησε για το Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου με ελπίδες για μετάλλια

Με προορισμό το Τόρουν της Πολωνίας αναχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης (18/03) η Εθνική ομάδα στίβου, προκειμένου να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.

Η ομάδα αποτελείται από επτά αθλητές και αθλήτριες, καθώς την παραμονή της αναχώρησης προέκυψε απρόοπτο με τη Δήμητρα Τσουκαλά, η οποία τέθηκε εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού, παρά το γεγονός ότι είχε εξασφαλίσει την πρόκριση για τα 60 μέτρα.

Η ελληνική ομάδα ταξίδεψε με την πτήση 872 της Aegean στις 15:50 με πρώτο σταθμό τη Βαρσοβία, από όπου θα μεταβεί οδικώς στο Τόρουν, την πόλη που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση από την Παρασκευή 20 έως την Κυριακή 22 Μαρτίου. Η επιστροφή της αποστολής έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Δευτέρας (23/03), στις 21:50, με την πτήση Α873.

To κλίμα ήταν χαρούμενο με τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μίλτο Τεντόγλου, να προσελκύουν το ενδιαφέρον του κόσμου και δεν ήταν λίγοι αυτοί που τους ζήτησαν μία selfie ή μοιράστηκαν μαζί τους μία κουβέντα.

Και οι δύο άλλωστε είναι τα φαβορί της ομάδας για μετάλλιο, καθώς ο Καραλής έχει τη 2η καλύτερη επίδοση από όσους αγωνιστούν στον τελικό του επί κοντώ και ο Τεντόγλου την 4η.

Η Εθνική ομάδα αποτελείται:

Άνδρες

60 μ. εμπ.: Χρήστος – Παναγιώτης Ρούμτσιος (ΠΑΟ)

Ύψος: Αντώνης Μέρλος (ΠΑΟΚ)

Επί κοντώ: Εμμανουήλ Καραλής (ΟΣΦΠ)

Μήκος: Μίλτος Τεντόγλου (ΓΣ Κηφισιάς)

Τριπλούν: Ανδρέας Πανταζής (ΑΟ Μεγάρων)

Γυναίκες

60 μ.: Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης)

5αθλο: Αναστασία Ντραγκομίροβα (ΑΣ Κένταυρος)