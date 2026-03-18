Όχι μόνο για την εμφάνιση: Το κίνητρο των γυναικών για να συνεχίσουν την άσκηση
Έρευνα 18 Μαρτίου 2026, 06:30

Μια νέα έρευνα, εξετάζει πώς βιώνουν την άσκηση οι γυναίκες και τι τις παρακινεί να συνεχίζουν.

Η άσκηση είναι γνωστό ότι ωφελεί τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία, όμως πολλοί ξεκινάμε με ενθουσιασμό και γρήγορα, χάνουμε τη συνέπειά μας. Τι διαφορετικό έχουν όσοι καταφέρνουν να διατηρούν το κίνητρό τους και να παραμένουν πιστοί στη fitness ρουτίνα τους;

Μια έρευνα στις ΗΠΑ εξέτασε 11 γυναίκες ηλικίας 21 έως 55 ετών που γυμνάζονταν τουλάχιστον πέντε φορές την εβδομάδα. Όλες συμμετείχαν σε έναν συνδυασμό προγραμμάτων με βάρη, τρέξιμο, HIIT, yoga & crossfit. Οι ερευνητές προσπάθησαν να καταλάβουν από κοντά πώς βιώνουν την άσκηση οι γυναίκες και τι τις παρακινεί να συνεχίζουν, μελετώντας τις προσωπικές τους εμπειρίες και απόψεις. Ας δούμε λοιπόν τα ευρήματα.

Άσκηση: Τι κινητοποιεί τους fitness lovers;

Η χαρά και η ψυχική ευεξία κάνουν τη διαφορά

Σύμφωνα με την έρευνα, οι γυναίκες ανέφεραν ότι πέρα από τα σωματικά οφέλη, η γυμναστική τις βοηθάει να καθαρίσουν το μυαλό τους, να μειώσουν το άγχος τους και να καλλιεργήσουν ένα αίσθημα αυτοεκτίμησης. Η άσκηση για εκείνες λειτουργεί σχεδόν σαν «θεραπεία», ενισχύοντας την ψυχική τους ευεξία, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Το σημαντικό ήταν ότι η άσκηση δεν θεωρούνταν υποχρέωση, αλλά μια δραστηριότητα που προκαλεί χαρά και προσωπική ικανοποίηση.

Χρόνος για τον εαυτό και αυτοπεποίθηση

Η έρευνα έδειξε ότι η αίσθηση ότι αφιερώνεις χρόνο στον εαυτό σου ενισχύει την αυτοπεποίθηση και τη δύναμη. Η γυμναστική γίνεται λοιπόν μια μορφή προσωπικής φροντίδας που ενδυναμώνει τόσο το σώμα όσο και το μυαλό.

Η αξία των εσωτερικών κινήτρων

Παρά την πίεση από τα κοινωνικά πρότυπα ως προς την «ιδανική εμφάνιση», οι συμμετέχουσες συνέχισαν τη γυμναστική χάρη σε ενδογενή κίνητρα: την απόλαυση της διαδικασίας, τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση που αποκτούσαν κ.λπ. Η έρευνα τόνισε ότι η εστίαση μόνο στην εμφάνιση ή στο «πρέπει να φαίνομαι όμορφη» μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικά συναισθήματα και εγκατάλειψη του προγράμματος γυμναστικής.

Ευελιξία

Οι γυναίκες δεν περιορίζονταν σε υψηλής έντασης προγράμματα. Η ποικιλία και η προσαρμογή της ρουτίνας στις ανάγκες τους ήταν καθοριστική για τη συνέχειά της.

Η έρευνα δείχνει ότι όταν η άσκηση γίνεται απόλαυση και συνδέεται με την προσωπική φροντίδα, είναι πιο πιθανό να γίνει μόνιμη συνήθεια.

Συμπερασματικά, η απόλαυση, η ψυχική ευεξία και η εστίαση σε προσωπικούς στόχους φαίνεται να είναι το μυστικό που κρατά κάποιες γυναίκες ενεργητικές. Η εν λόγω μελέτη επιβεβαιώνει ότι η γυμναστική δεν είναι μόνο ζήτημα φυσικής κατάστασης ούτε εμφάνισης, αλλά και θέμα ψυχικής δύναμης.

