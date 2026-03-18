Ζευγάρι λήστεψε διανομέα με την απειλή μαχαιριού στη Νίκαια – Εντοπίστηκαν στον Πειραιά

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 15-3-2026 στην περιοχή του Πειραιά, 2 ημεδαποί, 32χρονη και 34χρονος, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία οι κατηγορούμενοι μεταμεσονύκτιες ώρες της 14-3-2026, προσέγγισαν διανομέα, ο οποίος κινούνταν με δίκυκλο στην περιοχή της Νίκαιας και αφού τον απείλησαν με τη χρήση μαχαιριού, του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, συσκευή κινητού τηλεφώνου και τα κλειδιά του δικύκλου και διέφυγαν.

Εντοπίστηκαν στον Πειραιά

Στο πλαίσιο διερεύνησης της συγκεκριμένης ληστείας από την ανωτέρω υπηρεσία μετά από αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων και αποδεικτικών στοιχείων επετεύχθη η ταυτοποίηση των δραστών, οι οποίοι εντοπίστηκαν πρωινές ώρες της 15-3-2026 στην περιοχή του Πειραιά.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.