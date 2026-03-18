Ζευγάρι λήστεψε διανομέα με την απειλή μαχαιριού στη Νίκαια – Εντοπίστηκαν στον Πειραιά
Η 32χρονη και ο 34χρονος προσέγγισαν τον διανομέα στη Νίκαια και του άρπαξαν χρήματα, κινητό και τα κλειδιά της μηχανής του
- Αυξήθηκαν τα ποσοστά χρήσης κοκαΐνης και κεταμίνης σύμφωνα με έρευνα στα λύματα της Ευρώπης
- Ξέπερασε τα 2 ευρώ η βενζίνη στην Αττική
- Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον αφθώδη πυρετό - 10 ερωτήσεις και απαντήσεις
- Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν γονείς και ανήλικοι για την απαγόρευση αλκοόλ και καπνού – Αναλυτικά όλα τα νέα μέτρα
Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 15-3-2026 στην περιοχή του Πειραιά, 2 ημεδαποί, 32χρονη και 34χρονος, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία οι κατηγορούμενοι μεταμεσονύκτιες ώρες της 14-3-2026, προσέγγισαν διανομέα, ο οποίος κινούνταν με δίκυκλο στην περιοχή της Νίκαιας και αφού τον απείλησαν με τη χρήση μαχαιριού, του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, συσκευή κινητού τηλεφώνου και τα κλειδιά του δικύκλου και διέφυγαν.
Εντοπίστηκαν στον Πειραιά
Στο πλαίσιο διερεύνησης της συγκεκριμένης ληστείας από την ανωτέρω υπηρεσία μετά από αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων και αποδεικτικών στοιχείων επετεύχθη η ταυτοποίηση των δραστών, οι οποίοι εντοπίστηκαν πρωινές ώρες της 15-3-2026 στην περιοχή του Πειραιά.
Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Ζευγάρι λήστεψε διανομέα με την απειλή μαχαιριού στη Νίκαια – Εντοπίστηκαν στον Πειραιά
- Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση
- Αν θέλετε να δείτε τον viral Καθεδρικό Ναό της Κολωνίας, πληρώστε
- Μπενίτεθ: «Θέλουμε να γίνουμε πρωταγωνιστές στην Ευρώπη – Έχουμε πολύ μεγάλο κίνητρο»
- Συνάντηση Τσίπρα με τον Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης, Άνθιμο
- Greece Issues Cyber Alert to Shipping, Energy, Banking Sectors
- Δέκα παραδείγματα που δείχνουν απαράδεκτες καταστάσεις στη διαιτησία και εκθέτουν UEFA και ΚΕΔ
- Σε κινητοποιήσεις οι βενζινοπώλες για το πλαφόν – Πρώτα βλέπουν Θεοδωρικάκο
