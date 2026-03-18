Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν γονείς και ανήλικοι για την απαγόρευση αλκοόλ και καπνού – Αναλυτικά όλα τα νέα μέτρα
Ελλάδα 18 Μαρτίου 2026, 18:42

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν γονείς και ανήλικοι για την απαγόρευση αλκοόλ και καπνού – Αναλυτικά όλα τα νέα μέτρα

Τι είναι το Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων (alto.gov.gr) και γιατί οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν τη νέα πλατφόρμα events.gov.gr

Το νέο πλαίσιο προστασίας ανηλίκων που προβλέπει ο «Οδικός Χάρτης και Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Καθολική Εφαρμογή της Απαγόρευσης Πώλησης Καπνικών και Αλκοόλ σε Ανήλικους» παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση.

Πλέον δημιουργείται το Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων (alto.gov.gr) για την υποχρεωτική εγγραφή όλων των πωλητών καπνού, αλκοόλ και νικοτίνης, διευκολύνοντας τους ελέγχους μέσω πιστοποιητικού με QR code.

Επίσης δημιουργείται η πλατφόρμα events.gov.gr για την αναγγελία ιδιωτικών εκδηλώσεων, περιορίζοντας την παρουσία ανηλίκων σε μπαρ και νυχτερινά κέντρα.

Παράλληλα, το πλαίσιο ρυθμίζει τα ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα, τα προϊόντα νικοτίνης και τα σακουλάκια νικοτίνης, απαγορεύοντας την πώλησή τους σε ανηλίκους και μέσω αυτόματων πωλητών, ενώ επιβάλλει ειδική διάθεση μόνο μέσω υπαλλήλου, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την εποπτεία της αγοράς και την προστασία των νέων.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Α) Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων – alto.gov.gr

Κεντρικό εργαλείο του νέου πλαισίου αποτελεί το Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων Καπνού, Αλκοόλ και λοιπών μη καπνικών προϊόντων (alto.gov.gr). Στο μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που πωλούν τα προϊόντα αυτά σε όλα τα σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα. Για πρώτη φορά καθίσταται δυνατή η πλήρης χαρτογράφηση της αγοράς, ο στοχευμένος έλεγχος, η διαλειτουργικότητα μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Με την εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο εκδίδεται έγγραφο που φέρει QR code. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνονται οι έλεγχοι νομιμότητας που διενεργούν οι αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές. Κατά τους επιτόπιους ελέγχους υπάρχει η δυνατότητα τόσο σκαναρίσματος του QR code του εγγράφου, όσο και επιβεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο. Όσοι πωλούν τα σχετικά προϊόντα οφείλουν να εγγραφούν στο alto.gov.gr έως τις 16 Απριλίου 2026.

1. Ποιος υποχρεούται να εγγραφεί στο Μητρώο;

Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα μέσω του νόμιμου εκπροσώπου τους, που πωλούν και διαθέτουν προϊόντα καπνού, αλκοόλ και λοιπά μη καπνικά προϊόντα υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο.

2. Πώς μπορώ να συνδεθώ στο Μητρώο;

Η σύνδεση γίνεται μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TaxisΝet. Για ατομικές επιχειρήσεις χρησιμοποιείται το ΑΦΜ πολιτών, ενώ για νομικά πρόσωπα το ΑΦΜ επιχειρήσεων.

3. Τι στοιχεία πρέπει να δηλώσω για κάθε υποκατάστημα;

Για κάθε υποκατάστημα πρέπει να δηλώσετε το είδος του σημείου πώλησης, τα προϊόντα που διαθέτετε (καπνός, αλκοόλ, λοιπά μη καπνικά), τη διεύθυνση και την τοποθεσία στο χάρτη, καθώς και να δηλώσετε υπεύθυνα τη δήλωση συμμόρφωσης.

4. Μπορώ να δηλώσω περισσότερα από ένα υποκαταστήματα;

Ναι, μπορείτε να υποβάλετε ξεχωριστές δηλώσεις για πολλαπλά υποκαταστήματα. Η κατάσταση κάθε δήλωσης εμφανίζεται σε λίστα ανά υποκατάστημα.

5. Τι είναι το QR code που δημιουργείται μετά την υποβολή;

Μετά την υποβολή της δήλωσης, δημιουργείται πιστοποιητικό, το οποίο φέρει ένα μοναδικό QR code και πρέπει να αναρτηθεί στο κατάστημα. Σαρώνοντάς το, οι ελεγκτές και οι πολίτες μπορούν να δουν τα στοιχεία της δήλωσης και το επίσημο έγγραφο gov.gr.

6. Μπορώ να επικαιροποιήσω ή να ακυρώσω μια δήλωση;

Ναι, μπορείτε να επικαιροποιήσετε τα δηλωθέντα στοιχεία λόγω μεταβολών, καθώς και να ακυρώσετε μια δήλωση από το σύστημα (π.χ. αν δεν ασκείτε πλέον τη δραστηριότητα).

7. Τι έλεγχοι γίνονται κατά τη σύνδεση στο Μητρώο;

Το Μητρώο ελέγχει αυτόματα αν το ΑΦΜ είναι συνδεδεμένο με ατομική επιχείρηση, ανακτά στοιχεία επικοινωνίας από το ΕΜΕΠ, και επιβεβαιώνει την ύπαρξη των κατάλληλων ΚΑΔ από την ΑΑΔΕ.

8. Ποιες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό;

Το ευρύ κοινό μπορεί να δει μέσω του gov.gr το ΑΦΜ και την επωνυμία της επιχείρησης, τη δραστηριότητα (ΚΑΔ), το είδος προϊόντων, τη διεύθυνση υποκαταστήματος, καθώς και χάρτη με τα σημεία πώλησης.

9. Μέχρι πότε πρέπει να ολοκληρώσω την εγγραφή μου;

Παρέχεται μεταβατική περίοδος εγγραφής έως την 16η Απριλίου 2026 για την ομαλή μετάβαση στο Μητρώο.

10. Πώς πραγματοποιείται ο έλεγχος από τις αρμόδιες Αρχές;

Σε περίπτωση ελέγχου, οι ελεγκτές μπορούν να σαρώσουν το QR code που είναι αναρτημένο στο κατάστημα ή να αναζητήσουν την επιχείρησή σας κατά ΑΦΜ στο Μητρώο για να επαληθεύσουν τη δήλωσή σας και τα δηλωμένα προϊόντα.

Β) Ρυθμίσεις για την είσοδο ανηλίκων σε χώρους διασκέδασης – Ηλεκτρονική πλατφόρμα αναγγελίας ιδιωτικών εκδηλώσεων (events.gov.gr)

Η είσοδος και παραμονή ανηλίκων σε αμιγή μπαρ και κέντρα νυχτερινής διασκέδασης απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η διεξαγωγή ιδιωτικών εκδηλώσεων με συμμετοχή ανηλίκων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις: να πραγματοποιούνται σε οριοθετημένους χώρους, να διεξάγονται εκτός ωραρίου λειτουργίας του καταστήματος και εφόσον έχουν προηγουμένως δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα events.gov.gr.

1. Ποιος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα;

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που προσφέρουν ή διαθέτουν χώρους διοργάνωσης εκδηλώσεων υποχρεούνται να υποβάλουν την αναγγελία της σχετικής ιδιωτικής εκδήλωσης, δηλώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία του ιδιωτικού συμφωνητικού.

2. Πώς μπορώ να συνδεθώ στην πλατφόρμα;

Η σύνδεση γίνεται μέσω του gov.gr με κωδικούς Taxisnet. Για ατομικές επιχειρήσεις με ΑΦΜ πολιτών και για νομικά πρόσωπα με ΑΦΜ επιχειρήσεων.

3. Τι στοιχεία πρέπει να συμπληρώσω για μια εκδήλωση;

Πρέπει να συμπληρώσετε την ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της εκδήλωσης, τον τίτλο της εκδήλωσης, την αίθουσα (προαιρετικά), το ΑΦΜ του νόμιμου εκπροσώπου του χώρου, το ΑΦΜ και όνομα του διοργανωτή, καθώς και υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία έναρξης της εκδήλωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 48 ώρες από την αναγγελία.

4. Τι συμβαίνει μετά την υποβολή της δήλωσης;

Μετά την υποβολή, δημιουργείται αυτόματα ένα έγγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού από το gov.gr μεταξύ του ΑΦΜ του νόμιμου εκπροσώπου του χώρου και του ΑΦΜ του διοργανωτή της εκδήλωσης.

5. Πώς υπογράφεται το ιδιωτικό συμφωνητικό;

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του χώρου λαμβάνει σύνδεσμο (URL) για να υπογράψει το συμφωνητικό μέσω της Θυρίδας Πολίτη του gov.gr. Παράλληλα, ο διοργανωτής λαμβάνει αυτόματη ειδοποίηση, εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr), για να προχωρήσει και αυτός στην υπογραφή του συμφωνητικού, το οποίο βρίσκεται στη Θυρίδα Πολίτη του gov.gr.

6. Πού αποθηκεύεται το οριστικοποιημένο έγγραφο;

Μετά την ολοκλήρωση των υπογραφών, το έγγραφο λαμβάνει χρονοσήμανση από το gov.gr και τοποθετείται στη Θυρίδα gov.gr και των δύο αντισυμβαλλόμενων.

7. Μπορώ να ακυρώσω μια αναγγελία;

Ναι, μπορείτε να ακυρώσετε μια αναγγελία από την πλατφόρμα.

8. Μπορώ να αποθηκεύσω προσωρινά μια αναγγελία;

Ναι, η αναγγελία μπορεί να αποθηκεύεται προσωρινά μέχρι την τελική υποβολή της. Η λίστα εκκρεμών και οριστικών αναγγελιών εμφανίζεται μετά τη σύνδεσή σας στην πλατφόρμα.

9. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ελέγχου;

Σε περίπτωση ελέγχου, τα μέρη του συμφωνητικού θα πρέπει να παρουσιάζουν το υπογεγραμμένο έγγραφο του gov.gr προκειμένου να γίνει ο έλεγχος εγκυρότητάς του με τη συνήθη διαδικασία.

10. Ποιες αναφορές είναι διαθέσιμες για τους ελεγκτές;

Οι ελεγκτές μπορούν να κάνουν αναζήτηση κατά ΑΦΜ ιδιοκτήτη ή διοργανωτή και να δουν καταστάσεις εκδηλώσεων σε περιοχές που εμπίπτουν στην κατά τόπο αρμοδιότητά τους.

Ρύθμιση νέων προϊόντων νικοτίνης

Το νέο θεσμικό πλαίσιο ρυθμίζει ειδικά τα ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα χωρίς καπνό, τα προϊόντα νικοτίνης και τα σακουλάκια νικοτίνης. Τα προϊόντα αυτά απαγορεύεται να πωλούνται σε ανηλίκους, δεν μπορούν να διατίθενται μέσω αυτόματων πωλητών, οφείλουν να τοποθετούνται σε ειδικές προθήκες εντός καταστημάτων και να διατίθενται μόνο μέσω υπαλλήλου.

Πώς θα γίνεται ο έλεγχος ηλικίας

Κεντρικός πυλώνας του νέου σχεδίου είναι η καθιέρωση ενός πλήρως ψηφιακού και αξιόπιστου συστήματος επιβεβαίωσης ηλικίας, το οποίο αλλάζει ριζικά τον τρόπο ελέγχου στην αγορά.

Η ταυτοποίηση ενηλικότητας θα πραγματοποιείται μέσω των εφαρμογών Gov.gr Wallet και Kids Wallet. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα αξιόπιστο σύστημα ελέγχου που περιορίζει ουσιαστικά τη δυνατότητα πρόσβασης των ανηλίκων. Ειδικότερα, όσον αφορά στα σημεία λιανικής πώλησης, οι πωλητές επιλέγουν στην εφαρμογή Gov.gr Wallet την ηλικιακή ομάδα για την επαλήθευση της ηλικίας (π.χ. πάνω από 18) και εμφανίζεται ένα QR code. Ο πιθανός αγοραστής σκανάρει το QR code είτε μέσω του Gov.gr Wallet, είτε του Kids Wallet και επιτρέπει την κοινοποίηση του πιστοποιητικού επιβεβαίωσης της ηλικίας. Ακολούθως, στο Gov.gr Wallet του πωλητή εμφανίζεται πράσινη ή κόκκινη σήμανση ανάλογα με το εάν επιτρέπεται ή όχι η πώληση του προϊόντος βάσει της ηλικίας. Επισημαίνεται ότι δεν εμφανίζεται η ακριβής ηλικία των αγοραστών.

Παράλληλα, θεσπίζεται:

-Υποχρεωτικό ψηφιακό μητρώο για όλα τα σημεία λιανικής πώλησης.

-Καθολική απαγόρευση πώλησης μέσω αυτόματων πωλητών.

-Μεταφορά της βασικής ευθύνης ελέγχου στην Ελληνική Αστυνομία, με ενισχυμένα εργαλεία.

-Προσωποποίηση ευθύνης, καθώς πλέον υπεύθυνος είναι και ο φυσικός πωλητής (π.χ. ταμίας, σερβιτόρος).

Το νέο σύστημα έρχεται να αντιμετωπίσει και το φαινόμενο χρήσης ψεύτικων ψηφιακών ταυτοτήτων από ανηλίκους, που μέχρι σήμερα αποτελούσε σημαντικό κενό στην εφαρμογή του νόμου.

Πετρέλαιο – Φυσικό Αέριο: Φωτιά στις τιμές καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση

Πετρέλαιο – Φυσικό Αέριο: Φωτιά στις τιμές καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση

Vita.gr
Σημανδράκος: Ολοι οι υπουργοί ήξεραν για τα αιγοπρόβατα στην Κρήτη ζητούσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία
Ελλάδα 18.03.26

Σημανδράκος: Ολοι οι υπουργοί ήξεραν για τα αιγοπρόβατα στην Κρήτη ζητούσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία

Ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος καταθέτοντας ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για όσα συνέβαιναν στον Οργανισμό.

Λασποβροχές και βοριάδες στην Αττική – Ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα
Ελλάδα 18.03.26

Λασποβροχές και βοριάδες στην Αττική – Ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου, η Αττική και άλλες περιοχές της Ελλάδας έζησαν έντονα καιρικά φαινόμενα, με λασποβροχή από αφρικανική σκόνη, βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Νέες αποκαλύψεις για τον «δράκο» του Πειραιά – Κατηγορείται για επτά επιθέσεις σε γυναίκες
Το κατηγορητήριο 18.03.26

Νέες αποκαλύψεις για τον «δράκο» του Πειραιά – Κατηγορείται για επτά επιθέσεις σε γυναίκες

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 36χρονος φέρεται να δρούσε από τον Ιούλιο του 2025 έως και τις 7 Φεβρουαρίου 2026, στοχοποιώντας γυναίκες κυρίως σε περιοχές κοντά σε σταθμούς μετρό

Κέρκυρα: Βγαίνει από τη Μεθ ο 14χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι: «Αν δεν φόραγε κράνος δε θα ζούσε», λέει ο πατέρας του
Στην Κέρκυρα 18.03.26

Βγαίνει από τη ΜΕΘ ο 14χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι: «Αν δεν φόραγε κράνος δε θα ζούσε», λέει ο πατέρας του

«Όπως έπαιζε με τους φίλους του έπεσε με το πατίνι που ήταν δικό του και του το είχα πάρει εγώ», είπε ο πατέρας του 14χρονου μιλώντας στο in.

Σημανδράκος: Δεχόμουν έντονες πιέσεις από τον Αυγενάκη – Ζήτησα ακρόαση από τον Μητσοτάκη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 18.03.26

Σημανδράκος: Δεχόμουν έντονες πιέσεις από τον Αυγενάκη – Ζήτησα ακρόαση από τον Μητσοτάκη

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχθηκε από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης - Είχε στείλει επιστολή ζητώντας ακρόαση από τον πρωθυπουργό για να τον ενημερώσει

Επιστολή κόλαφος του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ προς Διοικούσα και Γ. Χατζαράκη – «Να μας ενημερώσουν άμεσα»
Ελλάδα 18.03.26

Επιστολή κόλαφος του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ προς Διοικούσα και Γ. Χατζαράκη – «Να μας ενημερώσουν άμεσα»

Σοβαρές αιχμές κατά της διορισμένης Διοικούσας Επιτροπής και του προέδρου Γ. Χατζαράκη διατυπώνει το Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ σε σχετική επιστολή - Διαβάστε την ολόκληρη

Στο εδώλιο και πάλι ο πατέρας Αντώνιος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου – Διεκόπη η δίκη
Ελλάδα 18.03.26

Στο εδώλιο και πάλι ο πατέρας Αντώνιος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου – Διεκόπη η δίκη

Στα έδρανα υποστήριξης π της κατηγορίας βρέθηκαν δικηγόροι που εκπροσωπούν δύο φιλοξενούμενους την επίδικη περίοδο στην Κιβωτό του Κόσμου οι οποίοι έχουν καταγγείλει τον πατέρα Αντώνιο

Μυτιλήνη: «Φυγάδευσαν» τον Κέλλα – Σε δίωρη «πολιορκία» από οργισμένους κτηνοτρόφους
Αφθώδης πυρετός 18.03.26

Μυτιλήνη: «Φυγάδευσαν» τον Κέλλα – Σε δίωρη «πολιορκία» από οργισμένους κτηνοτρόφους

Η ένταση κορυφώθηκε όταν κτηνοτρόφος περιέγραψε το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η οικογένειά της, για να λάβει ως απάντηση ένα σύντομο «λυπάμαι» από τον Χρήστο Κέλλα - Ο υφυπουργός αναγκάσθηκε να επιστρέψει εσπευσμένα στο εσωτερικό του κτιρίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Μυτιλήνη, το οποίο παρέμεινε πολιορκημένο για περίπου δύο ώρες

Η «εντολή» του Μέντι για Λάρισα
On Field 18.03.26

Η «εντολή» του Μέντι για Λάρισα

Ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει νοοτροπία Παγκρήτιου και στο ματς με την Λάρισα κι αυτό θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ από τους παίκτες του

Ελλάδα 18.03.26

Σημανδράκος: Ολοι οι υπουργοί ήξεραν για τα αιγοπρόβατα στην Κρήτη ζητούσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία

Ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος καταθέτοντας ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για όσα συνέβαιναν στον Οργανισμό.

Η Εθνική αναχώρησε για το Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου με ελπίδες για μετάλλια
Άλλα Αθλήματα 18.03.26

Η Εθνική αναχώρησε για το Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου με ελπίδες για μετάλλια

Χωρίς την Δήμητρα Τσουκαλά, αλλά με ελπίδες για επιτυχίες, αναχώρησε η Εθνική Ομάδα στίβου για το Τόρουν της Πολωνίας και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.

ΠΑΣΟΚ: Μετά την κατάθεση Σημανδράκου, θα συνεχίσει η κυβέρνηση να καλύπτει τον Αυγενάκη;
Επικαιρότητα 18.03.26

ΠΑΣΟΚ: Μετά την κατάθεση Σημανδράκου, θα συνεχίσει η κυβέρνηση να καλύπτει τον Αυγενάκη;

«Η κυβέρνηση, που με τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη, κάλυψε τον Λευτέρη Αυγενάκη για τις ευθύνες του στο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σιωπά για τα έργα και τις ημέρες του πρώην υπουργού της», λέει το ΠΑΣΟΚ

«Βόμβα» Κοβέσι από το Ευρωκοινοβούλιο: «Υπάρχουν κι άλλες υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ»
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

«Βόμβα» Κοβέσι από το Ευρωκοινοβούλιο: «Υπάρχουν κι άλλες υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ»

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αποκάλυψε ότι ερευνώνται και άλλες υποθέσεις γεωργικών επιδοτήσεων των οποίων την ευθύνη είχε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Γ@μημένοι απατεώνες»: Χάρι και Μέγκαν στα αζήτητα – Οι προδοσίες, η ρήξη με Netflix και Spotify
Το άλλο Megxit 18.03.26

«Γ@μημένοι απατεώνες»: Χάρι και Μέγκαν στα αζήτητα – Οι προδοσίες, η ρήξη με Netflix και Spotify

Φιάσκο η πολυσυζητημένη επέλαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στον χώρο της ψυχαγωγίας. Πως πρόδωσαν το Netflix και ποια η θέση τους στο Χόλιγουντ σήμερα;

Ματσούκας μέσα, Τσιμεντερίδης έξω: Βγαίνουν στη σέντρα για δύο μέτρα και δύο σταθμά στη διαιτησία
On Field 18.03.26

Ματσούκας μέσα, Τσιμεντερίδης έξω: Βγαίνουν στη σέντρα για δύο μέτρα και δύο σταθμά στη διαιτησία

Η ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι) τιμώρησε τον Τσιμεντερίδη (Κοζάνης) αλλά όχι τον Ματσούκα (Εύβοιας) αν και ο δεύτερος έκανε σοβαρότερο λάθος. Η απόδειξη ότι ξεχωρίζουν τους ρέφερι ανάλογα με τα λάθη

ΣΥΡΙΖΑ: Το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων είναι γαλάζιο και με υπογραφή «Κυριάκος Μητσοτάκης»
Υποκλοπές 18.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων είναι γαλάζιο και με υπογραφή «Κυριάκος Μητσοτάκης»

Για μεθοδευμένη απόπειρα να κατηγορηθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και να «κουκουλωθούν» οι απευθείας αναθέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και οι παράτυπες πληρωμές εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία Krikel, από το 2019 και μετά, κάνει λόγο η Κουμουνδούρου, μετά τις δηλώσεις Γεωργάδη στη Βουλή

Μυστηριώδες μοντέλο ΑΙ ενθουσιάζει το Διαδίκτυο – Οι υποψίες στρέφονται στην DeepSeek
Hunter Alpha 18.03.26

Μυστηριώδες μοντέλο ΑΙ ενθουσιάζει το Διαδίκτυο – Οι υποψίες στρέφονται στην DeepSeek

Το δωρεάν μοντέλο, με την ονομασία Hunter Alpha, εμφανίστηκε σε πλατφόρμα προγραμματιστών και προσφέρει υψηλές επιδόσεις. Ίσως πρόκειται για μυστικές δοκιμές του νέου συστήματος της DeepSeek.

Ιράν: Εκτοξεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Ιράν: Εκτοξεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι στόχος ήταν το South Pars, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, και τα γειτονικά διυλιστήρια

LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος
Europa League 18.03.26

LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος

LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Φερεντσβάρος για τη φάση των «16» του Euriopa League.

Το σχήμα επιβράβευσης Nova, σε συνεργασία με το PADU, διευρύνεται με νέες συνεργασίες στον χώρο της εστίασης
Τα Νέα της Αγοράς 18.03.26

Το σχήμα επιβράβευσης Nova, σε συνεργασία με το PADU, διευρύνεται με νέες συνεργασίες στον χώρο της εστίασης

Οι προσφορές εμπλουτίζονται συνεχώς μέσα από νέες συνεργασίες ενώ μπορεί κάποιος να της αποκτήσει εύκολα μέσα από το PADU app, προσφέροντας αμέτρητες επιλογές και μεγαλύτερη εξοικονόμηση στην καθημερινότητα

Γάσπαρης: «Μετάνιωσα για όσα είπα για τον Μάκη Δενδρινό, πρόσφερε πολλά σε Πανιώνιο κι ελληνικό μπάσκετ» (vid)
Μπάσκετ 18.03.26

Γάσπαρης: «Μετάνιωσα για όσα είπα για τον Μάκη Δενδρινό, πρόσφερε πολλά σε Πανιώνιο κι ελληνικό μπάσκετ» (vid)

Ο άλλοτε γκαρντ του Πανιωνίου, του Άρη Γιώργος Γάσπαρης μίλησε σε διαδικτυακή εκπομπή και αναφέρθηκε σε πολλά γεγονότα και ιστορίες που ξεχώρισαν.

Κοινή δράση απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αυτοδιοίκηση 18.03.26

Κοινή δράση απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Διευρυμένο Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Βουλή: Άγρια επίθεση Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη για τα ταξί – «Εφαρμόζει χουντικές απόψεις στον κλάδο μου»
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Άγρια επίθεση Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη για τα ταξί - «Εφαρμόζει χουντικές απόψεις στον κλάδο μου»

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος του ΣΑΤΑ, κατά τη διάρκεια της ακρόασης φορέων στη Βουλή και εν μέσω κινητοποιήσεων των οδηγών ταξί, επιτέθηκε με σφοδρότητα στον υπουργό Μεταφορών, κατηγορώντας τον ακόμη και για απειλές κατά της ζωής του

UNI-PHARMA και InterMed πιστοποιήθηκαν ως Top Employers για τέταρτη συνεχή χρονιά
Τα Νέα της Αγοράς 18.03.26

UNI-PHARMA και InterMed πιστοποιήθηκαν ως Top Employers για τέταρτη συνεχή χρονιά

Με κοινό όραμα και συλλογική προσπάθεια, το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου συμβάλλει καθημερινά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και στη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες, δημιουργώντας ουσιαστικό και διαχρονικό κοινωνικό αποτύπωμα

Μπιενάλε: Η EE δεν θέλει τη Ρωσία και οι καλλιτέχνες το Ισραήλ
Το παρασκήνιο 18.03.26

Μπιενάλε: Η EE δεν θέλει τη Ρωσία και οι καλλιτέχνες το Ισραήλ

Η ΕΕ απειλεί να κόψει τη χρηματοδότηση της Μπιενάλε της Βενετίας αν συμμετάσχει η Ρωσία, ενόσω εκατοντάδες καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στον πολιτισμό ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ.

Τραμπ: Με νέα επίθεση σε συμμάχους, απειλεί με αμερικανική αποδέσμευση από τα Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 18.03.26

Με νέα επίθεση σε συμμάχους, ο Τραμπ απειλεί με αμερικανική αποδέσμευση από τα Στενά του Ορμούζ

«Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν 'τελειώναμε' με ό,τι έχει απομείνει από το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος και αφήναμε τις χώρες που το χρησιμοποιούν - όχι εμείς - να είναι υπεύθυνες για τα λεγόμενα 'Στενά'», λέει ο Τραμπ

Λασποβροχές και βοριάδες στην Αττική – Ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα
Ελλάδα 18.03.26

Λασποβροχές και βοριάδες στην Αττική – Ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου, η Αττική και άλλες περιοχές της Ελλάδας έζησαν έντονα καιρικά φαινόμενα, με λασποβροχή από αφρικανική σκόνη, βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

