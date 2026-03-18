Μετ’ επιτάσεως επανέρχεται το θέμα των ρυθμίσεων των οφειλών προς τον e – ΕΦΚΑ, με την υιοθέτηση πολλών δόσεων – που ενδεχομένως να φθάνουν και τις 120 – εξαιτίας της εκρηκτικής ανόδου των οφειλών που πλήττουν κυρίως επαγγελματίες και αγρότες, το 87,31% των οποίων οφείλει μέχρι 30.000 ευρώ.

Την εικόνα της οικονομικής δυσπραγίας παρουσιάζουν οι μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες, αγρότες), ενώ πληθαίνουν οι φωνές των επαγγελματικών οργανώσεων που ζητούν την επανενεργοποίηση ρυθμίσεων με μεγάλο αριθμό δόσεων.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στον e-ΕΦΚΑ

Στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025 οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν στα 50,68 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,84 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας ότι το πρόβλημα όχι μόνο δεν περιορίζεται, αλλά βαθαίνει.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται τόσο με τη διαρκή επιβάρυνση των μη μισθωτών από τις αυξήσεις εισφορών όσο και με τον μηχανισμό προσαυξήσεων που λειτουργεί σωρευτικά εδώ και χρόνια.

Η κυβέρνηση φαίνεται να υιοθετεί την συγκεκριμένη, ωστόσο έχει καθυστερήσει – πάνω από ένα έτος – τον διεθνή διαγωνισμό για την πρόσληψη ιδιωτικής εταιρείας ή και κοινοπραξίας ιδιωτών συμβούλων με στόχο την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών.

Σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο οι ιδιώτες, οι οποίοι αναμένονται έως το καλοκαίρι, θα μπορούν να εισηγούνται στον ΕΦΚΑ και ρυθμίσεις χρεών σε ατομικό επίπεδο ή ακόμα και σε ομάδες οφειλετών με κοινά χαρακτηριστικά, όπως είναι το ύψος της οφειλής, ο χρόνος κατά τον οποίο δημιουργήθηκε και τυχόν ένταξη του οφειλέτη σε παλαιότερες ρυθμίσεις.

Επίσης θα εισηγούνται εξατομικευμένες ρυθμίσεις, με κριτήρια τη συναλλακτική συμπεριφορά του οφειλέτη, τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησής του, την προοπτική βιωσιμότητας μετά την ελάφρυνση των χρεών κ.λπ.

Με τα κριτήρια αυτά μπορεί να παρέχονται από 48 έως και 120 ή και περισσότερες δόσεις, αλλά με κανόνες που, αν δεν τηρηθούν, οι οφειλέτες θα κινδυνεύουν να βρεθούν στην ίδια, ή και σε χειρότερη θέση από αυτή που ήταν πριν από την παρεχόμενη ρύθμιση.

Ταυτόχρονα θα υπάρχει η δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού για τους μεγαλοοφειλέτες, με την παροχή πολλών δόσεων. Αυτή θα είναι η προτιμότερη λύση για όσους έχουν οφειλές τις οποίες υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα είχαν τη δυνατότητα εξόφλησης.

Οι ιδιώτες δεν θα έχουν καμία εμπλοκή στην είσπραξη των οφειλών, αρμοδιότητα που παραμένει αποκλειστικά στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), αλλά θα υποστηρίζουν τον ΕΦΚΑ με μεθόδους, προτάσεις και εξατομικευμένα σχήματα ρύθμισης, ιδιαιτέρως για μικροοφειλέτες.

Το χρέος

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΚΕΑΟ, το χρέος προς τον e-ΕΦΚΑ παρουσίασε αύξηση κατά 1,84 δισ. ευρώ σε ένα έτος δημιουργώντας εύλογες αμφιβολίες κατά πόσο θα εισπραχθεί ποτέ το σύνολο της οφειλής. Το χρέος ξεπέρασε τα 50 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 50,68 δισ. ευρώ στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025 αυξημένο κατά 1,84 δισ. ευρώ σε σχέση με το τον αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή οι οφειλές περιλαμβάνουν τις κύριες οφειλές ύψους 29,84 δισ. ευρώ και τα πρόσθετα τέλη ύψους 20,84 δισ. ευρώ. Η ετήσια αύξηση οφείλεται κυρίως στα πρόσθετα τέλη που σε σχέση με το 2024, έχουν διογκωθεί κατά 1,58 δισ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 258,7 εκατ. ευρώ προκύπτουν από αντίστοιχη αύξηση των κύριων οφειλών.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι παλαιότερη έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) εκτιμά ότι το 20% των οφειλών προς τον e – ΕΦΚΑ είναι αδύνατον να εισπραχθεί καθώς χαρακτηρίζονται ως χαμηλής ή ακόμη και μηδενικής εισπραξιμότητας. Το ποσό αυτό υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ.

Πηγή: OT