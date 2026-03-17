Lizzo: Ενθουσιασμένη με το πρώτο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο που υπογράφει η ίδια
Το βιβλίο της Lizzo θα κυκλοφορήσει μαζί με ένα πρωτότυπο τραγούδι που έγραψε η καλλιτέχνις.
Η Lizzo κάνει μια νέα επαγγελματική κίνηση με το πρώτο της παιδικό βιβλίο.
Η τραγουδίστρια, βραβευμένη με Grammy, ανακοίνωσε ότι έγραψε ένα εικονογραφημένο βιβλίο με θέμα το φλάουτο, το οποίο θα κυκλοφορήσει αργότερα φέτος.
Lizzo: «Το νέο μου εικονογραφημένο βιβλίο Flootin’ έρχεται στις 8/9»
«Έκπληξη!!! Είναι μια Συγγραφέας!!!» έγραψε στον λογαριασμό της στο στο Instagram η Lizzo, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Μελίσα Βίβιαν Τζέφερσον.
«Όλοι με ρωτούν πώς άρχισα να παίζω φλάουτο… λοιπόν, δεν επέλεξα εγώ το φλάουτο, το φλάουτο επέλεξε εμένα! «Lil Lizzo meets Sasha B Flootin».
Το νέο μου εικονογραφημένο βιβλίο Flootin’ έρχεται στις 8/9!!! Ας ξεκινήσουν οι περιπέτειες» συμπλήρωσε.
Τι θα δούμε στο βιβλίο
Η εικονογραφημένη από τον Μαρκ Πετ ιστορία επικεντρώνεται σε «ένα ζωηρό κοριτσάκι που θέλει απλώς να ανήκει κάπου» και ένα «έξυπνο και φλάουτο από ορείχαλκο που δεν μπορεί να βρει τη μελωδία του», σύμφωνα με σύντομη περιγραφή του βιβλίου.
Ο εκδοτικός οίκος Simon & Schuster Books for Young Readers θα εκδώσει το βιβλίο τον Σεπτέμβριο, το οποίο θα κυκλοφορήσει μαζί με ένα πρωτότυπο τραγούδι που έγραψε η Lizzo για το βιβλίο.
«Όταν ήμουν μικρή, δυσκολευόμουν να ενταχθώ, αλλά το να παίζω μουσική με φλάουτο με βοήθησε να βρω τη φωνή μου.
Θέλω αυτό το βιβλίο να διδάξει σε κάθε νέο άνθρωπο εκεί έξω ότι το πάθος σου μπορεί να σου δώσει σκοπό, την αίσθηση ότι ανήκεις κάπου και να σε οδηγήσει σε ένα ταξίδι για να εκπληρώσεις τα πιο τρελά σου όνειρα» δήλωσε η Lizzo.
«Αυτό το βιβλίο σημαίνει τόσα πολλά για μένα και ανυπομονώ να μπουν όλοι στον κόσμο της Lil Lizzo και της Sasha B. Flootin’» πρόσθεσε.
