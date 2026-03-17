magazin
Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
17.03.2026 | 15:30
Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Έκαναν πορεία προς τη Βουλή
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Culture Live 17 Μαρτίου 2026, 19:40

Lizzo: Ενθουσιασμένη με το πρώτο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο που υπογράφει η ίδια

Το βιβλίο της Lizzo θα κυκλοφορήσει μαζί με ένα πρωτότυπο τραγούδι που έγραψε η καλλιτέχνις.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Δίνουμε καλές συμβουλές στους άλλους… αλλά γιατί δεν τις ακολουθούμε εμείς οι ίδιοι;

Spotlight

Η Lizzo κάνει μια νέα επαγγελματική κίνηση με το πρώτο της παιδικό βιβλίο.

Η τραγουδίστρια, βραβευμένη με Grammy, ανακοίνωσε ότι έγραψε ένα εικονογραφημένο βιβλίο με θέμα το φλάουτο, το οποίο θα κυκλοφορήσει αργότερα φέτος.

Lizzo: «Το νέο μου εικονογραφημένο βιβλίο Flootin’ έρχεται στις 8/9»

«Έκπληξη!!! Είναι μια Συγγραφέας!!!» έγραψε στον λογαριασμό της στο στο Instagram η Lizzo, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Μελίσα Βίβιαν Τζέφερσον.

«Όλοι με ρωτούν πώς άρχισα να παίζω φλάουτο… λοιπόν, δεν επέλεξα εγώ το φλάουτο, το φλάουτο επέλεξε εμένα! «Lil Lizzo meets Sasha B Flootin».

Το νέο μου εικονογραφημένο βιβλίο Flootin’ έρχεται στις 8/9!!! Ας ξεκινήσουν οι περιπέτειες» συμπλήρωσε.

Τι θα δούμε στο βιβλίο

Η εικονογραφημένη από τον Μαρκ Πετ ιστορία επικεντρώνεται σε «ένα ζωηρό κοριτσάκι που θέλει απλώς να ανήκει κάπου» και ένα «έξυπνο και φλάουτο από ορείχαλκο που δεν μπορεί να βρει τη μελωδία του», σύμφωνα με σύντομη περιγραφή του βιβλίου.

Ο εκδοτικός οίκος Simon & Schuster Books for Young Readers θα εκδώσει το βιβλίο τον Σεπτέμβριο, το οποίο θα κυκλοφορήσει μαζί με ένα πρωτότυπο τραγούδι που έγραψε η Lizzo για το βιβλίο.

«Όταν ήμουν μικρή, δυσκολευόμουν να ενταχθώ, αλλά το να παίζω μουσική με φλάουτο με βοήθησε να βρω τη φωνή μου.

Θέλω αυτό το βιβλίο να διδάξει σε κάθε νέο άνθρωπο εκεί έξω ότι το πάθος σου μπορεί να σου δώσει σκοπό, την αίσθηση ότι ανήκεις κάπου και να σε οδηγήσει σε ένα ταξίδι για να εκπληρώσεις τα πιο τρελά σου όνειρα» δήλωσε η Lizzo.

«Αυτό το βιβλίο σημαίνει τόσα πολλά για μένα και ανυπομονώ να μπουν όλοι στον κόσμο της Lil Lizzo και της Sasha B. Flootin’» πρόσθεσε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δίνουμε καλές συμβουλές στους άλλους… αλλά γιατί δεν τις ακολουθούμε εμείς οι ίδιοι;

Δίνουμε καλές συμβουλές στους άλλους… αλλά γιατί δεν τις ακολουθούμε εμείς οι ίδιοι;

Κόσμος
Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει στο εγγύς μέλλον

inWellness
inTown
Stream magazin
«Γιατί αυτή και όχι εγώ;» Η Τζέιν Φόντα αμφισβητεί τη Στρέιζαντ στα Όσκαρ, διεκδικεί τον Ρέντφορντ
«Θέλω να μάθω το λόγο» 17.03.26

Απρόσμενη κόντρα ξέσπασε στον απόηχο της 98ης τελετής των βραβείων Όσκαρ, με την Τζέιν Φόντα να εκφράζει δημόσια τη δυσαρέσκειά της για την επιλογή της Μπάρμπρα Στρέιζαντ να ηγηθεί του αφιερώματος στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Λουκάς Καρνής
Έρχεται! 17.03.26

Λίγες ώρες μετά το δύσκολο βράδυ που είχε στην τελετή των 98ων βραβείων Όσκαρ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ έδωσε στην δημοσιότητα μια πρώτη εικόνα από το έπος του Ντενί Βιλνέβ Dune: Part Three.

Φροίξος Φυντανίδης
In Memoriam 16.03.26

Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ τίμησε όσους έφυγαν από τη ζωή, όχι όμως και την αμφιλεγόμενη ντίβα της Γαλλίας Μπριζίτ Μπαρντό που αγνοήθηκε στο In Memoriam -δεν ήταν η μόνη

Λουκάς Καρνής
Ήταν δίκαιο και... 16.03.26

«Μας κάνετε να δουλεύουμε σκληρά για να κερδίσουμε ένα τέτοιο βραβείο», είπε ο Πολ Τόμας Άντερσον κατά τη διάρκεια της απονομής του Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Α΄ Γυναικείος Ρόλος 16.03.26

Η Ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ κατέκτησε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου στα 98α Βραβεία της Ακαδημίας για την ερμηνεία της στο «Hamnet», σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και προσωπικές αναφορές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Όλοι χαρούμενοι 16.03.26

Όσοι πίστευαν ότι τα φετινά βραβεία Όσκαρ θα προκαλούσαν πολλές άβολες και αμήχανες στιγμές, έπεσαν έξω. Οι διοργανωτές ακολούθησαν τον πιο σίγουρο δρόμο που μπορούσαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Η πρώτη γυναίκα 16.03.26

Η Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου κέρδισε το Όσκαρ Φωτογραφίας για το Sinners, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα και η πρώτη μη λευκή κινηματογραφίστρια που το κατακτά

Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπάσκετ 17.03.26

H Εθνική Γυναικών νίκησε τη Δανία και προκρίθηκε στη Β’ φάση των προκριματικών του Eurobasket (99-77)

Η Εθνική Γυναικών επικράτησε 99-77 της Δανίας στο «Ιβανώφειο» έκανε το 2/2 στην Θεσσαλονίκη και πήρε την πρόκριση για την Β’ Προκριματική Φάση του Ευρωμπάσκετ 2027.

Σύνταξη
Κόσμος 17.03.26

«Σφίγγουμε τα χέρια με πέντε δάχτυλα σε κάθε χέρι», λέει ο Νετανιάχου, αναφερόμενος σε ψευδείς ισχυρισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα πρόσφατα βίντεο δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη επειδή έδειχναν τον πρωθυπουργό με πάρα πολλά δάχτυλα.

Σύνταξη
Πολιτική 17.03.26

Στο «Κράτος Δικαίου» που πιστεύει ο Αδωνις Γεωργιάδης οι υποκλοπές είναι αναπόφευκτη κανονικότητα! Επιμένει να μιλά για «αδιάφορο θέμα», παρά τη δικαστική απόφαση και την ομολογία Ντίλιαν, ο υπουργός που αν και έγινε στόχος 11 φορές από το Predator δεν πήγε στη δικαιοσύνη τους.... ιδιώτες και δεν θέλησε να μάθει ποιοι και γιατί πήγαν να τον παγιδεύσουν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ποδόσφαιρο 17.03.26

Ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το κυριακάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ 17.03.26

Μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της Βουλής από πλευράς ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ήταν ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, που, ωστόσο, εξέπεσε λόγω της διαγραφής του από την κοινοβουλευτική ομάδα

Σύνταξη
Ελλάδα 17.03.26

Στο εδώλιο η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής email αποδήμων Ελλήνων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ελλάδα 17.03.26

Το λεωφορείο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο του ΚΤΕΛ στη Ζάκυνθο με 7 μαθητές και 4 συνοδούς χωρίς να τραυματιστούν - Απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια της πυροσβεστικής από σπάζοντας το παράθυρο του οδηγού

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 17.03.26

Ο Νταβίντ Σίλβα μίλησε σε ισπανική εφημερίδα για τον επαναληπτικό αγώνα της Μπέτις με τον Παναθηναϊκό και εξέφρασε την πίστη του ότι ο Μανουέλ Πελεγκρίνι κάνει καλή δουλειά στους Ανδαλουσιάνους.

Αλέξανδρος Κωτάκης
AI 17.03.26

Η OpenAI σχεδιάζει να επιτρέψει ερωτικές συνομιλίες στο ChatGPT, παρά τις έντονες αντιδράσεις συμβούλων της που προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους, από συναισθηματική εξάρτηση έως έκθεση ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς 17.03.26

Συμμετέχοντας στην κοινωνική πρωτοβουλία της Technogym «Let’s Move & Donate Food», η καθημερινή σου άσκηση συμβάλλει σε έναν παγκόσμιο σκοπό - την προσφορά σχολικών γευμάτων σε παιδιά που το έχουν ανάγκη

Σύνταξη
Κόσμος 17.03.26

Σε βίντεο φαίνεται πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται από την ταράτσα του κτιρίου, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο, κοντά στη διασταύρωση East 43rd Street και Madison Avenue, λίγο πριν τις 10 το πρωί.

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν 17.03.26

Ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία «δεν επέλεξε αυτό τον πόλεμο» και πως η στάση της είναι καθαρά αμυντική, αποσκοπώντας στην προστασία των πολιτών της και στην υποστήριξη των συμμάχων της

Σύνταξη
Σιδηρόδρομος 17.03.26

«Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργάζεται στενά με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ολική αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας», επισημαίνεται στη σχετική ενημέρωση

Σύνταξη
Ελλάδα 17.03.26

Οι εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος στην Άρτα αποκαλύπτουν το μέγεθος της φονικής κατολίσθησης, με την απότομη πλαγιά να έχει υποχωρήσει πλήρως, καταπλακώνοντας τον άτυχο άνδρα την ώρα που έβγαζε το μεροκάματό του.

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο