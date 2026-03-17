28ο ΦΝΘ: Οι νικητές των βραβείων – ποια ταίνια μπαίνει στη λίστα των Όσκαρ

Η τελετή λήξης του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Μαρτίου, στην κατάμεστη αίθουσα του Ολύμπιον.

Σε μια συγκινητική βραδιά, που σφράγισε 11 ημέρες γεμάτες κινηματογραφικές ανακαλύψεις, δημιουργικές συναντήσεις και διάλογο γύρω από την πραγματικότητα που καταγράφει το σύγχρονο ντοκιμαντέρ.

«Ο Κ. Κανένας εναντίον του Πούτιν»: Η προβολή πριν το Όσκαρ

Η αυλαία της φετινής διοργάνωσης έπεσε με την προβολή της ταινίας «Ο Κ. Κανένας εναντίον του Πούτιν», σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Μπορενστάιν.

Μια ταινία, που λίγο μετά την προβολή της στη Θεσσαλονίκη, κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στην 98η τελετή απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Ο Ντέιβιντ Μπορενστάι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του είπε:

«Ξεκινήσαμε αυτό το πρότζεκτ πριν από περισσότερα από 3 χρόνια, ακριβώς όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα με ολοένα πιο βίαιο τρόπο.

Όταν όμως ξεκινήσαμε, δεν είχαμε ιδέα αν θα καταφέρναμε ποτέ να την ολοκληρώσουμε. Υπήρξαν αμέτρητες στιγμές κατά τη δημιουργία της όπου ήμασταν βέβαιοι ότι το εγχείρημα θα κατέρρεε.

Ακόμη και στο τέλος, όταν ολοκληρώσαμε το τελικό μοντάζ της ταινίας, οι περισσότεροι από εμάς πιστεύαμε πως δεν υπήρχε τρόπος να κυκλοφορήσει, γιατί φαινόταν αδύνατο να βγάλουμε τον Πάσα, τον βασικό μας χαρακτήρα και συν-σκηνοθέτη, έξω από τη Ρωσία.

Γι’ αυτό και το να φτάσουμε σήμερα σε αυτό το σημείο, να γνωρίζουμε ότι βρίσκεστε όλοι εκεί σε μια αίθουσα και παρακολουθείτε την ταινία, είναι κάτι πραγματικά συγκινητικό για εμάς.»

Τα βραβεία του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Λίγες ώρες νωρίτερα, το μεσημέρι της Κυριακής 15 Μαρτίου 2026 απονεμήθηκαν τα βραβεία.

Τρεις ταινίες βραβεύτηκαν με τους Χρυσούς Αλέξανδρους των διαγωνιστικών τμημάτων.

Η «Λύτρωση» του Μίχαου Μάρτσακ στο δρόμο για τα Όσκαρ

Τον Χρυσό Αλέξανδρο του Διεθνούς Διαγωνιστικού απέσπασε το ντοκιμαντέρ «Λύτρωση» του Μίχαου Μάρτσακ, το οποίο μπαίνει αυτόματα στη λίστα προεπιλογής για το επόμενο Βραβείο Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Τον Χρυσό Αλέξανδρο του διαγωνιστικού τμήματος Newcomers κέρδισε το ντοκιμαντέρ «Δεν κοστίζει τίποτα» της Μαίρης Μπουλή, ενώ τον Χρυσό Αλέξανδρο του διαγωνιστικού τμήματος Film Forward απέσπασε η ταινία «Dear Future» της Χριστιάνας Χειραναγνωστάκη.

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού

Ο Χρυσός Αλέξανδρος συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 12.000€, ενώ ο Αργυρός Αλέξανδρος συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000€.

Ο Χρυσός Αλέξανδρος του Διεθνούς Διαγωνιστικού απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

«Λύτρωση» του Μίχαου Μάρτσακ

Ο Αργυρός Αλέξανδρος του Διεθνούς Διαγωνιστικού απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

«Πουλιά του πολέμου» των Τζανάι Μπούλος και Αμπντ Αλκάντερ Χάμπακ

Ειδικές Μνείες απονεμήθηκαν στα ντοκιμαντέρ

«Η ομορφιά των σφαλμάτων» του Γιούκα Κάρκαϊνεν

«Γύρω από τον παράδεισο» της Γιούλια Λόξινα

Βραβεία Διαγωνιστικού Newcomers

Δεκατέσσερις ταινίες άνω των 50 λεπτών, τις οποίες υπογράφουν νέοι δημιουργοί, διαγωνίστηκαν για τον Χρυσό Αλέξανδρο «Δημήτρης Εϊπίδης» και τον Αργυρό Αλέξανδρο.

Το βραβείο Χρυσός Αλέξανδρος «Δημήτρης Εϊπίδης» συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000€, ενώ ο Αργυρός Αλέξανδρος συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000€.

Ο Χρυσός Αλέξανδρος «Δημήτρης Εϊπίδης» του διαγωνιστικού Newcomers απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

«Δεν κοστίζει τίποτα» της Μαίρης Μπουλή.

Ο Αργυρός Αλέξανδρος του διαγωνιστικού Newcomers απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

«Ψηφιακοί σύντροφοι» της Τζούγουα Λιανγκ

Βραβεία Διαγωνιστικού Film Forward

To διαγωνιστικό πρόγραμμα Film Forward περιλαμβάνει δέκα ταινίες άνω των 45 λεπτών, οι οποίες πειραματίζονται με τη φόρμα και τη μέθοδο της ταινίας τεκμηρίωσης.

Οι ταινίες διαγωνίζονται για τον Χρυσό Αλέξανδρο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 6.000€, και τον Αργυρό Αλέξανδρο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000€.

Ο Χρυσός Αλέξανδρος του διαγωνιστικού τμήματος Film Forward απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

«Dear Future« της Χριστιάνας Χειραναγνωστάκη.

Ο Αργυρός Αλέξανδρος του διαγωνιστικού τμήματος Film Forward απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

«Στάθμη» των Κάρλος Μόρα Φουέντες και Άννα Μπέρκχοφ

Βραβείο Διαγωνιστικού Immersive: All around cinema

Ο Χρυσός Αλέξανδρος του τμήματος Immersive συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 2.000 ευρώ και απονεμήθηκε στο «Ένα άλλο μέρος» του Ντομένικο Σίνγκα Πεντρόλι.

Βραβεία Διαγωνιστικού Podcast

Οι ταινίες του Διαγωνιστικού Τμήματος Podcast διεκδίκησαν το Βραβείο Podcast, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000€.

Ο τελευταίος μηχανικός προβολής του Νίκου Θεοδοσίου.

Ειδική μνεία απονεμήθηκε στο πόντκαστ:

«Απαλά όμορφή μου γοργόνα» των Γεωργίας Καρύδη και Miss BwO.

Άλλα βραβεία

Το βραβείο-υποτροφία ENS Louis Lumière-Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος για Ανερχόμενο Δημιουργό Ακουστικού Ντοκιμαντέρ κέρδισε η:

Παναγιώτα Βαγιού για το πόντκαστ Δεκεμβριανά (Δελτία)

Το Βραβείο Mermaid απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Μπάρμπαρα για πάντα» της Μπράιντι Ο’Κόνορ.

Εύφημη Μνεία απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Τραγούδι δίχως σπίτι» του Ράτι Τσιτελάντζε.

Tο Βραβείο Προσβασιμότητας Alpha Bank κέρδισε το ντοκιμαντέρ:

«Κάτω από την επιφάνεια» του Βασίλη Μπαραχάνου

Το βραβείο της ΕΡΤ απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «EXILE(S), ιστορίες ενός νησιού» του Γιώργου Ηλιόπουλου.

To βραβείο του Συμβουλίου της Ευρώπης «Human Rights in Motion» απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

«Πουλιά του πολέμου» των Τζανάι Μπούλος και Αμπντ Αλκάντερ Χάμπακ.

Το βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» της Βουλής των Ελλήνων απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «La Pietà» των Ράφα Μολές και Πέπε Αντρέου.

Το βραβείο του ΕΚΚΟΜΕΔ απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Ιστορίες ενός ψέματος» της Όλιας Βερροιοπούλου.

Το βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Αμερικανός γιατρός» της Πο Σι Τενγκ.

Το Βραβείο του Δήμου Θεσσαλονίκης «Ιστορίες Πόλης» απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Bugboy» του Λουκά Παλαιοκρασσά.

Το βραβείο FIPRESCI σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Πουλιά του πολέμου των Τζανάι Μπούλος και Αμπντ Αλκάντερ Χάμπακ.

Το βραβείο FIPRESCI σε ελληνικό ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους που συμμετέχει σε κάποιο από τα τρία διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ απονεμήθηκε στην ταινία

EXILE(S), ιστορίες ενός νησιού του Γιώργου Ηλιόπουλου.

Το βραβείο της ΠΕΚΚ απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ Bugboy του Λουκά Παλαιοκρασσά.

Το βραβείο WIFT GR απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ Πουλιά του πολέμου των Τζανάι Μπούλος και Αμπντ Αλκάντερ Χάμπακ.

Το βραβείο WWF απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ Χρόνος και νερό της Σάρα Ντόζα.

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας της Επιτροπής Νεότητας απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ Where Shadows Rest της Μαριάννας Οικονόμου

Για διεθνή ταινία άνω των 50΄ το Βραβείο Κοινού Fischer «Peter Wintonick» απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Βραβεία Κοινού Fisher

Αμερικανός γιατρός της Πο Σι Τενγκ

Για ταινία διάρκειας κάτω των 50΄ το Βραβείο Κοινού Fischer απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Πλατεία Αοράτων του Θεόδωρου Σελέκου

Για ελληνική ταινία άνω των 50΄ το Βραβείο Κοινού Fischer απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Κάτω από την επιφάνεια του Βασίλη Μπαραχάνου

Για ταινία που συμμετέχει σε διαγωνιστικό τμήμα το Βραβείο Κοινού Fischer απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Όντα με συνείδηση του Τόνι Τζόουνς

Για ελληνική ταινία που προβάλλεται online και πραγματοποιεί την πρεμιέρα της στο 28ο ΦΝΘ το Βραβείο Κοινού Fischer Platform+ απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ:

Μονά κλειδιά του Παναγιώτη Παπουτσή.