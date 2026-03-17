17.03.2026 | 20:42
Χωρίς ταξί και την Τετάρτη η χώρα – Αύριο οι προτάσεις της Ομοσπονδίας
Ανδρέας Μαυρομμάτης: Πέθανε ο σεφ της ελίτ και «μέγας πρεσβευτής» της ελληνικής γαστρονομίας
The Good Life 17 Μαρτίου 2026, 20:50

Ανδρέας Μαυρομμάτης: Πέθανε ο σεφ της ελίτ και «μέγας πρεσβευτής» της ελληνικής γαστρονομίας

Ο Ανδρέας Μαυρομμάτης υπήρξε ο κορυφαίος πρεσβευτής της κυπριακής και ελληνικής κουζίνας στο εξωτερικό και καθιέρωσε τις γεύσεις της πατρίδας στα μενού της ελίτ ανά τον κόσμο

Λουκάς Καρνής
Ο Ανδρέας Μαυρομμάτης, ο σπουδαίος σεφ που καθιέρωσε την ελληνική και κυπριακή κουζίνα στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική γαστρονομική αγορά της Γαλλίας, πέθανε το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 69 ετών.

Η απώλεια αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στον κόσμο της διεθνούς γαστρονομίας και στην κυπριακή ομογένεια. Ο άνθρωπος που ξεκίνησε από ένα ορεινό χωριό της Κύπρου για να κατακτήσει την Πόλη του Φωτός, κατάφερε να μετατρέψει τις παραδοσιακές συνταγές του τόπου του σε υψηλή τέχνη, κερδίζοντας τον σεβασμό της γαλλικής και διεθνούς γαστρονομικής κοινότητας κερδίζοντας στην πορεία και το πολυπόθητο αστέρι Michelin.

Γεννημένος σε ένα μικρό χωριό, στην περιοχή Πιτσιλιάς της Κύπρου και λάτρης του γαλλικού πολιτισμού, ο Ανδρέας Μαυρομμάτης πήγε στο Παρίσι το 1977 για να σπουδάσει ψυχολογία.

Δουλεύοντας, όμως, σε ένα εστιατόριο για βιοποριστικούς λόγους ανακάλυψε την αγάπη του για τη μαγειρική τέχνη και την επιχειρηματικότητα, που σχετίζεται με αυτή. Ο Μαυρομμάτης άλλαξε καριέρα και σε ένα μοιραίο παιχνίδι νίκης σπούδασε γαστρονομία στην περίφημη σχολή Le Νotre.

Το 1981, άνοιξε μαζί με τα αδέλφια και συνοδοιπόρους του, Ευαγόρα και Διονύσημ ένα μπακάλικο στο 5ο διαμέρισμα, φέρνοντας γεύσεις από την Κύπρο και την Ελλάδα στους Παριζιάνους. Το παντοπωλείο τους είχε λιχουδιές που οι Γάλλοι δεν γνώριζαν και τρεις συνιδιοκτήτες με αισθητική, κριτήριο και ρίζες.

Ακολούθησαν το πρώτο τους εστιατόριο, το Les Delices d’ Aphrodite (Οι λιχουδιές της Αφροδίτης), το Les Mavrommátis, τα δύο Bistrot Mavrommátis και οκτώ ακόμη delicatessen.

«Αποφύγαμε οτιδήποτε ήταν φολκλόρ. Δεν σπάσαμε ποτέ πιάτα, δε βάλαμε ποτέ άνθρωπο στην πόρτα να λέει στον κόσμο να πει μέσα, δε διακοσμήσαμε με την Ακρόπολη ή την Αφροδίτη. Θέλαμε να αναδείξουμε ότι ελληνική κουζίνα δεν είναι μόνο ο μουσακάς»

Παράγοντας για την ανάδειξη της ελληνικής κουζίνας στο εξωτερικό ο Μαυρομμάττης πάντρεψε με τόλμη και όραμα την παραδοσιακή κυπριακή και ελληνική κουζίνα  με τις γαλλικές τεχνικές.

Το πείραμα του ήταν εξαιρετικά σαγηνευτικό για τον ουρανίσκο με τα πιάτα του να έχουν αποθεωθεί από την πολιτική, πολιτιστική και αθλητική ελίτ σε Γαλλία και Ελλάδα.

Ανάμεσά τους ο Φρανσουά Ολάντ, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Νικολά Σαρκοζί, ο Ζαν-Πολ Γκοτιέ, ο Γκάρι Κασπάροφ, η Κατρίν Ντενέβ, η Κάρλα Μπρούνι, η Μόνικα Μπελούτσι, ο Κώστας Γαβράς, ο Νίκος Αλιάγας, ο Γιώργος Χωραφάς, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Εμμανουήλ Καραλής, ο Μίλτος Τεντόγλου και αναρίθμητοι άλλοι.

«Η γαστρονομία είναι κομμάτι του πολιτισμού. Συνδέεται με την κοινωνιολογία, και η μαγειρική, η γεύση, συνδέονται με την ψυχολογία των ανθρώπων. Αν δεν αγαπάς τους ανθρώπους δεν πρέπει να κάνεις αυτή τη δουλειά»

Πρέσβης πολιτισμού και γεύσης

O σεφ δεν περιορίστηκε μόνο στις επιχειρήσεις ή την κουζίνα του. Το βιβλίο μαγειρικής του «45 συνταγές από την Ελλάδα, φτιαγμένες με αγάπη» που εκδόθηκε αρχικά στη Γαλλία για να μετεφραστεί ανά τον κόσμο, σύστησε τις γκουρμέ λιχουδιές της Ελλάδας και της Κύπρου αποθεώνοντας τις γεύσεις και τα υλικά που μας μεγάλωσαν.

Γεμάτη αυθεντικές γεύσεις και αρώματα από την Ελλάδα και την Κύπρο, η επιτυχημένη γαλλική έκδοση της Ducasse Edition, την οποία προλογίζουν οι Κώστας Γαβράς και Νίκος Αλιάγας, αφού έμαθε στους Γάλλους να μαγειρεύουν ελληνικές συνταγές στα σπίτια τους, έγινε best seller -κάτι που δεν εκπλήσσει.

Η υπογραφή του πολυβραβευμένου σεφ και ιδιοκτήτη του Les Mavrommatis στο Παρίσι, του πρώτου ελληνικού εστιατορίου εκτός Ελλάδας που έχει βραβευτεί με αστέρι Michelin, ήταν εγγύηση.

Οι συνταγές, όλες εμπνευσμένες από την παιδική ηλικία του Ανδρέα Μαυρομμάτη στο χωριό του στη Λεμεσό, την κουζίνα της μητέρας του, τα οικογενειακά τραπέζια, είναι γεμάτες ιστορίες του τόπου καταγωγής του με τη δική του δημιουργική επιμέλεια και παρέμβαση.

Ο Μαυρομμάτης θα συμβούλευε ένα νέο Έλληνα σεφ να λειτουργήσει ως Γάλλος στην κουζίνα. Να αναδείξει «καλούς γεωργούς, καλούς κτηνοτρόφους,  καλούς παραγωγούς. Να χρησιμοποιεί τα προϊόντα τους γιατί το καλό προϊόν είναι η βάση της καλής κουζίνας»

Ραβιόλια με κρόκο Κοζάνης και γέμιση τύπου σπανακόπιτας, σούπα από καστανές φακές λαχανικών με μανούρι, ψητά ορτύκια σε αμπελόφυλλα με μέλι, θυμάρι, πιλάφι από πλιγούρι και φιστίκια Αιγίνης, χαλούμι ψητό, μουσακάς, γκασπάτσο από φράουλα και ντομάτα, φινανσιέ με ελιές Βόλου, ντολμάδες με σαλάχι, σάλτσα ντομάτας και καππαρόφυλλα Κύπρου, όλα πιάτα που επιβεβαίωσαν την αγάπη του για τον κόσμο της γεύσης με εντοπιότητα.

Προλογίζοντας το 45 Recettes De Grece, Avec Amour, γράφει ο σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς:

«Είμαστε καλεσμένοι και θα συμμετάσχουμε, με τέρψη και συγκίνηση, σε μία σειρά τόπων επιλεγμένων και αντιπροσωπευτικών, κάποιων γευστικών επινείων: θα ανακαλύψουμε την ελληνική γη, στην Ελλάδα και την Κύπρο, και θα μάθουμε να μαγειρεύουμε παραδοσιακά πιάτα με τρόπο πρωτοποριακό, δημιουργικό και σε αρμονία με το πάθος που μας διακατέχει.

Ο πολυαγαπητός μου φίλος και σεφ, Ανδρέας, σας παρουσιάζει συνταγές οι οποίες προέρχονται από τον ελληνικό πλούτο, έχουν δημιουργηθεί με τον τρόπο του Μαυρομμάτη και πηγάζουν από όλες τις πηγές που τον έθρεψαν, ‘sans jamais assouvir sa faim’ (χωρίς ποτέ να σβήσουν την πείνα του), όπως τραγουδούσε και ο κοινός μας φίλος, Ζορζ Μουστακί».

Γεννημένος σε ένα μικρό χωριό, στην περιοχή Πιτσιλιάς της Κύπρου, που δεν λησμόνησε ποτέ, ο Ανδρέας Μαυρομμάτης πήγε στο Παρίσι το 1977 για να σπουδάσει ψυχολογία πριν κάνει πρωταθλητισμό στις κουζίνες του κόσμου

Οι συνταγές, όλες εμπνευσμένες από την παιδική ηλικία του Ανδρέα Μαυρομμάτη στο χωριό του στη Λεμεσό, την κουζίνα της μητέρας του, τα οικογενειακά τραπέζια, λένε ιστορίες του τόπου καταγωγής του με λυρική γαστρονομία

«Ο Ανδρέας Μαυρομμάτης, είναι ένας αλχημιστής που μεταφέρει τα συναισθήματά μας στα πιάτα του με ακρίβεια, αντλεί την έμπνευσή του από την καθαρότητα του ελαιόλαδου, από τη βελούδινη υφή ενός κόκκινου κρασιού, από τη γλυκιά πικράδα της ρίγανης, από τη γεύση ενός φύλλου από γεμιστό σέσκουλο… Ο άνθρωπος αυτός, είναι ένας ποιητής και οι συνταγές του θα σας ευχαριστήσουν με χίλιους τρόπους» είχε γράψει ο Νίκος Αλιάγας στον πρόλογο.

Ερμηνεύοντας την επιτυχία τους ο Μαυρομμάτης ξεκαθάρισε πως ήταν στρατηγικά κερδισμένη. «Αποφύγαμε οτιδήποτε ήταν φολκλόρ. Δεν σπάσαμε ποτέ πιάτα, δε βάλαμε ποτέ άνθρωπο στην πόρτα να λέει στον κόσμο να πει μέσα, δε διακοσμήσαμε με την Ακρόπολη ή την Αφροδίτη. Θέλαμε να αναδείξουμε ότι ελληνική κουζίνα δεν είναι μόνο ο μουσακάς» είχε πει.

Θρίαμβος ενός ξενιτεμένου

Πέρα από την αναγνώριση με Michelin το 2018, ο Μαυρομμάτης (που δεν πρόδωσε τις σπουδές του, είχε μεταπτυχιακό τίτλο στην Ψυχολογία) βραβεύτηκε με το Χρυσό Μετάλλιο των Μαγείρων της Γαλλίας και αναδείχτηκε σε κορυφαίο σεφ της χώρας, αλλά και σε μέγα πρεσβευτή της ελληνικής γαστρονομίας στο Παρίσι.

«Κάποιοι άνθρωποι είναι αξιοθαύμαστοι. Διαθέτουν μία εσωτερική δυαδικότητα, μία αίσθηση του ωραίου και του καλού και ειδικότερα είναι καινοτόμοι καλλιτέχνες που διατηρούν παράλληλα την παράδοση. Γνωρίζω έναν από αυτούς τους ανθρώπους και αυτός είναι ο Ανδρέας Μαυρομμάτης. Χιλιόχρονες μεσογειακές παραδόσεις από την Ελλάδα και την Κύπρο – γαλαξίες γνώσεις, σκέψεις και πράξεις – τον έκαναν να βγει από τον κομφορμισμό εξευγενίζοντάς τις» έγραψε ο Γαβράς.

«Ο Ανδρέας Μαυρομμάτης, είναι ένας αλχημιστής που μεταφέρει τα συναισθήματά μας στα πιάτα του με ακρίβεια» είχε σημειώσει ο Νίκος Αλιάγας για τον σεφ-ποιητή που βρήκε έμπνευση στη γλυκιά πικράδα της ρίγανης

«Ο ξενιτεμός του Ανδρέα Μαυρομμάτη και των αδελφών του, που είναι συνένοχοι και φύλακες άγγελοι ταυτόχρονα, από τη γενέθλια νήσο τους προς τον κόσμο της παριζιάνικης γαστρονομίας είναι ο μακρύς δρόμος: του λυρισμού των γεύσεων που συνάντησε και των γεύσεων που εφηύρε, μέσω μιας όσμωσης ανάμεσα στην τεχνογνωσία, την αγάπη για τη δημιουργία και την απαιτητική αυστηρότητα της γαλλικής γαστρονομίας».

Η προσφορά του αναγνωρίστηκε και στην Κύπρο, όπου το εστιατόριό του στο Limassol Four Seasons βραβεύτηκε με Χρυσό Σκούφο. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, σημειώνοντας ότι ο Μαυρομμάτης τίμησε το νησί διεθνώς με τη δημιουργικότητα και τον χαρακτήρα του.

«Ο ξενιτεμός του Ανδρέα Μαυρομμάτη από τη γενέθλια νήσο προς τον κόσμο της παριζιάνικης γαστρονομίας είναι ο μακρύς δρόμος του λυρισμού των γεύσεων που συνάντησε και των γεύσεων που εφηύρε» έγραψε ο Κώστας Γαβράς

YouTube thumbnail

Παρά τη διεθνή του καταξίωση, ο σεφ παρέμεινε πάντα απλός και συνδεδεμένος με τις ρίζες του. Η επωνυμία Thessalia, που χρησιμοποιούσε για τα συσκευασμένα προϊόντα του προς τιμήν της μητέρας του, είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο η οικογένεια παρέμεινε στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του.

Σήμερα η αλυσίδα Mavrommatis μετράει πέντε εστιατόρια και δέκα καταστήματα ντελικατέσεν σε Παρίσι, Νίκαια, Μασσαλία και Στρασβούργο φέρνοντας προϊόντα ή διαθέτοντας δικές της ετικέτες -χαρακτηριστική της επιτυχίας τους η ταραμοσαλάτα της επωνυμίας με πωλήσεις που υπολογίζονται στα 150 κιλά ημερησίως.

Μιλώντας στο στο ΒΗΜΑ και την δημοσιογράφο Καλλιόπη Πατέρα, ο Μαυρομμάτης είχε πει τι θα συμβούλευε έναν νέο, φέρελπι σεφ.

«Σκληρή δουλειά, υπομονή, πείσμα και φαντασία. Στους Έλληνες ειδικότερα να κάνουν αυτό που κάνουν και οι Γάλλοι. Να προωθούν τους καλούς γεωργούς, τους καλούς κτηνοτρόφους, τους καλούς παραγωγούς. Να χρησιμοποιούν τα προϊόντα τους γιατί το καλό προϊόν είναι η βάση της καλής κουζίνας.

Έπειτα, θα τον ρωτούσα αν αγαπά τους ανθρώπους, γιατί ο μοχλός, το κίνητρο είναι να βλέπεις τον άνθρωπο που έφαγε σε εσένα να φεύγει ευχαριστημένος. Στην αρχή της κουβέντας μας μου είπατε ότι αυτά που σπούδασα (Ψυχολογία και Κοινωνιολογία) δεν έχουν σχέση με τη μαγειρική. Κι όμως έχουν. Η γαστρονομία είναι κομμάτι του πολιτισμού. Συνδέεται με την κοινωνιολογία, και η μαγειρική, η γεύση, συνδέονται με την ψυχολογία των ανθρώπων. Αν δεν αγαπάς τους ανθρώπους δεν πρέπει να κάνεις αυτή τη δουλειά».

Kληροδότημα η σοφία του και ένα mindset γαστρονομικής υπέρβασης που διδάσκει ότι η παράδοση, όταν συνδυάζεται με γνώση, έμπνευση και πείσμα, φτάνει στα αστέρια.

«Η Μέγκαν έχει κάνει πλύση εγκεφάλου στον Χάρι» – Οργή για το «παραληρηματικό» δημοσίευμα των The Times
Απόσπασμα φωτιά 14.03.26

«Η Μέγκαν έχει κάνει πλύση εγκεφάλου στον Χάρι» – Οργή για το «παραληρηματικό» δημοσίευμα των The Times

Η ένταση ανάμεσα στον πρίγκιπα Χάρι, τη Μέγκαν Μαρκλ και το βρετανικό κατεστημένο χτυπά «κόκκινο», μετά την επίσημη τοποθέτηση του εκπροσώπου τους που χαρακτηρίζει το νέο βιβλίο του Ρόμπερτ Τζόμπσον ως «συνωμοσιολογικό»

Σκόνη, σελιλόιντ και ηχώ – O κινηματογράφος στην έρημο του Σινά που έστησε ένας Γάλλος για να δει το Dune
Φάτα Μοργκάνα 13.03.26

Σκόνη, σελιλόιντ και ηχώ - O κινηματογράφος στην έρημο του Σινά που έστησε ένας Γάλλος για να δει το Dune

Αυτό το εξαιρετικό υπαίθριο σινεμά στην έρημο του Σινά, στην Αίγυπτο, φωτογραφήθηκε από τον Kaupo Kikkas, έναν βραβευμένο φωτογράφο από την Εσθονία, ο οποίος εξηγεί την ιστορία όπως την άκουσε.

Από τη Γάζα στην Θεσσαλονίκη – Πώς έφτασε η οικογένεια της Hind Rajab στη χώρα
Η αρχή 13.03.26

Από τη Γάζα στην Θεσσαλονίκη – Πώς έφτασε η οικογένεια της Hind Rajab στη χώρα

Ο Alex Ritman έφερε στο φως μια άγνωστη ιστορία για το πώς οι παραγωγοί του «The Voice of Hind Rajab» βοήθησαν τα μέλη της οικογένειας τoυ μικρού κοριτσιού που σκότωσε το Ισραήλ να φτάσουν στην χώρα.

Ακτιβισμός και φλερτ – Είχε ο Τζέιμς Μπόλντουιν ερωτική σχέση με τον Μάρλον Μπράντο;
Λογοτεχνία 12.03.26

Ακτιβισμός και φλερτ - Είχε ο Τζέιμς Μπόλντουιν ερωτική σχέση με τον Μάρλον Μπράντο;

Το βιβλίο Baldwin: A Love Story του Νίκολας Μπογκς είναι ένα μελαγχολικό πορτρέτο της ζωής του Αμερικανού συγγραφέα Τζέιμς Μπόλντουιν -των ανεκπλήρωτων ερωτικών του σχέσεων, των διατλαντικών περιπλανήσεών του και των μη δημοφιλών τελευταίων έργων του.

Το Vanity Fair Όσκαρ πάρτι ξεθωριάζει – Κάποτε ήταν μια άγρια νύχτα που κανείς δε θυμόταν τίποτα την επομένη
Ω καιροί, ω ήθη! 12.03.26

Το Vanity Fair Όσκαρ πάρτι ξεθωριάζει – Κάποτε ήταν μια άγρια νύχτα που κανείς δε θυμόταν τίποτα την επομένη

Μέσα στα πάρτι των Όσκαρ του Vanity Fair, όπου η Μαντόνα ψιθύριζε στο αυτί του Μπραντ Πιτ και ο μάνατζερ της Κόρτνεϊ Λοβ έφαγε πόρτα όλα αλλάζουν –για την ακρίβεια αρχίζουν και μοιάζουν όλο και περισσότερο «μη πάρτι».

Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία
The Great Arch 12.03.26

Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία

1983. Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν αποφασίζει να προκηρύξει διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για ένα εμβληματικό έργο: τη Μεγάλη Αψίδα της Ντεφάνς (The Great Arch) που θα τοποθετηθεί στην ίδια ευθεία με τον Λούβρο και την Αψίδα του Θριάμβου.

Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος
$$$$$$$$$$$$ 11.03.26

Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος

Η ζωή μιμείται την τέχνη στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για την οικογένεια Μέρντοχ, η οπόια διαλύθηκε επειδή ακριβώς έμοιαζε στη σειρά Succession, την οποία και ενέπνευσε όπως είναι γνωστό.

Ένα αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι
Κοσμοπολίτης από τον Άρη 11.03.26

Ένα αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι

«Θέλω να φύγω με αξιοπρέπεια. Δε θέλω να γίνω σούργελο» είχε πει ο Γιώργος Μαρίνος πριν εξαφανιστεί από τη σκηνή αφού πρώτα τη γέμισε με το μεγαλείο της προσωπικότητάς του. Και το τήρησε.

«Πρώτη τάξη, 2025/26» – To ροζ τετράδιο ενός κοριτσιού από τον Λίβανο που σκοτώθηκε σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς
Σύντομη ζωή 11.03.26

«Πρώτη τάξη, 2025/26» – To ροζ τετράδιο ενός κοριτσιού από τον Λίβανο που σκοτώθηκε σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς

H δημοσιογράφος Nada Maucourant Atallah σε άρθρο της στο The National μας αποκαλύπτει μια ιστορία για αγρίους, που περιλαμβάνει το τετράδιο ενός μικρού κοριτσιού από τον Λίβανο που έχασε τη ζωή του σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Πώς η εφημερίδα The Times έβγαλε τον Μικ Τζάγκερ από τη φυλακή – «Ποιος συνθλίβει μια πεταλούδα με έναν τροχό;»
Μυθοποίηση 10.03.26

Πώς η εφημερίδα The Times έβγαλε τον Μικ Τζάγκερ από τη φυλακή - «Ποιος συνθλίβει μια πεταλούδα με έναν τροχό;»

Ο αρχισυντάκτης William Rees-Mogg άλλαξε την ιστορία του ροκ εν ρολ με ένα κύριο άρθρο μετά τη διαβόητη σύλληψη των Rolling Stones για κατοχή ναρκωτικών. Σήμερα ο Nigel Farndale των Times ερευνά το θέμα, καθώς μια νέα θεατρική παράσταση, με τίτλο Redlands, ξαναλέει την ιστορία.

Έτσι γλίτωσα από τους serial killers Ίαν Μπρέιντι και Μάιρα Χάιντλεϊ – Η σοκαριστική αποκάλυψη του κιθαρίστα των Buzzcocks Στιβ Ντιγκλ
Από τύχη 10.03.26

Έτσι γλίτωσα από τους serial killers Ίαν Μπρέιντι και Μάιρα Χάιντλεϊ – Η σοκαριστική αποκάλυψη του κιθαρίστα των Buzzcocks Στιβ Ντιγκλ

Έχουν περάσει 60 χρόνια από τότε που η αστυνομία έκλεισε την υπόθεση των serial killers  Ίαν Μπρέιντι και Μάιρα Χάιντλεϊ με τη σύλληψη, τη δίκη και την καταδίκη τους. Ωστόσο, η ιστορία τους ακόμα τρομοκρατεί την Αγγλία.

Ισραήλ: Δεν υπάρχει ατιμωρησία για τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Θα τον κυνηγήσουμε και θα τον εξουδετερώσουμε
Κόσμος 17.03.26

Ισραήλ: Δεν υπάρχει ατιμωρησία για τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Θα τον κυνηγήσουμε και θα τον εξουδετερώσουμε

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει αποφασισμένος να εντοπίσει και να εξουδετερώσει τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει εξαφανισμένος από τη δημόσια σφαίρα μετά τον διορισμό του.

LIVE: Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 17.03.26

LIVE: Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 17.03.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Άρσεναλ – Λεβερκούζεν
Champions League 17.03.26

LIVE: Άρσεναλ – Λεβερκούζεν

LIVE: Άρσεναλ – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Λεβερκούζεν για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Κρήτη: Πάνω από 5 εκατ. ευρώ τα κέρδη του κυκλώματος που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες – Πώς λειτουργούσε
Ελλάδα 17.03.26

Κρήτη: Πάνω από 5 εκατ. ευρώ τα κέρδη του κυκλώματος που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες – Πώς λειτουργούσε

Μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν 21 άτομα μεταξύ των οποίων και τα ηγετικά μέλη του κυκλώματος που δρούσε με έδρα το Ηράκλειο στην Κρήτη

Πώς ο παραιτηθείς διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής των ΗΠΑ έγινε πολέμιος των επεμβάσεων
Τζόζεφ Κεντ 17.03.26

Πώς ο παραιτηθείς διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής των ΗΠΑ έγινε πολέμιος των επεμβάσεων

Ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας Τζόζεφ - Τζο - Κεντ, θερμός υποστηρικτής του Τραμπ, παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος για τον πόλεμο στο Ιράν, «έναν πόλεμο που δεν είναι δικός μας»

Αποκωδικοποιώντας τον μοριακό χάρτη της μακροζωίας – Μπορεί η επιστήμη να επιβραδύνει τη γήρανση;
Τι συμβαίνει στα κύτταρά μας 17.03.26

Αποκωδικοποιώντας τον μοριακό χάρτη της μακροζωίας – Μπορεί η επιστήμη να επιβραδύνει τη γήρανση;

Τι είναι πραγματικά η γήρανση, πώς οι επιλογές στον τρόπο ζωής μπορεί να επηρεάζουν τη μακροζωία και… τα πολλά υποσχόμενα πεδία της έρευνας.

Τα ιρανικά μέσα επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, διοικητή της Μπασίτζ
Κόσμος 17.03.26

Τα ιρανικά μέσα επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, διοικητή της Μπασίτζ

Ο Σουλεϊμανί, ο οποίος ηγήθηκε της Μπασίτζ τα τελευταία έξι χρόνια και επέβλεπε τις επιχειρήσεις εσωτερικής ασφάλειας, «έπαιξε στρατηγικό και απαράμιλλο ρόλο στην ενημέρωση της λαϊκής και τζιχαντιστικής δομής της Μπασίτζ.

Βραζιλία: Βελτιώνεται η υγεία του Ζαΐχ Μπολσονάρου – Παραμένει σε νοσοκομείο με βρογχοπνευμονία
Βραζιλία 17.03.26

Βελτιώνεται η υγεία του Ζαΐχ Μπολσονάρου - Παραμένει σε νοσοκομείο με βρογχοπνευμονία

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου αρρώστησε στη φυλακή όπου εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών για σχεδιασμό πραξικοπήματος, και κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά του σε νοσοκομείο

Σε νέα δίνη το Μαξίμου με τις υποκλοπές να φουντώνουν
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Σε νέα δίνη το Μαξίμου με τις υποκλοπές να φουντώνουν

Η προσπάθεια του Μαξίμου να οχυρωθεί πίσω από την εισαγγελική διάταξη του ΑΠ (το σκεπτικό και τα συμπεράσματα της οποίας ήρθε να κλονίσει η δικαστική απόφαση). Η επιχείρηση απαξίωσης του σκανδάλου με μπροστινό τον Αδ. Γεωργιάδη. Το εσωτερικό της ΝΔ και το μήνυμα του Αντ. Σαμαρά

LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
Μπάσκετ 17.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Βρετανός σύμβουλος ασφάλειας: Η ιρανική πρόταση για τα πυρηνικά απέτρεπε τον πόλεμο – Οι ΗΠΑ την αγνόησαν
Κόσμος 17.03.26

Βρετανός σύμβουλος ασφάλειας: Η ιρανική πρόταση για τα πυρηνικά απέτρεπε τον πόλεμο – Οι ΗΠΑ την αγνόησαν

Ο Πάουελ αποκάλυψε πως είχε επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν αποφασισμένος να επιτεθεί.

Κούβα: Απορρίπτουν οι ΗΠΑ τα μέτρα υπέρ των επενδύσεων της Αβάνας – «Σύντομα θα κάνουμε κάτι», λέει ο Τραμπ
«Ανεπαρκή» 17.03.26

Απορρίπτουν οι ΗΠΑ τα μέτρα υπέρ των επενδύσεων της Κούβας - «Σύντομα θα κάνουμε κάτι», λέει ο Τραμπ

«Η Κούβα έχει μια οικονομία που δεν λειτουργεί και το πολιτικό και κυβερνητικό σύστημα είναι ανίκανο να δώσει λύσεις», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο

The Expla-in Project: Πώς ο πόλεμος με το Ιράν αυξάνει την αντιπαλότητα Ισραήλ – Τουρκίας;
Expla-in 17.03.26

The Expla-in Project: Πώς ο πόλεμος με το Ιράν αυξάνει την αντιπαλότητα Ισραήλ – Τουρκίας;

Για την Τουρκία ο στόχος δεν είναι η κατάρρευση του Ιράν ως κράτους, αφού κάτι τέτοιο θα σήμαινε προσφυγικές ροές, τρομοκρατία και αναζωπύρωση του Κουρδικού, αντίθετα με το Ισραήλ που θεωρεί το Ιράν υπαρξιακή απειλή.

Κουτσούμπας: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φύγει, έχει δρομολογηθεί μέσα από το κόμμα της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Κουτσούμπας: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φύγει, έχει δρομολογηθεί μέσα από το κόμμα της ΝΔ

Την αποχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ αμέσως μετά τις εκλογές θεωρεί δεδομένη ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Αποκαλύπτει μάλιστα ότι στους γαλάζιους διαδρόμους αυτό έχει ήδη αποφασιστεί και δρομολογείται. Μιλά για κυβέρνηση ειδικού σκοπού, αναλύει την πολιτική κατάσταση και τη δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία. Επιμένει ότι η κυβέρνηση εμπλέκει τη χώρα και τον λαό στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και δεν παίρνει τίποτα πίσω για την απειλή στη Σούδα.

Μέση Ανατολή: Οι χώρες που καλούνται να καταβάλουν «φόρο τιμής» στον «Θείο Σαμ»
Μόνος πλανητάρχης... ψάχνει 17.03.26

Οι χώρες που καλούνται να καταβάλουν «φόρο τιμής» στον «Θείο Σαμ» - Η γεωπολιτική σκακιέρα έχει πάρει «φωτιά»

Αφού προκάλεσε χάος στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας με την επίθεση κατά του Ιράν απαίτησε από τους συμμάχους της Αμερικής σε όλο τον κόσμο να στείλουν στρατεύματα για να βοηθήσουν στην απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ (Μέση Ανατολή). «Εισέπραξε» αρνήσεις και εξεμάνη. Και τώρα, τι;

Γιατί ο θάνατος του Λαριτζανί είναι πιο σημαντικός από εκείνον του ανώτατου ηγέτη
Κόσμος 17.03.26

Γιατί ο θάνατος του Λαριτζανί είναι πιο σημαντικός από εκείνον του ανώτατου ηγέτη

Οι πληροφορίες για τη φερόμενη δολοφονία του Αλί Λαριτζανί παραμένουν ανεπιβεβαίωτες, ωστόσο ακόμη και ως σενάριο αναδεικνύουν το πόσο κρίσιμος ήταν ο ρόλος του.

