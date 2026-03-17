science
Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
17.03.2026 | 07:40
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τσουνάμι αντιγραφής με ΑΙ στα πανεπιστήμια – Σε κρίση η αξιολόγηση των φοιτητών
Τεχνολογία 17 Μαρτίου 2026, 11:37

Τσουνάμι αντιγραφής με ΑΙ στα πανεπιστήμια – Σε κρίση η αξιολόγηση των φοιτητών

Η ραγδαία εξάπλωση του AI φέρνει τα πανεπιστήμια, και ιδιαίτερ τα business schools, αντιμέτωπα με νέες μορφές ακαδημαϊκής απάτης αλλά και αξιολόγησης

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
A
A
Vita.gr
Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Spotlight

Μέχρι πρόσφατα, η μεγαλύτερη ανησυχία που εξέφραζαν τα πανεπιστήμια για την αντιγραφή ήταν οι εργασίες που αντιγράφονταν από το διαδίκτυο.

Σήμερα, όμως, μια νέα πρόκληση αλλάζει τα δεδομένα: η τεχνητή νοημοσύνη (AI) μπορεί να δημιουργήσει ολόκληρες αναλύσεις, παρουσιάσεις και ακαδημαϊκά κείμενα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αναγκάζοντας τα business schools, και ιδιαίτερα εκείνα που προσφέρουν online ΜΒΑ, να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούν τους φοιτητές τους. Η εξ αποστάσεως φύση των μαθημάτων δυσκολεύει τον έλεγχο της ακαδημαϊκής συμπεριφοράς.

Η ευκολία της AI που μπορεί να οδηγήσει σε λάθος επιλογές

Οι φοιτητές ανέκαθεν είχαν τη δυνατότητα να παρακάμπτουν τους κανόνες. Η διαφορά σήμερα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει αυτή τη διαδικασία πολύ πιο εύκολη.  Tα εργαλεία AI μπορούν να συντάξουν δοκίμια, να αναλύσουν οικονομικές αναφορές, να δημιουργήσουν παρουσιάσεις ή ακόμη και να μιμηθούν το ύφος γραφής ενός συγκεκριμένου ατόμου.

Με άλλα λόγια, η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρός βοηθός μάθησης, αλλά και ως εργαλείο για αθέμιτες πρακτικές. Αυτό δημιουργεί ένα δίλημμα για τα πανεπιστήμια: πού τελειώνει η νόμιμη χρήση της τεχνολογίας και πού αρχίζει η εξαπάτηση;

Η Megan Leroy, βοηθός κοσμήτορα στο Warrington College of Business του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, επισημαίνει ότι οι φοιτητές βρίσκονται μπροστά σε μια επιλογή που πάντα υπήρχε: να εργαστούν μόνοι τους ή να επιλέξουν την εύκολη λύση. «Η διαφορά σήμερα είναι ότι το λάθος μονοπάτι είναι πολύ πιο εύκολο να το ακολουθήσει κανείς», εξηγεί.

Το AI μπορεί να γράψει εργασίες ακριβώς όπως ένας φοιτητής

Σύμφωνα με τον Daniel Pearson, υπεύθυνο για το ακαδημαϊκό περιβάλλον στο Warwick Business School, οι σύγχρονες εφαρμογές AI μπορούν πλέον να κάνουν πολύ περισσότερα από το να δημιουργούν παρουσιάσεις ή να αναλύουν οικονομικές αναφορές.

«Αν οι φοιτητές χρησιμοποιούσαν μαζικά το AI για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, θα βλέπαμε αύξηση των βαθμών. Όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει»

Όπως αναφέρει, τα εργαλεία αυτά έχουν τη δυνατότητα να γράψουν ολόκληρες εργασίες μιμούμενα ακόμη και το ύφος γραφής ενός φοιτητή. «To ίδιo το AI μπορεί να σου πει ότι η αντιγραφή είναι λάθος», λέει χαρακτηριστικά. «Αλλά ταυτόχρονα σου δίνει τα μέσα για να το κάνεις, αν αυτό επιλέξεις».

Αυτό δημιουργεί μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα για τα πανεπιστήμια:

  • Πότε η χρήση της AI θεωρείται αποδεκτή και πότε όχι;
  • Πώς μπορεί να εντοπιστεί η ακαδημαϊκή απάτη;
  • Και τι πρέπει να συμβεί όταν αποδεικνύεται ότι κάποιος φοιτητής έχει παραβιάσει τους κανόνες;
  • Πόσο μεγάλο είναι πραγματικά το πρόβλημα;

Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα για τις σχολές είναι να εκτιμήσουν την πραγματική έκταση του φαινομένου.

Στην αυστραλιανή σχολή AGSM εξετάζουν τις βαθμολογίες ως έναν πιθανό δείκτη. Αν η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούνταν ευρέως για αντιγραφή, θα αναμενόταν γενική άνοδος των βαθμών.

Η Michele Roberts, επικεφαλής της σχολής και αναπληρώτρια κοσμήτορας στο UNSW Business School, εξηγεί ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τέτοια ένδειξη. «Αν οι φοιτητές χρησιμοποιούσαν μαζικά το AI για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, θα βλέπαμε αύξηση των βαθμών. Όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει», αναφέρει.

Άλλοι ακαδημαϊκοί παραμένουν πιο επιφυλακτικοί. Ο Bradley Staats από το Kenan-Flagler Business School του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας λέει στους Financial Times ότι είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί πόσες εργασίες έχουν περάσει από ένα εργαλείο AI πριν παραδοθούν.

Η δυσκολία εντοπισμού της αντιγραφής στα online μαθήματα

Ο εντοπισμός μεμονωμένων περιστατικών αντιγραφής γίνεται ακόμη πιο δύσκολος στα εξ αποστάσεως προγράμματα MBA.

Η Emily DeJeu από το Tepper School of Business του Carnegie Mellon εξηγεί ότι στο φυσικό περιβάλλον της τάξης ένας καθηγητής μπορεί να παρατηρήσει τι κάνουν οι φοιτητές. «Σε μια αίθουσα μπορώ να δω τι υπάρχει στην οθόνη σου ή αν χρησιμοποιείς κάποια συσκευή», λέει. «Στο online περιβάλλον αυτή η δυνατότητα ουσιαστικά εξαφανίζεται».

Για τον λόγο αυτό πολλές σχολές έχουν δοκιμάσει εργαλεία που χρησιμοποιούν τη μηχανική μάθηση για να ξεχωρίζουν αν ένα κείμενο έχει γραφτεί από άνθρωπο ή από AI. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πλατφόρμες όπως CrossPlag, Copyleaks, Turnitin, GPTZero και Originality.ai.

Ωστόσο, αρκετοί ειδικοί θεωρούν ότι τα αποτελέσματα αυτών των εργαλείων δεν είναι αξιόπιστα. Συνήθως παρέχουν μόνο έναν «δείκτη πιθανότητας», ο οποίος σπάνια αποτελεί αδιάσειστη απόδειξη. Επιπλέον, συχνά εμφανίζονται λάθη, όπως ψευδώς θετικά αποτελέσματα, ενώ τα εργαλεία δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με την ταχεία εξέλιξη των μοντέλων AI.

Οι νέες μορφές αξιολόγησης των φοιτητών

Η κατάσταση αυτή οδηγεί πολλά πανεπιστήμια σε επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο αξιολογούν τους φοιτητές, ιδιαίτερα στα online MBA.

Μία από τις λύσεις είναι η αλλαγή της ισορροπίας μεταξύ ατομικών εργασιών και ομαδικών projects. Παράλληλα, οι φοιτητές καλούνται όλο και πιο συχνά να υπερασπιστούν τις γραπτές εργασίες τους ή να συμμετέχουν σε προφορικές εξετάσεις που αξιολογούν την κριτική τους σκέψη.

Στο Warwick Business School εξετάζεται επίσης η χρήση καταγεγραμμένων προφορικών εξετάσεων. Οι φοιτητές θα απαντούν σε τυχαίες ερωτήσεις ή θα συμμετέχουν σε προσομοιώσεις, παρουσιάσεις και συζητήσεις.

Παρά τα πλεονεκτήματα, και αυτή η μέθοδος έχει περιορισμούς, καθώς τα μεγάλα online προγράμματα έχουν εκατοντάδες φοιτητές κάθε χρόνο, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον φόρτο εργασίας των καθηγητών.

Η σημασία της ακαδημαϊκής ηθικής

Πολλοί ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν ότι η πραγματική λύση δεν βρίσκεται μόνο στους μηχανισμούς ελέγχου, αλλά κυρίως στην αλλαγή νοοτροπίας των φοιτητών.

Η Roberts τονίζει ότι οι φοιτητές MBA ενθαρρύνονται να υιοθετήσουν μια «νοοτροπία ανάπτυξης». Η πρόοδος, όπως λέει, έρχεται όταν κάποιος αντιμετωπίζει δύσκολα προβλήματα και όχι όταν αναζητά εύκολες λύσεις.

Τι συμβαίνει όταν αποδειχθεί αντιγραφή

Όταν επιβεβαιώνεται περιστατικό ακαδημαϊκής απάτης, τα πανεπιστήμια ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες που εφαρμόζονται για κάθε παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας.

Τα γραφεία ακαδημαϊκής ακεραιότητας συγκεντρώνουν αποδεικτικά στοιχεία και αποφασίζουν τις ποινές, οι οποίες μπορεί να κυμαίνονται από αποτυχία σε μια εργασία μέχρι και αποβολή από το πρόγραμμα.

Παράλληλα, οι σχολές αναγνωρίζουν ότι η ευρεία χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει ριζικά το εκπαιδευτικό τοπίο. Όπως λέει η Leroy, η αντιγραφή μπορεί πλέον να κλιμακωθεί πολύ πιο εύκολα. Ωστόσο, η πρόκληση αυτή ωθεί τα πανεπιστήμια να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους: να διασφαλίσουν ότι οι μελλοντικοί ηγέτες των επιχειρήσεων θα διαθέτουν όχι μόνο γνώσεις, αλλά και ισχυρές ηθικές αξίες.

Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: «Τρέχουν» για να προλάβουν 177 ορόσημα

Ταμείο Ανάκαμψης: «Τρέχουν» για να προλάβουν 177 ορόσημα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Κόσμος
Αναφορές ότι οι IDF στοχοποίησαν τον Λαριτζανί

Αναφορές ότι οι IDF στοχοποίησαν τον Λαριτζανί

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ
Σφάλμα αναγνώρισης 14.03.26

Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ

Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου αναγνώρισε την Άντζελα Λιπς ως ένοχη τραπεζικής απάτης σε πόλη την οποία δεν είχε ποτέ επισκεφθεί. H αστυνομία δεν τη συνάντησε καν διά ζώσης πριν τη στείλει στη φυλακή.

Σύνταξη
«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων
Burnout AI 14.03.26

«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων

Η τεχνητή νοημοσύνη εξαντλεί τόσο πολύ τους εργαζόμενους, σύμφωνα με σχετικές μελέτες, που οι ερευνητές έχουν ονομάσει αυτή την κατάσταση «AI brain fry» - εγκεφαλική καταπόνηση από την AI

Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών – «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»
Απαιτείται εγρήγορση 13.03.26

Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών - «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»

Τα AI παιχνίδια δεν είναι έτοιμα για τον ρόλο που τους αποδίδεται, έδειξε μελέτη του Κέιμπριτζ - Αυστηρότερους κανονισμούς και νέα σήμανση ασφαλείας ζητούν οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι

H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI
Τεχνολογία 13.03.26

H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI

Το Κίεβο προσφέρει στους Δυτικούς συμμάχους του μια πλατφόρμα με μεγάλους όγκους οπτικού υλικού που συλλέγεται από drone και στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

Αύξηση της χρήσης AI, έλλειμμα δεξιοτήτων – Νέο εργαλείο μετρά στην πράξη την επάρκεια των εργαζομένων
AI Proficiency Assessment 13.03.26

Αύξηση της χρήσης AI, έλλειμμα δεξιοτήτων – Νέο εργαλείο μετρά στην πράξη την επάρκεια των εργαζομένων

Σημαντικά αυξάνεται η χρήση εργαλείων AI από εργαζομένους στην Ελλάδα, ωστόσο το έλλειμμα δεξιοτήτων παραμένει έντονο - Πώς αξιολογεί την επάρκεια το νέο εργαλείο που ανέπτυξε η Bryq

Σύνταξη
Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου
Επικυρίαρχος 11.03.26

Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να υποχρεώσει τις εταιρείες ΑΙ να επιτρέπουν τη χρήση των συστημάτων τους για «κάθε νόμιμη χρήση», ακόμα και για αυτόνομα όπλα. Επίθεση και στους κανόνες της ΕΕ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μέση Ανατολή: Η σύγκρουση απειλεί τις τιμές και τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17.03.26

Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη

Οι βιομηχανικές ομάδες προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να μοιάζουν με προηγούμενες πληθωριστικές κρίσεις, εάν οι διαταραχές συνεχιστούν στη Μέση Ανατολή

Κικίλιας: Αύξηση του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών – «Στηρίζουμε τους ανθρώπους της θάλασσας»
Τι αναφέρει το ΦΕΚ 17.03.26

Αύξηση του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών - «Στηρίζουμε τους ανθρώπους της θάλασσας», το μήνυμα Κικίλια

«Ικανοποιήσαμε ένα πάγιο αίτημα ης Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας», είπε ο Βασίλης Κικίλιας καθώς σήμερα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για αύξηση του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών

Σύνταξη
ΗΠΑ: Νέο δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ – Αναστέλλεται η αντιεμβολιαστική πολιτική της κυβέρνησης
Κόσμος 17.03.26

Νέο δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ - Αναστέλλεται η αντιεμβολιαστική πολιτική της κυβέρνησης ΗΠΑ

Δικαστής της Μασαχουσέτης έκρινε ότι η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση των ΗΠΑ «αψηφά» τις επιστημονικές μεθόδους και εμπόδισε - τουλάχιστον προσωρινά - την εφαρμογή αλλαγών που προώθησε ο Τραμπ

Σύνταξη
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ «χάρισε» μια πρώτη γεύση από τον Dune: Part Three
Έρχεται! 17.03.26

Η ζωή μετά τον οσκαρικό εξευτελισμό - Ο Τιμοτέ Σαλαμέ «χάρισε» μια πρώτη γεύση από τον Dune: Part Three

Λίγες ώρες μετά το δύσκολο βράδυ που είχε στην τελετή των 98ων βραβείων Όσκαρ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ έδωσε στην δημοσιότητα μια πρώτη εικόνα από το έπος του Ντενί Βιλνέβ Dune: Part Three.

Απεργούν οι γιατροί του ΕΣΥ την Τετάρτη – Διήμερο κινητοποιήσεων στην Υγεία
Ελλάδα 17.03.26

Απεργούν οι γιατροί του ΕΣΥ την Τετάρτη – Διήμερο κινητοποιήσεων στην Υγεία

Γιατροί και νοσηλευτές ζητούν την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων - ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ ζητούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών

Σύνταξη
Φήμες για παράλληλη σχέση του Εμπαπέ με ηθοποιό και influencer
Αθλητισμός & Σπορ 17.03.26

Φήμες για παράλληλη σχέση του Εμπαπέ με ηθοποιό και influencer

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται ξανά ο Κιλιάν Εμπαπέ, όχι για τις αγωνιστικές του επιδόσεις, αλλά για την προσωπική του ζωή, καθώς νέα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα «έπαιζε» σε... διπλό ταμπλό.

Σύνταξη
Κρήτη: Ξεκινά η δίκη για τον φρικτό θάνατο του 3χρονου Άγγελου
Κρήτη 17.03.26

Ξεκινά η δίκη για τον φρικτό θάνατο του 3χρονου Άγγελου - Έφτασαν στα δικαστήρια η μητέρα και ο πατριός

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ξεκινάει σήμερα, Τρίτη 17/3, στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου στην Κρήτη η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου.

Σύνταξη
Το άγχος κατά την πρώιμη παιδική ηλικία συνδέεται με πεπτικά προβλήματα – Τι έδειξαν μελέτες
Υγεία 17.03.26

Το άγχος κατά την πρώιμη παιδική ηλικία συνδέεται με πεπτικά προβλήματα - Τι έδειξαν μελέτες

Οι μελέτες δείχνουν ότι το άγχος στην πρώιμη ζωή μπορεί να διαμορφώσει την ανάπτυξη της επικοινωνίας εντέρου και εγκεφάλου και να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη γαστρεντερική λειτουργία.

Σύνταξη
Μαξίμου gate: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι θα λογοδοτήσει για τις υποκλοπές
Editorial 17.03.26

Μαξίμου gate: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι θα λογοδοτήσει για τις υποκλοπές

Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι δεν μπορεί άλλο να συγκαλύπτει την ευθύνη της για τις υποκλοπές και πλέον ό,τι λέει μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον της

Athens Features in Time Out’s 2026 Ranking
English edition 17.03.26

Athens Features in Time Out’s 2026 Ranking

To compile the ranking, Time Out surveyed more than 24,000 residents across 150 cities in 42 languages, asking locals about dozens of factors shaping urban life — including food, nightlife, culture, affordability, happiness, community and overall atmosphere

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
Απόρρητο