Σημαντική είδηση:
17.03.2026 | 07:40
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Κοιμηθείτε έξυπνα: 10 επιστημονικά βήματα για να ξυπνάτε με ενέργεια
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 17 Μαρτίου 2026, 11:08

Κοιμηθείτε έξυπνα: 10 επιστημονικά βήματα για να ξυπνάτε με ενέργεια

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα, τη διατροφή και το περιβάλλον του δωματίου σας.

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Αυτό ισχύει για τα περισσότερα πράγματα σε αυτή τη ζωή. Αυτό σημαίνει ότι και για τον ύπνο, μπορείτε να λάβετε μέτρα για να βελτιώσετε τις συνήθειες σας. Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι δίνετε στον εαυτό σας αρκετό χρόνο για ύπνο. Με επαρκή ύπνο κάθε βράδυ, μπορεί να διαπιστώσετε ότι είστε πιο χαρούμενοι και πιο παραγωγικοί κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ο ύπνος είναι συχνά το πρώτο πράγμα που οι πολυάσχολοι άνθρωποι «περικόπτουν» από το πρόγραμμά τους. Το να αφιερώνετε χρόνο για ύπνο θα σας βοηθήσει να προστατεύσετε την υγεία και την ευεξία σας, τόσο τώρα όσο και στο μέλλον.

Για να βελτιώσετε τις συνήθειες του ύπνου σας, μπορεί επίσης να βοηθήσει να:

  • Τηρείτε ένα σταθερό πρόγραμμα: Πηγαίνετε για ύπνο και ξυπνάτε την ίδια ώρα κάθε μέρα. Για τα παιδιά, καθιερώστε μια συγκεκριμένη ώρα και μια ρουτίνα κατάκλισης. Μη χρησιμοποιείτε το υπνοδωμάτιο του παιδιού για τιμωρία ή «time-out».
  • Διατηρείτε το ίδιο πρόγραμμα τα Σαββατοκύριακα: Προσπαθήστε να μην αποκλίνετε περισσότερο από μία ώρα μεταξύ καθημερινών και Σαββατοκύριακου. Το ξενύχτι και ο πολύς ύπνος το πρωί του Σαββατοκύριακου μπορούν να διαταράξουν τον ρυθμό ύπνου-αφύπνισης του βιολογικού σας ρολογιού.
  • Αφιερώστε την ώρα πριν τον ύπνο σε χαλάρωση: Αποφύγετε την έντονη άσκηση και το έντονο τεχνητό φως (π.χ. τηλεόραση ή υπολογιστή). Το φως μπορεί να δώσει σήμα στον εγκέφαλο ότι είναι ώρα για εγρήγορση.
  • Προσέξτε τη διατροφή σας: Αποφύγετε τα βαριά ή μεγάλα γεύματα λίγες ώρες πριν τον ύπνο (ένα ελαφρύ σνακ είναι αποδεκτό). Επίσης, αποφύγετε τα αλκοολούχα ποτά πριν την κατάκλιση.
  • Αποφύγετε τη νικοτίνη και την καφεΐνη: Η νικοτίνη (π.χ. τσιγάρα) και η καφεΐνη (καφές, τσάι, αναψυκτικά τύπου κόλα, σοκολάτα) είναι διεγερτικά και επηρεάζουν τον ύπνο. Η δράση της καφεΐνης μπορεί να διαρκέσει έως και 8 ώρες. Έτσι, ένας καφές αργά το απόγευμα μπορεί να δυσκολέψει τον ύπνο σας το βράδυ.
  • Δραστηριοποιηθείτε: Περνάτε χρόνο σε εξωτερικούς χώρους καθημερινά (όταν είναι δυνατόν) και να είστε σωματικά δραστήριοι.
  • Διαμορφώστε το περιβάλλον: Διατηρήστε το υπνοδωμάτιό σας ήσυχο, δροσερό και σκοτεινό (ένα αμυδρό φως νυκτός είναι εντάξει, αν χρειάζεται).
  • Χαλαρώστε: Κάντε ένα ζεστό μπάνιο ή χρησιμοποιήστε τεχνικές χαλάρωσης πριν τον ύπνο.

Μεσημεριανός Ύπνος (Snoozing):

Ο σύντομος ύπνος κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να ενισχύσει την εγρήγορση και την απόδοσή σας. Ωστόσο, εάν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε το βράδυ, περιορίστε τον ή προτιμήστε τον νωρίς το απόγευμα. Οι ενήλικες δεν πρέπει να κοιμούνται περισσότερο από 20 λεπτά την ημέρα. Ο ύπνος στα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι φυσιολογικός και προάγει την υγιή ανάπτυξη.

Στρατηγικές για εργαζόμενους σε βάρδιες

Ορισμένοι άνθρωποι έχουν προγράμματα που έρχονται σε σύγκρουση με το εσωτερικό τους βιολογικό ρολόι. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι σε βάρδιες μπορεί να δυσκολεύονται να κοιμηθούν αρκετά, γεγονός που επηρεάζει την ψυχική και σωματική τους κατάσταση.

Αν εργάζεστε σε βάρδιες, μπορεί να σας βοηθήσει να:

  • Παίρνετε σύντομους ύπνους και να αυξάνετε τον διαθέσιμο χρόνο για ξεκούραση.
  • Διατηρείτε έντονο φωτισμό στον χώρο εργασίας.
  • Περιορίζετε τις συχνές εναλλαγές στις βάρδιες, ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί το βιολογικό σας ρολόι.
  • Περιορίζετε τη χρήση καφεΐνης μόνο στο πρώτο μέρος της βάρδιάς σας.
  • Απομακρύνετε ερεθίσματα ήχου και φωτός από το υπνοδωμάτιο κατά τον ύπνο της ημέρας (π.χ. χρησιμοποιήστε κουρτίνες συσκότισης).

Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να κοιμηθείτε κατά τη διάρκεια της ημέρας ή αντιμετωπίζετε προβλήματα προσαρμογής στο πρόγραμμα των βαρδιών, συζητήστε με τον γιατρό σας για άλλες επιλογές που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν.

Πηγή: The National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), USA

E.E.: Η ενεργειακή κρίση διχάζει (ξανά) τους 27

E.E.: Η ενεργειακή κρίση διχάζει (ξανά) τους 27

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Αναφορές ότι οι IDF στοχοποίησαν τον Λαριτζανί

Αναφορές ότι οι IDF στοχοποίησαν τον Λαριτζανί

Κινέζοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δημιούργησαν το περιβόητο «εξαγωνικό διαμάντι»
«Εύρηκα» 16.03.26

Κινέζοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δημιούργησαν το περιβόητο «εξαγωνικό διαμάντι»

Το εξαγωγικό διαμάντι, το οποίο πιστεύεται ότι σχηματίζεται από προσκρούσεις μετεωριτών, εκτιμάται ότι είναι ακόμα πιο σκληρό από το συνηθισμένο «κυβικό διαμάντι».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
O μεγιστάνας Πίτερ Τιλ οργάνωσε συνέδριο για τον Αντίχριστο – Το Βατικανό σταυροκοπιέται
«Αμερικανική αίρεση» 16.03.26

O μεγιστάνας Πίτερ Τιλ οργάνωσε συνέδριο για τον Αντίχριστο – Το Βατικανό σταυροκοπιέται

Ο Τιλ, συνιδρυτής της Palantir, προειδοποιεί ότι ο Αντίχριστος της Βίβλου θα έρθει υπό τη μορφή μιας απολυταρχικής κυβέρνησης. Το Βατικανό όμως διερωτάται αν πρέπει να καεί στην πυρά.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ
Σφάλμα αναγνώρισης 14.03.26

Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ

Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου αναγνώρισε την Άντζελα Λιπς ως ένοχη τραπεζικής απάτης σε πόλη την οποία δεν είχε ποτέ επισκεφθεί. H αστυνομία δεν τη συνάντησε καν διά ζώσης πριν τη στείλει στη φυλακή.

Η σοβαρή νόσηση με COVID-19 και γρίπη αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα
Μελέτη 14.03.26

Ποιες κοινές λοιμώξεις βρέθηκαν να αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα

Οι σοβαρές ιογενείς λοιμώξεις προκαλούν αλλαγές στα ανοσοκύτταρα των πνευμόνων, οδηγώντας σε χρόνια φλεγμονή που βοηθά στην εμφάνιση καρκίνου μήνες ή και χρόνια αργότερα - «ασπίδα» αποτελεί ο εμβολιασμός.

H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI
Τεχνολογία 13.03.26

H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI

Το Κίεβο προσφέρει στους Δυτικούς συμμάχους του μια πλατφόρμα με μεγάλους όγκους οπτικού υλικού που συλλέγεται από drone και στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

Μέση Ανατολή: Η σύγκρουση απειλεί τις τιμές και τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17.03.26

Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη

Οι βιομηχανικές ομάδες προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να μοιάζουν με προηγούμενες πληθωριστικές κρίσεις, εάν οι διαταραχές συνεχιστούν στη Μέση Ανατολή

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κικίλιας: Αύξηση του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών – «Στηρίζουμε τους ανθρώπους της θάλασσας»
Τι αναφέρει το ΦΕΚ 17.03.26

Αύξηση του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών - «Στηρίζουμε τους ανθρώπους της θάλασσας», το μήνυμα Κικίλια

«Ικανοποιήσαμε ένα πάγιο αίτημα ης Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας», είπε ο Βασίλης Κικίλιας καθώς σήμερα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για αύξηση του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών

ΗΠΑ: Νέο δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ – Αναστέλλεται η αντιεμβολιαστική πολιτική της κυβέρνησης
Κόσμος 17.03.26

Νέο δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ - Αναστέλλεται η αντιεμβολιαστική πολιτική της κυβέρνησης ΗΠΑ

Δικαστής της Μασαχουσέτης έκρινε ότι η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση των ΗΠΑ «αψηφά» τις επιστημονικές μεθόδους και εμπόδισε - τουλάχιστον προσωρινά - την εφαρμογή αλλαγών που προώθησε ο Τραμπ

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ «χάρισε» μια πρώτη γεύση από τον Dune: Part Three
Έρχεται! 17.03.26

Η ζωή μετά τον οσκαρικό εξευτελισμό - Ο Τιμοτέ Σαλαμέ «χάρισε» μια πρώτη γεύση από τον Dune: Part Three

Λίγες ώρες μετά το δύσκολο βράδυ που είχε στην τελετή των 98ων βραβείων Όσκαρ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ έδωσε στην δημοσιότητα μια πρώτη εικόνα από το έπος του Ντενί Βιλνέβ Dune: Part Three.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Απεργούν οι γιατροί του ΕΣΥ την Τετάρτη – Διήμερο κινητοποιήσεων στην Υγεία
Ελλάδα 17.03.26

Απεργούν οι γιατροί του ΕΣΥ την Τετάρτη – Διήμερο κινητοποιήσεων στην Υγεία

Γιατροί και νοσηλευτές ζητούν την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων - ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ ζητούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών

Φήμες για παράλληλη σχέση του Εμπαπέ με ηθοποιό και influencer
Αθλητισμός & Σπορ 17.03.26

Φήμες για παράλληλη σχέση του Εμπαπέ με ηθοποιό και influencer

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται ξανά ο Κιλιάν Εμπαπέ, όχι για τις αγωνιστικές του επιδόσεις, αλλά για την προσωπική του ζωή, καθώς νέα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα «έπαιζε» σε... διπλό ταμπλό.

Κρήτη: Ξεκινά η δίκη για τον φρικτό θάνατο του 3χρονου Άγγελου
Κρήτη 17.03.26

Ξεκινά η δίκη για τον φρικτό θάνατο του 3χρονου Άγγελου - Έφτασαν στα δικαστήρια η μητέρα και ο πατριός

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ξεκινάει σήμερα, Τρίτη 17/3, στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου στην Κρήτη η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου.

Το άγχος κατά την πρώιμη παιδική ηλικία συνδέεται με πεπτικά προβλήματα – Τι έδειξαν μελέτες
Υγεία 17.03.26

Το άγχος κατά την πρώιμη παιδική ηλικία συνδέεται με πεπτικά προβλήματα - Τι έδειξαν μελέτες

Οι μελέτες δείχνουν ότι το άγχος στην πρώιμη ζωή μπορεί να διαμορφώσει την ανάπτυξη της επικοινωνίας εντέρου και εγκεφάλου και να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη γαστρεντερική λειτουργία.

Μαξίμου gate: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι θα λογοδοτήσει για τις υποκλοπές
Editorial 17.03.26

Μαξίμου gate: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι θα λογοδοτήσει για τις υποκλοπές

Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι δεν μπορεί άλλο να συγκαλύπτει την ευθύνη της για τις υποκλοπές και πλέον ό,τι λέει μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Athens Features in Time Out’s 2026 Ranking
English edition 17.03.26

Athens Features in Time Out’s 2026 Ranking

To compile the ranking, Time Out surveyed more than 24,000 residents across 150 cities in 42 languages, asking locals about dozens of factors shaping urban life — including food, nightlife, culture, affordability, happiness, community and overall atmosphere

Κουτσούμπας: Είμαι 100% σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης ζήτησε και έδωσε συγκατάθεση για τις υποκλοπές, είναι στις βασικές αρχές του τέτοιες πρακτικές
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Κουτσούμπας: Είμαι 100% σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης ζήτησε και έδωσε συγκατάθεση για τις υποκλοπές, είναι στις βασικές αρχές του τέτοιες πρακτικές

Ο πρωθυπουργός «εκτός από πολιτικές έχει και ποινικές ευθύνες» για το σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δηλώνοντας πεπεισμένος ότι ο ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ηθικός αυτουργός. Ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση γιατί ψήφισε το θεσμικό πλαίσιο για τις παρακολουθήσεις, αλλά και γιατί δεν στήριξε τη διερεύνηση της υπόθεσης για το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ. Αναλύει το πολιτικό σκηνικό, απορρίπτοντας τους φόβους περί ακυβερνησίας. «Το σύστημα πάντα βρίσκει διέξοδο» λέει, ενώ προεξοφλεί την αποχώρηση Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

