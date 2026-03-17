Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Το άγχος κατά την πρώιμη παιδική ηλικία συνδέεται με πεπτικά προβλήματα – Τι έδειξαν μελέτες
Υγεία 17 Μαρτίου 2026, 09:29

Οι μελέτες δείχνουν ότι το άγχος στην πρώιμη ζωή μπορεί να διαμορφώσει την ανάπτυξη της επικοινωνίας εντέρου και εγκεφάλου και να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη γαστρεντερική λειτουργία.

Το άγχος στην κύηση και τα πρώτα χρόνια ζωής μπορεί να οδηγήσει σε πεπτικά προβλήματα μακροπρόθεσμα, που προκαλούνται από αλλαγές στο έντερο και το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Gastroenterology.

Η συναισθηματική παραμέληση, το άγχος τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όσο και μετά τη γέννηση και άλλες αρνητικές εμπειρίες στην αρχή της ζωής μπορεί να έχουν βαθύ αντίκτυπο στην ανάπτυξη ενός παιδιού, διαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζεται ο εγκέφαλος.

Η έρευνα

Ερευνητές στο Κέντρο Έρευνας Πόνου της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης προσπάθησαν να κατανοήσουν πώς αυτές οι δυσκολίες διαμορφώνουν την αμφίδρομη επικοινωνία του εγκεφάλου με το έντερο. Όταν προκύψουν προβλήματα κατά την επικοινωνία αυτή, οι άνθρωποι μπορεί να αντιμετωπίσουν πεπτικά προβλήματα, όπως σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, κοιλιακό άλγος και προβλήματα κινητικότητας του εντέρου με δυσκοιλιότητα ή διάρροια.

«Όταν ο εγκέφαλος επηρεάζεται, πιθανότατα επηρεάζεται και το έντερο. Τα δύο συστήματα επικοινωνούν 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα», επισημαίνει η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Κάρα Μαργκόλις, διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας για τον Πόνο και καθηγήτρια στη Σχολή Οδοντιατρικής και στη Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

Οι ερευνητές μελέτησαν δεδομένα από μοντέλα ποντικών και δύο μεγάλες μελέτες σε παιδιά.

Στη μελέτη σε ποντίκια, τα νεογνά χωρίστηκαν από τις μητέρες τους για πολλές ώρες την ημέρα. Όταν οι ερευνητές τα εξέτασαν αρκετούς μήνες αργότερα, στο ισοδύναμο της νεαρής ενήλικης ζωής, τα ποντίκια είχαν υψηλότερα επίπεδα συμπεριφορών που μοιάζουν με άγχος, πόνο στο έντερο και προβλήματα κινητικότητας του εντέρου. Οι αλλαγές στην κινητικότητα διέφεραν ανάλογα με το φύλο, με τα θηλυκά ποντίκια να βιώνουν διάρροια και τα αρσενικά δυσκοιλιότητα.

Δυο μελέτες και ένα συμπέρασμα

Η σύνδεση μεταξύ του στρες στην πρώιμη ζωή και των γαστρεντερικών προβλημάτων που διαπιστώθηκε στα προκλινικά πειράματα αντικατοπτρίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε δύο μεγάλες μελέτες σε ανθρώπους.

Στη μία, οι ερευνητές εξέτασαν μια μελέτη πληθυσμού στη Δανία, όπου συμμετείχαν περισσότερα από 40.000 μωρά και παρακολουθήθηκαν για έως 15 έτη. Τα μισά από αυτά γεννήθηκαν από μητέρες με κατάθλιψη που δεν είχε αντιμετωπιστεί κατά τη διάρκεια ή μετά την εγκυμοσύνη.

Διαπίστωσαν ότι η κατάθλιψη κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη στις μητέρες που δεν λάμβαναν αντικαταθλιπτικά συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο τα παιδιά να διαγνωστούν με πολυάριθμες πεπτικές διαταραχές, όπως ναυτία και εμετό, δυσκοιλιότητα, κολικούς και σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.

Σε δεύτερη μελέτη σε ανθρώπους, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από σχεδόν 12.000 παιδιά στις ΗΠΑ που συμμετείχαν στη μελέτη «Adolescent Brain Cognitive Development». Εξέτασαν τις δυσμενείς εμπειρίες της παιδικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης, της παραμέλησης και των προβλημάτων ψυχικής υγείας των γονέων. Διαπίστωσαν ότι τα γαστρεντερικά συμπτώματα αυξάνονταν με οποιοδήποτε είδος άγχος της πρώιμης παιδικής ηλικίας.

Στις μελέτες σε ανθρώπους, οι ερευνητές δεν βρήκαν διαφορές στα πεπτικά αποτελέσματα μεταξύ ανδρών και γυναικών, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι δυσκολίες κατά τη διάρκεια αυτού του κρίσιμου αναπτυξιακού σταδίου μπορεί να επηρεάσουν την υγεία του εντέρου ανεξάρτητα από το φύλο.

Συνολικά, οι μελέτες, σύμφωνα με το ΑΠΕ, δείχνουν ότι το άγχος στην πρώιμη ζωή μπορεί να διαμορφώσει την ανάπτυξη της επικοινωνίας εντέρου και εγκεφάλου και να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη γαστρεντερική λειτουργία.

E.E.: Η ενεργειακή κρίση διχάζει (ξανά) τους 27

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό

Κόσμος 16.03.26

Παρόλο που η πρόσβαση σε αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά αντισυλληπτικά παραμένει άνιση σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι ειδικοί εκτιμούν ότι παρατηρείται γενική βελτίωση στην ήπειρο.

Οι σοβαρές ιογενείς λοιμώξεις προκαλούν αλλαγές στα ανοσοκύτταρα των πνευμόνων, οδηγώντας σε χρόνια φλεγμονή που βοηθά στην εμφάνιση καρκίνου μήνες ή και χρόνια αργότερα - «ασπίδα» αποτελεί ο εμβολιασμός.

Σε προφίλ και κανάλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνονται αγοραπωλησίες μη εγκεκριμένων ουσιών που υπόσχονται ολική «μεταμόρφωση» - Τι είναι τα πεπτίδια που έχουν προκαλέσει φρενίτιδα

Τακτικός έλεγχος, ιδίως όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, προλαβαίνει τις επιπτώσεις της νόσου και καθυστερεί την εξέλιξή της – Ραγδαία άνοδος λόγω δημογραφικού

To compile the ranking, Time Out surveyed more than 24,000 residents across 150 cities in 42 languages, asking locals about dozens of factors shaping urban life — including food, nightlife, culture, affordability, happiness, community and overall atmosphere

Ο πρωθυπουργός «εκτός από πολιτικές έχει και ποινικές ευθύνες» για το σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δηλώνοντας πεπεισμένος ότι ο ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ηθικός αυτουργός. Ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση γιατί ψήφισε το θεσμικό πλαίσιο για τις παρακολουθήσεις, αλλά και γιατί δεν στήριξε τη διερεύνηση της υπόθεσης για το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ. Αναλύει το πολιτικό σκηνικό, απορρίπτοντας τους φόβους περί ακυβερνησίας. «Το σύστημα πάντα βρίσκει διέξοδο» λέει, ενώ προεξοφλεί την αποχώρηση Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.

Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ αναλύει τις συνέπειες του πολέμου στην τσέπη του καταναλωτή, την ανεπάρκεια των κυβερνητικών μέτρων, την ανάγκη να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση.

Οι αυτοκινητιστές ταξί έχουν αποφασίσει επ’ αόριστον απεργία και παράλληλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε εξτρά κινητοποιήσεις και πορείες σε αεροδρόμια, λιμάνια και κεντρικούς δρόμους.

Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Λίβανο - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Η Βρετανία και η Γερμανία απέρριψαν ξερά χθες οποιαδήποτε αποστολή του NATO με σκοπό να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Η Ιαπωνία και η Αυστραλία, ιστορικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, απέκλεισαν την αποστολή στρατιωτικών μέσων

