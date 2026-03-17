Σημαντική είδηση:
17.03.2026 | 15:30
Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή
Υποστελέχωση και στεγαστικά προβλήματα στα διοικητικά δικαστήρια καταγγέλλουν οι δικαστικοί
Ελλάδα 17 Μαρτίου 2026, 17:02

Υποστελέχωση και στεγαστικά προβλήματα στα διοικητικά δικαστήρια καταγγέλλουν οι δικαστικοί

Σύμφωνα με την Ένωση Διοικητικών Δικαστών τα προβλήματα είναι πιο έντονα στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής και στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης.

Σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και ανεπαρκών υποδομών εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διοικητικά δικαστήρια της χώρας, με τους δικαστικούς λειτουργούς να υποστηρίζουν ότι επιβαρύνει τις συνθήκες εργασίας τους και δυσχεραίνει την αποτελεσματική και ταχεία απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης.

Όπως υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της η Ένωση Διοικητικών Δικαστών «τα προβλήματα αυτά αναδεικνύονται με ιδιαίτερη ένταση σε ορισμένα δικαστήρια, όπως ενδεικτικά στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής και στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης».

Υποστελέχωση

Ειδικότερα, στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, το Τμήμα Συνεδριάσεων στελεχώνεται μόλις με τρεις γραμματείς για δώδεκα δικαστές, ενώ στο Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού υπηρετεί ένας μόνο υπάλληλος, παρά το γεγονός ότι οι οργανικές θέσεις είναι πολλαπλάσιες.

Παράλληλα, κενές οργανικές θέσεις, αποσπάσεις και επικείμενες συνταξιοδοτήσεις επιτείνουν περαιτέρω το πρόβλημα. Επιπλέον, το υφιστάμενο Δικαστικό Μέγαρο έχει πλέον κορεστεί χωροταξικά, λόγω της συγκέντρωσης πολλών δικαστικών υπηρεσιών στον ίδιο χώρο και της αύξησης των υπηρεσιακών αναγκών, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εξέταση της δυνατότητας μεταστέγασης των διοικητικών δικαστηρίων της πόλης σε κατάλληλο κτήριο.

Στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης υπηρετούν σήμερα μόνον πέντε (5) υπάλληλοι, ενώ οι οργανικές θέσεις που έχουν κατανεμηθεί προς πλήρωση ανέρχονται σε δεκατρείς (13). Παράλληλα, απουσιάζει και προσωπικό με επαρκή γνώση οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης, παρότι στο δικαστήριο λειτουργεί Διαχειριστική Επιτροπή Επιχορήγησης του ν. 3900/2010 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών περισσότερων δικαστικών υπηρεσιών.

Προβλήματα με τα κτίρια

Πέραν των ζητημάτων υποστελέχωσης, το ίδιο δικαστήριο αντιμετωπίζει και σημαντικές κτιριακές ελλείψεις, όπως η απουσία ακροατηρίου και η ανάγκη χρήσης αίθουσας άλλου δικαστηρίου για τη διεξαγωγή συνεδριάσεων, η ανεπάρκεια γραφειακών χώρων για δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους, η έλλειψη κατάλληλων χώρων αρχείου, καθώς και η απουσία ράμπας πρόσβασης για άτομα με αναπηρία. Δεδομένου ότι έχει ήδη δρομολογηθεί η μεταστέγαση του δικαστηρίου, είναι αναγκαία η επίσπευση των σχετικών ενεργειών ώστε να αντιμετωπιστούν οριστικά τα προβλήματα στέγασης.

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών έχει ήδη θέσει τα ζητήματα αυτά υπόψη του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των αρμόδιων θεσμικών οργάνων, ζητώντας την ενίσχυση των διοικητικών δικαστηρίων με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών όπου αυτές παρουσιάζουν ελλείψεις. Η Πολιτεία οφείλει να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη άσκηση του δικαστικού έργου και την ουσιαστική πρόσβαση των πολιτών στη διοικητική δικαιοσύνη.

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Νετανιάχου: Ο θάνατος Λαριτζανί, ευκαιρία για τον ιρανικό λαό

Νέο μακάβριο εύρημα στη Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου
Ελλάδα 17.03.26

Νέο μακάβριο εύρημα στη Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου

Κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε τεχνητή λίμνη σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, εντοπίστηκαν στον βυθό ένα ανθρώπινο κρανίο και οστά

Άρτα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίσθηκε εργάτης – Είχε καταπλακωθεί από χώματα μετά από κατολίσθηση
Ελλάδα 17.03.26

Άρτα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίσθηκε εργάτης – Είχε καταπλακωθεί από χώματα μετά από κατολίσθηση

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεγάλος όγκος χωμάτων αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί ο εργάτης και να εγκλωβιστεί κάτω από το χώμα

«Το ταξί είναι εδώ, ενωμένο δυνατό»: Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή
Από τις 06:00 17.03.26

«Το ταξί είναι εδώ, ενωμένο δυνατό»: Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή

«Ζητάμε διάλογο και όχι τιμωρία», τονίζει το ΣΑΤΑ, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας των ιδιοκτητών ταξί αφορά την οικονομική επιβίωση του κλάδου και την ισότιμη μεταχείριση στην αγορά

«Αποτελεί συνέχεια»: Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό 4,1 Ρίχτερ στα Ιωάννινα
Σεισμική δόνηση 17.03.26

«Αποτελεί συνέχεια»: Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό 4,1 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

Ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας τόνισε πως η σεισμική δόνηση αποτελεί συνέχεια αυτών που σημειώθηκαν στην περιοχή την προηγούμενη εβδομάδα

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε η συνοδηγός του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε την Έμμα – Εξαγοράσιμη η ποινή της
Στη Θεσσαλονίκη 17.03.26

Καταδικάστηκε η 23χρονη συνοδηγός του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε την Έμμα – Εξαγοράσιμη η ποινή της

Η 23χρονη επέβαινε ως συνοδηγός στο αυτοκίνητο, το οποίο παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα την 21 ετών φοιτήτρια Έμμα, το Νοέμβριο του 2022, στην περιοχή της Καμάρας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Απεργούν οι γιατροί του ΕΣΥ την Τετάρτη – Διήμερο κινητοποιήσεων στην Υγεία
Ελλάδα 17.03.26

Απεργούν οι γιατροί του ΕΣΥ την Τετάρτη – Διήμερο κινητοποιήσεων στην Υγεία

Γιατροί και νοσηλευτές ζητούν την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων - ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ ζητούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών

Ιράν: Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει τον πόλεμο στο «σπίτι»;
Χωρίς υποστήριξη 17.03.26

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει τον πόλεμο στο «σπίτι»;

Ό,τι και να ισχυρίζεται ο Τραμπ για τους στόχους των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν, οι Αμερικανοί δεν φαίνεται να συμφωνούν με πολέμους που στοχεύουν στην επίτευξη πολιτικών αλλαγών σε άλλες χώρες

Η τούρτα LEGO για τα γενέθλια του Τεντόγλου στο νέο φυσικοθεραπευτήριο του ΟΑΚΑ
Άλλα Αθλήματα 17.03.26

Η τούρτα LEGO για τα γενέθλια του Τεντόγλου στο νέο φυσικοθεραπευτήριο του ΟΑΚΑ

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος μαζί με την Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα εγκαινίασαν το ανακαινισμένο φυσικοθεραπευτήριο στο ΟΑΚΑ και έκαναν έκπληξη στον Μίλτο Τεντόγλου.

Ολυμπιακός και Κερατσίνι τίμησαν τη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη (pic, vid)
Ποδόσφαιρο 17.03.26

Ολυμπιακός και Κερατσίνι τίμησαν τη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη (pic, vid)

Οι δύο ομάδες, αλλά και ο κόσμος που βρέθηκε στις κερκίδες του σταδίου, απέτισαν φόρο τιμής στον αείμνηστο Μιλτιάδη Μαρινάκη, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με αγάπη τον Ολυμπιακό αλλά και το πειραϊκό ποδόσφαιρο.

Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν
Euroleague 17.03.26

Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν

Πολύ ενδιαφέρουσες ατάκες από τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, Λούκα Βιλντόσα, για τις δύο ελληνικές ομάδες αλλά και τον Τούρκο προπονητή των «πράσινων».

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

