Υποστελέχωση και στεγαστικά προβλήματα στα διοικητικά δικαστήρια καταγγέλλουν οι δικαστικοί

Σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και ανεπαρκών υποδομών εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διοικητικά δικαστήρια της χώρας, με τους δικαστικούς λειτουργούς να υποστηρίζουν ότι επιβαρύνει τις συνθήκες εργασίας τους και δυσχεραίνει την αποτελεσματική και ταχεία απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης.

Όπως υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της η Ένωση Διοικητικών Δικαστών «τα προβλήματα αυτά αναδεικνύονται με ιδιαίτερη ένταση σε ορισμένα δικαστήρια, όπως ενδεικτικά στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής και στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης».

Υποστελέχωση

Ειδικότερα, στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, το Τμήμα Συνεδριάσεων στελεχώνεται μόλις με τρεις γραμματείς για δώδεκα δικαστές, ενώ στο Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού υπηρετεί ένας μόνο υπάλληλος, παρά το γεγονός ότι οι οργανικές θέσεις είναι πολλαπλάσιες.

Παράλληλα, κενές οργανικές θέσεις, αποσπάσεις και επικείμενες συνταξιοδοτήσεις επιτείνουν περαιτέρω το πρόβλημα. Επιπλέον, το υφιστάμενο Δικαστικό Μέγαρο έχει πλέον κορεστεί χωροταξικά, λόγω της συγκέντρωσης πολλών δικαστικών υπηρεσιών στον ίδιο χώρο και της αύξησης των υπηρεσιακών αναγκών, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εξέταση της δυνατότητας μεταστέγασης των διοικητικών δικαστηρίων της πόλης σε κατάλληλο κτήριο.

Στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης υπηρετούν σήμερα μόνον πέντε (5) υπάλληλοι, ενώ οι οργανικές θέσεις που έχουν κατανεμηθεί προς πλήρωση ανέρχονται σε δεκατρείς (13). Παράλληλα, απουσιάζει και προσωπικό με επαρκή γνώση οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης, παρότι στο δικαστήριο λειτουργεί Διαχειριστική Επιτροπή Επιχορήγησης του ν. 3900/2010 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών περισσότερων δικαστικών υπηρεσιών.

Προβλήματα με τα κτίρια

Πέραν των ζητημάτων υποστελέχωσης, το ίδιο δικαστήριο αντιμετωπίζει και σημαντικές κτιριακές ελλείψεις, όπως η απουσία ακροατηρίου και η ανάγκη χρήσης αίθουσας άλλου δικαστηρίου για τη διεξαγωγή συνεδριάσεων, η ανεπάρκεια γραφειακών χώρων για δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους, η έλλειψη κατάλληλων χώρων αρχείου, καθώς και η απουσία ράμπας πρόσβασης για άτομα με αναπηρία. Δεδομένου ότι έχει ήδη δρομολογηθεί η μεταστέγαση του δικαστηρίου, είναι αναγκαία η επίσπευση των σχετικών ενεργειών ώστε να αντιμετωπιστούν οριστικά τα προβλήματα στέγασης.

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών έχει ήδη θέσει τα ζητήματα αυτά υπόψη του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των αρμόδιων θεσμικών οργάνων, ζητώντας την ενίσχυση των διοικητικών δικαστηρίων με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών όπου αυτές παρουσιάζουν ελλείψεις. Η Πολιτεία οφείλει να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη άσκηση του δικαστικού έργου και την ουσιαστική πρόσβαση των πολιτών στη διοικητική δικαιοσύνη.