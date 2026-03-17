Σημαντική είδηση:
17.03.2026 | 07:40
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Σκάνδαλο υποκλοπών: Τα 9 κενά στην έρευνα
Ελλάδα 17 Μαρτίου 2026

Τι κατέγραψε το πόρισμα του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση - Τι προέκυψε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Εννέα σημαντικά κενά είχε η έρευνα του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση, όπως προέκυψε και από την ακροαματική διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο που οδηγεί πλέον και σε περαιτέρω δικαστική έρευνα για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Να θυμίσουμε ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με επίκληση την… επιτάχυνση της έρευνας, κίνηση που είχαν από τότε καταγγείλει με ένταση νομικοί κύκλοι, αφαίρεσε τον Οκτώβριο του 2023 τον «φάκελο Predator» από την Εισαγγελία Πρωτοδικών (η οποία προχωρούσε σε ενδελεχή διερεύνηση όλων των παραμέτρων), αφήνοντας αναπάντητο το βασικό ερώτημα: ποιους λόγους είχαν οι τέσσερις ιδιώτες που τελικά κάθισαν στο εδώλιο του κατηγορουμένου να παρακολουθούν δεκάδες κυβερνητικά στελέχη, στρατιωτικούς, αστυνομικούς, δημοσιογράφους κ.λπ., οι περισσότεροι από τους οποίους καμία σχέση δεν έχουν με τις δραστηριότητές τους και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους;

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με νομικούς και αναλυτές που ασχολήθηκαν με τα δεδομένα του σκανδάλου, τα κενά στην έρευνα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου είναι τα εξής:

1. ΤΟ ΤΡΙΚ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

Υπήρξε απεμπλοκή της ΕΥΠ και συνολικά της κυβέρνησης από την υπόθεση με βάση ένα αμφιλεγόμενο πόρισμα δύο πραγματογνωμόνων (ενός καθηγητή Πανεπιστημίου και ενός αστυνομικού των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ.) που κλήθηκαν να συγκρίνουν τη λίστα των περίπου 100 παρακολουθουμένων από το παράνομο λογισμικό και εκείνων που παρακολουθούσε η ΕΥΠ, όπου, ενώ διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν 30 κοινοί στόχοι, αγνοήθηκε (και) το δεδομένο ότι όταν τελείωνε η παρακολούθηση από την ΕΥΠ ενός «στόχου», ξεκινούσε από τους διαχειριστές του Predator, κάτι που προφανώς δεν μπορεί να ήταν συμπτωματικό.

Στη δίκη μάλιστα υπήρξαν αναφορές και έγγραφα για «καθοδήγηση από δικαστικούς στο πόρισμα των δύο πραγματογνωμόνων», έτσι ώστε να προσμετρήσουν στη συγκριτική διαδικασία και τους 15.000 παρακολουθουμένους από την ΕΥΠ για λόγους τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος και διακίνησης παράτυπων μεταναστών, με αποτέλεσμα οι 30 «κοινοί στόχοι» μυστικών υπηρεσιών και κακόβουλου λογισμικού να αναδειχθούν μέσα στο πλήθος των δεκάδων χιλιάδων παρακολουθήσεων ως αριθμός «μηδαμινός».

2. ΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Για τους περισσότερους από τους 30 κοινούς στόχους δεν υπήρξε καμία ενδελεχής έρευνα για τους λόγους και το επίσημο σκεπτικό παρακολούθησής τους. Μάλιστα, δικαστικοί λειτουργοί που σχετίζονταν με τη λειτουργία της ΕΥΠ ανέφεραν ότι «υπήρξε υποκλοπή των συνομιλιών αυτών των στόχων με το τρικ της ένταξης των αριθμών των τηλεφώνων τους σε άσχετες δικογραφίες για το οργανωμένο έγκλημα»!

Σημειώνεται ότι κοινός στόχος παρακολούθησης ήταν και η προϊσταμένη των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. υποστράτηγος Πηνελόπη Μηνιάτη που είχε αναλάβει εκείνη την περίοδο την εξέταση του κινητού του δολοφονηθέντος Γιώργου Καραϊβάζ και κατέθεσε σχετικά και στη δίκη.

3. Η (ΜΗ) ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ

Ο τότε διοικητής της ΕΥΠ Παναγιώτης Κοντολέων κλήθηκε ως μάρτυρας στις 22 Μαΐου 2024 και δεν του υποβλήθηκε προφανώς καμία ερώτηση για την εξήγηση των δεκάδων κοινών παρακολουθήσεων ΕΥΠ και Predator, και μάλιστα, ενώ κατέθεσε ότι γνώριζε «εδώ και 15 χρόνια τον επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνο», δεν δέχθηκε καμία ερώτηση για σειρά συναντήσεων που φέρεται να είχε μαζί του σε περιόδους… υπερλειτουργίας του Predator, όπως είχε κατατεθεί από μάρτυρες από τον Νοέμβριο του 2022.

Σημαντική παράλειψη ήταν ακόμα ότι δεν ρωτήθηκε ούτε για το προσχέδιο μνημονίου συνεργασίας που επρόκειτο να υπογράψει η ΕΥΠ με την αρμόδια υπηρεσία της Βόρειας Μακεδονίας για την κυβερνοασφάλεια και στο οποίο βρέθηκαν ψηφιακά ίχνη των διορθώσεων που έκανε ο ισραηλινός εργαζόμενος της εταιρείας Intellexa που εμπλέκεται στη διαχείριση του Predator.

4. Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έλαβε τον Ιούνιο 2024 μια κατάθεση της… τελευταίας στιγμής, λίγες ώρες πριν από το κλείσιμο του φακέλου, του γενικού γραμματέα στο Μαξίμου και ανιψιού του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, στον οποίο δεν υποβλήθηκαν κρίσιμες ερωτήσεις για τις φερόμενες σχέσεις του με πρωταγωνιστές της υπόθεσης των υποκλοπών, ενώ δεν του ζητήθηκαν σαφείς εξηγήσεις για τα SMS – παγίδα που είχαν σταλεί από τον αριθμό του κινητού (με εικονική χρήση του) ως «ευχαριστήρια» για τις ευχές που του είχαν σταλεί.

5. Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΥ

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου περιόρισε το κατηγορητήριο στους τέσσερις ιδιώτες, χωρίς μάλιστα τη διεύρυνσή του για «κατασκοπεία» κ.λπ., με βάση το ιδιόμορφο σκεπτικό ότι δεν παρουσιάστηκαν στοιχεία ότι η πλειονότητα των παρακολουθουμένων άνοιξε τα μολυσμένα SMS και συνεπώς για αυτούς δεν υφίσταται αδίκημα. Χωρίς όμως κανένα από αυτά τα θύματα – στόχους του παράνομου λογισμικού να κληθεί να καταθέσει σχετικά.

6. Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν κάλεσε για εξέταση κρίσιμους μάρτυρες, όπως υπάλληλοι της εταιρείας Intellexa ή συνεργάτες των κατηγορουμένων, αρκετοί από τους οποίους κλήθηκαν από το ίδιο το Μονομελές Πρωτοδικείο, αναδεικνύοντας σημαντικές παραμέτρους του σκανδάλου, όπως οι αφανείς σχέσεις των εταιρειών που αναμειγνύονταν στο Predator, οι σχέσεις επιχειρηματιών με τη ΝΔ, η «ανοικτή γραμμή» που υπήρχε με μέλη της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, καθώς και το ότι υπήρχε προηγούμενη ενημέρωση των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο για έρευνες που γίνονταν σε γραφεία κ.λπ.

7. Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΙΔΗ

Δεν είχε ερευνηθεί ενδελεχώς το ζήτημα των συναλλαγών με την τραπεζική κάρτα του ιδιώτη Αιμίλιου Κοσμίδη, μέσω της οποίας πληρώθηκε η μαζική αποστολή SMS – παγίδα στα κινητά των παρακολουθουμένων. Κάτι το οποίο υπήρξε στη διάρκεια της διαδικασίας στο δικαστήριο, το οποίο διερεύνησε ακόμη και τις διασυνδέσεις του συγκεκριμένου ιδιώτη.

8. ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ενώ από τα τέλη του 2022 υπήρχαν μαρτυρίες για τον «συνδετικό» κρίκο (έλληνα μεσάζοντα όπλων) ισραηλινών και ελλήνων επιχειρηματιών που έφεραν από την Κύπρο στην Ελλάδα το Predator, όπως και για τα γραφεία εταιρείας στη Λ. Κηφισίας όπου στεγάστηκαν οι σχετικές συναντήσεις, αλλά και για τις μεταγενέστερες επαφές με πολιτικά πρόσωπα και υπηρεσιακούς παράγοντες, δεν υπήρξε καμία σχετική έρευνα. Μόλις τον Δεκέμβριο του 2022 εκλήθη πρόσωπο που είχε αυτόν τον συνεκτικό ρόλο και έδωσε μια κατάθεση λίγων γραμμών, χωρίς άλλη διεξοδική έρευνα. Να εξεταστούν δηλαδή συνεργάτες του, να γίνει έλεγχος στα γραφεία όπου υπήρξαν οι συναντήσεις ή να υποβληθούν σχετικές ερωτήσεις και σε άλλους συμμετέχοντες στην «προεργασία» της ενεργοποίησης του Predator στην Ελλάδα.

9. Η ΜΗ ΚΛΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Στη διάρκεια της έρευνας Ζήση δεν κλήθηκαν να καταθέσουν αστυνομικοί που ήταν αποσπασμένοι στην ΕΥΠ και φαίνεται να σχετίζονταν με την ενεργοποίηση του Predator, ούτε άλλα σχετικά πρόσωπα όπως ο αστυνομικός φρουρός ενός από τους βασικούς κατηγορουμένους για τη διαχείριση του Predator.

E.E.: Η ενεργειακή κρίση διχάζει (ξανά) τους 27

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Κόσμος
Απανωτοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο

Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Ελλάδα 17.03.26

Οι αυτοκινητιστές ταξί έχουν αποφασίσει επ’ αόριστον απεργία και παράλληλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε εξτρά κινητοποιήσεις και πορείες σε αεροδρόμια, λιμάνια και κεντρικούς δρόμους.

Σύνταξη
Απάτη με επιδοτήσεις στο Ρέθυμνο: Δήλωσαν χιλιάδες ανύπαρκτα αιγοπρόβατα για να πάρουν αποζημιώσεις
Ελλάδα 17.03.26

Χιλιάδες αιγοπρόβατα που δεν βρέθηκαν ποτέ σε έλεγχο δήλωσαν τρεις κτηνοτρόφοι στο Ρέθυμνο - Οι αρχές αναμένεται να ενημερώσουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Διεύθυνση Γεωργίας και την ΑΑΔΕ για να πραγματοποιήσουν την δική τους έρευνα.

Σύνταξη
Ανησυχία στην ΑΣΠΑΙΤΕ για ενδεχόμενο σαμποτάρισμα της ενσωμάτωσης στο ΕΚΠΑ από τη διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή
Ακαδημαϊκές «τορπίλες» 16.03.26

Ανησυχία προκαλεί στην ΑΣΠΑΙΤΕ η διαφαινόμενη προσπάθεια μερίδας της διορισμένης διοικούσας επιτροπής της Σχολής να «τορπιλιστεί» η συμφωνία για την ενσωμάτωσή στο ΕΚΠΑ

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ.: Ταυτοποιήθηκαν 14 οπαδοί του ΠΑΟΚ που εισέβαλαν στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας
Ελλάδα 16.03.26

Μετά από έρευνες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι 8 - Οι δράστες επιτέθηκαν στους δημοσιογράφους και τους εξανάγκασαν να αποχωρήσουν από τα δημοσιογραφικά θεωρία στην Τούμπα

Σύνταξη
Κοινωνική πολιτική και προσφυγικό: Τι είναι ο «ασφαλειοποιημένος ανθρωπισμός» και γιατί μας αφορά;
Επιστημονική ημερίδα 16.03.26

Οι επιστήμονες Δημοσθένης Παπαδάτος-Αναγνωστόπουλος και Νίκος Κουραχάνης, συνεπιμελητές του βιβλίου «Ασφαλειοποιημένος Ανθρωπισμός», μιλάνε στο in ενόψει ημερίδας για το προσφυγικό.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης
Ελλάδα 16.03.26

Οι νεαροί πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Χανίων λίγο πριν τις 11:00 το πρωί, προκειμένου να απολογηθούν για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν

Σύνταξη
Κηφισιά: Συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία 50χρονος επιχειρηματίας πρώην σύντροφος πασίγνωστης ηθοποιού
Κηφισιά 16.03.26

Μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του 50χρονου στην Κηφισιά εντοπίστηκαν αμφορείς που εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.

Σύνταξη
Θρήνος στην κηδεία του 18χρονου που σκοτώθηκε στον Πύργο – Τον αποχαιρέτησαν με λευκά μπαλόνια
Ελλάδα 16.03.26

Κρατώντας λουλούδια και λευκά μπαλόνια, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, συμμαθητές και συμπαίκτες του 18χρονου βρέθηκαν στο κοιμητήριο όπου κηδεύτηκε ο νεαρός πρωταθλητής του beach volley

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει η μητέρα του 20χρονου – «Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που στέρησε το παιδί μου»
Θεσσαλονίκη 16.03.26

Η μητέρα του αδικοχαμένου οπαδού του ΠΑΟΚ ζητεί από τα ΜΜΕ να σταματήσουν την αναπαραγωγή του βίντεο του Κλεομένη που χάνει τις αισθήσεις του

Σύνταξη
ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις
Παναγιώτα Καλαποθαράκου 17.03.26

Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ αναλύει τις συνέπειες του πολέμου στην τσέπη του καταναλωτή, την ανεπάρκεια των κυβερνητικών μέτρων, την ανάγκη να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Ελλάδα 17.03.26

Οι αυτοκινητιστές ταξί έχουν αποφασίσει επ’ αόριστον απεργία και παράλληλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε εξτρά κινητοποιήσεις και πορείες σε αεροδρόμια, λιμάνια και κεντρικούς δρόμους.

Σύνταξη
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Νεογέννητο μόλις 3 ημερών το μικρότερο θύμα των επιθέσεων στο Ιράν
18η μέρα πολέμου 17.03.26 Upd: 07:50

Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Λίβανο - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου
Κόσμος 17.03.26

Η Βρετανία και η Γερμανία απέρριψαν ξερά χθες οποιαδήποτε αποστολή του NATO με σκοπό να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Η Ιαπωνία και η Αυστραλία, ιστορικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, απέκλεισαν την αποστολή στρατιωτικών μέσων

Σύνταξη
Όλα όσα δεν κατάλαβε ο Τζέφρι Έπσταϊν για την «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ
Art 17.03.26

Οι αποκαλύψεις από τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από τη σχέση του με τη «Λολίτα», το αμφιλεγόμενο μυθιστόρημα του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο στασιμοπληθωρισμός «χτυπά» την πόρτα της ελληνικής οικονομίας
Τα σενάρια 17.03.26

Η εκτόξευση των τιμών ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει φόβους για παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δίνη καθώς δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα αυξημένου πληθωρισμού και επιβραδυνόμενης ανάπτυξης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)
Ο μεγάλος φόβος 17.03.26

Οι αντιλήψεις κρατών περί αναγκαιότητας και κινδύνων ως προς τα πυρηνικά όπλα ως μέσο αποτροπής και ασφάλειας έχουν ήδη αλλάξει επικίνδυνα εν μέσω πολέμων και διεθνούς αταξίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σλοβενία: Παράνομες ηχογραφήσεις με περιστατικά διαφθοράς κυκλοφορούν πριν από τις εκλογές
Ενόψει εκλογών 17.03.26

Στις αρχές Μαρτίου και ενόψει εκλογών κυκλοφόρησαν στη Σλοβενία, από ανώνυμες πηγές, βίντεο με παράνομες ηχογραφήσεις συνομιλιών που φέρεται ότι αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς.

Σύνταξη
Κούβα: Η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί να αποχωρήσει από την εξουσία ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ
New York Times 17.03.26

«Οι Αμερικανοί επέδωσαν το μήνυμα στους κουβανούς διαπραγματευτές» ότι ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ πρέπει να εγκαταλείψει την εξουσία, γράφουν οι New York Times.

Σύνταξη
Κούβα: «Θα έχω την τιμή να την πάρω», λέει ο Τραμπ – «Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω»
Ντόναλντ Τραμπ 17.03.26

«Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω», δήλωσε ο Τραμπ όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει τι εννοούσε με το «θα έχω την τιμή να πάρω την Κούβα».

Σύνταξη
Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγτσί διαψεύδει ότι βρίσκεται σε επαφή με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Γουίτκοφ
«Παραπλάνηση» 17.03.26

«Η τελευταία επαφή μου με τον κ. Γουίτκοφ έγινε πριν από την απόφαση του εργοδότη του να σκοτώσει τη διπλωματία», δηλώνει ο Αμπάς Αραγτσί, διαψεύδοντας δημοσίευμα που έκανε λόγο για επαφές τους.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: «Κάπου 200 στρατιωτικοί των ΗΠΑ» έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο
Μέση Ανατολή 17.03.26

Περίπου 200 στρατιωτικοί των ΗΠΑ έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν, και από αυτούς «δέκα σοβαρά», ενώ «στη μεγάλη πλειονότητά τους οι τραυματισμοί είναι ελαφριοί», σύμφωνα με τη CENTCOM.

Σύνταξη
Ο Τραμπ εκτιμά ότι θα καθυστερήσει «περίπου ένα μήνα» το ταξίδι του στην Κίνα
«Εχουμε πόλεμο» 17.03.26

«Μιλάμε με την Κίνα. Θα το ήθελα πολύ, αλλά λόγω του πολέμου, θέλω να βρίσκομαι εδώ», δηλώνει ο Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι η επίσκεψή του στο Πεκίνο θα καθυστερήσει «περίπου ένα μήνα».

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

