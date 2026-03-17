Σκάνδαλο υποκλοπών: Τα 9 κενά στην έρευνα

Εννέα σημαντικά κενά είχε η έρευνα του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση, όπως προέκυψε και από την ακροαματική διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο που οδηγεί πλέον και σε περαιτέρω δικαστική έρευνα για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Να θυμίσουμε ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με επίκληση την… επιτάχυνση της έρευνας, κίνηση που είχαν από τότε καταγγείλει με ένταση νομικοί κύκλοι, αφαίρεσε τον Οκτώβριο του 2023 τον «φάκελο Predator» από την Εισαγγελία Πρωτοδικών (η οποία προχωρούσε σε ενδελεχή διερεύνηση όλων των παραμέτρων), αφήνοντας αναπάντητο το βασικό ερώτημα: ποιους λόγους είχαν οι τέσσερις ιδιώτες που τελικά κάθισαν στο εδώλιο του κατηγορουμένου να παρακολουθούν δεκάδες κυβερνητικά στελέχη, στρατιωτικούς, αστυνομικούς, δημοσιογράφους κ.λπ., οι περισσότεροι από τους οποίους καμία σχέση δεν έχουν με τις δραστηριότητές τους και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους;

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με νομικούς και αναλυτές που ασχολήθηκαν με τα δεδομένα του σκανδάλου, τα κενά στην έρευνα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου είναι τα εξής:

1. ΤΟ ΤΡΙΚ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

Υπήρξε απεμπλοκή της ΕΥΠ και συνολικά της κυβέρνησης από την υπόθεση με βάση ένα αμφιλεγόμενο πόρισμα δύο πραγματογνωμόνων (ενός καθηγητή Πανεπιστημίου και ενός αστυνομικού των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ.) που κλήθηκαν να συγκρίνουν τη λίστα των περίπου 100 παρακολουθουμένων από το παράνομο λογισμικό και εκείνων που παρακολουθούσε η ΕΥΠ, όπου, ενώ διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν 30 κοινοί στόχοι, αγνοήθηκε (και) το δεδομένο ότι όταν τελείωνε η παρακολούθηση από την ΕΥΠ ενός «στόχου», ξεκινούσε από τους διαχειριστές του Predator, κάτι που προφανώς δεν μπορεί να ήταν συμπτωματικό.

Στη δίκη μάλιστα υπήρξαν αναφορές και έγγραφα για «καθοδήγηση από δικαστικούς στο πόρισμα των δύο πραγματογνωμόνων», έτσι ώστε να προσμετρήσουν στη συγκριτική διαδικασία και τους 15.000 παρακολουθουμένους από την ΕΥΠ για λόγους τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος και διακίνησης παράτυπων μεταναστών, με αποτέλεσμα οι 30 «κοινοί στόχοι» μυστικών υπηρεσιών και κακόβουλου λογισμικού να αναδειχθούν μέσα στο πλήθος των δεκάδων χιλιάδων παρακολουθήσεων ως αριθμός «μηδαμινός».

2. ΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Για τους περισσότερους από τους 30 κοινούς στόχους δεν υπήρξε καμία ενδελεχής έρευνα για τους λόγους και το επίσημο σκεπτικό παρακολούθησής τους. Μάλιστα, δικαστικοί λειτουργοί που σχετίζονταν με τη λειτουργία της ΕΥΠ ανέφεραν ότι «υπήρξε υποκλοπή των συνομιλιών αυτών των στόχων με το τρικ της ένταξης των αριθμών των τηλεφώνων τους σε άσχετες δικογραφίες για το οργανωμένο έγκλημα»!

Σημειώνεται ότι κοινός στόχος παρακολούθησης ήταν και η προϊσταμένη των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. υποστράτηγος Πηνελόπη Μηνιάτη που είχε αναλάβει εκείνη την περίοδο την εξέταση του κινητού του δολοφονηθέντος Γιώργου Καραϊβάζ και κατέθεσε σχετικά και στη δίκη.

3. Η (ΜΗ) ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ

Ο τότε διοικητής της ΕΥΠ Παναγιώτης Κοντολέων κλήθηκε ως μάρτυρας στις 22 Μαΐου 2024 και δεν του υποβλήθηκε προφανώς καμία ερώτηση για την εξήγηση των δεκάδων κοινών παρακολουθήσεων ΕΥΠ και Predator, και μάλιστα, ενώ κατέθεσε ότι γνώριζε «εδώ και 15 χρόνια τον επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνο», δεν δέχθηκε καμία ερώτηση για σειρά συναντήσεων που φέρεται να είχε μαζί του σε περιόδους… υπερλειτουργίας του Predator, όπως είχε κατατεθεί από μάρτυρες από τον Νοέμβριο του 2022.

Σημαντική παράλειψη ήταν ακόμα ότι δεν ρωτήθηκε ούτε για το προσχέδιο μνημονίου συνεργασίας που επρόκειτο να υπογράψει η ΕΥΠ με την αρμόδια υπηρεσία της Βόρειας Μακεδονίας για την κυβερνοασφάλεια και στο οποίο βρέθηκαν ψηφιακά ίχνη των διορθώσεων που έκανε ο ισραηλινός εργαζόμενος της εταιρείας Intellexa που εμπλέκεται στη διαχείριση του Predator.

4. Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έλαβε τον Ιούνιο 2024 μια κατάθεση της… τελευταίας στιγμής, λίγες ώρες πριν από το κλείσιμο του φακέλου, του γενικού γραμματέα στο Μαξίμου και ανιψιού του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, στον οποίο δεν υποβλήθηκαν κρίσιμες ερωτήσεις για τις φερόμενες σχέσεις του με πρωταγωνιστές της υπόθεσης των υποκλοπών, ενώ δεν του ζητήθηκαν σαφείς εξηγήσεις για τα SMS – παγίδα που είχαν σταλεί από τον αριθμό του κινητού (με εικονική χρήση του) ως «ευχαριστήρια» για τις ευχές που του είχαν σταλεί.

5. Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΥ

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου περιόρισε το κατηγορητήριο στους τέσσερις ιδιώτες, χωρίς μάλιστα τη διεύρυνσή του για «κατασκοπεία» κ.λπ., με βάση το ιδιόμορφο σκεπτικό ότι δεν παρουσιάστηκαν στοιχεία ότι η πλειονότητα των παρακολουθουμένων άνοιξε τα μολυσμένα SMS και συνεπώς για αυτούς δεν υφίσταται αδίκημα. Χωρίς όμως κανένα από αυτά τα θύματα – στόχους του παράνομου λογισμικού να κληθεί να καταθέσει σχετικά.

6. Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν κάλεσε για εξέταση κρίσιμους μάρτυρες, όπως υπάλληλοι της εταιρείας Intellexa ή συνεργάτες των κατηγορουμένων, αρκετοί από τους οποίους κλήθηκαν από το ίδιο το Μονομελές Πρωτοδικείο, αναδεικνύοντας σημαντικές παραμέτρους του σκανδάλου, όπως οι αφανείς σχέσεις των εταιρειών που αναμειγνύονταν στο Predator, οι σχέσεις επιχειρηματιών με τη ΝΔ, η «ανοικτή γραμμή» που υπήρχε με μέλη της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, καθώς και το ότι υπήρχε προηγούμενη ενημέρωση των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο για έρευνες που γίνονταν σε γραφεία κ.λπ.

7. Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΙΔΗ

Δεν είχε ερευνηθεί ενδελεχώς το ζήτημα των συναλλαγών με την τραπεζική κάρτα του ιδιώτη Αιμίλιου Κοσμίδη, μέσω της οποίας πληρώθηκε η μαζική αποστολή SMS – παγίδα στα κινητά των παρακολουθουμένων. Κάτι το οποίο υπήρξε στη διάρκεια της διαδικασίας στο δικαστήριο, το οποίο διερεύνησε ακόμη και τις διασυνδέσεις του συγκεκριμένου ιδιώτη.

8. ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ενώ από τα τέλη του 2022 υπήρχαν μαρτυρίες για τον «συνδετικό» κρίκο (έλληνα μεσάζοντα όπλων) ισραηλινών και ελλήνων επιχειρηματιών που έφεραν από την Κύπρο στην Ελλάδα το Predator, όπως και για τα γραφεία εταιρείας στη Λ. Κηφισίας όπου στεγάστηκαν οι σχετικές συναντήσεις, αλλά και για τις μεταγενέστερες επαφές με πολιτικά πρόσωπα και υπηρεσιακούς παράγοντες, δεν υπήρξε καμία σχετική έρευνα. Μόλις τον Δεκέμβριο του 2022 εκλήθη πρόσωπο που είχε αυτόν τον συνεκτικό ρόλο και έδωσε μια κατάθεση λίγων γραμμών, χωρίς άλλη διεξοδική έρευνα. Να εξεταστούν δηλαδή συνεργάτες του, να γίνει έλεγχος στα γραφεία όπου υπήρξαν οι συναντήσεις ή να υποβληθούν σχετικές ερωτήσεις και σε άλλους συμμετέχοντες στην «προεργασία» της ενεργοποίησης του Predator στην Ελλάδα.

9. Η ΜΗ ΚΛΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Στη διάρκεια της έρευνας Ζήση δεν κλήθηκαν να καταθέσουν αστυνομικοί που ήταν αποσπασμένοι στην ΕΥΠ και φαίνεται να σχετίζονταν με την ενεργοποίηση του Predator, ούτε άλλα σχετικά πρόσωπα όπως ο αστυνομικός φρουρός ενός από τους βασικούς κατηγορουμένους για τη διαχείριση του Predator.

