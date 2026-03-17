Ηλεία: Έκλεψε κοσμήματα αξίας 50.000 ευρώ και τα έκρυψε σε κορμό δέντρου στην αυλή του σπιτιού του
Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι μέρος από τα κοσμήματα τα πούλησε για 1.500 ευρώ σε άτομο το οποίο αναζητείται
- Έρωτας στα χρόνια της… τεχνητής νοημοσύνης – Θα έκανες sexting με το ChatGPT;
- Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός ο 53χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα – Βίντεο ντοκουμέντο
- Συνελήφθη ο «δράκος» του Πειραιά – Κατηγορείται για απόπειρα βιασμού και παρενοχλήσεις γυναικών
- Κρήτη: Εκτός εντατικής η 23χρονη που προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα
Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής και σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος ημεδαπού άνδρα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. στις 06-03-2026 στον Πύργο Ηλείας, ο κατηγορούμενος αφού παραβίασε παράθυρο υπογείου οικίας σε περιοχή του Αγίου Ηλία, αφαίρεσε χρυσά κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 50.000 ευρώ.
Τα έκρυβε σε δέντρο
Χθες (16-03-2026) στον Πύργο Ηλείας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, διενήργησαν έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου, όπου βρέθηκε επιμελώς κρυμμένο μέρος των αφαιρεθέντων κοσμημάτων σε κορμό δέντρου, που βρίσκεται στην αυλή του.
Τα κοσμήματα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους, ενώ ο κατηγορούμενος, κατά την απολογία του, αποδέχθηκε την πράξη του και δήλωσε ότι μέρος των κλοπιμαίων το είχε διαθέσει έναντι χρηματικού ποσού 1.500 ευρώ σε άτομο, το οποίοι αναζητείται.
Επιπλέον, στην κατοχή του κατηγορούμενου εντοπίστηκε ακόμη ένα κόσμημα, για το οποίο διενεργείται έρευνα για να διαπιστωθεί αν αποτελεί προϊόν κλοπής.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.
- Ηλεία: Έκλεψε κοσμήματα αξίας 50.000 ευρώ και τα έκρυψε σε κορμό δέντρου στην αυλή του σπιτιού του
- ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης προτείνει τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής
- Ραφαέλα Καρά: Το μεγαλύτερο μυστικό της ζωής της, το Βατικανό, η αμύθητη περιουσία, ο μάνατζερ-κληρονόμος
- «Email gate»: Ξεκίνησε η δίκη για τη διαρροή στοιχείων αποδήμων – Στο εδώλιο η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι
- Κρήτη: Εκτός εντατικής η 23χρονη που προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα
- Το πρόγραμμα του Στέφανου Τσιτσιπά στη χωμάτινη σεζόν (vids)
- Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η χήρα του Τράγκα – Απολογήθηκε για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή 13 εκατ. ευρώ
- Αλί Λαριτζανί: Ποιος είναι ο «Κένεντι του Ιράν» που φέρεται να δολοφονήθηκε από το Ισραήλ;
