17.03.2026 | 07:40
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Κατερίνα Στανίση: «Θα τα γράψω όλα στο βιβλίο μου και κάποιοι πρώην σύντροφοι μου θα ντροπιαστούν»
Fizz 17 Μαρτίου 2026, 08:31

Κατερίνα Στανίση: «Θα τα γράψω όλα στο βιβλίο μου και κάποιοι πρώην σύντροφοι μου θα ντροπιαστούν»

Η Κατερίνα Στανίση μιλά για το νέο βιβλίο της. «Προδόθηκα από αγάπη. Θα τα γράψω όλα στο βιβλίο μου, αν είναι να μη τα γράψω, καλύτερα να μη το γράψω καθόλου.

Η Κατερίνα Στανίση ετοιμάζεται να γράψει βιβλίο, στο οποίο θα αναφερθεί σε άγνωστες στιγμές της προσωπικής ζωής της. Η γνωστή τραγουδίστρια μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA αναφέρθηκε στη βιογραφία της.

Κατερίνα Στανίση: «Φοβήθηκα, γιατί μπορεί να δείχνω δυναμική, αλλά είμαι γυναίκα»

«Γράφω ένα βιβλίο για τη ζωή μου. Επειδή όμως είμαι πολύ απασχολημένη, και έχω και τη μαμά μου, θέλει τον χρόνο του για να το γράψω. Μόνη μου το γράφω, θα το δώσω και θα το βγάλουν. Μιλάω με πολλούς εκδοτικούς οίκους. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα τι τίτλο θα βάλω» είπε αρχικά η Κατερίνα Στανίση και πρόσθεσε:

«Πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν δύσκολα διαζύγια, όπως αυτό που αντιμετώπισα εγώ. Αν δεν πάρεις από μόνος σου τη ζωή στα χέρια σου, μην περιμένεις. Φοβήθηκα, γιατί μπορεί να δείχνω δυναμική, αλλά είμαι γυναίκα.

Βεβαίως και θέλουμε να αγαπηθούμε, αλλά πιο πολλή χαρά παίρνει ένας άνθρωπος όταν αγαπά αυτός.»

«Θα τα γράψω όλα στο βιβλίο μου»

«Προδόθηκα από αγάπη. Θα τα γράψω όλα στο βιβλίο μου, αν είναι να μη τα γράψω, καλύτερα να μη το γράψω καθόλου. Δε ξέρω αν θα πονέσουν κάποιοι σύντροφοί μου, αλλά μπορεί να ντροπιαστούν».

«Δεν ήταν μόνο οι γυναίκες ανταγωνιστικές μαζί μου, ήταν και κάποιοι άντρες» παραδέχτηκε σε άλλο σημείο.

Η Κατερίνα Στανίση δεν παρέλειψε να σχολιάσει τον Ακύλα λέγοντας:

«Ο Ακύλας μου αρέσει πάρα πολύ. Και απ΄ότι βλέπω αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο. Εύχομαι να πάει καλά η Ελλάδα μας και να πάρει την άνοδο».

E.E.: Η ενεργειακή κρίση διχάζει (ξανά) τους 27

E.E.: Η ενεργειακή κρίση διχάζει (ξανά) τους 27

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Οι IDF αυξάνουν τις χερσαίες δυνάμεις στον Λίβανο

Οι IDF αυξάνουν τις χερσαίες δυνάμεις στον Λίβανο

Ο Μάιλς Τέλερ νιώθει περήφανος για τον φίλο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν
Ο Μάιλς Τέλερ νιώθει περήφανος για την βράβευση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα Όσκαρ

Λίγες ώρες μετά τη βράβευση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα Όσκαρ, ο Μάιλς Τέλερ δημοσίευσε μια παλιά, αστεία φωτογραφία με τον φίλο και πρώην συμπρωταγωνιστή του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Magnificent Seven: Tεχνο-ολιγάρχες, οι ληστρικοί βαρόνοι του σήμερα
Υπέροχοι επτά: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι οι ληστρικοί βαρόνοι του σήμερα - Από τη Χρυσή Εποχή του 19ου αιώνα στη δυστοπική Σίλικον Βάλεϊ του 21ου

Ακόμη και μια τυχαία, ιστορική αναδρομή στη Χρυσή Εποχή των ΗΠΑ, αποκαλύπτει εντυπωσιακές ομοιότητες αδικίας όσο οι ληστρικοί βαρόνοι του χθες αλλάζουν απλά πεδίο δράσης για τη δυστοπία του σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»
«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»

Οι μάνατζερ των σταρ επιβάλλουν πλέον «σιωπητήριο» στις δημόσιες εμφανίσεις των πελατών τους με τους αναγνώστες χειλιών να είναι αυτοί που προδίδουν τα μεγάλα μυστικά διαβάζοντας το στόμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φήμες για παράλληλη σχέση του Εμπαπέ με ηθοποιό και influencer
Φήμες για παράλληλη σχέση του Εμπαπέ με ηθοποιό και influencer

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται ξανά ο Κιλιάν Εμπαπέ, όχι για τις αγωνιστικές του επιδόσεις, αλλά για την προσωπική του ζωή, καθώς νέα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα «έπαιζε» σε... διπλό ταμπλό.

Κρήτη: Ξεκινά η δίκη για τον φρικτό θάνατο του 3χρονου Άγγελου – Έφτασαν στα δικαστήρια η μητέρα και ο πατριός
Ξεκινά η δίκη για το φρικτό θάνατο του 3χρονου Άγγελου - Έφτασαν στα δικαστήρια η μητέρα και ο πατριός

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ξεκινάει σήμερα, Τρίτη 17/3, στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου στην Κρήτη η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου.

Το άγχος κατά την πρώιμη παιδική ηλικία συνδέεται με πεπτικά προβλήματα – Τι έδειξαν μελέτες
Το άγχος κατά την πρώιμη παιδική ηλικία συνδέεται με πεπτικά προβλήματα - Τι έδειξαν μελέτες

Οι μελέτες δείχνουν ότι το άγχος στην πρώιμη ζωή μπορεί να διαμορφώσει την ανάπτυξη της επικοινωνίας εντέρου και εγκεφάλου και να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη γαστρεντερική λειτουργία.

Μαξίμου gate: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι θα λογοδοτήσει για τις υποκλοπές
Μαξίμου gate: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι θα λογοδοτήσει για τις υποκλοπές

Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι δεν μπορεί άλλο να συγκαλύπτει την ευθύνη της για τις υποκλοπές και πλέον ό,τι λέει μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Athens Features in Time Out’s 2026 Ranking
Athens Features in Time Out’s 2026 Ranking

To compile the ranking, Time Out surveyed more than 24,000 residents across 150 cities in 42 languages, asking locals about dozens of factors shaping urban life — including food, nightlife, culture, affordability, happiness, community and overall atmosphere

Κουτσούμπας: Είμαι 100% σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης ζήτησε και έδωσε συγκατάθεση για τις υποκλοπές, είναι στις βασικές αρχές του τέτοιες πρακτικές
Κουτσούμπας: Είμαι 100% σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης ζήτησε και έδωσε συγκατάθεση για τις υποκλοπές, είναι στις βασικές αρχές του τέτοιες πρακτικές

Ο πρωθυπουργός «εκτός από πολιτικές έχει και ποινικές ευθύνες» για το σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δηλώνοντας πεπεισμένος ότι ο ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ηθικός αυτουργός. Ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση γιατί ψήφισε το θεσμικό πλαίσιο για τις παρακολουθήσεις, αλλά και γιατί δεν στήριξε τη διερεύνηση της υπόθεσης για το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ. Αναλύει το πολιτικό σκηνικό, απορρίπτοντας τους φόβους περί ακυβερνησίας. «Το σύστημα πάντα βρίσκει διέξοδο» λέει, ενώ προεξοφλεί την αποχώρηση Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.

ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις
ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις

Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ αναλύει τις συνέπειες του πολέμου στην τσέπη του καταναλωτή, την ανεπάρκεια των κυβερνητικών μέτρων, την ανάγκη να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους

Οι αυτοκινητιστές ταξί έχουν αποφασίσει επ’ αόριστον απεργία και παράλληλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε εξτρά κινητοποιήσεις και πορείες σε αεροδρόμια, λιμάνια και κεντρικούς δρόμους.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
