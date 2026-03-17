Κατερίνα Στανίση: «Θα τα γράψω όλα στο βιβλίο μου και κάποιοι πρώην σύντροφοι μου θα ντροπιαστούν»

Η Κατερίνα Στανίση ετοιμάζεται να γράψει βιβλίο, στο οποίο θα αναφερθεί σε άγνωστες στιγμές της προσωπικής ζωής της. Η γνωστή τραγουδίστρια μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA αναφέρθηκε στη βιογραφία της.

«Γράφω ένα βιβλίο για τη ζωή μου. Επειδή όμως είμαι πολύ απασχολημένη, και έχω και τη μαμά μου, θέλει τον χρόνο του για να το γράψω. Μόνη μου το γράφω, θα το δώσω και θα το βγάλουν. Μιλάω με πολλούς εκδοτικούς οίκους. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα τι τίτλο θα βάλω» είπε αρχικά η Κατερίνα Στανίση και πρόσθεσε:

«Πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν δύσκολα διαζύγια, όπως αυτό που αντιμετώπισα εγώ. Αν δεν πάρεις από μόνος σου τη ζωή στα χέρια σου, μην περιμένεις. Φοβήθηκα, γιατί μπορεί να δείχνω δυναμική, αλλά είμαι γυναίκα.

Βεβαίως και θέλουμε να αγαπηθούμε, αλλά πιο πολλή χαρά παίρνει ένας άνθρωπος όταν αγαπά αυτός.»

«Προδόθηκα από αγάπη. Θα τα γράψω όλα στο βιβλίο μου, αν είναι να μη τα γράψω, καλύτερα να μη το γράψω καθόλου. Δε ξέρω αν θα πονέσουν κάποιοι σύντροφοί μου, αλλά μπορεί να ντροπιαστούν».

«Δεν ήταν μόνο οι γυναίκες ανταγωνιστικές μαζί μου, ήταν και κάποιοι άντρες» παραδέχτηκε σε άλλο σημείο.

Η Κατερίνα Στανίση δεν παρέλειψε να σχολιάσει τον Ακύλα λέγοντας:

«Ο Ακύλας μου αρέσει πάρα πολύ. Και απ΄ότι βλέπω αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο. Εύχομαι να πάει καλά η Ελλάδα μας και να πάρει την άνοδο».