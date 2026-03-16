Μεγάλη «μάχη» για το 5-8 της Super League: Πέντε ομάδες για τρεις θέσεις – Το πρόγραμμα στο φινάλε

Άκρως ενδιαφέρουσα είναι η 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου για τις έξι ομάδες που εμπλέκονται στη μάχη των πλέι οφ για τις θέσεις 5-8 της Super League. Ο σίγουρος Λεβαδειακός, τα παιχνίδια φωτιά για Άρη, ΟΦΗ, Ατρόμητο, Βόλο ΝΠΣ και το πολύ μεγάλο… αουτσάιντερ η Κηφισιά.

Η μόνη ομάδα που έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή στο μίνι αυτό πρωτάθλημα είναι η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Οι Βοιωτοί έκαναν μια εξαιρετική πορεία στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, όμως στο τελευταίο κομμάτι το… χάλασαν κι έχασαν την ευκαιρία να βρεθούν στο 1-4 μαζί με τους τρεις διεκδικητές του τίτλου. Με 39 βαθμούς ωστόσο κανείς από τις πιο κάτω ομάδες μπορούν να αμφισβητήσουν τη θέση στο 5-8 που έχουν ήδη καπαρώσει.

Υποδεχόμενος ωστόσο την τελευταία αγωνιστική τον Ατρόμητο, ο Λεβαδεικός μπορεί να κρίνει πολλά με την απόδοσή του, τόσο για την ομάδα του Περιστερίου όσο και για τους υπόλοιπους διεκδικητές. Άλλωστε και ο ίδιος θα έχει κίνητρο νίκης προκειμένου να μπει με την καλύτερη δυνατή διαφορά στα πλέι οφ καθώς στο 5-8 υπάρχει η διαίρεση για του 2.

Από την πλευρά του ο Ατρόμητος με το ισόπαλο 2-2 με την ΑΕΚ την Κυριακή (15/3) έφτασε τους 29 βαθμούς και έχει όσους και ο ΟΦΗ, ο οποίος την τελευταία αγωνιστική της αντιμετωπίσει στη Θεσσαλονίκη τον Άρη, στο πιο αμφίρροπο ίσως παιχνίδι από τις ομάδες που διεκδικούν θέση στο 5-8.

Οσον αφορά τον «Θεό του πολέμου», κάποια στιγμή στη σεζόν φαινόταν πως εύκολα, δύσκολα θα κατάφερνε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο μίνι πρωτάθλημα χωρίς να χρειαστεί να φτάσει στο… δράμα της τελευταίας αγωνιστικής. Έχοντας όμως να νικήσει από τις 29 Νοεμβρίου και μετρώντας μόλις δύο νίκες στην έδρα του φέτος δεν θα αποφύγει το «ντέρμπι» με τους Κρητικούς.

Οι ασπρόμαυροι από την πλευρά τους χαρακτήρισαν το παιχνίδι με τους κιτρινόμαυρους ως «ματς της χρονιάς», έχοντας πάντως ως εναλλακτική για συμμετοχή στην Ευρώπη και τον τελικό Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Εξάλλου δύσκολο έργο θα έχει ο Βόλος ΝΠΣ ο οποίος έχοντας 28 βαθμούς θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στον Πανθεσσαλικό που «καίγεται» για νίκη καθώς κυνηγάει το πρωτάθλημα.

Αναφορά θα κάνουμε και στην Κηφισιά η οποία… ακροβατεί ανάμεσα στη μάχη της σωτηρίας στα πλέι άουτ και τις θέσεις του 5-8 στα πλέι οφ. Μέχρι και πριν λίγο καιρό υπήρχε η εκτίμηση ότι δύσκολα η ομάδα του Λέτο θα αποφύγει τον υποβιβασμό όμως με τις νίκες κόντρα σε Λεβαδειακό και Βόλο έφτασε τους 27 βαθμούς και έχει έστω και περιορισμένες ελπίδες για το κάτι παραπάνω.

Βεβαίως όπως και οι Βολιώτες, η Κηφισιά έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι να δώσει καθώς αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στην Φιλαδέλφεια, με την Ένωση να μην έχει κανένα περιθώριο για άλλη απώλεια μετά το 2-2 στο Περιστέρι. Για να μπει στο 5-8 θα πρέπει να νικήσει την ΑΕΚ και παράλληλα να μη νικήσει ένας εκ των ΟΦΗ, Ατρόμητος ή Βόλος.

Το πρόγραμμα της της τελευταίας αγωνιστικής της Super League

Η βαθμολογία της Super League σε 25 παιχνίδια και παρακάτω τα κριτήρια ισοβαθμίας