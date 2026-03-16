ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ ολοκλήρωσαν την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League όντας ισόβαθμοι στους 57 βαθμούς και η… μάχη για τον τίτλο έχει πάρει «φωτιά» για τα καλά.

Η 26η και τελευταία αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή 22 Μαρτίου. Και τα επτά ματς της αγωνιστικής θα γίνουν την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Στις 19:00.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΛ Novibet στο «Γ. Καραϊσκάκης», η ΑΕΚ την Κηφισιά στη Νέα Φιλαδέλφεια και ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στον Βόλο για να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα.

Το πρόγραμμα της τελευταίας (26ης) αγωνιστικής της Super League

Κυριακή 22 Μαρτίου

19:00 Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός

19:00 ΑΕΚ – Κηφισιά

19:00 Άρης – ΟΦΗ

19:00 Βόλος – ΠΑΟΚ

19:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος

19:00 Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet

19:00 Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

Η βαθμολογία της Super League