Ανδρουλάκης: Μαζί θα κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε
Πώς σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τη συμμετοχή στις εκλογές για τους συνέδρους του κόμματος - Νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Τη μεγάλη συμμετοχή των μελών στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη συνέδρων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής σχολίασε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης.
Ειδικότερα, μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την παρουσία σχεδόν 175.000 πολιτών.
«Νέα μέρα για τη δημοκρατική παράταξη. Περίπου 175.000 πολίτες έδωσαν ηχηρό παρών στις εκλογές συνέδρων του ΠΑΣΟΚ, στέλνοντας μήνυμα για το παρόν και το μέλλον» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
174.813 έκαναν την αρχή. Την Ελλάδα που αξίζουμε, θα την κερδίσουμε μαζί.
«Την Ελλάδα που αξίζουμε δεν θα μας την χαρίσουν, θα την κερδίσουμε μαζί. Έτσι για την αλλαγή», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.
Τι περίμεναν στην Χαρ. Τρικούπη
Η χθεσινή συμμετοχή στις κάλπες ξεπέρασε τις προσδοκίες και των πιο αισιόδοξων, καθώς ψήφισαν περισσότεροι από 170.000 ψηφοφόροι.
Μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, έμπειρα οργανωτικά στελέχη του Κινήματος τόνιζαν ότι εφόσον στις εκλογές συμμετάσχουν περισσότεροι από 100.000 πολίτες, τότε θα πρόκειται για ένα θετικό μήνυμα. Εφόσον, δε, η συμμετοχή άγγιζε τις 120.000 «θα μιλάμε για μία μεγάλη επιτυχία», σχολίαζαν χαρακτηριστικά. Κι όμως η συμμετοχή ξεπέρασε κατά πολύ τους αρχικούς σχεδιασμούς με δεδομένους τους 150.000 και πλέον ψηφοφόρους.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις