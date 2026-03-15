Ανδρουλάκης: Καλώ κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, με κοινωνική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου

Στο Περιστέρι ψήφισε για τις εσωκομματικές εκλογές ανάδειξης αντιπροσώπων στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας το εκλογικό του δικαίωμα για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο επικείμενο συνέδριο της πράσινης παράταξης.

​Ο κ. Ανδρουλάκης παρέμεινε για αρκετή ώρα στον χώρο, συνομιλώντας με μέλη και φίλους του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ που περίμεναν να ψηφίσουν, ενώ αντάλλαξε χειραψίες και ευχές. Βγαίνοντας από το εκλογικό κέντρο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απηύθυνε κάλεσμα ευρείας συσπείρωσης για την επίτευξη πολιτικής αλλαγής.

​«Θέλω να ευχαριστήσω τα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ, που σήμερα με την παρουσία τους έστειλαν μήνυμα ενότητας και προοπτικής της δημοκρατικής παράταξης. Μαζί θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι τις εθνικές εκλογές για την πολιτική αλλαγή. Αγώνα με αισιοδοξία, με δυναμισμό και πάνω απ’ όλα με αξιοπρέπεια», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Κάλεσε ακολούθως «κάθε πολίτη, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, ό,τι επιλογή και αν έκαναν στις τελευταίες εθνικές εκλογές, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια Ελλάδα με κοινωνική δικαιοσύνη, με λιγότερες ανισότητες, με ισχυρότερο κράτος δικαίου και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα».

Επισήμανε πως «αυτή η αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η πολιτική της περιφρόνησε τους αγώνες, τις θυσίες των πολιτών τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Διότι οι πολιτικές τους έφεραν περισσότερες ανισότητες, μεγαλύτερη ακρίβεια στα τρόφιμα, στη στέγαση και αποδυνάμωσαν τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία. Γιατί οι επιλογές τους δημιούργησαν πυρήνες διαφθοράς, αναξιοκρατίας, αδιαφάνειας σε πολλά σημεία του κράτους».

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «για αυτό είναι σημαντικό να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Γιατί μαζί μπορούμε να κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε».

Ο γραμματέας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, Γιάννης Βαρδακαστάνης, επισήμανε σε δηλώσεις του πως «σήμερα είναι μία πολύ σημαντική ημέρα για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής σε όλη τη χώρα, είναι μία μέρα εσωκομματικής δημοκρατίας και συμμετοχής. Σήμερα, η βάση του ΠΑΣΟΚ παίρνει το ΠΑΣΟΚ στα χέρια της, όπως το έχει κάνει πάντα ιστορικά».

Με μεγάλη συμμετοχή η εκλογική διαδικασία

Ουρές και καθυστερήσεις παρατηρούνται στα κατά τόπους εκλογικά τμήματα για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το προσεχές Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, καθώς η συμμετοχή είναι ιδιαίτερα μεγάλη από το πρωί της Κυριακής.

Οι πρώτες εικόνες από τα εκλογικά κέντρα του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και από το μεσημέρι μαρτυρούν ότι υπάρχει συνεχής προσέλευση.