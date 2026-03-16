Πέθανε ο Π. Αραμπατζής που είχε δωρίσει 100.000 ευρώ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου – Μηνύματα Ανδρουλάκη, Σακελλαροπούλου

Πέθανε το μεσημέρι της Κυριακής, 15 Μαρτίου, στην εντατική του νοσοκομείου Διδυμοτείχου ο 93χρονος Παναγιώτης Αραμπατζής, ο οποίος είχε συγκινήσει το πανελλήνιο μαζί με τη γυναίκα του, Σωτηρία Αραμπατζή είχαν πραγματοποιήσει δωρεά αξίας 100.000 ευρώ το 2023 στο εν λόγω νοσοκομείο.

Μετανάστες για πολλά χρόνια στη Γερμανία εργάστηκαν σκληρά και συγκέντρωσαν τις οικονομίες τους, τις οποίες σκέφτηκαν να αφήσουν στον τόπο τους για να βοηθήσουν τους συντοπίτες τους. Για την κίνησή τους δέχθηκαν τα συγχαρητήρια από την τοπική κοινωνία αλλά και από την πολιτική ζωή της χώρας.

Η διοίκηση του νοσοκομείου Διδυμοτείχου την ίδια χρονιά διοργάνωσε τιμητική εκδήλωση κάνοντας και τα αποκαλυπτήρια τιμητικής πλακέτας με τα ονόματά τους στην είσοδο του ιδρύματος. Η κηδεία του δωρητή Παναγιώτη Αραμπατζή τελέστηκε σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μάνης Διδυμοτείχου.

Μήνυμα για τον Παναγιώτη Αραμπατζή έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου τον είχε επισκεφθεί στο σπίτι τους. «Αποχαιρετώ έναν γνήσιο πατριώτη», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Όσα ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης:

Ο Παναγιώτης Αραμπατζής έφυγε από τη ζωή, αλλά η σπουδαία προσφορά του στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στην καρδιά μας.

Μαζί με τη σύζυγό του δώρισαν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής, που απέκτησαν εργαζόμενοι σκληρά ως μετανάστες στη Γερμανία, για να στηρίξουν το δημόσιο σύστημα υγείας και τους συμπατριώτες τους στον ακριτικό Έβρο.

Είχα την τιμή να με δεχτούν στο σπίτι τους στη Μάνη Διδυμοτείχου. Η αγάπη για τον τόπο τους και η βαθιά διάθεση προσφοράς ξεχείλιζαν σε κάθε τους κουβέντα.

Η γενναιοδωρία του Παναγιώτη Αραμπατζή δεν ήταν απλώς μια πράξη στήριξης προς ένα παραμελημένο ΕΣΥ, αλλά ένα φωτεινό παράδειγμα σε μια εποχή που αναζητούμε κοινωνικά πρότυπα αλληλεγγύης και προσφοράς.

Αποχαιρετώ έναν γνήσιο πατριώτη.

Θα τον θυμάμαι πάντα με βαθιά ευγνωμοσύνη. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στη σύζυγό του.

«Άνθρωποι απλοί, με περιορισμένα οικονομικά μέσα, αλλά με βαθύτατη ενσυναίσθηση»

Συλλυπητήρια δήλωση εξέδωσε και η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επισημαίνοντας πως «με βαθιά λύπη αποχαιρετώ τον Παναγιώτη Αραμπατζή, έναν άνθρωπο που με τη δωρεά που έκανε μαζί με τη σύζυγό του Σωτηρία προς το νοσοκομείο Διδυμοτείχου αποτέλεσε ένα σπάνιο παράδειγμα γενναιοδωρίας. Είχα την ευκαιρία να τους γνωρίσω στο σπίτι τους, στον Έβρο, και να τους ευχαριστήσω από κοντά για τη σπουδαία αυτή προσφορά».

Συνέχισε ακολούθως λέγοντας ότι «άνθρωποι απλοί, με περιορισμένα οικονομικά μέσα, αλλά με βαθύτατη ενσυναίσθηση, ευγένεια και διάθεση υπέρβασης του εαυτού, απέδειξαν έμπρακτα πως, όταν βλέπουμε στον άλλον τον εαυτό μας, ο κόσμος μας γίνεται καλύτερος. Οι κόποι μιας ζωής έγιναν μια ουσιαστική συμβολή για τον τόπο τους και ένα παράδειγμα για όλους μας. Θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγο και στους οικείους του».