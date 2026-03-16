Στη σύλληψη ενός 15χρονου σε περιοχή του δήμου Αρχανών – Αστερουσίων στο Ηράκλειο της Κρήτης, προχώρησαν αστυνομικοί, το βράδυ του Σαββάτου 14 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο χωρίς να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης, ενώ στο ντουλαπάκι του οχήματος κατά τον έλεγχο των αστυνομικών βρέθηκε ένα πιστόλι κρότου, που κατασχέθηκε.

Για την υπόθεση συνελήφθη και ο 42χρονος πατέρας του ανήλικου, για παραμέληση εποπτείας.