Φιντάν: «Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν – Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»
Κόσμος 15 Μαρτίου 2026, 14:29

Φιντάν: «Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν – Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και χώρες της περιοχής, εκτιμώντας παράλληλα ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές παρά την ένταση

Την πρόθεση της Τουρκίας να παραμείνει εκτός του πολέμου που κλιμακώνεται στη Μέση Ανατολή, γνωστοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρήσει ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, όπως είπε σε συνέντευξή του στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Associated Press.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ανέφερε ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε επαφή με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και χώρες της περιοχής, εκτιμώντας παράλληλα ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές παρά την ένταση.

«Από την έναρξη του πολέμου συζητάμε ειλικρινά με όλους. Αλλά αυτή τη φορά οι συνθήκες είναι διαφορετικές, επειδή οι χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε περισσότερο στην περιοχή βρίσκονται τώρα υπό πυρά, υπό επίθεση. Αυτό τις φέρνει σε μια διαφορετική θέση. Ιδιαίτερα οι Καταριανοί, οι Σαουδάραβες, οι Εμιρατιανοί, ξέρετε, βρίσκονται υπό επίθεση. Ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε ο πόλεμος και ο τρόπος με τον οποίο κλιμακώθηκε είναι λανθασμένος και ένα τεράστιο σφάλμα εκ μέρους όλων. Γι’ αυτό μιλάμε με τους Ευρωπαίους, μιλάμε με τους Αμερικανούς και με ορισμένες χώρες της περιοχής», δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία σοβαρή πρωτοβουλία για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αλλά ότι πιστεύει ότι το Ιράν είναι ανοιχτό σε παράλληλες συνομιλίες.

«Οι συνθήκες δεν ευνοούν ιδιαίτερα» τη διπλωματία αυτή τη στιγμή, δήλωσε ο Φιντάν, αν και ο ίδιος προσπαθεί να πείσει τους Ιρανούς να σταματήσουν αυτές τις επιθέσεις.

«Το Ιράν νιώθει προδομένο – Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του και εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θεωρεί πως δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις.

Όπως είπε: «Νομίζω ότι κάθε δύο ή τρεις ημέρες μιλώ με τον Ιρανό ομόλογό μου. Και η αίσθησή μου είναι ότι αισθάνονται προδομένοι, επειδή για δεύτερη φορά δέχθηκαν επίθεση, ενώ βρίσκονταν σε συνομιλίες. Γι’ αυτό πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να αναφέρονται δημόσια στις συζητήσεις. Η εκτίμησή μου είναι ότι είναι ανοιχτοί σε οποιαδήποτε λογική παρασκηνιακή διπλωματία. Τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι. Νομίζω ότι ορισμένα μηνύματα ίσως μεταφέρονται μπρος-πίσω. Αλλά πρώτα απ’ όλα πρέπει να αντιληφθούμε τον σαφή ορισμό των στρατιωτικών στόχων των ΗΠΑ. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ ορίζει κατά καιρούς αυτούς τους στρατιωτικούς στόχους. Πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο για τελική έκβαση».

«Κρατάμε στάση άμυνας»

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας τόνισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ότι η Τουρκία, παρά τις στρατιωτικές της δυνατότητες, δεν επιθυμεί να εμπλακεί στη σύγκρουση.

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε: «Όπως γνωρίζετε, και όπως έχει καταστήσει πολύ σαφές ο πρόεδρός μας, η Τουρκία είναι μια πολύ ικανή χώρα, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν θέλουμε να παρασυρθούμε στον πόλεμο, γιατί δεν πρέπει να προκληθούμε και δεν πρέπει να συρθούμε σε πόλεμο. Η στάση μας αυτή τη στιγμή είναι αμυντική. Οι μονάδες του ΝΑΤΟ είναι αυτή τη στιγμή πολύ αποτελεσματικές στην αναχαίτιση πυραύλων. Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να μην μπούμε σε αυτόν τον πόλεμο».

Η Τουρκία δεν θα απαντήσει στο Ιράν

Ιρανοί αξιωματούχοι επέμειναν ότι δεν εκτόξευσαν πυραύλους κατά της Τουρκίας, αν και τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι πύραυλοι προήλθαν από το Ιράν, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Αποκλείει στρατιωτική αντίδραση σε αυτό το στάδιο, λέγοντας ότι τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ ήταν αποτελεσματικά και ότι ο «πρωταρχικός στόχος» της ‘Αγκυρας είναι να παραμείνει εκτός της σύγκρουσης.

«Γνωρίζω ότι μας προκαλούν και θα μας προκαλούν, αλλά αυτός είναι ο στόχος μας», είπε. «Θέλουμε να μείνουμε εκτός αυτού του πολέμου», υπογράμμισε.

Σε χρήση από το ΝΑΤΟ-ΗΠΑ η βάση Ιντζιρλίκ

Όπως παραδέχτηκε ο Χακάν Φιντάν, η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και μια αεροπορική βάση στη νότια Τουρκία χρησιμοποιείται από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών στρατευμάτων.

Πρόταση για περιφερειακή διπλωματία

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την πρόταση της ‘Αγκυρας για διάλογο μεταξύ των περιφερειακών χωρών και του Ιράν, πέρα από το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος.

Όπως δήλωσε: «Είπα ότι οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί μπορούν να συζητήσουν πλήρως το πυρηνικό ζήτημα και εμείς, ως χώρες της περιοχής, μπορούμε να μαζευτούμε και να συζητήσουμε με το Ιράν τα άλλα δύο ζητήματα. Κατά την άποψή μας, πέρα από το ό,τι το ζήτημα του Ιράν με τις ΗΠΑ είναι το πυρηνικό ζήτημα, υπάρχουν επίσης ζητήματα εμπιστοσύνης που συνεχίζουν να υφίστανται στην περιοχή».

Σκληρή κριτική στο Ισραήλ

Ο Φιντάν άσκησε έντονη κριτική στην πολιτική του Ισραήλ, κατηγορώντας την ισραηλινή ηγεσία ότι επιδιώκει την κλιμάκωση της σύγκρουσης.

«Αν κοιτάξετε τους Ισραηλινούς, επιδιώκουν το χειρότερο δυνατό σενάριο, επειδή δεν πληρώνουν το τίμημα. Το τίμημα το πληρώνει η περιοχή. Το πληρώνουν οι Αμερικανοί, το πληρώνουν οι Ευρωπαίοι. Εκείνοι βρίσκονται πάντα σε πολύ καλή θέση. Έτσι έχουν οικοδομήσει το σύστημα σε όλο τον κόσμο. Οι Ισραηλινοί πραγματικά δεν ενδιαφέρονται. Θέλουν να δουν το Ιράν, ως χώρα και ως έθνος, να εξαφανίζεται. Και το λένε πολύ ξεκάθαρα, είναι πολύ εκδικητικοί. Δεν υπάρχει τρόπος να τους συνεφέρεις. Όχι, δεν είναι δυνατό. Αλλά η υπόλοιπη διεθνής κοινότητα μπορεί να συνεργαστεί για να αντιμετωπίσει τα υπάρχοντα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του Ισραήλ στην περιοχή. Γιατί ο Νετανιάχου δεν μπορεί να φέρει την ασφάλεια στους Ισραηλινούς. Μπορεί μόνο να φέρει πόλεμο στους Ισραηλινούς», ανέφερε.

Αβεβαιότητα για την κατάσταση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν

Απαντώντας σε ερώτηση για την κατάσταση της υγείας του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο Φιντάν δήλωσε ότι οι πληροφορίες είναι περιορισμένες.

Όπως είπε: «Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν γνωρίζουμε την πραγματική απάντηση. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι είναι ζωντανός και λειτουργεί κανονικά. Νομίζω ότι έχει τραυματιστεί εν μέρει ως αποτέλεσμα της επίθεσης, αλλά εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του».

Ο ρόλος των Φρουρών της Επανάστασης

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών εκτίμησε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στη διαχείριση του πολέμου στο Ιράν, λόγω των εξελίξεων στην ηγεσία της χώρας.

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε: «Νομίζω ότι η διαδικασία εκλογής ενός νέου ηγέτη και η κατάσταση της υγείας του νέου ηγέτη δημιούργησαν ένα κενό. Πιστεύω ότι αυτό το κενό καλύφθηκε από την ανώτατη διοίκηση των Φρουρών της Επανάστασης. Αυτοί τώρα διεξάγουν τον πόλεμο και ηγούνται των επιχειρήσεων. Δομικά, όπως έχουν αναφέρει, διαθέτουν αυτόνομα κέντρα διοίκησης και ελέγχου και διαφορετικές στρατιωτικές μονάδες».

Τουρισμός: «Φρένο» στις κρατήσεις – Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τη σεζόν

Τουρισμός: «Φρένο» στις κρατήσεις – Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τη σεζόν

Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Ιράν: Προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ

Ιράν: Προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ

ΗΠΑ: Όχι και τόσο διπλωματικό: Η πορεία των Γουίτκοφ, Κούσνερ και Τραμπ προς τον πόλεμο του Ιράν
Όχι και τόσο διπλωματικό: Το καταστροφικό δίδυμο που έπεισε τον Τραμπ (όπως λέει) για τον πόλεμο στο Ιράν

Αναφορές δείχνουν ότι δύο από τους βασικούς συμβούλους του προέδρου προσέφεραν παραπλανητικές συμβουλές που βοήθησαν να ωθηθούν οι ΗΠΑ προς την σύγκρουση με το Ιράν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Όταν ένας σεισμός άλλαξε την ιστορία του πετρελαίου
Όταν ένας σεισμός άλλαξε την ιστορία του πετρελαίου

Από μια φυσική καταστροφή στα σύνορα Κολομβίας – Βενεζουέλας το 1875 έως την ανακάλυψη των μεγαλύτερων αποθεμάτων πετρελαίου στον κόσμο, μια ιστορία γεωλογίας, πολιτικής και οικονομικής μοίρας.

Τραυματίες και ζημιές από ιρανικά πλήγματα στο Ισραήλ – Η προειδοποίηση του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ
Τραυματίες και ζημιές από ιρανικά πλήγματα στο Ισραήλ – Η προειδοποίηση του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού - Ο Τραμπ απειλεί να ξαναβομβαρδίσει τη νήσο Χαργκ «για πλάκα» και απορρίπτει την προοπτική συμφωνίας τερματισμού του πολέμου - Το Ιράν απαντά με μπαράζ επιθέσεων στο Ισραήλ που φέρεται να ξεμένει από μέσα αναχαίτισης - Όλες οι εξελίξεις στο in

Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;
Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;

Αν παρελθόν τα έκαναν θάλασσα οι εξυπνότεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ, τότε τι μπορούμε να περιμένουμε από τους σημερινούς αξιωματούχους που συμβουλεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις
Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις

Εγκλωβισμένη ανάμεσα στην πολιτική «ασφάλεια» και την ιδεολογική «πεποίθηση», η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με το φάσμα της κατάρρευσης.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ποιος ηγείται του Ιράν; Μία ματιά στην πολύπλοκη δομή εξουσίας μίας εμπόλεμης χώρας
Ποιος ηγείται του Ιράν; Μία ματιά στην πολύπλοκη δομή εξουσίας μίας εμπόλεμης χώρας

Με την δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ και τον διορισμό του διαδόχου του, η ηγεσία του Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών συζητήσεων. Ωστόσο, η διακυβέρνηση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ανώτατο ηγέτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα ιρανικά drones
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα ιρανικά drones

Εν μέσω έντονων φημών για την κατάσταση της υγείας του Νετανιάχου, ισραηλινό μέσο και ο πρέσβης της Ουκρανίας επιβεβαίωσαν το αίτημα του ισραηλινού πρωθυπουργού για συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ισραήλ προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτίσεων εξαντλούνται επικίνδυνα
Το Ισραήλ προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτίσεων εξαντλούνται επικίνδυνα

Το Ισραήλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ πως εξαντλούνται τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτήσεων, όπως αναφέρουν το SEMAFOR, το CNN και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τα ΗΑΕ αναφέρουν ότι η πυρκαγιά σε εγκατάσταση πετρελαίου στο Αμπού Ντάμπι τέθηκε υπό έλεγχο
Τα ΗΑΕ αναφέρουν ότι η πυρκαγιά σε εγκατάσταση πετρελαίου στο Αμπού Ντάμπι τέθηκε υπό έλεγχο

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - ΗΑΕ, το γραφείο Τύπου του Άμπου Ντάμπι ανέφερε πως πυρκαγιά που προκλήθηκε από drone σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις τέθηκε υπό έλεγχο.

Η Γερμανία δεν συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο και δεν επιθυμούμε να συμμετάσχουμε, δήλωσε ο Μερτς
Η Γερμανία δεν συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο και δεν επιθυμούμε να συμμετάσχουμε, δήλωσε ο Μερτς

Ο γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, απέκλεισε κάθε περίπτωση εμπλοκής του Βερολίνου στον πόλεμο ή στην προστασία πλοίων για να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, απαντώντας στις απαιτήσεις Τραμπ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο τουρισμός σε Ελλάδα και Μεσόγειο μετρά το κόστος του πολέμου στο Ιράν – Οι Ευρωπαίοι αλλάζουν πορεία
Ο τουρισμός σε Ελλάδα και Μεσόγειο μετρά το κόστος του πολέμου στο Ιράν – Οι Ευρωπαίοι αλλάζουν πορεία

Οι παραθεριστές επιλέγουν «πιο οικείους και εύκολα προσβάσιμους προορισμούς», ενώ ο ταξιδιωτικός κλάδος μετράει το κόστος της σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον ένθερμο ευρωπαϊστή και δημοκράτη Γιούργκεν Χάμπερμας
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον ένθερμο ευρωπαϊστή και δημοκράτη Γιούργκεν Χάμπερμας

Όπως τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τον σπουδαίο φιλόσοφο, η απάντηση στη σύγχρονη κρίση της δημοκρατίας δεν είναι λιγότερη πολιτική, αλλά περισσότερη διαβούλευση.

Ανδρουλάκης: Καλώ κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, με κοινωνική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου
Ανδρουλάκης: Καλώ κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, με κοινωνική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου

Η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της ΝΔ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ευχαριστώντας τα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, για το μήνυμα ενότητας και προοπτικής της δημοκρατικής παράταξης

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επικαλείται το «δικαίωμα στη σιωπή» σε υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επικαλείται το «δικαίωμα στη σιωπή» σε υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Βολές από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για το Κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού. «Επικαλείται κι αυτός το 'δικαίωμα στη σιωπή' με 'ολίγη' από διαστρέβλωση, ψέματα και 'κωλοτούμπα'», τονίζει

Ο Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στη Σίτι και «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media (pics)
Ο Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στη Σίτι και «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media (pics)

Ο Ντίνος Μαυροπάνος πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης στο ματς της Γούεστ Χαμ με τη Μάντσεστερ Σίτι (1-1) και οι οπαδοί της Άρσεναλ τρελάθηκαν με τον Έλληνα διεθνή που «έκοψε» δυο βαθμούς από τους πολίτες

Πώς κατέληξε να στάζει τόσο δηλητήριο ο διάλογος για τα φετινά Όσκαρ;
Πώς κατέληξε να στάζει τόσο δηλητήριο ο διάλογος για τα φετινά Όσκαρ;

Η οργή για τα σχόλια του Τιμοθέ Σαλαμέ σχετικά με το μπαλέτο ή για το γεγονός ότι η Τζέσι Μπάκλεϊ δεν συμπαθεί τις γάτες έχει φτάσει σε ένα παράξενο αποκορύφωμα πριν τα Όσκαρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο – Τα πρώτα μηνύματα
Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο – Τα πρώτα μηνύματα

Οι κάλπες για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ άνοιξαν στις 07:00 και θα είναι τουλάχιστον ανοιχτές έως τις 19:00 - Οι δηλώσεις Γιάννη Βαρδακαστάνη, Χάρη Δούκα, Άννα Διαμαντοπούλου

«Ποτέ ξανά»: Πορεία μνήμης στη μνήμη των 50.000 Εβραίων θυμάτων του ναζισμού στη Θεσσαλονίκη
«Ποτέ ξανά»: Πορεία μνήμης στη μνήμη των 50.000 Εβραίων θυμάτων του ναζισμού στη Θεσσαλονίκη

Η φετινή συγκέντρωση μνήμης στην πλατεία Ελευθερίας συμπίπτει και με την έναρξη των εργασιών της πλατείας Ελευθερίας, με τη νοηματοδότησή της ως Πάρκο Μνήμης, το οποίο θα αποδοθεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στους πολίτες σε 14 μήνες

Έρχονται πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες – Σε λίγες ημέρες οι πρώτες βεβαιώσεις
Έρχονται πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες - Σε λίγες ημέρες οι πρώτες βεβαιώσεις

Σε περιπτώσεις όπου ο οδηγός εντοπίζεται με αλκοόλ 0,20- 0,40, οι συνεπιβάτες θα μπορούν με δική τους ευθύνη να παραλάβουν το όχημα, ώστε να μην το πάρει η Τροχαία, σύμφωνα με νέα ΚΥΑ

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός
LIVE:

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανιώνιος – Ολυμπιακός για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Χαίρε, Γιούργκεν Χάμπερμας
Χαίρε, Γιούργκεν Χάμπερμας

Ο Γιούργκεν Χάμπερμας, ο κορυφαίος φιλόσοφος της μεταπολεμικής Ευρώπης, πέθανε στα 96 του χρόνια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μητσοτάκης: Διεκδικεί εύσημα δημοσιονομικής σοβαρότητας, εξαγγέλλει συγκρότηση υπουργικής επιτροπής για τα πυρηνικά
Μητσοτάκης: Διεκδικεί εύσημα δημοσιονομικής σοβαρότητας, εξαγγέλλει συγκρότηση υπουργικής επιτροπής για τα πυρηνικά

Με την ακρίβεια να συνεχίζει να επιβαρύνει τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίζεται την κυβερνητική πολιτική αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της πυρηνικής ενέργειας μέσω μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων.

Ο παρακολουθούμενος Πλεύρης δεν βλέπει εμπλοκή της κυβέρνησης στο Predator, παρά τους ισχυρισμούς Ντίλιαν
Ο παρακολουθούμενος Πλεύρης δεν βλέπει εμπλοκή της κυβέρνησης στο Predator, παρά τους ισχυρισμούς Ντίλιαν

Ο πρώην υπουργός Θάνος Πλεύρης έπεσε θύμα του Predator τον Μάιο του 2021 - Προανήγγειλε «ανάλογα με την εξέλιξη της υπόθεσης» να προβεί σε ενέργειες, σχολιάζοντας τις αποκαλυπτικές δηλώσεις Ντίλιαν περί πώλησης του κατασκοπευτικού λογισμικού μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου

«Καυτή» σοκολάτα – Γιατί ανατιμήθηκε επτά φορές πάνω από τον πληθωρισμό – Οι αποκλίσεις μεταξύ χωρών της ΕΕ
«Καυτή» σοκολάτα - Γιατί ανατιμήθηκε επτά φορές πάνω από τον πληθωρισμό - Οι αποκλίσεις μεταξύ χωρών της ΕΕ

Η απότομη αύξηση στη σοκολάτα οφείλεται κυρίως σε μια άνευ προηγουμένου έκρηξη των παγκόσμιων τιμών κακάο, αποτέλεσμα σοβαρών διαταραχών στην προσφορά, εξηγεί οικονομολόγος του FAO

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΗΠΑ: Όχι και τόσο διπλωματικό: Η πορεία των Γουίτκοφ, Κούσνερ και Τραμπ προς τον πόλεμο του Ιράν
Όχι και τόσο διπλωματικό: Το καταστροφικό δίδυμο που έπεισε τον Τραμπ (όπως λέει) για τον πόλεμο στο Ιράν

Αναφορές δείχνουν ότι δύο από τους βασικούς συμβούλους του προέδρου προσέφεραν παραπλανητικές συμβουλές που βοήθησαν να ωθηθούν οι ΗΠΑ προς την σύγκρουση με το Ιράν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

