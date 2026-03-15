Παναθηναϊκός: Η αρχική 11άδα κόντρα στον Παναιτωλικό
Δείτε τις 11άδες με τις οποίες θα παραταχθούν Παναθηναϊκός και Παναιτωλικός στο μεταξύ τους παιχνίδι στη Λεωφόρο που κάνει σέντρα στις 21:00.
Ράφα Μπενίτεθ και Γιάννης Αναστασίου έκαναν γνωστές τις αρχικές ενδεκάδες με τις οποίες Παναθηναϊκός και Παναιτωλικός θα κατέβουν ο ένας κόντρα στον άλλον στο παιχνίδι (21:00) της 25ης αγωνιστικής της Super League.
Ο Ισπανός τεχνικός παρατάσσει την ομάδα του εννέα αλλαγές (μόνο Κάτρης και Ζαρούρι ξεκινούν και πάλι βασικοί), προκειμένου να δώσει ανάσες μετά το απαιτητικό παιχνίδι με τη Μπέτις για το Europa League, την περασμένη Πέμπτη.
Άλλωστε για διάφορους λόγους δεν μπορεί να υπολογίζει στους Πάλμερ-Μπράουν, Κώτσιρα, Ντέσερς, Γεντβάι, Ίνγκασον, Πελίστρι, Ρενάτο και Κυριακόπουλο.
Έτσι στην εστία θα βρίσκεται ο Κότσαρης, Ερνάντεθ, Κάτρης και Τουμπάς στην τριάδα της άμυνας, στη μεσαία γραμμή ως φουλ μπακ αριστερά και δεξιά θα κινούνται οι Ζαρουρί, Παντελίδης, ενώ το δίδυμο των χαφ θα αποτελέσουν Κοντούρης και Σισοκό. Τέλος στην κορυφή θα παίξει Σφιντέρσκι, με τους Τζούρισιτς και Αντίνο πίσω του.
Στον πάγκο οι: Τσάβες, Λαφόν, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τεττέη, Μπακασέτας, Τσέριν, Πάντοβιτς, Ταμπόρδα, Βιλένα, Γιάγκουσιτς.
Our Starting XI vs Panetolikos #Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/utDhTolH6T
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) March 15, 2026
Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Κόγιτς, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Εστέμπαν, Μάτσαν, Λομπάτο, Ρόσα, Αγκίρε.
Στον πάγκο οι: Ζίβκοβιτς, Παρδαλος, Γκαρσία, Μλάντεν, Μανρικε, Νικολάου, Σατσιάς, Μπρέγκου, Μπελεβώνης, Μίχαλακ, Άλεξιτς, Γκαρσία.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις