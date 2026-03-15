Παναθηναϊκός: Η αρχική 11άδα κόντρα στον Παναιτωλικό

Ράφα Μπενίτεθ και Γιάννης Αναστασίου έκαναν γνωστές τις αρχικές ενδεκάδες με τις οποίες Παναθηναϊκός και Παναιτωλικός θα κατέβουν ο ένας κόντρα στον άλλον στο παιχνίδι (21:00) της 25ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Ισπανός τεχνικός παρατάσσει την ομάδα του εννέα αλλαγές (μόνο Κάτρης και Ζαρούρι ξεκινούν και πάλι βασικοί), προκειμένου να δώσει ανάσες μετά το απαιτητικό παιχνίδι με τη Μπέτις για το Europa League, την περασμένη Πέμπτη.

Άλλωστε για διάφορους λόγους δεν μπορεί να υπολογίζει στους Πάλμερ-Μπράουν, Κώτσιρα, Ντέσερς, Γεντβάι, Ίνγκασον, Πελίστρι, Ρενάτο και Κυριακόπουλο.

Έτσι στην εστία θα βρίσκεται ο Κότσαρης, Ερνάντεθ, Κάτρης και Τουμπάς στην τριάδα της άμυνας, στη μεσαία γραμμή ως φουλ μπακ αριστερά και δεξιά θα κινούνται οι Ζαρουρί, Παντελίδης, ενώ το δίδυμο των χαφ θα αποτελέσουν Κοντούρης και Σισοκό. Τέλος στην κορυφή θα παίξει Σφιντέρσκι, με τους Τζούρισιτς και Αντίνο πίσω του.

Στον πάγκο οι: Τσάβες, Λαφόν, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τεττέη, Μπακασέτας, Τσέριν, Πάντοβιτς, Ταμπόρδα, Βιλένα, Γιάγκουσιτς.

Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Κόγιτς, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Εστέμπαν, Μάτσαν, Λομπάτο, Ρόσα, Αγκίρε.

Στον πάγκο οι: Ζίβκοβιτς, Παρδαλος, Γκαρσία, Μλάντεν, Μανρικε, Νικολάου, Σατσιάς, Μπρέγκου, Μπελεβώνης, Μίχαλακ, Άλεξιτς, Γκαρσία.