Βίντεο ντοκουμέντα με επικίνδυνα challenges ανηλίκων – Ρισκάρουν τη ζωή τους για τα likes στα social media

Πέντε νεαροί συνελήφθησαν διότι κάμερα ασφαλείας τους κατέγραψε τη στιγμή που κρεμάστηκαν από το εξωτερικό μέρος βαγονιού, ενώ ο συρμός βρισκόταν εν κινήσει στο σταθμό Αμπελοκήπων και παρέμειναν εκεί για 4 ολόκληρες στάσεις μέχρι το Σύνταγμα. Εκεί τους περίμενε η αστυνομία.

Κρέμονται στα βαγόνια του Μετρό για μία… επιβεβαίωση. Αυτά και άλλα επικίνδυνα challenges επιλέγουν έφηβοι, ώστε να γίνουν αρεστοί στον κόσμο των social media…

Νεαροί εμφανίζονται από κάμερα ασφαλείας να τρέχουν να μπουν στο βαγόνι. Βρίσκονται στην αποβάθρα του σταθμού Αμπελοκήπων, όταν δύο από αυτούς πηδούν στον σύνδεσμο ανάμεσα σε δύο βαγόνια. Παραμένουν στο επικίνδυνο σημείο, ενώ το τραίνο είναι εν κινήσει, και μάλιστα για τέσσερις ολόκληρες στάσεις, μέχρι τον σταθμό Συντάγματος.

Εκεί τους περιμένει η αστυνομία και τους συλλαμβάνει.

“Έρχεται” η απαγόρευση

Κάποιοι… άλλοι “διψασμένοι” για δόξα έφηβοι μπαίνουν στο συρμό και φτάνουν στην πίσω καμπίνα του οδηγού, ο συρμός του Μετρό τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα όταν ένας από αυτούς ανοίγει την πόρτα και βγάζει το κεφάλι του στο κενό.

Νεαρός έχει σκαρφαλώσει σε συρμό του τραμ που διασχίζει με ταχύτητα την παραλιακή, την ιδιά ώρα φίλος του τον ακολουθεί οδηγώντας, τον καταγράφει με το κινητό του για να ανεβάσει το βίντεο στα social media.

Αντίστροφη μέτρηση για την φραγή στα social media σε παιδιά έως 15 ετών και στη χώρα μας, με το σχετικό νομοθέτημα να αναμένεται μέχρι το τέλος του μήνα.