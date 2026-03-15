Ζωή με τον θάνατο της πρόσφερε μια γυναίκα που κατέληξε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας το νοσοκομείου Λαμίας όπου νοσηλευόταν.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πεντάωρη μεταμοσχευτική διαδικασία για την λήψη ήπατος και των νεφρών της δότριας.

Η οικογένεια της γυναίκας που νοσηλευόταν, συναίνεσε στη δωρεά οργάνων, χαρίζοντας σε ανθρώπους που βρίσκονταν σε λίστες αναμονής σε Ελλάδα και Ιταλία, την ευκαιρία για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του διοικητή του νοσοκομείου «η μεταμοσχευτική διαδικασία ξεκίνησε στις 02.00’ πμ. τα ξημερώματα του Σαββάτου και ολοκληρώθηκε 5 ώρες αργότερα στο χειρουργείο του Νοσοκομείου Λαμίας, με τη λήψη ήπατος από Ιταλική χειρουργική ομάδα που έφτασε μέσω του αεροδρομίου της Ν. Αγχιάλου και τη λήψη νεφρών από τη χειρουργική ομάδα του Λαϊκου Νοσοκομείου, υπό τον συντονισμό της Τοπικής Συντονίστριας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και των ιατρών της ΜΕΘ, με τη συνδρομή του αναισθησιολογικού τμήματος και του νοσηλευτικού προσωπικού ΜΕΘ και Χειρουργείου.

Η διαδικασία υλοποιήθηκε με υψηλό αίσθημα ευθύνης και άρτια συνεργασία μεταξύ των εξειδικευμένων μονάδων λήψης και μεταμόσχευσης, των ιατρικών και νοσηλευτικών ομάδων του Νοσοκομείου και του ΕΚΑΒ.

Η σύμπραξη και η συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων ήτοι του Γ.Ν. Λαμίας, της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, του Ε.Ο.Μ και του Υπουργείου Υγείας, πάντα με γνώμονα τον σεβασμό προς τον δότη και την ελπίδα για ζωή των ληπτών, συνέβαλε στην επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτελώντας ένα σπουδαίο παράδειγμα ανθρωπιάς και ιατρικής αριστείας.

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας εκφράζει τη βαθιά της λύπη στην οικογένεια της εκλιπούσας δότριας και την απέραντη ευγνωμοσύνη για την απόφαση, παρά τη θλίψη τους, να συναινέσουν ώστε να πραγματοποιηθεί η δωρεά, μετατρέποντας έτσι την προσωπική απώλεια σε δώρο ζωής» καταλήγει η ανακοίνωση.