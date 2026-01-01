Γέφυρα ζωής στήθηκε από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης καθώς μια οικογένεια ενός 44χρονου που έχασε τη ζωή του αποφάσισε να δωρίσει τα όργανά του.

Όλη τη νύχτα αλλά και κατά τη διάρκεια της αλλαγής του χρόνου, γιατροί και νοσηλευτές βρίσκονταν στη θέση τους ώστε να δώσουν αυτό το δώρο ζωής σε αυτούς που έχουν ανάγκη και βρισκόταν στη λίστα για αρκετό καιρό.

Στις 04:00 ξεκίνησε η διαδικασία αφαίρεση οργάνων του άτυχου 44χρτονου που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή από εγκεφαλική αιμορραγία στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» της Θεσσαλονίκης.

Αμέσως οι γιατροί του Ιπποκράτειου έσπευσαν ώστε να πάρουν τα όργανα μετά από ελέγχους συμβατότητας και καταλληλότητας. Κατάφερναν να πάρουν το ήπαρ και τους νεφρούς.

Το ήπαρ έχει ήδη μεταμοσχευθεί σε 50χρονο ενώ στο Ιπποκράτειο γίνονται έλεγχοι συμβατότητάς και για τους νεφρούς.

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA: